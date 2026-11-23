Verfasst von Kelly Caro via Doug Casey’s International Man

International Man: Saudi-Arabien galt lange als eines der stabilsten und wohlhabendsten Länder des Nahen Ostens. Doch unter der Oberfläche sieht sich die herrschende Monarchie politischen, religiösen, demografischen und wirtschaftlichen Belastungen ausgesetzt. Wie gefährdet ist das saudische Regime?

Doug Casey: «Galt» ist das Schlüsselwort in Ihrer Frage. Man vergisst leicht, dass die Saudis nur eine von vielen Familien waren, die in der Wüste umherzogen. Aufgrund ihrer engen Beziehungen zu den Briten (Lawrence von Arabien und andere) während und nach dem Ersten Weltkrieg übernahmen sie die Kontrolle über das Land. Es ist ungewöhnlich, dass ein Land nach einer Familie benannt ist.

Da die Bevölkerung dieselbe Sprache, Religion, ethnische Zugehörigkeit und Kultur teilt, ist Saudi-Arabien viel weniger ein künstliches Gebilde als andere Länder in Afrika und Westasien. Doch fast alle diese Länder wurden willkürlich in den Vorstandszimmern Europas zusammengestellt und sind naturgemäss instabil. Der Erste und der Zweite Weltkrieg brachten das bestehende Gleichgewicht jeweils ins Wanken, zogen Grenzen neu und ersetzten Regime. Der Dritte Weltkrieg wird dasselbe bewirken, allerdings noch radikaler.

Ich war in über 150 Ländern, aber Saudi-Arabien und Jemen gehören leider nicht dazu. Ich bezweifle, dass sich das ändern wird, denn Westler im Allgemeinen und Amerikaner im Besonderen sind in diesem Teil der Welt nicht mehr besonders willkommen. Es ist schon erstaunlich, wie die Bombenangriffe Ihrer Regierung auf die Einheimischen deren Haltung Ihnen gegenüber verändern können.

Wenn man Saudi-Arabien dennoch als Exogeograf betrachtet, sieht man leicht, dass dort ein Unglück nur darauf wartet, zu geschehen. Zahlreiche andere Clans und Stämme im Land hegen Groll gegen die herrschenden Saudis, deren 5000 Prinzen und angehängte Gefolgsleute das Öl-Geld im Grunde stehlen und verteilen dürfen. Es ist offensichtlich, dass die Bevölkerung ihre ausschweifenden und korrupten Herrscher verachtet.

MBS, der Kronprinz, hat versucht, das Land zu reformieren, indem er die Wirtschaft liberalisierte und den wahhabitischen religiösen Extremismus zurückdrängte. Doch wie ich hier erklärt habe, waren seine Investitionen durchweg katastrophal: Dutzende Milliarden wurden für grandiose und unwirtschaftliche Projekte verschwendet. Der derzeitige Krieg mit Jemen könnte der Auslöser sein, der das ganze verrottete Gebilde zu Fall bringt.

MBS und der übrige Machtzirkel sollten dafür sorgen, dass ihre Jets für eine schnelle Flucht aufgetankt sind.

International Man: Die Huthi im Jemen haben gezeigt, dass sie saudische Ölanlagen, Flughäfen und andere kritische Infrastruktur mit Raketen und Drohnen angreifen können. Zudem bedrohen sie die Schifffahrt durch das Rote Meer. Könnten die Huthi Saudi-Arabien, vielleicht mit Unterstützung des Iran, so weit destabilisieren, dass die Monarchie stürzt?

Doug Casey: Jemen ist eines der ärmsten und rückständigsten Länder der Welt. Die Huthi (auch Ansarallah genannt) sind eine Rebellengruppe, die den westlichen Teil des Landes kontrolliert und die offizielle Regierung des Jemen zu erobern versucht. Der derzeitige Krieg zwischen den Huthi und den Saudis ist ein perfektes Beispiel für asymmetrische Kriegsführung. Die Saudis haben Hunderte Milliarden Dollar ausgegeben, um hochtechnologische Waffen von den Amerikanern zu kaufen, und wie sich herausstellt, sind diese gegen Stammeskrieger in Sandalen mit AK-47 praktisch nutzlos. Waffen gewinnen keine Kriege. Wie Napoleon sagte: In der Kriegsführung verhält sich das Moralische zum Materiellen wie drei zu eins.

Wie bei den meisten armen, rückständigen Völkern haben Tradition und Clan für die Jemeniten grösste Bedeutung. Vielleicht möchten Sie die Wikipedia-Geschichte des Jemen lesen (Link). Sie ist äusserst komplex und kompliziert und würde in normalen Zeiten als nutzloses Wissen oder als verwirrend und für Amerikaner irrelevant gelten. Doch da wir am Vorabend des Dritten Weltkriegs stehen, sind dies keine normalen Zeiten. Hier sind einige verstreute Fakten, die Ihnen einen Eindruck von diesem Land vermitteln.

