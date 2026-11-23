Verfasst von Larry C. Johnson

Es gibt eine bestimmte Art Mann, der neben einem Pulverfass steht, brennende Zündhölzer hineinwirft und dann schockiert tut, wenn jemand ihn anschreit. Europa ist zu diesem Mann geworden.

Innerhalb einer einzigen Woche beschädigte die Ukraine mit umfangreicher Hilfe von NATO-Aufklärungsflugzeugen einen Teil der Kertsch-Brücke. Dann setzten Drohnen am Samstag im Finnischen Meerbusen ein russisches Militärfrachtschiff in Brand, und bis Samstagabend heulten über Kaliningrad die Luftalarmsirenen, während Explosionen in der Nähe des Hauptquartiers der russischen Baltischen Flotte gemeldet wurden. Jeder dieser Angriffe erforderte etwas, das die Ukraine nicht selbst bereitstellen kann: geografische Lage, Luftraum oder Informationen, die einem NATO-Land gehören.

Die Europäer nennen es die Unterstützung des Rechts der Ukraine auf Selbstverteidigung. Moskau wird es anders nennen. Und irgendwann wird Moskau nach seiner eigenen Definition handeln, nicht nach der Brüsseler.

Ein Schiff im Meerbusen, Sirenen in Kaliningrad

Beginnen wir mit dem Schiff. Am Samstagmorgen wurde die Sparta II, ein 121 Meter langes Frachtschiff unter russischer Flagge, im östlichen Finnischen Meerbusen westlich der russischen Insel Gogland von zwei Drohnen getroffen. Eigentümer ist Oboronlogistika, die Schifffahrtsgesellschaft des russischen Verteidigungsministeriums, und das Schiff steht unter US-Sanktionen. Es war von der Region St. Petersburg nach Kaliningrad unterwegs. Die Brücke fing Feuer, die 16-köpfige Besatzung ging in die Rettungsboote, und der brennende Schiffsrumpf trieb in finnische Gewässer.

Die finnischen Streitkräfte erklärten, es sei „wahrscheinlich“, dass die Ukraine hinter dem Angriff stecke. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo sagte, der Krieg greife auf Finnlands Nachbarschaft über, und erklärte im selben Atemzug, die Ukraine „hat das Recht, gegen den Aggressor zu kämpfen“. Übersetzt: Wir würden es vorziehen, wenn ihr das nicht direkt vor unserer Haustür tut, aber wir werden auch nicht Nein sagen.

Dann kam die Nacht. In der gesamten Oblast Kaliningrad ertönten Sirenen, und Einwohner von Baltijsk, dem Heimathafen der Baltischen Flotte, meldeten Explosionen und Drohnen, während die russische Luftabwehr das Feuer eröffnete. Der Flugbetrieb wurde eingeschränkt. Wenn sich die Berichte bestätigen, war dies der erste Drohnenangriff auf Kaliningrad selbst während des gesamten Kriegs. Die russische Seite hat einen Treffer auf dem Stützpunkt nicht bestätigt, und die Einzelheiten sind weiterhin unklar. Doch ein Detail sticht hervor: Die Regionalbehörden meldeten zunächst ein verdächtiges Objekt, das sich aus Richtung Litauens näherte.

Betrachtet man die Landkarte, wird eines klar: Die Ukraine grenzt weder an den Finnischen Meerbusen noch an Kaliningrad. Um eine Drohne zu einem dieser Ziele zu bringen, gibt es drei Möglichkeiten: Sie fliegt den langen Weg über Russland und hofft, dass die russische Luftabwehr sie nicht entdeckt; sie wird von einem Boot aus gestartet, das jemand in der Ostsee platzieren darf; oder sie fliegt über ein NATO-Land. Die erste Möglichkeit hat die Ukraine in diesem Jahr schon oft gegen die Ölhäfen Ust-Luga und Primorsk genutzt. Die beiden anderen erfordern, dass ein NATO-Land wegschaut. Und eine Drohne, die sich Kaliningrad aus Richtung Litauen nähert, hat nicht den langen Weg um Russland herum genommen.

