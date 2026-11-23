Verfasst von Patrick Wood

Die Technokratie hat eine Religion, die auf Hedonismus und heidnischer Spiritualität beruht. Der Mensch wird zu seinem eigenen Gott, erschafft sein eigenes Priestertum und bringt seine eigenen Opfer durch Feuer dar. Was auch immer Sie über Burning Man gedacht haben: Es ist falsch. Niemand hat für diese Religion gestimmt, doch jeder von uns wird nun ohne unsere Zustimmung oder unser Wissen in sie aufgenommen. Natürlich wird ein Christ vor diesem Gräuel fliehen, doch die Mehrheit der Amerikaner wird ihn mit offenen Armen empfangen. Es ist Zeit, aufmerksam zu werden! ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Jede Religion hat eine heilige Stätte. Die des Silicon Valley liegt auf einem ausgetrockneten Seebett im Norden Nevadas.

Jedes Jahr, während einer Woche Ende August, errichten rund 70.000 Menschen eine Stadt in der Black Rock Desert. Sie verbrennen ein hoch aufragendes hölzernes Abbild eines Mannes. In der darauffolgenden Nacht verbrennen sie einen Tempel. Dann gehen sie nach Hause.

Unter ihnen sind die Menschen, die die Suchmaschinen, die sozialen Netzwerke und die künstliche Intelligenz entwickelt haben, die das menschliche Leben nun neu ordnet.

Zwei Männer haben diese Zusammenkunft mit ungewöhnlichem Ernst untersucht. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein.

Der erste ist Fred Turner, Professor für Kommunikation an der Stanford University und einer der führenden Historiker der Kultur des Silicon Valley. Turner ist ein säkularer Wissenschaftler. Er schrieb Von der Gegenkultur zur Cyberkultur, und 2009 veröffentlichte er eine von Fachkollegen begutachtete Studie mit dem Titel „Burning Man bei Google“ in der Zeitschrift New Media & Society. Von der Gegenkultur zur Cyberkultur, und 2009 veröffentlichte er eine von Fachkollegen begutachtete Studie mit dem Titel „Burning Man bei Google“ in der Zeitschrift New Media & Society.

Der zweite ist Carl Teichrib, ein kanadischer christlicher Forscher und Autor von Spiel der Götter: Der Tempel des Menschen im Zeitalter der Wiederverzauberung. Teichrib besucht Burning Man seit 2017 wiederholt, um die Veranstaltung zu untersuchen. Er schlägt dort mit einem kleinen evangelikalen Team unter dem Namen Lager des unbekannten Gottessein Zelt auf; der Name geht auf Paulus’ Ansprache an die Athener in Apostelgeschichte 17 zurück.

Der eine arbeitet aus soziologischer Perspektive. Der andere arbeitet mit der Schrift. Sie teilen weder Weltanschauung noch Wortschatz noch Publikum. Und doch gelangen sie zu bemerkenswert ähnlichen Ergebnissen.

Turner erklärt, wie Burning Man für die Technologiebranche als Religion funktioniert. Teichrib erklärt, was diese Religion tatsächlich glaubt.

Zusammengenommen ergibt sich ein Bild, das jeden beunruhigen sollte, der verstehen will, wohin Big Tech und die von ihr vorangetriebene KI-Revolution den Rest von uns führen.

„Axis Mundi“ ist das Thema des Burning Man 2026. Webster’s definiert den Begriff als „Linie oder Stab durch das Erdzentrum, der dessen Oberfläche mit der Unterwelt und dem Himmel verbindet und um den sich das Universum dreht“.

Der Wüstenableger

Burning Man begann 1986, als eine kleine Gruppe unter der Leitung von Larry Harvey am Baker Beach in San Francisco eine acht Fuss hohe Holzfigur verbrannte. Weniger als zwei Dutzend Menschen sahen zu. Zur Jahrtausendwende war die Besucherzahl auf über 25.000 gestiegen, und seit 2015 ist die Zahl der zahlenden Besucher auf 70.000 begrenzt. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 100 regionale «Burns».

Die Technologiebranche war fast von Anfang an dabei.

