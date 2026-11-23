Mike Whitney

Iran wird sich NICHT LÄNGER allein auf Diplomatie verlassen, um den Krieg zu beenden … Der Strategie wurde eine stärker auf kinetische Mittel ausgerichtete Option hinzugefügt.“ Auf Anordnung des Oberbefehlshabers. Ehsan Safarnejad, X

Irans oberste Priorität ist es, die Vereinigten Staaten aus dem Nahen Osten zu vertreiben. Deshalb haben sie sich für einen Plan entschieden, die US-Seeblockade zu durchbrechen und eine Konfrontation auszulösen, die ihnen helfen wird, ihr übergeordnetes strategisches Ziel zu erreichen: den vollständigen Abzug der USA aus der Region.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die iranischen Führungskräfte ein solches Ergebnis anstreben. Schliesslich war Iran in den vergangenen 47 Jahren Sanktionen, Attentaten, Spionage und schliesslich einem umfassenden Krieg ausgesetzt. Ein Land kann nur eine begrenzte Menge ertragen, bevor es zu den Waffen greift und versucht, sich von der willkürlichen Unterdrückung zu befreien, die ihm während des letzten halben Jahrhunderts auferlegt wurde.

Aus moralischer Sicht ist Iran völlig berechtigt, sich gegen die feindseligen Handlungen ausländischer Aggressoren zu verteidigen. Schliesslich waren es die USA und Israel, die den Krieg mit einem unprovozierten Angriff auf Iran am 28. Februar begonnen haben. Glücklicherweise führte der 40-tägige Bombenkrieg nicht zu dem Ergebnis, das Washington und Tel Aviv angestrebt hatten. Daher hat das Trump-Team nun auf wirtschaftliche Erdrosselung umgeschaltet, die mithilfe einer Seeblockade durchgesetzt wird. Blockaden sind jedoch ein «Kriegsakt», der Iran die rechtliche Grundlage für Vergeltungsschläge bietet. Diese werden sie mit Sicherheit ausführen, sobald ihre Öltanker abgefangen oder versenkt werden.

Die iranischen Führungskräfte wollen, dass die USA den ersten Schlag führen, damit sie wichtige Energieinfrastrukturen am Golf gezielt zerstören und so die Weltwirtschaft in den freien Fall schicken können, während sie die USA zugleich zwingen, aus der Region zu fliehen. Es wäre eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmasses, würde aber auch die USA aus dem Nahen Osten vertreiben und die Kontrolle über die riesigen Ressourcen der Region ihren eigenen Bewohnern zurückgeben.

Jedenfalls hat Washington völlig klar gemacht, dass es die souveräne Unabhängigkeit der Islamischen Republik niemals akzeptieren wird. Das liegt schlicht nicht im Interesse Amerikas. Die US-Führungskräfte wollen einen zerrütteten, gescheiterten Staat, aufgeteilt in eine Vielzahl von Stammesgebieten, die sich nie wieder unter einer einzigen Zentralgewalt vereinen werden – einer Zentralgewalt, die dem aufstrebenden regionalen Hegemon Israel gefährlich werden könnte. Das ist der Traum, und deshalb führt Amerika diesen Vernichtungskrieg. «Israel zuerst» bedeutet, dass Iran enthauptet, zersplittert und in Trümmern zurückgelassen werden muss; jede Art von Täuschung, die dazu beiträgt, diese Ziele zu erreichen, wird begeistert unterstützt.

Welche Wahl bleibt Iran also wirklich?

Die iranischen Führungskräfte können entweder mit den Schultern zucken und auf das Beste hoffen oder sich auf den bevorstehenden Kampf vorbereiten. Nach Jahrzehnten unablässiger Schikanen sollten die Iraner jedoch erkennen, dass sie niemals in Frieden und Sicherheit leben werden, solange die Vereinigten Staaten ihre Militärmacht am Golf zur Geltung bringen. Der einzige Ausweg aus dieser tragischen Lage besteht darin, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und zurückzuschlagen. Genau das hat Iran vor.

Video – Iran wird nicht zulassen, dass die Vereinigten Staaten über 90 Millionen Menschen erdrosseln. Sie blockieren Iran, damit Iran nicht über lebensnotwendige Güter verfügt, was nach internationalem Recht illegal ist. Versetzen Sie sich in die Lage einer iranischen Führungsperson: Ihr Land wurde angegriffen, Ihre Führungskräfte wurden getötet, Sie haben mehr als 5.000 Zivilisten verloren, ein grosser Teil Ihrer Infrastruktur wurde beschädigt, Sie haben Angriffe zweier Atommächte überstanden, und nun wollen sie einen umfassenden Wirtschaftskrieg gegen Sie führen. Was also tun Sie? Sie verpassen ihnen einen Schlag auf die Nase. Und wahrscheinlich werden Sie das in wenigen Tagen erleben. Foad Izadi, iranischer Analyst bei Mario Nawfal, X