Das Land ist voller junger, armer Menschen. Die Gesamtbevölkerung ist von 4,3 Millionen im Jahr 1950 auf heute 35 Millionen gestiegen; für 2050 werden 60 Millionen geschätzt. Sanaa, die Hauptstadt, ist von etwa 55’000 Einwohnern im Jahr 1978 auf heute über eine Million gewachsen. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre. Denken Sie daran: Das gefährlichste Lebewesen, das je auf der Erde gewandelt ist – einschliesslich des T-Rex –, ist der junge, unverheiratete Mann.

Das Land ist vielleicht am stärksten von Wasserknappheit betroffen. Die Lage wird sich verschärfen, denn fast ausschliesslich wird Grundwasser genutzt, und der Grundwasserspiegel in Sanaa ist seit den 1970er-Jahren von 100 Fuss unter der Oberfläche auf 4000 Fuss gesunken. Seit 2016 herrscht dort eine Hungersnot, und Berichten zufolge starben 2017 50’000 Kinder an Hunger. Durst und Hunger verleiten zu verzweifelten Massnahmen.

Im Korruptionswahrnehmungsindex belegt das Land Platz 176 von 180 Ländern und im Global Gender Gap Report den letzten Platz von 135 Ländern (Link), falls das von Belang ist. Die Sklaverei wurde 1962 abgeschafft, ist aber weiterhin weit verbreitet. Das gilt allerdings in der gesamten muslimischen Welt. In politischen Kloaken ist das Leben billig.

Was soll ein solcher Ort am unteren Ende der Skala also tun? Seit Jahrzehnten führen sie Krieg gegen die verweichlichten und heruntergekommenen Saudis. Ich wette, sie erwägen, den Kampf auf fremdem Boden fortzusetzen und das Königreich zu erobern. Was wäre die bessere Alternative, wenn man Millionen junger Männer hat, die ihre Lehmhütten verlassen und wie siegreiche Paschas leben wollen? Ihr mögliches Plus ist riesig, das mögliche Minus begrenzt, denn dank Allah erwarten jeden von ihnen 72 Jungfrauen.

Als Ausweichmöglichkeit können die Houthis einfach ihre Erpressung an der Bab-al-Mandeb-Meerenge fortsetzen und vielleicht den USA den Krieg erklären. Vielleicht sollten die Demokraten ein paar Millionen importieren, denn Jemeniten sind derzeit in Amerika eine beschämend unterrepräsentierte Minderheit.

International Man: Saudi-Arabien verfügt über einige der weltweit grössten Ölreserven und spielt eine zentrale Rolle auf den globalen Energiemärkten. Was würde mit den Ölpreisen und der weltweiten Energieversorgung geschehen, wenn das Königreich in einen Bürgerkrieg, eine Revolution oder gar in den völligen Zusammenbruch abglitte?

Doug Casey: Ich glaube, Saudi-Arabien steht am Rande eines Bürgerkriegs und/oder einer Revolution und/oder einer Invasion. Es ist schwer zu sagen, wie gross der Schaden an der Ölinfrastruktur des Landes wäre, wenn es dazu kommt. Und es ist schwer zu sagen, welche Haltung das neue Regime zur Ölförderung einnehmen wird.

Die Amerikaner kontrollieren derzeit die saudische Ölindustrie, und das neue Regime hätte allen Grund, sie zu hassen. Zumindest wird es alle bestehenden Vereinbarungen aufkündigen und die ausländischen Mitarbeiter aus der Ölindustrie ausweisen wollen.

Oder vielleicht erobern die Iraner die Ölfördergebiete Saudi-Arabiens, die an der iranischen Grenze liegen und stark von ihren schiitischen Glaubensgenossen bevölkert sind. Sie werden die USA ausserdem auf jede erdenkliche Weise bestrafen wollen.

Oder vielleicht erobern die Houthis Saudi-Arabien. Sie haben allen Grund, die USA als Feind zu betrachten, zumal die USA sie bombardiert und offiziell als Terrororganisation eingestuft haben.

Die Chancen, dass der Status quo anhält, liegen irgendwo zwischen gering und gleich null. Und Slim ist nicht in der Stadt.

International Man: Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien bilden seit den 1970er-Jahren einen Grundpfeiler des Petrodollarsystems. Im Gegenzug für den militärischen Schutz durch die USA hat Saudi-Arabien dazu beigetragen, die dominante Stellung des Dollars im weltweiten Ölhandel zu festigen, und beträchtliche Vermögen in US-Finanzanlagen investiert.

Was würde der Zusammenbruch der saudischen Monarchie für den Petrodollar, die Nachfrage nach US-Staatsanleihen und den Status des Dollars als Weltreservewährung bedeuten?