Estlands offener Luftraum

Damit kommen wir zu Estland. Am Samstag lösten die estnischen Streitkräfte in den Landkreisen Lääne-Viru und Ida-Viru, dem Abschnitt im Norden Estlands am Finnischen Meerbusen, eine Drohnenwarnung aus. Die F-16 der NATO-Luftpolizei im Baltikum wurden aufgeboten. Und dann geschah, soweit bisher berichtet wurde, nichts. Keine Drohnen wurden abgeschossen. Tallinn erhob öffentlich keine Beschwerde über ausländische Militärdrohnen, die den estnischen Luftraum durchquerten. Die estnische Polizei- und Grenzschutzbehörde veröffentlichte eine Erklärung zu den Explosionen an Bord der Sparta II und sagte, sie „beobachte die Lage“.

Beobachten. Das ist ein Wort, das man verwendet, wenn man zusieht, wie etwas geschieht, obwohl man die Mittel hätte, es zu verhindern, und sich dagegen entscheidet. Estland hat gezeigt, dass es eine ukrainische Drohne abschiessen kann, wenn es will; ein NATO-Kampfjet tat genau das Anfang dieses Jahres über estnischem Gebiet, im ersten Fall dieser Art. Europäischen Quellen zufolge kamen die Drohnen, die die Sparta II trafen, aus der Ukraine. Mindestens flogen sie über oder an Estland vorbei, um ihr Ziel zu erreichen. Wenn Tallinn sie nicht stoppte, konnte es entweder nicht oder wollte es nicht. Ich würde gern von jemandem in der estnischen Regierung erfahren, was davon zutrifft, denn keine der beiden Antworten ist beruhigend.

Moskau hatte übrigens bereits im März genau davor gewarnt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Russland werde reagieren, wenn andere Länder ihren Luftraum für feindliche Aktivitäten gegen Russland zur Verfügung stellten. Im Baltikum scheint das niemand ernst genommen zu haben. Das hätte man tun sollen.

Die Kertsch-Brücke und die Augen am Himmel

Die Angriffe im Baltikum kamen nicht aus heiterem Himmel. Anfang dieser Woche nahm die Ukraine am 16., 17. und 19. November die Kertsch-Brücke in einer mehrstufigen Operation ins Visier. Zunächst schaltete sie die Luftabwehr, Radaranlagen und Stationen für elektronische Kriegsführung rund um die Strasse von Kertsch nach und nach aus, bevor sie die verbliebenen Anlagen mit Drohnen und Raketen übersättigte. Satellitenbilder vom 19. November zeigen Schäden an der Bahnstrecke; bei den Angriffen wurde zudem ein Abschnitt der Strassenbrücke zum Einsturz gebracht. Das war kein Glückstreffer einer Seedrohne. Es war eine geplante Kampagne gegen eines der am stärksten verteidigten Bauwerke Russlands.

Und die Operation wurde mit Unterstützung geplant. Flugzeugtracker erfassten eine RC-135U Combat Sent der US-Luftwaffe, eines von nur noch zwei flugfähigen Exemplaren, die mit einem Tankflugzeug als Eskorte von der RAF Mildenhall startete und sich Stunden vor dem entscheidenden Angriff über das westliche Schwarze Meer begab. Die Combat Sent hat einen einzigen Zweck: feindliche Radaranlagen aufzuspüren und zu charakterisieren. Auch ein NATO-Radarflugzeug war in der Luft. Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier und Kapitän der Marine-Reserve, der von Krym.Realii anonym zitiert wurde, sagte, vor den Angriffen seien über dem Schwarzen Meer auch amerikanische P-8A Poseidon und französische Mirage 2000 entdeckt worden.

Auch die Briten waren dabei. Meine Quellen berichten mir, dass die RC-135W der RAF, die britische Version der Rivet Joint, zur Unterstützung der Zielerfassung über dem Schwarzen Meer in der Luft war; Beobachter offener Quellen meldeten, am 16. November habe dort eine britische Rivet Joint ihre Kreise gezogen. Das sollte niemanden überraschen. Die RAF fliegt solche Einsätze routinemässig ein- oder zweimal im Monat. Anders ist diesmal das Ergebnis: Die Zieldaten, die diese Flugzeuge sammeln, verschwinden nicht in einer Akte in Cheltenham. Sie fliessen in einen ukrainischen Angriffsplan ein.