1998, noch bevor Google überhaupt gegründet worden war, platzierten Larry Page und Sergey Brin die Strichmännchenfigur von Burning Man hinter ihrem Firmenlogo, um den Nutzern mitzuteilen, dass sie in die Wüste gefahren waren. Das war das erste Google Doodle.

2001 brauchten Page und Brin einen Geschäftsführer. Turners Aufsatz hält fest, dass sie Eric Schmidt unter anderem deshalb einstellten, weil auch er zu Burning Man gefahren war. In einem Interview von 2002 sagte Brin Berichten zufolge, Schmidt sei unter den Kandidaten „der Einzige, der zu Burning Man gefahren war“ , und die Gründer hätten dies als wichtiges Kriterium betrachtet.

Mit anderen Worten: Die Männer, die das mächtigste Informationsunternehmen der Welt aufgebaut hatten, wählten dessen Geschäftsführer teilweise danach aus, wo er seine Religion praktizierte.

Als Turner zum ersten Mal Gebäude 43 am Google-Hauptsitz in Mountain View betrat, fand er nicht das polierte Holz einer IBM-Eingangshalle vor. An den Wänden hingen Fotos von Burning Man. Weitere Bilder von Feuertänzern und riesigen Skulpturen säumten die Flure im Obergeschoss.

Die Liste der Pilger ist lang. Jeff Bezos nahm spätestens 1999 daran teil. Mark Zuckerberg hat dort Sandwiches serviert. Elon Musk war mehr als einmal dort und brachte es mit fünf Wörtern auf den Punkt: «Burning Man ist Silicon Valley.» Sam Altman, CEO von OpenAI, sagt, er sei fünf- oder sechsmal dort gewesen.

Der Gründer erkannte die Verwandtschaft früh. In einer Rede von 1997 beim Digital Be-In, einem jährlichen Technologietreffen, zu dessen Sponsoren im Laufe der Jahre Apple, Microsoft und Yahoo gehörten, bezeichnete Larry Harvey seine Wüstenstadt als «überzeugendes physisches Analogon zum Cyberspace.» Sowohl das Festival als auch das Internet würden verstreuten Menschen ermöglichen, sich wieder als Stamm zusammenzufinden, argumentierte er.

Niemand bestreitet die Fakten, aber die Frage lautet: Was bedeuten sie? Ist Burning Man einfach eine Party, die Technologen gern besuchen? Oder ist es etwas, worauf die Branche angewiesen ist?

Turner verbrachte Jahre damit, diese Frage zu beantworten.

Turner: Die Kirche des Ingenieurs

Fred Turners zentrale These ist eine historische Analogie, die er seit mehr als fünfzehn Jahren wiederholt.

Vor einem Jahrhundert, so stellt er fest, verbrachte der Industriearbeiter sechs Tage in der Fabrik und den siebten in der Kirche. Die Kirche war noch einmal die Fabrik, verwandelt in eine spirituelle Gemeinschaft. In einem Interview von 2017 mit dem Logic -Magazinbeschrieb Turner die Sitzordnung am Sonntag, die die Rangordnung am Arbeitsplatz widerspiegelte: Vorgesetzte vorne und Arbeiter hinten, sodass eine Gemeinde in der Kirche dieselbe Ordnung einübte, der sie in der Fabrik gehorchte.

Burning Man, argumentiert er, erfüllt diese Funktion für die Technologiebranche. Was die protestantische Kirche des 19. Jahrhunderts für die Fabrik war, ist das Festival für das Softwareunternehmen.

Dies ist das Urteil des weltlichen Professors, zu dem er durch Feldforschung gelangte. Er war dreimal dort. Er befragte Ingenieure und durchforstete Archive. Was er vorfand, war ein Arbeitssystem auf der Suche nach einem Glauben.

Unternehmen wie Google funktionieren nicht nach der alten Befehlskette. Turner beschreibt ein Produktionsmodell, das auf gemeinsam genutzten Ressourcen beruht, auf Mitarbeitern, die die Beiträge der anderen sehen und beurteilen können, auf Mitarbeitern, die den Aufwand aus eigenen Reserven mitfinanzieren, und auf einem gemeinschaftlichen Ethos, in dem Ruf und Freundschaft als Bezahlung zählen. Googles berühmte Regelung, Ingenieuren 20 Prozent ihrer Zeit für selbst gewählte Projekte einzuräumen, gehört zu diesem Modell.