Doug Casey: Der Zusammenbruch des saudischen Regimes in Verbindung mit dem Chaos in der Ölindustrie wäre sowohl für den Dollar als auch für die USA selbst eine Katastrophe. Der Krieg zwischen den USA und Iran hat bewiesen, dass die USA ein Papiertiger sind. Die USA verfügen über das beste Militär des 20. Jahrhunderts, das man für Geld kaufen kann, aber wir leben nicht mehr im 20. Jahrhundert. Teure Flugzeugträgerverbände und Bomber sind in einem asymmetrischen Guerillakrieg nur von begrenztem Nutzen. Sie werden die Seite, die sie einsetzt, lediglich in den Bankrott treiben und in Verlegenheit bringen.

Die Golfemirate wie Abu Dhabi, Dubai und Katar haben festgestellt, dass die USA völlig unfähig sind, sie vor fast allem zu schützen. Tatsächlich ist eine Beziehung zu den USA kein Vermögenswert, sondern eine Belastung. Ein Verbündeter der USA zu sein, macht einen schlicht zum Ziel.

Angesichts dessen, wie sich dies wahrscheinlich entwickeln wird, und der Tatsache, dass die USA ohnehin bankrott sind, werden die meisten Länder und Institutionen den Dollar loswerden wollen. Was ihn vor allem stützt, ist die gigantische Menge an auf Dollar lautenden Schulden in der Welt. Diese Schulden schaffen eine Nachfrage nach Dollar, die zu ihrer Bedienung benötigt werden.

Der Wert des Dollars beruht auf nichts anderem als Vertrauen. Selbst in den besten Zeiten ist das eine schwache Grundlage für eine Währung. Vertrauen kann wie ein Haufen Federn im Hurrikan weggeweht werden.

International Man: Welche überzeugenden Anlage- und Spekulationsmöglichkeiten könnten sich aus einem Zusammenbruch Saudi-Arabiens ergeben, insbesondere auf den Energiemärkten, bei Edelmetallen und durch die umfassendere Erschütterung des internationalen Währungssystems? Wie sollten sich Anleger positionieren, um von einem solchen Umbruch zu profitieren?

Doug Casey: Energie ist das Rückgrat der Zivilisation selbst. Auf absehbare Zeit werden Öl und Erdgas die wichtigsten Energieformen bleiben. Der Persische Golf ist mit Abstand die weltweit bedeutendste Konzentration von Erdöl. Doch die Länder, die ihn kontrollieren, sind von Natur aus instabil und werden immer instabiler.

Die Lösung besteht darin, in die Erdölförderung in anderen Teilen der Welt zu investieren. Ich besitze keine Aktien grosser Ölkonzerne, weil fast alle von ihnen bedeutende Vermögenswerte im Nahen Osten haben. Ich besitze jedoch Aktien kleinerer Förderunternehmen in der westlichen Hemisphäre. Ich denke, dass sie sich in den kommenden Jahren weiterhin äusserst gut entwickeln werden.

Da das Chaos im Nahen Osten dem Petrodollar äusserst schaden wird, bleibe ich dem Dollar gegenüber pessimistisch. Die Lage im Nahen Osten kann seinen Zusammenbruch nur beschleunigen – selbst wenn die US-Regierung nicht jedes Jahr weitere Billionen Dollar schaffen würde, um ihren eigenen Bankrott abzuwenden.

Deshalb besitze ich weiterhin Gold. Es lässt sich überzeugend argumentieren, dass es irgendwann auf 20’000, 30’000 oder 40’000 Dollar neu bewertet werden muss. Bei einem Preis von rund 4’000 Dollar ist es jedoch angemessen bewertet. Es ist kein Schnäppchen mehr. Aber es ist wichtiger denn je, Gold zu besitzen, denn es ist der einzige finanzielle Vermögenswert, der nicht gleichzeitig die Verbindlichkeit eines anderen ist.

Ein Schnäppchen sind dagegen die Aktien von Bergbauunternehmen. Im Vergleich zu jeder anderen Aktiengruppe der Welt befinden sie sich nahe ihrem historischen Tiefststand.

Unterdessen wird die derzeitige Blase bei Technologieaktien rund um Rechenzentren und KI platzen. Ich setze darauf, dass die nächste Blase bei Bergbauaktien und kleinen Ölproduzenten entstehen wird. Wie wir in der Vergangenheit schon oft gesehen haben, könnte der gesamte Sektor um das Zehnfache steigen, wobei einzelne Aktien noch deutlich besser abschneiden könnten.

Gibt es zuletzt eine Lösung für das Problem Israel/Iran/Saudi-Arabien/Jemen? Wahrscheinlich nicht. Sicher ist nur, dass die USA die Lage nur verschlimmern können. Sehr viel schlimmer. Israel ist ein fremdes Land mit eigenen Interessen und nicht unbedingt ein Freund. Es ist schlechte Politik – eigentlich dumm –, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, besonders wenn das den Dritten Weltkrieg berühren könnte.