Ich will meine eigene Einschätzung ganz offen formulieren. Ich habe 30 Jahre lang im Nachrichtendienst und im Bereich Militärfragen gearbeitet und gesehen, wie solche Operationen zusammengestellt werden. Ein Angriffspaket dieser Komplexität gegen ein derart stark verteidigtes Ziel kommt nicht ohne die Hilfe von NATO-Ländern zustande. Meiner Einschätzung nach steht ausser Frage, dass NATO-Länder beteiligt waren, allen voran die Vereinigten Staaten und Grossbritannien. Ob es sich um einen offiziellen NATO-Einsatz handelte, der gemäss einem Einsatzbefehl des Bündnisses geflogen wurde, ist nebensächlich. Moskau wird die Dokumente nicht genau prüfen. Aus russischer Sicht ist ein amerikanisches oder britisches Flugzeug, das dabei hilft, das Ziel zu finden, NATO; die Unterscheidung, die Brüssel gern zwischen «dem Bündnis» und «einzelnen Verbündeten» macht, ist ein juristisches Feigenblatt. Die Ukraine drückte ab. Flugzeuge aus NATO-Ländern sagten ihr, wohin sie zielen sollte. In meinem früheren Beruf hatten wir ein Wort für diejenigen, die das Ziel finden, die Verteidigung kartieren und die Koordinaten weitergeben. Wir nannten sie Beteiligte.

Wie Moskau antworten könnte

Die Europäer scheinen zu glauben, die einzige Frage sei, ob Russland es wagen werde, zurückzuschlagen. Das ist die falsche Frage. Russland hat in den vergangenen vier Jahren gezeigt, dass es Provokationen hinnimmt, abwartet und zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl antwortet. Die richtige Frage ist, welche Form die Antwort annimmt. Das wären die Optionen, die ich in Kriegsspielen durchspielen würde, wenn ich noch in diesem Geschäft wäre:

Die Augen ins Visier nehmen. Die ISR-Flüge über dem Schwarzen Meer sind der am stärksten exponierte Teil der NATO-Beteiligung. Russland hat solche Situationen schon erlebt: Im September 2022 feuerte eine russische Su-27 eine Rakete in der Nähe einer RAF Rivet Joint vor der Küste der Krim ab, und im März 2023 schoss ein russischer Kampfjet eine amerikanische MQ-9 Reaper über dem Schwarzen Meer ab. Keines dieser Ereignisse löste den Dritten Weltkrieg aus. Beide waren eine Botschaft. Ein aggressiveres Abfangverhalten oder eine erklärte Sperrzone um die Krim würde jeden einzelnen dieser Flüge gefährden.

Die ISR-Flüge über dem Schwarzen Meer sind der am stärksten exponierte Teil der NATO-Beteiligung. Russland hat solche Situationen schon erlebt: Im September 2022 feuerte eine russische Su-27 eine Rakete in der Nähe einer RAF Rivet Joint vor der Küste der Krim ab, und im März 2023 schoss ein russischer Kampfjet eine amerikanische MQ-9 Reaper über dem Schwarzen Meer ab. Keines dieser Ereignisse löste den Dritten Weltkrieg aus. Beide waren eine Botschaft. Ein aggressiveres Abfangverhalten oder eine erklärte Sperrzone um die Krim würde jeden einzelnen dieser Flüge gefährden. Die Konvois eskortieren. Die Baltische Flotte kann damit beginnen, jedes Schiff zu eskortieren, das zwischen St. Petersburg und Kaliningrad verkehrt, begleitet von Luftabwehrschiffen und Jagdflugzeugen. Damit wird der Finnische Meerbusen, eine der meistbefahrenen und engsten Wasserstrassen Europas, zu einem Ort, an dem ein russisches Kriegsschiff und ein NATO-Jet wegen einer Drohne aufeinandertreffen könnten, zu der sich niemand bekennen will.