Wäre Amerikas Iranpolitik von vorsichtigen, weitsichtigen strategischen Denkern formuliert worden, hätten die Amerikaner wohl eine Vorstellung davon, was sie erreichen wollten. Tatsächlich wurde das Ziel dieses gigantischen Vorhabens nie klar formuliert. Uns wurde nie gesagt, warum zusätzliche Luftangriffe ein anderes Ergebnis bringen sollten als im 40-tägigen Krieg, wie eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten Irans Kontrolle über die Strasse von Hormus beeinflussen würde oder auch nur, wie ein «Sieg» über Iran eigentlich aussehen würde. Würde das bedeuten, dass Trump eine Marionettenregierung Washingtons einsetzen, die Ölressourcen kontrollieren oder das Land besetzen würde – oder was?

Niemand weiss es. Das sogenannte Szenario für den «Tag danach» wurde nie öffentlich diskutiert, wahrscheinlich weil die US-Kriegsplaner keinen zweiten Gedanken daran verschwendeten. So läuft es, wenn Ideologen ernsthafte Erwachsene ersetzen, die darin geschult sind, strategisch zu denken.

Trotzdem unterstützt der Kongress die Befugnisse des Präsidenten weiterhin mit überwältigender Mehrheit und stellt einen Konflikt nie infrage, der US-Stützpunkte im gesamten Golfgebiet ausgelöscht und damit Washingtons Fähigkeit, die Sicherheitsarchitektur aufrechtzuerhalten, die den Dollar stützte und die USA zur einzigen Supermacht der Welt machte, endgültig ausgehöhlt hat. Diese Bezeichnung ist bereits auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Nun steht die USA vor einer noch grösseren Herausforderung: der sehr realen Aussicht, vollständig aus dem Nahen Osten vertrieben zu werden, weil sie sich dafür entschieden hat, Iran in einem eindeutig nicht zu gewinnenden Krieg erneut anzugreifen, der wahrscheinlich katastrophaler sein wird als Stalingrad. Zweifelt irgendjemand ernsthaft daran, dass unser impulsiver Präsident zu einem derart katastrophalen Fiasko fähig ist?

Die iranischen Führungskräfte glaubten, die massive Zerstörung von US-Stützpunkten im gesamten Golfgebiet würde die USA von künftigen Abenteuern abhalten, aber sie irrten sich. Trump und Netanjahu erwägen weiterhin weitere Angriffe. Das beweist, dass Irans Erfolge auf dem Schlachtfeld keine Abschreckung bewirkt haben – und genau darum geht es. Iran ist entschlossen, den nächsten Flächenbrand so schmerzhaft zu machen, dass die USA Iran nie wieder angreifen werden. Das ist Irans oberstes Ziel: die amerikanischen Führungskräfte davon zu überzeugen, dass die Kosten eines Angriffs auf Iran den Nutzen bei Weitem übersteigen. Dies stammt vom ehemaligen israelischen Geheimdienstanalysten Danny Citrinowicz:

Das Iran, das Washington einst kannte, gibt es nicht mehr.

Das Iran, das auf die Ermordung von Qassem Soleimani zurückhaltend reagierte und seine Vergeltung nach den US-Angriffen auf seine Nuklearanlagen auf einen begrenzten, gezielten Raketenangriff auf Katar beschränkte, gibt es nicht mehr. Wir sollten auch nicht erwarten, dass das von Ali Khamenei geprägte Iran zurückkehrt, der die Doktrin der Vorwärtsverteidigung vertrat und ein religiöses Verbot der Entwicklung von Nuklearwaffen aufrechterhielt.

Wir haben es nun mit einem grundlegend anderen Iran zu tun. Es handelte sich nicht um einen Regimewechsel, sondern vielmehr um einen zutiefst beunruhigenden Wandel innerhalb des Regimes selbst: Iran mag wirtschaftlich schwächer sein, ist aber militärisch entschlossener, strategisch offensiver und weit weniger bereit, bei dem nachzugeben, was es als ideologische und nationale Sicherheitsgrundsätze betrachtet.

Der entscheidende Fehler, den Washington machen könnte, wäre anzunehmen, dass stärkerer militärischer und wirtschaftlicher Druck zu grösserer iranischer Flexibilität führen werde. Gut möglich, dass das Gegenteil der Fall ist. Danny Citrinowicz, X

Ob man ihn mag oder nicht: Citrinowicz hat mit seiner Einschätzung Irans recht. Das «neue» Iran wird nicht tatenlos abwarten, bis es von US-israelischen Luftangriffen und bunkerbrechenden Bomben zermalmt wird. Es wird sich aktiv verteidigen – sich selbst, seine Bevölkerung und seine Interessen. Es wird die USA dazu zwingen, entweder militärisch zu reagieren oder die Blockade aufzuheben und «Schluss zu machen». Und falls die USA auf iranische Öltanker schiessen, wird Iran jede Öl- und Gasanlage, jede Raffinerie, jede Pipeline und jedes Depot im gesamten Nahen Osten dem Erdboden gleichmachen und die Weltwirtschaft in einen unumkehrbaren Sturzflug schicken. Nun liegt es an Trump zu entscheiden, ob es das Risiko eines wirtschaftlichen Armageddons wert ist, Irans Tanker zu blockieren. Hier nochmals Citrinowicz:

