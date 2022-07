„2023 wird ein Jahr der Hölle“ – Martin Armstrong warnt vor inflationsbedingten Bürgerunruhen

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong sagt, dass es jetzt an der Zeit ist, sich auf das vorzubereiten, was im Jahr 2023 kommen wird.

Armstrongs Computerprogramm Socrates sagt voraus: „2023 wird das Jahr der Hölle“.

Armstrong erklärt: „Unser Computer sagt für das Jahr 2023 einen ‚Kriegszyklus‘ voraus, aber auch zivile Unruhen…“

…man rechnet also mit Revolutionen usw. aufgrund der Inflation. Unsere Prognose für Öl lautet, dass es bis 2023 dramatisch ansteigen wird. Das Gleiche gilt, glaube ich, für die Benzinpreise. Das ist einfach noch nicht vorbei. Der Euro sieht aus wie ein aufgewärmter Toter…..

Armstrong meint, dass man nicht bis zum nächsten Jahr warten muss, um extreme Spannungen im Finanzsystem zu erleben. Armstrong sieht finanzielle Umwälzungen im August und September kommen. Der wirtschaftliche Schmerz ist also bereits da und wird noch schlimmer, vor allem in Europa. Armstrong sagt,

Ich denke, die Situation wird sich zuspitzen. . . . Der Abwärtstrend wird auf jeden Fall stärker. . . . Was die Sache für die Welt noch schlimmer macht, ist, dass der Dollar steigt und nicht fällt. Das liegt daran, dass all diese Schwellenländer ihre Schulden in Dollar begeben haben…

Sie haben sich in Dollar verschuldet, weil der Zinssatz billiger war, und sie hatten kein Konzept für das Wechselkursrisiko… Das ist in Australien passiert. Die Währung schwankt, und plötzlich schuldet man 20% mehr….