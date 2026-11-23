Paul Craig Roberts

Die Russen tun ihr Bestes, um das Treffen zwischen Putin, Trump und Xi als den Beginn eines „neuen Jalta“ darzustellen. Es scheint, als seien viele sogenannte russische „Analysten“ in Wahrheit nichts weiter als Träumer, die einer Wahnvorstellung von einem neuen Jalta anhängen. Einer schrieb sogar, das Treffen zwischen Putin, Xi und Trump in Shenzhen sei ein echter Friedensgipfel gewesen, der die Welt einen Schritt vom Abgrund des Krieges weggeführt habe – und er deutete an, die USA würden nun eine multipolare Welt akzeptieren. Ich habe jedoch keine offizielle Erklärung der US-Regierung gehört, in der sie sich von der Wolfowitz-Doktrin – dem Anspruch auf US-Hegemonie – distanziert.

Am 20. November, nach dem Treffen in Shenzhen, hielt Trump eine Pressekonferenz ab, in der er warnte, dass China sein nukleares Arsenal in „hohem Tempo“ ausbaue. China hole bei den Atomwaffen zu den USA auf, so Trump. Für mich klingt das nach einem Wettrüsten, nicht nach einem „Schritt weg vom Abgrund“.

Gestern, am 21. November, zeigten sich eher Anzeichen für Krieg als für Frieden. Ein russisches Schiff wurde angegriffen, als es sich der russischen Exklave Kaliningrad näherte. Gleichzeitig wurde russisches Gebiet am Finnischen Meerbusen Ziel eines großangelegten Drohnenangriffs. Solche Angriffe aus der Ukraine basieren in der Regel auf Zielinformationen aus den USA oder Großbritannien und erfordern Flüge über NATO-Gebiet. Es handelt sich eindeutig um westliche Kriegshandlungen gegen Russland; doch Putin weigert sich, dies so zu benennen, und bezeichnet die von NATO-Seite unterstützten Angriffe auf Russland stattdessen als „Terrorakte“. Da Putin nicht wahrhaben will, dass Russland angegriffen wird, hat sich der Konflikt – wie von mir vorausgesagt – ausgeweitet. Das Schlachtfeld hat sich weit über die Front im Donbass hinaus bis tief in russisches Territorium und nun bis nach Kaliningrad ausgedehnt. Wohin wird sich der Konflikt als Nächstes ausbreiten?

Die russische Reaktion auf die westliche Aggression ist von Wahnvorstellungen geprägt, nicht von Zorn. Vor Jahren erklärte Putin noch: „Russland wird nie wieder einen Krieg auf eigenem Territorium führen.“ Doch genau das geschieht nun schon seit fünf Jahren – mit dem Ergebnis, dass sich der Krieg massiv ausgeweitet hat. Vor einigen Jahren wurde ich eingeladen, auf einer Konferenz der Russischen Akademie der Wissenschaften über die Aussichten für ein „neues Jalta“ zu sprechen. Ich erklärte ihnen, dass die neokonservative Doktrin der US-Hegemonie einer solchen Perspektive im Wege stehe, doch sie wollten davon nichts hören und unterbrachen mich. Sie wollen es nach wie vor nicht hören. Putin bezeichnet Kriegshandlungen als „terroristische Operationen“. Ermutigt durch das Ausbleiben einer russischen Reaktion weitet sich der Konflikt immer weiter aus.

Washington hat über Jahrzehnte hinweg unter Beweis gestellt, dass Krieg ein fester Bestandteil seiner Politik ist. Amerikaner, Russen, Chinesen und Iraner können dies zwar ignorieren – doch sie tun dies auf eigene Gefahr und zum Schaden der gesamten Welt.