Die Baltische Flotte kann damit beginnen, jedes Schiff zu eskortieren, das zwischen St. Petersburg und Kaliningrad verkehrt, begleitet von Luftabwehrschiffen und Jagdflugzeugen. Damit wird der Finnische Meerbusen, eine der meistbefahrenen und engsten Wasserstrassen Europas, zu einem Ort, an dem ein russisches Kriegsschiff und ein NATO-Jet wegen einer Drohne aufeinandertreffen könnten, zu der sich niemand bekennen will. Die elektronische Kriegsführung verstärken. Russland stört bereits in weiten Teilen des Ostseeraums das GPS-Signal. Es kann die Beeinträchtigungen für die Zivilluftfahrt und die Schifffahrt in Estland, Lettland, Litauen und Finnland noch erheblich verschärfen – und das, ohne selbst nennenswerte Kosten zu tragen.

Russland stört bereits in weiten Teilen des Ostseeraums das GPS-Signal. Es kann die Beeinträchtigungen für die Zivilluftfahrt und die Schifffahrt in Estland, Lettland, Litauen und Finnland noch erheblich verschärfen – und das, ohne selbst nennenswerte Kosten zu tragen. Die Quelle angreifen. Moskau kann seine Angriffe auf die ukrainische Drohnenproduktion und die Startplätze verstärken. Das tut es bereits, und die Ukraine kann nicht mit gleichwertigen Gegenschlägen antworten.

Moskau kann seine Angriffe auf die ukrainische Drohnenproduktion und die Startplätze verstärken. Das tut es bereits, und die Ukraine kann nicht mit gleichwertigen Gegenschlägen antworten. Estland zur Kasse bitten. Das ist der Punkt, der den NATO-Planern den Schlaf rauben sollte. Wenn Moskau zu dem Schluss kommt, dass der estnische Luftraum als Korridor genutzt wird, muss es Estland nicht angreifen, um das Land zu bestrafen. Sabotage, Cyberangriffe und Druck auf die Schifffahrt nach Tallinn stehen allesamt zur Auswahl. Und jede dieser Optionen stellt auf die Probe, ob Artikel 5 tatsächlich das bedeutet, was Brüssel glaubt.

Nichts davon erfordert, dass Russland direkt auf ein NATO-Land schiesst. All das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand irgendwo einen Fehler macht, der genau dazu führt.

Die Quintessenz

Seit vier Jahren erzählen sich die NATO und ihre Mitgliedstaaten eine tröstliche Geschichte: Wir liefern lediglich Waffen und Informationen, die Ukrainer führen die Kämpfe, also sind wir keine Kriegspartei. Diese Geschichte war schon immer fadenscheinig. Diese Woche ist sie endgültig gerissen. Aufklärungsflugzeuge aus NATO-Staaten kartieren die Verteidigungsanlagen rund um die Kertsch-Brücke, und die Brücke stürzt ein. Ein NATO-Mitglied gibt Drohnenalarm, lässt seine Kampfjets aufsteigen und sieht dann zu, wie Drohnen ein russisches Militärversorgungsschiff in Brand setzen. In Kaliningrad heulen Sirenen, nachdem sich etwas aus Richtung Litauen nähert. Irgendwann taugt «Wir haben nur zugesehen» nicht mehr als Verteidigung und wird zum Geständnis.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Zwei Tage zuvor war Trump in Shenzhen und unterzeichnete mit Putin und Xi eine «Friedenserklärung», in der sie sich verpflichteten, die nuklearen Risiken zu senken. Wer die Operationen dieser Woche genehmigt hat, hat sie entweder nicht gelesen oder sich nicht darum geschert.

Russland hat ein gutes Gedächtnis und kann geduldig sein. Es hat seine roten Linien klar gezogen: Es wird auf Länder reagieren, die ihr Staatsgebiet, ihren Luftraum oder ihre Geheimdienstinformationen für Angriffe auf Russland zur Verfügung stellen. Meiner Einschätzung nach haben NATO-Staaten inzwischen alle drei Dinge zur Verfügung gestellt – unabhängig davon, ob eine dieser Operationen offiziell von der NATO abgesegnet wurde. Russland wird sich nicht um den offiziellen Segen scheren. Die beteiligten Hauptstädte sollten hoffen, dass die Antwort massvoll ausfällt. Denn diejenigen, die immer wieder behaupten, Putin bluffe, haben sich in fast allem anderen in diesem Krieg geirrt.