Jeder Angriff auf Iran wird mit Vergeltung beantwortet. Ein Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur wird mit Angriffen auf Energieinfrastruktur beantwortet. Teheran wird solche Angriffe weder stillschweigend hinnehmen noch zögern, zu eskalieren, insbesondere wenn zivile Infrastruktur ins Visier genommen wird. Tatsächlich könnte Iran absichtlich in weit grösserem Umfang als beim ursprünglichen Angriff reagieren, um eine neue Abschreckungsformel zu etablieren und seinen Gegnern klarzumachen, dass jeder künftige Angriff einen noch höheren Preis haben wird. Danny Citrinowicz, X

Was ist also los, dass Citrinowicz zu einer derart übertriebenen Reaktion veranlasst?

Das alles hängt mit Trumps Seeblockade zusammen, die darauf abzielt, die Öleinnahmen zu kappen, was Trump als Alternative zur Kriegsführung mit Waffengewalt betrachtet. Doch Iran weiss, was Trump vorhat, und hat beschlossen, seine Entschlossenheit auf die Probe zu stellen, indem es 14 Tanker beladen hat, die dazu dienen sollen, die Blockade zu durchbrechen. Das Problem für Trump ist folgendes: «Iran hat gewarnt, dass es Angriffe auf Ölterminals im gesamten Persischen Golf starten wird, darunter auch auf solche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar, wenn auch nur ein einziges Geschoss den Rumpf eines iranischen Öltankers trifft.»

Das stammt aus einem Interview mit dem Militärexperten Brandon Weichert:

Dutzende iranische Tanker sind unterwegs. Die US-Blockade steht kurz davor, ernsthaft auf die Probe gestellt zu werden. CENTCOM wird nicht auf zivile Schiffe in dieser Zahl schiessen, und Iran weiss das. Es ist eine Machtdemonstration, die Trump in die Enge treiben und demütigen soll – und sie wirkt. Trump sagte Axios, er werde den Krieg nicht vor Januar wieder aufnehmen. Brandon sagt, damit ist die Sache entschieden ….

Der Chef der IRGC sagte es ganz deutlich: «Die endgültige Konfrontation. Vergeltung ist unser Recht. Die Welt wird für Mörder und Verbrecher nicht länger sicher sein.» Die Tanker sind unterwegs. Netanyahu ist verzweifelt. Sein politisches Überleben hängt davon ab, Trump zurückzuholen, bevor Eisenkot eine Koalition bilden kann. Ein letzter Energieschub vor dem Zusammenbruch. Währenddessen zog CENTCOM eine Trägerkampfgruppe aus dem Nahen Osten ab und schickte sie nach Japan. Die Blockade bleibt bestehen. Doch sie ist gerade erheblich durchlässiger geworden. Mario Nawfal, X

Mehr dazu von Ryan Rozbiani:

Iran stationiert mehr als 14 Öltanker auf der Insel Kharg, während die Ölexporte kurz vor der Wiederaufnahme stehen. Satellitenbilder zeigen Berichten zufolge, dass Öl verladen wird, wobei die meisten Schiffe OHNE AIS-Ortung unterwegs sind. Das wird in den kommenden Tagen die GESCHICHTE sein, die man am genauesten verfolgen sollte. Wenn es Iran gelingt, Trumps Blockade zu DURCHBRECHEN, ändert sich das Spiel grundlegend. Das könnte auch der Auslöser für die Wiederaufnahme des Krieges sein. (Falls Trump iranische Öltanker angreift) Ryan Rozbiani, X

Rozbiani bringt es perfekt auf den Punkt. Trump kann entweder seine Blockade durchsetzen und eine weltweite Depression auslösen oder die Blockade aufheben und schwach wirken. Wie auch immer, er verliert.

Iran hat alle Trümpfe in der Hand. Es liegt ganz in Irans Macht, den Ölfluss aus den Golfstaaten zu stoppen und damit die Weltwirtschaft in den freien Fall zu schicken. Doch bis jetzt hat Iran grosse Zurückhaltung gezeigt. Irans Führung will nicht noch mehr Leid, Hunger oder Tod verursachen. Sie wünscht sich eine Welt, in der Frieden und Sicherheit gedeihen und in der die Staaten nicht befürchten müssen, wahllos von unberechenbaren Akteuren und gewalttätigen Ideologen angegriffen zu werden. Iran wird eine solche Welt nicht hinnehmen. Das Land wird seine Kräfte sammeln und bis zum bitteren Ende kämpfen. Es wird seine Souveränität und Unabhängigkeit nicht aufgeben. So fasste Sayed Morandi es auf YouTube zusammen: