Der Ökonom Jeffrey Sachs warnt vor den Folgen des Zerfalls der nuklearen Rüstungskontrolle. Ein Treffen der Präsidenten der USA, Russlands und Chinas in China wertet er zugleich als möglichen Anfang einer diplomatischen Wende. Die feindselige Reaktion darauf in US-Medien und Politik hält er für gefährlich.

Zerfall der Rüstungskontrolle

Sachs zufolge ist das gesamte System zur Begrenzung von Atomwaffen zusammengebrochen. Den Anfang des Zerfalls setzt er 2002 an: Damals hätten sich die USA einseitig aus dem ABM-Vertrag über Raketenabwehr zurückgezogen. Dieser habe Beschränkungen für Abwehrsysteme festgelegt, damit beide Seiten über eine Zweitschlagfähigkeit verfügten und nicht versucht seien, zuerst einen nuklearen Angriff zu führen.

Nach dem Rückzug hätten die USA begonnen, Raketenabwehrsysteme in Osteuropa aufzubauen. Russland habe darin eine mögliche Vorbereitung gesehen, die eigene Fähigkeit zu einem Gegenschlag zu schwächen und die USA in die Lage zu versetzen, Russland zuerst anzugreifen. Sachs sagt, diese russischen Sicherheitsbedenken seien von den USA und Europa zurückgewiesen worden. So hätten sich Misstrauen und der Abbau einer nach Michail Gorbatschow entstehenden Friedensordnung Schritt für Schritt verstärkt, bis es zum Krieg in der Ukraine gekommen sei.

Auch weitere Vereinbarungen seien aufgegeben worden, darunter Abkommen über nukleare Mittelstreckenwaffen. Sachs räumt ein, dass umstritten sei, ob jeweils nur eine oder beide Seiten für das Ende einzelner Verträge verantwortlich gewesen seien. Insgesamt seien jedoch die Bausteine der vergangenen 50 Jahre, die selbst während des Kalten Krieges einen Atomkrieg verhindern sollten, beseitigt worden.

Die Rhetorik, Russland könne besiegt werden, nennt Sachs unsinnig. Er verweist auf nach seiner Darstellung 1600 von Russland stationierte Atomwaffen und einen Gesamtbestand von rund 6000. Russland habe erklärt, seine Existenz sei bedroht und es werde unter bestimmten Umständen alle notwendigen Mittel einsetzen. Eine Atommacht in die Enge zu treiben, sei deshalb unverantwortlich. Sachs fordert Diplomatie, bevor eine solche Bedrohung entstehe, und warnt davor, nukleare Drohungen auf die leichte Schulter zu nehmen.

Ein Treffen in Shenzhen

Einen möglichen Ansatz für neue Gespräche sieht Sachs im Treffen von US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels in China. Das Forum umfasse 21 Länder mit mehr als der Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung und einem bedeutenden Anteil am Welthandel, sagt er. Zum Treffen in Shenzhen seien auch die Staats- und Regierungschefs der APEC-Länder gekommen.

Sachs beschreibt Shenzhen als Stadt im Süden Chinas nahe Hongkong, die in den 1980er-Jahren zur Sonderwirtschaftszone erklärt worden sei. Sie habe zunächst ausländischen und inländischen Investitionen sowie der Montage von Waren für US-Unternehmen gedient. Inzwischen bilde die Stadt mit Hongkong und Guangzhou einen Innovationsraum. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum stufe diesen laut Sachs anhand von Kriterien wie Patenten sowie der Zahl von Wissenschaftlern und Ingenieuren als weltweit führend ein – noch vor dem Silicon Valley.

Das Gespräch der drei Präsidenten bezeichnet Sachs als historisch, weil erstmals die Staatschefs der drei mächtigsten Atommächte zusammengekommen seien. China sei nach dem kaufkraftbereinigten Vergleich inzwischen die grösste Volkswirtschaft der Welt und liege rund 30 Prozent vor den USA, sagt er. Die etwa 80-minütige Begegnung habe keine der grossen Fragen gelöst. Sachs bewertet aber die erklärte Absicht, bei der nuklearen Rüstungskontrolle zusammenzuarbeiten und die Institutionen der Vereinten Nationen zu reformieren, als ermutigend. Die drei hätten eine Friedenserklärung abgegeben.

Kritik an der Reaktion auf das Treffen

Sachs kritisiert, dass Medien wie die «New York Times», das «Wall Street Journal», die «Washington Post» und die «Financial Times» sowie Reuters das Treffen und Trump angegriffen hätten. Dass Trump Putin als Freund bezeichnet und sich freundlich mit ihm gezeigt habe, sei in der Berichterstattung zum Vorwurf geworden. Auch Hillary Clinton habe das Treffen verurteilt und eine stärkere Fähigkeit gefordert, Russland tief im Landesinnern anzugreifen.

Sachs deutet diese Reaktionen als Ausdruck des Einflusses von Rüstungsunternehmen und Teilen des politischen und militärischen Establishments. Er sagt, die amerikanische Öffentlichkeit sei von den Kriegen angewidert und habe bei Wahlen dagegen gestimmt. Die Wahlresultate vom 3. November sowie die Niederlage der Demokraten 2024 führt er als Zeichen dafür an. Biden habe nach seinem Treffen mit Putin 2021 in der Schweiz den Kontakt zu ihm verweigert, sagt Sachs. Er selbst habe 2021 im Weissen Haus vor einem Krieg gewarnt; dort habe man ihm entgegnet, es werde keinen geben. Jake Sullivan habe im Dezember desselben Jahres gesagt, die Russen wüssten nicht, was sie täten.

Aufrufe zur Zusammenarbeit statt Eskalation

Die gemeinsame Aussage, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, begrüsst Sachs. Er sagt, er habe keine der jüngsten US-Regierungen unterstützt. Trumps Krieg im Iran nennt er eine Tragödie und einen schweren Fehler, der auch politisch verheerend sei. Zugleich sei nicht immer klar, wie stark die Aussenpolitik vom Präsidenten und wie stark sie von CIA und «Deep State» bestimmt werde.

Der Präsident trage in jedem Fall Verantwortung, sagt Sachs. Der Kongress wiederum habe die alleinige verfassungsmässige Zuständigkeit, einen Krieg zu erklären. Den damals auslaufenden Kongress bezeichnet er als vollständigen Misserfolg: Er habe es in den letzten Tagen versäumt, seine verfassungsmässige Verantwortung wahrzunehmen und den Iran-Krieg ohne Zustimmung des Kongresses zu stoppen.

Gerade angesichts der Gefahr für das Überleben der Menschheit müsse man dennoch anerkennen, wenn führende Mächte Zusammenarbeit und Rüstungskontrolle in Aussicht stellten, sagt Sachs. Statt die Begegnung lächerlich zu machen oder zu verurteilen, solle man die drei Regierungen an ihrer Erklärung messen. Die Angriffe auf Trump, obwohl er sich bei diesem Treffen für den Frieden eingesetzt habe, seien für Sachs der besonders bestürzende Teil der Reaktion.