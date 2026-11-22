Verfasst von Tyler Durde,

Nach einem Terroranschlag, bei dem sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt wurden, öffnet der Magdeburger Weihnachtsmarkt am Montag wieder, abgeschirmt durch einen neu installierten Sicherheitsring aus mehr als 500 Betonblöcken, Metallsperren und Pollern. Damit wird die umfassendste Sicherheitsüberholung der Stadt seit dem Anschlag im Dezember 2024 umgesetzt.

Stadtvertreter erklärten, die Sicherheitssperren, die rund 2,5 Millionen Euro kosteten, seien nach langwierigen Streitigkeiten, die im vergangenen Jahr die Eröffnung des Markts verzögerten, in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Landesbehörden entwickelt und unterstützt worden .

🇩🇪He should have "killed even more," said Saudi national Ahmad about the Christmas market terror attack in Magdeburg last year.



Ahmad said the attack was "completely ok."



Now, Ahmad is in hiding after his interview with German media outlet MDR, who reported his comments. pic.twitter.com/aoR4h2B2rs — Remix News & Views (@RMXnews) July 22, 2025

Allerdings wird der gewaltige Sicherheitsbereich bereits als Schandfleck bezeichnet. Finanzdirektor Thorsten Kroll beschrieb die Sperren als notwendigen Kompromiss, der «nicht gut aussieht und mitunter martialisch wirkt». Er räumte zudem ein, dass ein vollständiger Schutz unmöglich sei, selbst mit den vorhandenen Sicherheitssperren.

Der Weihnachtsmarktleiter Paul-Gerhard Stieger sagte, die Sperren könnten, wo möglich, mit Dekorationen festlicher gestaltet werden, das Sicherheitskonzept selbst könne jedoch weder geändert noch gelockert werden. Wie in Videos der Sperren zu sehen ist, wurden viele davon rot und grün bemalt und sehen aus wie Legosteine – ein Motiv, das auf deutschen Weihnachtsmärkten immer wieder zu sehen ist.

Weihnachtsmarkt in Magdeburg.



Dieser Wahnsinn muss aufhören. pic.twitter.com/cmMocGa2VZ — Julian Adrat (@JulianAdrat) November 16, 2026

«Es ist nun einmal in Magdeburg passiert», sagte er mit Bezug auf den Terroranschlag von 2024.

Die Änderungen verändern das Erscheinungsbild grosser Teile der Innenstadt. Dazu gehört die Sperrung mehrerer Strassen; auch die Anordnung und der Standort der Stände werden verändert.

Ein Passant sagte dem deutschen öffentlich-rechtlichen Sender MDR, «Man traut sich gar nicht mehr, dorthin zu gehen, man fühlt sich wie eingesperrt.»

Ein anderer äusserte sich beunruhigt über das festungsartige Erscheinungsbild.

🇩🇪🔴"The reality of Christmas markets in 2025"



Anti-terror security measures are costing the German Christmas market in the city of Bremen "an impressive €3 million."



This includes increased video surveillance, concrete blocks, bollards, special barriers, and patrols.… pic.twitter.com/HKc9vN3lGr — Remix News & Views (@RMXnews) December 3, 2025

Andere begrüssten die Massnahmen. «Ich finde das in Ordnung. Man fühlt sich sicher, und so sollte es auch sein», sagte ein weiterer Anwohner.

Am 20. Dezember 2024 fuhr der saudische Arzt Taleb al-Abdulmohsen mit einem Mietwagen durch eine Lücke in den vorhandenen Sperren und raste in Hunderte Menschen. Unter den sechs Ermordeten war ein neunjähriger Junge.

Im Juni 2026 verurteilte das Landgericht Magdeburg ihn zu lebenslanger Haft. Im vergangenen Jahr hatte das Landesverwaltungsamt dem Sicherheitskonzept der Stadt widersprochen. Daraufhin bezeichnete Oberbürgermeisterin Simone Borris einige Landesvorgaben als übermässig und merkte an, dass die Abwehr von Terroranschlägen in erster Linie in die Verantwortung des Landes falle. Vertreter erklärten, das Konzept für dieses Jahr sei im Voraus abgestimmt worden, um eine erneute Konfrontation zu vermeiden.

🇩🇪🎄The German Christmas market in Magdeburg has been suspended over security concerns, sparking a nationwide debate.



The question: Why are Christmas markets in Germany being canceled while countries like 🇵🇱Poland and the 🇨🇿Czech Republic have no serious terror threats at their… pic.twitter.com/MUW5fofh5w — Remix News & Views (@RMXnews) November 12, 2025

Das Aufstellen von Sicherheitssperren auf europäischen Weihnachtsmärkten als Reaktion auf islamistische Terrorbedrohungen und erfolgreiche Anschläge, darunter Angriffe mit Fahrzeugen, hat Fragen zur Masseneinwanderung nach Europa aufgeworfen. Die Rechte vertritt die Ansicht, Weihnachten sei nicht länger nur eine Zeit des Friedens und der Feierlichkeiten, sondern die traditionelle europäische Lebensweise sei durch die Masseneinwanderung stark bedroht worden.