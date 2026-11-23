Künstliche Intelligenz identifiziert mögliche Angriffsziele, amerikanische Technologiekonzerne liefern Software für militärische Operationen, und dieselben Unternehmen erschliessen zunehmend zivile Märkte. Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis warnt vor einer gefährlichen Entwicklung: einer Welt, in der Krieg zum Normalzustand und Frieden zum «Systemfehler» wird. Berichte der Vereinten Nationen und internationale Recherchen zeigen, dass diese Warnung einen realen Hintergrund hat.

Der Gazakrieg hat eine Entwicklung sichtbar gemacht, die weit über den Nahen Osten hinausreicht. Militärische Operationen werden zunehmend durch Algorithmen, automatisierte Datenanalysen und künstliche Intelligenz unterstützt. Was früher aufwendige menschliche Auswertungen erforderte, können Computersysteme heute innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.

Bereits im April 2024 berichtete The Guardian über das israelische KI-System «Lavender». Nach Aussagen israelischer Geheimdienstmitarbeiter identifizierte es zeitweise rund 37’000 Palästinenser als mutmassliche militärische Ziele. Die menschliche Überprüfung einzelner Zielvorschläge habe teilweise nur wenige Sekunden gedauert. Das israelische Militär bestreitet wesentliche Teile dieser Darstellung.

Auch die Washington Post dokumentierte den Ausbau einer regelrechten KI-Infrastruktur für militärische Zielerfassung. Systeme wie «Habsora» beziehungsweise «The Gospel» unterstützen die Identifizierung möglicher Angriffsobjekte.

Palantir, Google und Amazon: Die Konzerne hinter der digitalen Kriegsführung

Im Januar 2024 vereinbarte der amerikanische Datenanalysekonzern Palantir eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Verteidigungsministerium. Wie Bloomberg berichtete, sollte Palantirs Technologie ausdrücklich zur Unterstützung kriegsbezogener Operationen eingesetzt werden.

Auch Google, Amazon und Microsoft stellen Israel Cloud-Infrastruktur und digitale Dienstleistungen bereit. Eine Untersuchung der Associated Press dokumentierte, wie die Nutzung amerikanischer KI- und Cloud-Technologien durch das israelische Militär seit Oktober 2023 erheblich zunahm. Die Systeme unterstützen unter anderem die Verarbeitung von Überwachungsdaten, die Übersetzung abgefangener Kommunikation und die Auswertung militärischer Informationen.

Nicht jede dieser Dienstleistungen ist unmittelbar an der Auswahl von Angriffszielen beteiligt. Dennoch zeigt sich, wie eng kommerzielle Technologieunternehmen inzwischen mit militärischen Operationen verbunden sind.

Varoufakis: «Krieg wird zum Normalzustand, Frieden zum Systemfehler»

🚨 Gaza als Testlabor für KI-Kriegsführung Yanis Varoufakis wirft Tech-Giganten wie Palantir, Google, Amazon und Anthropic vor, ihre Technologien im Krieg zu erproben und anschliessend an Militärs und zivile Einrichtungen wie den UK- Gesundheitsdienst zu verkaufen – warnt vor… https://t.co/vEc3Ar5huz — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2026

Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis beschreibt diese Entwicklung in einem Interview als eine neue Form «techno-feudaler» Kriegsführung. Er warnt vor einer Zukunft, in der politische und militärische Entscheidungsträger immer leichter Kriege beginnen können, während automatisierte Systeme grosse Teile der operativen Abläufe übernehmen.

«Es gibt ein sehr ernstes Risiko, dass wir in einen permanenten Krieg geraten, bei dem Krieg der Normalzustand ist und Frieden ein Systemfehler», erklärt Varoufakis.

Dabei verweist er ausdrücklich auf die Ukraine und Gaza sowie auf Unternehmen wie Palantir, Anthropic, Amazon und Google. Nach seiner Darstellung werden militärische Konflikte zunehmend zu Entwicklungs- und Erprobungsfeldern für Technologien, die anschliessend weltweit an Streitkräfte und zivile Einrichtungen verkauft werden können.

Seine Kritik richtet sich damit gegen ein Wirtschaftsmodell, in dem militärische Konflikte nicht nur Zerstörung verursachen, sondern zugleich neue Märkte für Datenanalyse, künstliche Intelligenz und automatisierte Entscheidungssysteme schaffen.