Ein solches System lässt sich nicht einfach verordnen. Man muss daran glauben. Die Mitarbeiter müssen das Gefühl entwickeln, dass das Projekt ihr eigenes ist und dass die Arbeit selbst eine Berufung darstellt.

In Black Rock City wird dieser Glaube hergestellt.

Die Ingenieure sagten Turner genau das. Ein Camp oder eine Kunstinstallation zu errichten, erklärten sie, sei wie Produktentwicklung: intensiv, von Fristen bestimmt und anspruchsvoll. Doch im Büro setzen sie die Vision eines anderen um. Auf dem Wüstenboden hätten sie das Gefühl, ihre eigene Vision umzusetzen.

Turners Schlussfolgerung ist präzise. Indem das Festival Ingenieursarbeit als Kunst und Gemeinschaft neu deutet, verwandelt es technische Arbeit in eine spirituelle Aufgabe. Er bezeichnet das Ergebnis als Streben nach einer Art von «beruflicher Ekstase.»

Max Weber erklärte, wie die protestantische Ethik die Arbeit im Industriezeitalter heiligte. Turner argumentiert, dass Burning Man sie im Informationszeitalter heiligt.

Dafür prägte er einen Begriff: «kulturelle Infrastruktur». Das Festival ist Infrastruktur im selben Sinn wie Strassen und Glasfaserkabel. Die Branche baut darauf auf.

Turner geht noch weiter, und hier beginnt der weltliche Wissenschaftler wie ein Theologe zu klingen.

Burning Man, sagt er, sei geradezu das Modell des puritanischen Ideals. Die Puritaner überquerten einen Ozean, um in der Wildnis eine Mustergemeinschaft unter den Augen des Himmels aufzubauen. John Winthrop sagte ihnen, die Augen aller Menschen seien auf sie gerichtet. Die Burner durchqueren eine Wüste, um eine Musterstadt zu errichten, und auch sie glauben, dass die Welt zusieht. Doch Turner hebt einen Unterschied hervor, und es ist der wichtigste Satz, den er zu diesem Thema gesagt hat. «Der puritanische Gott hat sich von der Szene verabschiedet. Jetzt beobachten wir nur noch einander.»

Die Form der Religion bleibt bestehen. Gott wurde entfernt.

Turner ist kein Cheerleader und sagt, dass er nicht mehr hingehen wird. Bei seinem letzten Besuch, berichtete er, waren überall Marken präsent, die Geschenkökonomie war vollständig monetarisiert, und wohlhabende Besucher bezahlten andere dafür, ihre Camps aufzubauen. Die Kunst, schrieb er, habe sich von der Zurschaustellung von Reichtum dahin verlagert, zu seiner Schaffung beizutragen.

So viel zur Funktion. Woher kam dieser Glaube?

Die Abstammungslinie

Turners früheres Buch liefert die Genealogie.

Zwischen 1966 und 1973 erlebte Amerika die grösste Welle von Kommunengründungen seiner Geschichte. Turner nennt die Menschen, die sie anführten, die New Communalists, und grenzt sie deutlich von der Neuen Linken ab.

Die Neue Linke wollte die Welt durch Politik verändern. Die New Communalists gaben die Politik auf. Sie wandten sich von Parteien, Institutionen und Regierung ab und machten sich daran, die Welt zu verändern, indem sie das Bewusstsein veränderten.

Ihre Instrumente waren Werkzeuge. LSD war ein Werkzeug. Geodätische Kuppeln waren Werkzeuge. Stewart Brands Whole Earth Catalog war ein Katalog von Werkzeugen.

Bis 1973 waren die meisten Kommunen verschwunden. Die Idee überlebte.

Brand und sein Netzwerk trugen sie nach Süden, in die Labors und Garagen dessen, was zum Silicon Valley wurde. Der Computer wurde als Instrument persönlicher Befreiung neu interpretiert. Turner berichtet, dass Brand Computer als das neue LSD bezeichnete.

