Verfasst von Tyler Durden

Der Klimagipfel der Vereinten Nationen im türkischen Antalya endete am Sonntag sang- und klanglos ohne Schlussvereinbarung, nachdem ein von Saudi-Arabien angeführter Block von Ölproduzenten sich geweigert hatte, die Worte «fossile Brennstoffe» in die Vereinbarung aufzunehmen, was Europa und mehrere «gefährdete Länder» dazu brachte, wütend auszusteigen, ohne etwas zu unterzeichnen.

Es ist das erste Mal, dass ein UN-Klimagipfel ohne eine wegweisende Vereinbarung zu Ende gegangen ist, seit Kopenhagen im Jahr 2009. Der COP31 sollte am Freitag zu Ende gehen. Stattdessen verhandelten die Unterhändler zwei Tage über die Frist hinaus. Damit war er der längste UN-Klimagipfel seit Beginn der Aufzeichnungen und übertraf den COP25 2019 in Madrid. Danach erklärte der türkische COP31-Präsident Murat Kurum, es werde keinen weiteren Versuch geben, eine Vereinbarung zu erzielen.

Der irische Klimaminister Darragh O’Brien sagte in der Abschlusssitzung als Vertreter der Europäischen Union, die EU und ihre Mitgliedstaaten hätten der Entscheidung zum «Antalya-Pakt» als Rahmendokument offiziell widersprochen, weil «sie dem Ernst der Lage nicht gerecht wird». «Wir werden weder eine Entscheidung noch einen Antalya-Pakt unterstützen, in dem fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden, obwohl sie der Haupttreiber des Klimawandels sind», sagte er. «Und wir werden keine COP akzeptieren, die fossile Brennstoffe grünwäscht.»

We will not endorse a decision that does not respond to the science and that actually risks deepening the chasm between global commitments and the action required…that does not even mention fossil fuels. #cop31 pic.twitter.com/pwukDoDop4 — Darragh O'Brien (@DarraghOBrienTD) November 22, 2026

O’Brien und der EU-Kommissar für Klimaschutz, Wopke Hoekstra, sagten, jeder Versuch, eine Formulierung zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aufzunehmen, sei von den ölproduzierenden Ländern blockiert worden, obwohl Verhandlungsgruppen mit rund 130 Ländern dahinterstanden. Ausdrückliche Hinweise auf einen Übergang weg von fossilen Brennstoffen waren bereits verschwunden und bis Donnerstag aus dem Entwurf gestrichen worden. An ihre Stelle waren Ziele für saubere Energie und Elektrifizierung sowie das Eingeständnis getreten, dass die Welt die Erwärmungsgrenze von 1,5 °C überschreiten wird.

Anstelle fossiler Brennstoffe setzte sich die von Saudi-Arabien angeführte arabische Gruppe für eine Formulierung zum Einsatz von Technologien zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ein. Sie argumentierte, ohne diese Technologien könne die Erwärmung nicht auf einem sicheren Niveau gehalten werden. Frankreichs Ministerin für den ökologischen Wandel, Monique Barbut, sagte, angesichts der fehlenden Erwähnung fossiler Brennstoffe und mehrerer Absätze zur Förderung der CO₂-Abscheidung bedeute der Text: «Wir erkennen nicht, worin das Problem besteht.» Ein saudischer Delegierter sagte in der Abschlusssitzung, der Entwurf sei ein «Paket von Lösungen gewesen, das die Klimaschutzlösungen vorangebracht hätte».

Eine Koalition unter Führung von Frankreich und Panama, der Länder aus Europa, Afrika, Lateinamerika und dem Pazifik angehörten, hatte den Entwurf am Freitag als «nicht gut genug» zurückgewiesen. Panamas Umweltminister Juan Carlos Navarro hatte bereits erklärt, sein Land werde jeder Vereinbarung, in der fossile Brennstoffe fehlten, offiziell widersprechen. «Es ist nicht akzeptabel, eine COP oder ein Rahmendokument zu haben, in dem fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden», sagte er. «Wer verschmutzt, zahlt.» Da die Gespräche auf Konsens beruhen, reicht ein einziger offizieller Einwand aus, um eine Vereinbarung zu Fall zu bringen.