Vom Kriegsschauplatz ins Krankenhaus

Als Beispiel nennt Varoufakis den britischen Gesundheitsdienst NHS. Im November 2023 erhielt Palantir einen Vertrag über eine gemeinsame Datenplattform im Umfang von bis zu 330 Millionen Pfund über sieben Jahre.

Die Software soll unter anderem die Koordination von Patientenversorgung, Personal und Krankenhauskapazitäten verbessern. Über den Vertrag und die damit verbundenen Datenschutzbedenken berichtete auch das British Medical Journal.

Varoufakis behauptet, Palantir habe KI-Modelle und Software in Gaza trainiert, um sie anschliessend auch für zivile Anwendungen zu vermarkten. Die militärische Zusammenarbeit mit Israel und der NHS-Vertrag sind dokumentiert. Nicht unabhängig nachgewiesen ist hingegen, dass die NHS-Software tatsächlich mit Daten aus Gaza trainiert wurde.

Das Beispiel verdeutlicht dennoch ein grundsätzliches Problem: Unternehmen, die Technologien für militärische Überwachung und Entscheidungsunterstützung entwickeln, erhalten gleichzeitig Zugang zu sensiblen zivilen Bereichen.

Vereinte Nationen: Besetzte Gebiete als Testgelände für Militärtechnologie

Besonders bemerkenswert ist, dass die Sorge vor Gaza als militärischem Testfeld inzwischen auch von den Vereinten Nationen aufgegriffen wurde.

In einem Bericht vom September 2025 äusserte ein UN-Sonderausschuss die Sorge, dass Israel und mit ihm verbundene Militärunternehmen die besetzten palästinensischen Gebiete als Testgelände nutzen und dort erprobte Technologien anschliessend vermarkten könnten.

Auch die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese beschreibt in ihrem Bericht vom Juni 2025, wie militärische Operationen die Entwicklung von Drohnen, Überwachungssystemen und KI-gestützten Zielerfassungstechnologien vorantreiben. Solche Produkte können anschliessend als im Kampfeinsatz erprobt vermarktet werden.

Damit erhält die Debatte eine zusätzliche Dimension: Kriegsschauplätze dienen nicht nur militärischen Zielen, sondern können zugleich Erfahrungen und Daten liefern, die für die Weiterentwicklung kommerzieller Militärtechnologien wirtschaftlich wertvoll sind.

Der Krieg als Geschäftsmodell für künstliche Intelligenz?

Militärische Konflikte erzeugen enorme Mengen an Bildmaterial, Bewegungsdaten, Kommunikationsinformationen und operativen Erfahrungswerten. Für Unternehmen, die KI-Systeme zur Überwachung und militärischen Entscheidungsunterstützung entwickeln, können solche Daten von erheblichem Wert sein.

Die Associated Press dokumentierte, dass amerikanische KI-Technologien zunehmend in israelische Militäroperationen eingebunden wurden. Gleichzeitig warnen Fachleute vor Fehlern automatisierter Systeme und deren möglichen Folgen für die Zivilbevölkerung. Dass Technologieunternehmen militärische Aufträge erhalten und daran verdienen, ist belegt.

Die grundsätzliche Gefahr bleibt: Je stärker militärische Operationen von privat entwickelter KI abhängig werden, desto enger verbinden sich staatliche Kriegsführung, kommerzielle Interessen und technologische Entwicklung.

Wenn Frieden zum Systemfehler wird

Varoufakis beschreibt eine Zukunft, in der Krieg nicht mehr nur eine politische oder militärische Ausnahme darstellt, sondern zu einem dauerhaften Bestandteil technologischer und wirtschaftlicher Entwicklung werden könnte.

Seine Warnung geht weit über Gaza hinaus. Denn Technologien, die heute in bewaffneten Konflikten eingesetzt werden, können morgen auch in anderen militärischen oder zivilen Bereichen Verwendung finden.

Genau vor dieser Entwicklung warnt Varoufakis: einer Zukunft, in der sich militärische Konflikte, künstliche Intelligenz und wirtschaftliche Interessen immer enger miteinander verbinden – bis Krieg zum Normalzustand und Frieden zum Systemfehler wird.