John Perry Barlow und Kevin Kelly gaben der Idee dann eine Geografie. Das Internet wurde zu einer «elektronischen Grenze», einer neuen Wildnis, in der sich die Modellgesellschaft aufbauen liess.

Turner fügt ein Detail hinzu, das die Mythologie auslässt. Seinen Erkenntnissen zufolge waren die Kommunen in der Praxis ausserordentlich konservativ. Viele waren segregiert und autoritär. Nachdem sie schriftliche Regeln abgeschafft hatten, wurden sie durch Charisma regiert.

Eine Gemeinschaft, die das Gesetz über Bord wirft, wird nicht frei. Sie wird von derjenigen Person regiert, die am überzeugendsten auftritt.

Teichrib kommt, ausgehend von einem völlig anderen Ansatz, auf dieselben Wurzeln. Er schreibt, dass die Technologiebranche an der Westküste mit der Gegenkultur der 1960er-Jahre verflochten ist, und verweist auf das Digital Be-In, einen cyber-psychedelischen Nachfahren des Human Be-In von 1967, bei dem Timothy Leary auf der Bühne stand und Apple und Microsoft zu den Sponsoren gehörten.

Beide Männer führen Silicon Valley auf dieselbe Wurzel zurück: eine Generation, die die Politik ablehnte und Erlösung durch Bewusstsein und Technologie suchte.

Ich dokumentiere die Technokratie seit zwei Jahrzehnten: eine Bewegung, die 1932 an der Columbia University von Ingenieuren und Wissenschaftlern ins Leben gerufen wurde, die vorschlugen, Politiker durch technische Fachleute zu ersetzen. In ihrer eigenen Literatur wurde sie als Wissenschaft des Social Engineering definiert.

Die Technokraten der 1930er-Jahre und die Kommunarden der 1960er-Jahre sahen völlig unterschiedlich aus. Die einen trugen graue Anzüge. Die anderen trugen Perlen. Aber sie teilten zwei Überzeugungen: Politik ist überholt, und die gute Gesellschaft wird konstruiert.

Turner dokumentiert diese Überzeugung bei den Ingenieuren von heute. In seinen Worten: «Ingenieure versuchen, Politik zu machen, indem sie die Infrastruktur verändern.» Die ethische Frage, die ihre Kultur sie zu stellen lehrt, lautet, ob das Produkt funktioniert. Wofür das Produkt gedacht ist, überlässt man anderen.

Silicon Valley hat seine Methode von den Technokraten und seine Spiritualität von den Kommunen geerbt. Bei Burning Man werden beide miteinander verbunden. Turner hat gezeigt, wie diese neue Kirche funktioniert, untersucht aber ihre Lehre nicht.

Teichrib: Das Glaubensbekenntnis

Carl Teichrib untersuchte Burning Man nicht von einem Büro an einer Fakultät aus. Er ging hin und schlug ein Zelt auf.

2017 errichteten er und der Evangelist Bob Worley ein kleines christliches Camp in Black Rock City, um herauszufinden, ob so etwas möglich war. Es war möglich. Teichrib ist seither immer wieder zurückgekehrt; seiner eigenen Zählung zufolge war die Veranstaltung 2026 seine siebte, regionale Burns und verwandte Zusammenkünfte nicht mitgerechnet.

Er nennt drei Gründe für seinen Besuch: ehrliche Gespräche über den christlichen Glauben zu führen, eine Bewegung zu erforschen, zu der seiner Aussage nach nur sehr wenig christliche Arbeit geleistet wurde, und die umfassenderen Fragen zur Weltanschauung zu untersuchen, die in den Workshops der Veranstaltung aufgeworfen werden.

Er hatte nicht erwartet, dass es so wichtig sein würde. Als er 2018 mit dem Fahrrad durch Black Rock City fuhr, sei ihm klar geworden, schreibt er, dass er „schon vor Jahren hier hätte sein sollen.“ Teichrib bestreitet den Ruf der Veranstaltung nicht. Er beschreibt sie unverblümt als „berühmt für ihren Hedonismus und ihre heidnische Spiritualität.“

Doch er betont, Nacktheit und Drogen seien das Unwichtigste daran. Burning Man hat eine ernsthafte Seite, die den meisten Aussenstehenden nie zu Gesicht kommt.

