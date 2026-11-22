Verfasst von Tyler Durden

US-Botschaften schlagen Alarm, während die Protestwelle in Europa Frankreich und Belgien erreicht

Die US-Botschaften in Paris und Brüssel haben Amerikaner aufgefordert, an diesem Wochenende und am Montag Demonstrationen zu meiden, während Frankreich sich auf den sechsten Samstag in Folge mit landesweiten Strassenprotesten einstellt und Belgiens Gewerkschaften sich darauf vorbereiten, direkt an der US-Botschaft in Brüssel vorbeizumarschieren.

«Mehrere Gruppen haben für den 21. und 22. November Demonstrationen geplant», teilte die US-Botschaft und die US-Konsulate in Frankreich in einer Warnung vom 20. Novembermit und wies darauf hin, dass sich Märsche über ihre geplanten Routen hinaus ausdehnen können. «Einige frühere Demonstrationen verliefen gewalttätig und waren mit Sachbeschädigungen und Plünderungen verbunden. Die Polizei reagierte mit weniger als tödlichen Methoden zur Kontrolle der Menschenmengen», teilte die Botschaft mit und fügte hinzu, dass die jüngsten Demonstrationen weitgehend friedlich verlaufen seien.

France: Protests, demonstrations, and rallies continue across France. Multiple groups have planned demonstrations for November 21 and 22. Protests can occur outside planned routes. Some past demonstrations were violent and involved property destruction and looting. More at… pic.twitter.com/L9hLlRfTwl — TravelGov (@TravelGov) November 20, 2026

U-Bahn-Stationen können kurzfristig geschlossen werden, Strassensperren können den Verkehr lahmlegen, und Amerikaner, die sich in der Nähe einer grossen Menschenmenge befinden, sollten sich von ihr entfernen, teilte die Botschaft mit und riet Reisenden, alternative Routen zu planen, zusätzliche Zeit einzuplanen und sich bei Bahn- und U-Bahn-Betreibern über Schliessungen zu informieren. Dies ist die jüngste einer Reihe von Warnungen in Frankreich in diesem Monat, nach früheren Warnungen zu Märschen am 7., 10. und 14. November.

Schüler, Gelbwesten-Aktivisten und Bildungsgewerkschaften marschieren seit Mitte Oktober jeden Samstag wegen der Lebenshaltungskosten, der Finanzierung der Schulen und eines neuen Polizeigesetzes. Am 14. November zählte das Innenministerium landesweit etwa 106.000 Demonstranten, darunter 24.000 in Paris, während die Organisatoren 200.000 angaben, und ein von Gewerkschaften angeführter Streik zog in derselben Woche mehr als eine halbe Million Teilnehmer an, wie Euronews berichtete. Wie wir bereits Anfang dieses Monats feststellten, schürt die wirtschaftliche Krise, die dahintersteckt, Jugendproteste weit über Frankreich hinaus.

Das Polizeigesetz liegt nun im Senat. Der Gesetzestext, der im Juli von der Nationalversammlung verabschiedet wurde, würde vermuten lassen, dass Polizisten und Gendarmen rechtmässig gehandelt haben, wenn sie im Dienst ihre Waffen abfeuern, was Gegner als «Lizenz zum Töten» bezeichnen (übersetzt). Innenminister Laurent Nuñez sagte den Senatoren, damit würde lediglich die automatische Ingewahrsamnahme eines schiessenden Beamten beendet. Linke Senatoren liessen am Donnerstag die Zeit verstreichen und reichten Änderungsanträge ein, um eine Abstimmung zu verhindern. Damit wurde die Debatte auf Freitag verschoben, während noch 76 Änderungsanträge ausstanden, wie AFP berichtete. Eine Petition gegen das Gesetz hat mehr als 700.000 Unterschriften.

In Brüssel teilte die US-Botschaft in Belgien in ihrer eigenen Warnung vom 20. November mit, dass «die Protestkundgebung und Demonstration der Gewerkschaften voraussichtlich um 10:00 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Brüssel-Nord beginnen und anschliessend über die Kleine Ringstrasse zum Bahnhof Brüssel-Süd führen wird, wobei sie vor der US-Botschaft vorbeikommt.» Die Warnung weist zudem auf einen Streik im öffentlichen Verkehr am selben Tag hin und erklärt, dass die örtliche Polizei voraussichtlich während der gesamten Veranstaltung im Einsatz sein wird, um die Menschenmengen zu lenken.

Die Botschaft rechnet am Montag den ganzen Tag über mit erheblichen Verkehrs- und Mobilitätsbehinderungen, darunter Strassensperrungen und mögliche Schliessungen von U-Bahn-Stationen. Der Brüsseler Verkehrsbetreiber STIB/MIVB hat gewarnt, dass der landesweite Streik den U-Bahn-, Tram- und Busbetrieb beeinträchtigen wird. Die American Citizen Services der Botschaft werden am Montagnachmittag keine regulären Dienstleistungen anbieten, darunter Passausstellungen, konsularische Geburtsberichte für im Ausland geborene Kinder und staatliche Leistungen wie die Sozialversicherung.

Der Marsch wurde im Oktober von Belgiens drei grössten Gewerkschaften ausgerufen: der sozialistischen FGTB-ABVV, der christlichen CSC-ACV und Synova, um gegen die Sparmassnahmen der Bundesregierung und die sinkende Kaufkraft zu protestieren, wie die Brussels Timesberichtet. Nach Frankreich entwickelt sich Belgien zum nächsten Schulden-BrennpunktEuropas.

Beide Länder befinden sich in den Reisehinweisen des US-Aussenministeriums auf Stufe 2: «Erhöhte Vorsicht walten lassen». Der belgische Reisehinweis warnt, dass grosse, im Allgemeinen friedliche Demonstrationen den Verkehr und wichtige Dienstleistungen beeinträchtigen können. In der Aktualisierung Frankreichs vom 21. Oktober wird gewarnt, dass die Polizei auf Proteste mit Tränengas und Wasserwerfern reagieren könnte.

Die Warnungen kommen Tage, nachdem US-Botschaften in ganz Europa davor gewarnt hatten , dass Terroristen während der Feiertage «mit wenig oder gar keiner Vorwarnung angreifen könnten», und Streiks, Demonstrationen sowie fingierte Bombendrohungen gegen die Luftfahrt als mögliche Ursachen für Reisebehinderungen genannt hatten.