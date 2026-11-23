Über eine militärische Eskalation gegenüber Russland werde in Europa bereits diskutiert – meist privat. Das erklärt Anne Applebaum im Gespräch mit Tim Miller. Die Bevölkerung sei darauf nicht vorbereitet, ein Kriegseintritt äusserst unpopulär. Dann fällt der brisante Satz: Es müsste ein Ereignis geben, „das die Menschen überzeugen würde, dass es wirklich nötig ist“. Als mögliche Szenarien nennt sie einen Raketeneinschlag in einer Stadt oder einen grenzüberschreitenden Überfall. Zum Gespräch.

Das ist erschreckend, besonders, wenn man weiß, dass Anne Applebaum mit Radosław Sikorski verheiratet ist. Er ist stellvertretender Ministerpräsident und Außenminister Polens. Mit anderen Worten: Sie ist kein aggressiver Think-Tank-Stratege, sondern sitzt ganz intim im Machtzentrum Europas. Sie sagt, dass „Krieg mit Russland leider eine dieser Situationen ist, in denen es ein Ereignis geben müsste, das die Menschen davon überzeugt, dass er wirklich notwendig war … Die Politik funktioniert dafür noch nicht.“ — Don (@Donuncutschweiz) November 22, 2026

Applebaum ist mit Polens stellvertretendem Ministerpräsidenten und Aussenminister Radosław Sikorski verheiratet. Ihre persönliche Nähe zu einem zentralen europäischen Entscheidungsträger macht ihre Aussagen politisch besonders relevant, auch wenn sie damit keine offizielle Regierungsposition vertritt.

Damit wird öffentlich erörtert, welcher Schock die bisher fehlende Zustimmung zu einem Krieg verändern könnte. Das wirft eine beklemmende Frage auf: Könnte ein künftiger Zwischenfall als Hebel für eine längst diskutierte Eskalation dienen? Auch die Gefahr einer inszenierten oder falsch zugeschriebenen Provokation – einer sogenannten False Flag – verdient kritische Aufmerksamkeit. Dass eine solche Operation bevorsteht oder Applebaum sie ankündigt, lässt sich aus ihren Worten allerdings nicht ableiten. Sie spricht über mögliche russische Angriffe.

Gerade deshalb müsste bei einem folgenreichen Zwischenfall gelten: belastbare Beweise, unabhängige Untersuchung und öffentliche parlamentarische Kontrolle, bevor politische Führungen daraus eine Begründung für den Kriegseintritt machen.