Diese ernsthafte Seite besteht aus einem Programm mit Workshops und Zusammenkünften zu neuen Wirtschaftsmodellen, Programmen der Vereinten Nationen, Psychedelika und der Ausrichtung der Gesellschaft. Teichrib berichtet, dass er 2019 an einer Veranstaltung teilnahm, bei der die UN-Agenda 2030 gefeiert wurde. Geleitet wurde sie von einem Young Leader des Weltwirtschaftsforums; anwesend waren Personen aus den Bereichen Medizin, Sicherheit, Regierungsführung, Kryptowährungen und Technologie.

Kurz gesagt: Die Wüste ist ein Netzwerkzentrum für Menschen, die die Welt neu gestalten wollen.

Teichrib bezeichnet das gesamte Phänomen als Transformationskultur. Burning Man zählt für ihn „wohl zu den wichtigsten Veranstaltungen innerhalb des Genres der transformativ-evolutionären Kultur.“

Das Glaubensbekenntnis, wie Teichrib es in *Game of Gods*nachzeichnet, lässt sich in vier Leitsätzen zusammenfassen, die ich hier wiedergebe.

Erstens: Einheit. Alles ist eins. Die Grenzen zwischen Gott und Mensch, Mensch und Natur, dem Selbst und dem Anderen sind Illusionen, die aufgelöst werden müssen. Seit mehr als einem Jahrzehnt vertritt Teichrib die These, dass diese uralte Lehre im Zentrum der Bewegung der Transformationsfestivalssteht.

Zweitens: Wiederverzauberung. Der moderne Westen hat die Welt des Heiligen beraubt. Die neue Kultur führt es ihr wieder zu, doch das Heilige, das sie wiederherstellt, ist heidnisch. Die Göttlichkeit befindet sich in der Schöpfung und im Selbst, niemals über ihnen.

Drittens: Evolution als Erlösung. Die Menschheit ist nicht gefallen und erlösungsbedürftig. Sie ist unvollendet und muss aufgerüstet werden. Wir sollen unsere eigene Evolution in die Hand nehmen, durch spirituelle Techniken oder durch Technologie. Hier schliesst Teichribs langjährige Kritik am Transhumanismus an.

Viertens: Der Mensch als Gott. Der Untertitel seines Buches sagt es: der Tempel des Menschen. Nach christlicher Auffassung ist der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen. In der wiederverzauberten Auffassung wird dies auf den Kopf gestellt: Nun ist Gott nach dem Bild des Menschen geschaffen.

Teichribs These lautet, dass der Westen seinen jüdisch-christlichen Rahmen gegen ein Paradigma eintauscht, das sich neu gibt, aber in seinem Wesen uralt ist.

Man muss nicht einem Christen glauben, um diese Theologie zu verstehen. Larry Harvey brachte sie selbst zum Ausdruck. Der Gründer sagte, er glaube nicht an höchste Wesen, wie es Religionen tun, und legte dann sein eigenes Glaubensbekenntnis ab: „Ich denke, das Sein ist das Höchste.“ Kreativität, sagte er, sei sein Weg zu einem Gefühl intensiveren Seins.

Das Sein ist das Höchste. Selbstausdruck ist das Sakrament. Auch das Glaubensbekenntnis hat einen Tempel.

Der Mensch und der Tempel

Schauen wir uns an, was tatsächlich auf dem Wüstenboden geschieht, der wohl zu den unwirtlichsten Orten der Erde zählt.

Es gibt eine Pilgerfahrt. Jedes Jahr reisen Zehntausende zu einer festgelegten Zeit an einen abgelegenen und unwirtlichen Ort, um eine temporäre Stadt zu errichten.

Die Burning-Man-Teilnehmer nennen die gewöhnliche Welt die „Standardwelt“. In der Stadt sind Kaufen und Verkaufen verboten. Harveys 2004 verfasste Zehn Prinzipien lesen sich wie eine Lebensregel: radikale Inklusion, Schenken, Entkommerzialisierung, radikaler Selbstausdruck, gemeinschaftliches Engagement, Unmittelbarkeit.

