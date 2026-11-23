Ein ursprünglich von israelischen Marineoffizieren gegründetes Unternehmen hat sich zu einem einflussreichen Datenlieferanten für amerikanische Geheimdienste, Militärbehörden, europäische Grenzschützer, Banken und internationale Reedereien entwickelt. Windward kann Hunderttausende Schiffe überwachen, verdächtige Bewegungen erkennen und selbst Schiffe aufspüren, die ihre Ortungssysteme abgeschaltet haben. Besonders brisant: Das Unternehmen arbeitet für amerikanische Sicherheitsbehörden und unterhält gleichzeitig enge Verbindungen zum israelischen Sicherheitsapparat. Eine neue Untersuchung des Nachrichtenportals The Cradle wirft deshalb die Frage auf, wer tatsächlich Zugriff auf diese gewaltigen Datenbestände hat.

Die Geschichte beginnt 2010, als die beiden ehemaligen israelischen Marineoffiziere Ami Daniel und Matan Peled das Unternehmen Windward gründeten. Von Anfang an konzentrierte sich das Geschäft auf die Auswertung maritimer Informationen für staatliche Sicherheitsbehörden. Zu den frühen Kunden gehörten israelische Sicherheitsinstitutionen, später folgten amerikanische Behörden wie das Office of Naval Intelligence und die Drogenbekämpfungsbehörde DEA. Auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex setzte auf die Technologie. Im Dezember 2020 schloss sie mit Windward einen Vertrag im Wert von rund 1,8 Millionen Euro zur maritimen Überwachung und Erkennung verdächtiger Schiffsbewegungen ab. Zu den Investoren gehörte der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus. Im Umfeld des Unternehmens finden sich ausserdem der ehemalige israelische Generalstabschef Gabi Ashkenazi, der frühere Thomson-Reuters-Chef Tom Glocer und der ehemalige amerikanische Vizeadmiral Robert Sharp, der zuvor die National Geospatial-Intelligence Agency geleitet hatte.

Die eigentliche Macht von Windward liegt in seiner Technologie. Das Unternehmen kombiniert Satellitenaufnahmen, Schiffspositionsdaten, Funkinformationen, Handelsregister und künstliche Intelligenz, um Bewegungen auf den Weltmeeren auszuwerten. Bereits vor mehreren Jahren wurde die Überwachung von rund 400.000 Schiffen beschrieben. Besonders wertvoll ist die Fähigkeit, sogenannte Schattenflotten zu identifizieren und Schiffe zu verfolgen, die ihre automatischen Identifikationssysteme (AIS) abschalten. Was ursprünglich der Bekämpfung von Schmuggel und Sanktionsverstössen dienen sollte, ist inzwischen auch für militärische Operationen von erheblicher Bedeutung. Während des Krieges gegen den Iran entwickelte sich Windward mit seinem öffentlich zugänglichen „Hormuz Situation Room“ zu einer wichtigen Informationsquelle für internationale Medien und Sicherheitsbehörden. Die Plattform dokumentiert Schiffsbewegungen in der strategisch entscheidenden Strasse von Hormus und analysiert dabei auch Aktivitäten, die mit der iranischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen.

Besonders auffällig ist die enge Verflechtung zwischen amerikanischer Kontrolle und israelischen Sicherheitsinteressen. Im März 2025 wurde Windward vom amerikanischen Investmentunternehmen FTV Capital übernommen. Seither bezeichnet sich der Konzern als mehrheitlich in amerikanischem Besitz. Die israelische Registrierung blieb jedoch bestehen. Nach Recherchen von The Cradle befand sich weiterhin ein Grossteil der Mitarbeiter in Israel. Gleichzeitig wurde das amerikanische Verteidigungsgeschäft erheblich ausgebaut. Im April 2026 übernahm Windward den US-Militärtechnologieanbieter Prominent Edge. Unternehmenschef Ami Daniel erklärte im September gegenüber dem Fachportal Second Line of Defense, Windward verfüge inzwischen über eine Sicherheitszulassung und arbeite an streng geheimen Projekten für das US-Verteidigungsministerium. Damit erhält die Frage nach der tatsächlichen Trennung nationaler Sicherheitsinteressen eine neue Dimension.

Denn Windward ist weiterhin in Israel registriert und unterliegt dort den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Israel verfügt mit seiner Defense Export Control Agency über eine dem Verteidigungsministerium unterstellte Behörde, die den Export sicherheitsrelevanter Technologien und entsprechendes Fachwissen reguliert. Daraus folgt allerdings nicht automatisch, dass die israelische Regierung sämtliche Kundendaten einsehen kann. Die personellen Verbindungen zum israelischen Militär, die langjährige Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden und die gleichzeitige Tätigkeit für amerikanische Geheimdienst- und Verteidigungsstrukturen werfen dennoch erhebliche Fragen auf. Könnten israelische Sicherheitsstellen unter bestimmten rechtlichen oder vertraglichen Voraussetzungen auf Informationen zugreifen, die Windward im Auftrag ausländischer Kunden verarbeitet? Welche Daten werden in Israel gespeichert oder ausgewertet? Und welche unabhängigen Kontrollen verhindern eine Weitergabe sensibler Informationen zwischen den beteiligten Sicherheitsapparaten? Für einen automatischen Zugriff des israelischen Verteidigungsministeriums auf sämtliche Kundendaten gibt es bislang keinen öffentlich überprüfbaren Beleg. Ebenso wenig sind jedoch sämtliche technischen und vertraglichen Datenzugriffsrechte öffentlich nachvollziehbar.

Hinzu kommt eine weitere Dimension: Windward beeinflusst nicht nur die maritime Sicherheitslage, sondern auch wirtschaftliche Entscheidungen. Seit 2023 arbeitet das Unternehmen mit der London Stock Exchange Group zusammen. Seine Risikobewertungen können von Banken und Handelshäusern genutzt werden, um Schiffe, Eigentümer und mögliche Sanktionsverstösse zu beurteilen. Dadurch können algorithmisch ermittelte Risikosignale Einfluss darauf haben, ob Transporte finanziert, versichert oder genauer überprüft werden. Ein Schiff muss dafür nicht zwangsläufig bereits auf einer offiziellen Sanktionsliste stehen. Gerade im Zusammenhang mit russischen und iranischen Ölexporten ist diese Verbindung zwischen Überwachung, wirtschaftlichem Druck und geopolitischen Interessen von erheblicher Bedeutung.

Windward zeigt damit, wie eng zivile Wirtschaft, private Datenkonzerne und militärische Aufklärung inzwischen miteinander verbunden sind. Ein Unternehmen mit israelischen Militärwurzeln und amerikanischen Eigentümern liefert Informationen an westliche Sicherheitsbehörden, überwacht strategische Handelsrouten und beeinflusst mit seinen Bewertungen den internationalen Schiffsverkehr. Dass diese Technologie auch legitime Anwendungen zur Bekämpfung von Schmuggel und gefährlichen Schifffahrtspraktiken besitzt, steht ausser Frage. Doch angesichts des Krieges gegen den Iran und der strategischen Bedeutung der Strasse von Hormus drängt sich eine weitergehende Frage auf: Wer kontrolliert die Informationen, mit denen Regierungen, Militärs und Banken ihre Entscheidungen treffen – und wer kontrolliert diejenigen, die diese Daten sammeln?

Quellen