Kurum sagte seinerseits, einige Länder hätten sich «an einem einzelnen Wort oder einer einzelnen Formulierung festgebissen», und fügte hinzu: «Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan … Die Entscheidung liegt bei 196 Ländern.» Ägyptens Verhandlungsführer Wael Aboulmagd sagte, auch Ägypten könne den Text nicht akzeptieren. Tuvalus Klimaminister Maina Vakafua Talia beklagte während der zwei Wochen einen «Mangel an Engagement und Transparenz».

Die Türkei war Gastgeber, doch Australiens Klimaminister Chris Bowen leitete die Verhandlungen. Nach Ablauf der Frist fiel es den Delegierten schwer herauszufinden, wer das Sagen hatte. Die gesamte Plenarsitzung wurde nie einberufen, um den endgültigen Text zu verabschieden, der Vorsitz äusserte sich öffentlich nicht mehr, und die Verhandlungen verlagerten sich in geschlossene Gesprächsrunden. Ein Verhandlungsführer aus Botswana bezeichnete den Prozess als schlecht geführt.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte, er sei «zutiefst enttäuscht», dass die COP31 ohne Konsens zu Ende gegangen sei, bestand jedoch darauf, dass der Rückschlag «nichts an den Tatsachen ändert».

I'm deeply disappointed that #COP31 has ended without consensus on an overarching outcome.



I share the very profound frustration of all those who expected governments to rise to the moment the climate crisis demands.



But this setback does not change the facts.



There may be no… pic.twitter.com/SBMZPpfU5l — António Guterres (@antonioguterres) November 22, 2026

Vor drei Jahren einigten sich in Dubai fast 200 Länder darauf, sich von fossilen Brennstoffen «abzuwenden»; das Klimagremium der UN pries dies als den «Anfang vom Ende» des Zeitalters der fossilen Brennstoffe. Bei den drei Gipfeltreffen seither wurden fossile Brennstoffe in keiner Abschlusserklärung direkt erwähnt. Seitdem hat Ottawa eine Ölpipeline beschleunigt vorangetrieben, Canberra Projekte genehmigt, die auf jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt sind, und die Vereinigten Staaten, die nach ihrem Austritt aus dem Pariser Abkommen das zweite Jahr in Folge den Gesprächen fernblieben, nutzen ihre Handelspolitik, um ihr Öl und Gas ins Ausland zu verkaufen. Zu Hause geraten die Netto-Null- Ziele eines nach dem anderen ins Wanken.

Vor zwei Monaten räumte die UN ein, dass die Welt das 1.5C-Ziel voraussichtlich überschreiten wird, und die Aufmerksamkeit der Regierungen hat sich auf die durch den US-israelischen Krieg gegen Iran in die Höhe getriebenen Treibstoffpreise sowie das Chaos in der Strasse von Hormus verlagert. Während die Verhandler in Antalya über die Wörter «fossile Brennstoffe» stritten, versprachen Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen, die Produktion und Versorgung mit raffiniertem Erdöl zu steigern. Die drei Länder gehören zu den vier grössten Emittenten der Welt.

Klimaschützer hatten Antalya schon lange vor dem Scheitern abgeschrieben: Greta Thunberg tauchte auf, um den Gipfel als heuchlerisch zu bezeichnen. Der ehemalige Vizepräsident Al Gore, der an den ersten Tagen teilnahm, sagte gegenüber AFP, es sei «buchstäblich wahnsinnig», dass «ein einzelnes Land wie Saudi-Arabien alles blockieren kann, was die ganze Welt tun will», und forderte, den Konsens durch eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu ersetzen. In drei Jahrzehnten der Gespräche haben die Länder nie Abstimmungsregeln beschlossen, weil deren Einführung selbst einen Konsens erfordern würde – und Saudi-Arabien damit ein Veto gegen den Verlust seines Vetos erhielte.