Es gibt eine Opfergabe. Die Teilnehmer verbringen Monate und kleine Vermögen damit, Werke zu schaffen, die sie verschenken oder zerstören werden.

Es gibt ein Feueropfer. Am Samstagabend wird der Mann vor der versammelten Stadt verbrannt.

Und es gibt einen Tempel. Im Jahr 2000 errichtete der Bildhauer David Best auf der Playa ein Holzbauwerk. Ein Mitglied seiner Crew war gerade bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, und Besucher begannen, Erinnerungsstücke an ihre eigenen Verstorbenen dortzulassen. Seitdem wurde jedes Jahr ein Tempel errichtet. Die Menschen schreiben die Namen der Verstorbenen an seine Wände. Sie hinterlassen Fotografien, Briefe und Asche.

In der letzten Nacht brennt der Tempel, und die Menge schaut schweigend zu.

Marian Goodell, Geschäftsführerin des Burning Man Project, hat den Tempel in einem von der Harvard Divinity School veröffentlichten Interview als spirituelles Zentrum der Veranstaltung bezeichnet.

Nichts davon ist Zufall. Harvey beschäftigte sich eingehend mit der Religionsanthropologie. Turner untersuchte Harveys eigene Aussagen und kam zum Schluss, dass der Gründer den Teilnehmern die kollektive «Erregung» versprach, die Émile Durkheim als Grundlage religiöser Gefühle bezeichnete. Nach Turners Lesart ist das angebotene Gefühl des Heiligen eines, das die Menge selbst hervorbringt. Harvey baute eine Stadt, um dieses Gefühl zu erzeugen.

Forscher, die Rituale untersuchen, stellen fest, dass sich die grosse Mehrheit der Burner als nicht religiös bezeichnet, zugleich aber Erfahrungen beschreibt, die denen religiöser Gläubiger entsprechen.

Best selbst erzählt von einem Mann, der nach dem Verbrennen des Tempels auf ihn zukam und fragte, warum er dort weinen könne, während ihm das in der Kirche nicht möglich sei.

Die Frage verdient eine ernsthafte Antwort, und hier geben Turner und Teichrib sie mit unterschiedlichen Worten, aber derselben Bedeutung. Turner würde sagen, der Burner habe ein Ritual gefunden, das zu seinem tatsächlichen Leben passe. Die Kirche seiner Grossväter heiligte die Fabrik. Er arbeitet nicht in einer Fabrik. Teichrib würde sagen, der Burner habe einen Tempel gefunden, der nichts von ihm verlangt. Er bietet Katharsis ohne Reue und Trauer ohne Urteil. Darin gibt es keinen Gott, der antworten könnte.

Der Tempel in Black Rock City ist ehrlich, was seine eigene Theologie angeht. Er wird vom Menschen gebaut, dem Gedenken des Menschen gewidmet, mit den Sorgen des Menschen erfüllt und von Menschenhand verbrannt. Nichts kommt von oben herab. Nichts wird empfangen. Alles wird selbst hervorgebracht.

Turners Satz passt genau zu dieser Szene. Gott wurde verdrängt, und die Gemeinde betrachtet sich selbst.

Wo die Zeugen übereinstimmen

Ein Soziologe aus Stanford und ein kanadischer Evangelikaler haben keinen Grund, ihre Aussagen abzustimmen. Wenn ihre Darstellungen übereinstimmen, hat diese Übereinstimmung Gewicht.

Sie stimmen in fünf Punkten überein.

Burning Man ist eine Religion, und seine Kritiker übersehen das. Turner vergleicht es mit einer Kirche und mit der puritanischen Siedlung. Teichrib betrachtet es als Zentrum heidnischer Spiritualität. Keiner von beiden akzeptiert die oberflächliche Beschreibung als Party in der Wüste. Es geht auf die Gegenkultur der 1960er-Jahre zurück. Turner verfolgt die Entwicklung über die Kommunen und Stewart Brand. Teichrib verfolgt sie über das Human Be-In und dessen digitale Nachfolger. Es zielt auf die Transformation des menschlichen Bewusstseins ab. Die neuen Kommunarden strebten danach mithilfe von Werkzeugen. Die transformative Kultur strebt danach mithilfe von Ritualen, Psychedelika und Technologie. Es gibt keinen Gott über ihm. Turner sagt, der Gott der Puritaner sei geflohen. Teichrib sagt, der Mensch habe den frei gewordenen Platz eingenommen. Es ist ein Modell für die Welt ausserhalb. Winthrops Stadt auf dem Hügel sollte gesehen und nachgeahmt werden. Ebenso Black Rock City, mit seinem regionalen Netzwerk auf jedem bewohnten Kontinent und seinen Workshops zur Zukunft des Planeten.

Sie unterscheiden sich darin, wovor sie Angst haben.

Turner fürchtet, was die Religion verschleiert. Ein Glaube, der Arbeitern sagt, ihre Arbeit sei ekstatischer Selbstausdruck, ist für Arbeitgeber nützlich. Eine Gemeinschaft, die behauptet, keine Hierarchie zu haben, wird von Geld und Charisma beherrscht. Er beobachtete, wie sich Wohlhabende den Zugang zum Paradies erkauften, und kam zum Schluss, dass die Utopie ihre Schärfe verloren hatte.

Teichrib fürchtet, was die Religion lehrt. Ein Bekenntnis zur Einheit löst die Unterscheidungen auf, von denen Wahrheit und moralisches Urteilen abhängen. Eine Lehre von der selbstgesteuerten Evolution macht den Menschen zum Urheber seiner eigenen Natur.

Diese Ängste ergänzen sich. Turner beschreibt den Körper. Teichrib beschreibt die Seele.

Fügt man ihre Darstellungen zusammen, ergibt sich ein vollständiges Bild: Das Silicon Valley verfügt über eine funktionierende Religion mit einer Pilgerreise, einer Liturgie, einem Bekenntnis und einer Mission. Zu ihren Anhängern zählen die reichsten und mächtigsten Ingenieure der Erde. Ihr Bekenntnis besagt, dass die Menschheit Rohmaterial für eine Transformation ist und dass keine Autorität über den Transformatoren steht.

Von der Playa zur Maschine

2024 erzählte Sam Altman einem Podcast-Publikum, dass er Burning Man einst als lächerliche, weltflüchtige Party abgetan hatte. Dann ging er selbst hin. Seitdem ist er immer wieder zurückgekehrt.

Was seine Meinung änderte, war die Vision, die er dort erlebte. Die Lichter, die Kunst und die fröhlichen Menschenmengen auf Fahrrädern hätten ihm, sagte er, einen Teil davon gezeigt, „wie die Welt nach AGI aussehen kann.“ Er beschrieb einen Ort, an dem die Menschen einfach Dinge füreinander tun und aussergewöhnliche Geschenke austauschen.

Der Chef des bekanntesten Unternehmens für künstliche Intelligenz auf der Welt hat ein religiöses Festival als sein Bild von der Welt bezeichnet, die sein Produkt schaffen werde.

Black Rock City funktioniert etwa eine Woche lang, weil die Alltagswelt dafür bezahlt. Jeder Burner kommt mit Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Unterkunft an, die anderswo gekauft wurden. Turner stellte fest, dass diese Produktionsweise eine Subvention erfordert: Die Teilnehmer müssen eigene Ressourcen mitbringen, die sie ausgeben können.

Die Geschenkökonomie baut auf einer Geldwirtschaft auf und kann ohne sie nicht bestehen. Turner berichtet, dass auch das Schenken selbst monetarisiert worden ist und dass die Reichen inzwischen Arbeiter anstellen, um die Camps zu bauen, in denen sie radikale Selbstgenügsamkeit praktizieren.

Altman beantwortet Fragen wie: Wer stellt in einer Welt nach AGI die Subvention bereit? Wem gehören die Maschinen, die den Überfluss erzeugen? Wer entscheidet, was verschenkt wird und an wen?

Eine nach dem Vorbild von Burning Man gestaltete Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der eine kleine Klasse die Infrastruktur besitzt und alle anderen von dem leben, was an sie verteilt wird. Ich habe ausführlich über den Slogan „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ geschrieben. Die Playa ist dessen Freizeit-Prototyp.

Wenden wir nun Turners Erkenntnis über die Kommunen an. Wo schriftliche Regeln abgeschafft werden, herrscht Charisma. Eine Welt, die Gesetze, Märkte und Wahlen durch technisch erzeugten Überfluss ersetzt, wird von den Ingenieuren regiert werden.

Die ursprünglichen Technokraten schlugen genau das in den 1930er-Jahren vor, doch ihnen fehlte die Maschinerie. Nun haben ihre Erben sie geschaffen.

Wenden wir dann Teichribs Glaubensbekenntnis Artikel für Artikel auf künstliche Intelligenz an: Einheit wird zum Netzwerk, zur Verschmelzung aller Gedanken und Daten in einem einzigen System. Evolution als Erlösung wird zum erklärten Ziel, die menschliche Intelligenz zu übertreffen. Der Mensch als Gott wird zum Menschen als Schöpfer eines überlegenen Geistes, geschaffen nach seinem eigenen Bild und mit seinen eigenen Worten trainiert.

Eine Ingenieurskultur, die nur fragt, ob etwas funktioniert, wird alles bauen, was funktioniert. Eine Religion, die keinen Gott über dem Menschen anerkennt, wird es segnen.

Regulierung bietet nur dünnen Schutz vor einem Glaubenssystem, denn einen Glauben reguliert man nicht. Burner können sich, sozusagen, frei dorthin bewegen, wohin ihr Herz sie führt.

Das Urteil

Der amerikanischen Öffentlichkeit wurde gesagt, Silicon Valley sei eine Geschäftswelt. Seine Produkte werden als neutrale Werkzeuge beschrieben und seine Führungskräfte als pragmatische Männer, die auf einen Markt reagieren.

Die Belege sprechen dagegen.

Ein Historiker aus Stanford, der keine religiösen Vorurteile hat, hat dokumentiert, dass die Technologiebranche auf einem jährlich stattfindenden Ritual beruht und dass dieses Ritual für den Ingenieur das leistet, was die protestantische Kirche für den Fabrikarbeiter leistete. Ein christlicher Forscher, der Jahr für Jahr über die Playa gegangen ist, hat dokumentiert, was dort gepredigt wird: die Einheit aller Dinge, die Wiederverzauberung der Welt, die selbstbestimmte Evolution der Spezies und die Inthronisierung des Menschen. Der Gründer des Festivals bekannte sich mit seinen eigenen Worten zu diesem Glaubensbekenntnis. Die Gründer von Google wählten ihren CEO aus dessen Anhängern. Der CEO von OpenAI hat darin die Gestalt der kommenden Welt gesehen.

Diese Männer verbergen nichts. Sie haben uns gesagt, woran sie glauben, wo sie anbeten und was sie bauen wollen.

1630 warnte John Winthrop seine Gruppe, dass sie, wenn sie sich gegenüber ihrem Gott falsch verhielten, überall auf der Welt zum Gesprächsthema und zum sprichwörtlichen Beispiel würden. Er verstand, dass eine Stadt auf einem Hügel nach dem Gott beurteilt wird, dem sie dient.

Black Rock City dient keinem anderen Gott als jenem, den sie als Bildnis verbrennt und jeden Sommer wieder aufbaut.

Künstliche Intelligenz wird von einer Priesterschaft geschaffen. Ihr Tempel ist aus Holz, ihr Gott ist der Mensch, und ihr Missionsfeld sind wir alle anderen.

Niemand hat für diese Religion gestimmt, doch jeder von uns wird ihr nun ohne unsere Zustimmung oder unser Wissen einverleibt. Natürlich wird ein Christ vor dieser Abscheulichkeit fliehen, aber die Mehrheit der Amerikaner wird sie mit offenen Armen aufnehmen.

Merriam-Webster definiert einen Kult als «eine Gruppe mit Grundsätzen und Praktiken, die als zwanghaft, abgeschottet oder gefährlich gelten». Silicon Valley hat jeden Grundsatz der Technokratie übernommen und daraus eine Religion gemacht, die zwanghaft, abgeschottet und tatsächlich gefährlich ist.

Referenzen