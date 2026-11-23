Verfasst von Tyler Durden

Die Drohung mit Chemiewaffen, die Finanzminister Scott Bessent dazu veranlasste, sein Zuhause zu verlassen und auf einen Militärstützpunkt zu ziehen, scheint vom israelischen Geheimdienst ausgegangen zu sein – ein Detail, das in CNNs Bericht von dieser Woche, wonach Iran einen Anschlag mit einer schmutzigen Bombe oder einen Chemiewaffenangriff auf hochrangige Trump-Vertreter in Washington geplant habe, auffällig fehlte.

The New York Times berichtete am Mittwoch, dass Israel, während Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Präsident Trump drängt, sich an einem vier- bis siebentägigen Luftangriff gegen Iran zu beteiligen, argumentiert habe, Teheran verfüge nach wie vor über beträchtliche Fähigkeiten im Bereich chemischer und biologischer Waffen, die für Terroranschläge in den USA und Europa eingesetzt werden könnten. Laut der Times hätten die Israelis «Geheimdienstinformationen weitergegeben, wonach Iraner den Einsatz chemischer Kampfstoffe gegen hochrangige US-Vertreter geplant haben». Eine Person, die über die Angelegenheit informiert worden war, sagte der Zeitung, diese Drohung habe mit der Entscheidung zu tun gehabt, Bessent in den vergangenen Wochen aus seinem Zuhause zu verlegen.

Hier kommt CNN ins Spiel – das am Montag einen Exklusivbericht veröffentlichte, der sich auf sieben US-Vertreter berief und behauptete, neue Geheimdienstinformationen zeigten, dass Iran Pläne entwickle, hochrangige Regierungsvertreter in Washington mit einer schmutzigen Bombe oder einer Chemiewaffe anzugreifen. Der Sender sagte auch, Drohungen aus Iran hätten den Secret Service dazu veranlasst, Bessent in eine Militärunterkunft zu verlegen. Die Times hatte zuerst berichtet, dass er am 10. November verlegt worden war, während CNNs Bericht Israel nicht erwähnte.

Sources: U.S. intel concerned Iran is plotting to use a dirty bomb in DC pic.twitter.com/PyjROyCNAI — The Lead CNN (@TheLeadCNN) November 17, 2026

CNNs Bericht stützte sich auch auf einen früheren Strom von Geheimdienstinformationen über mögliche iranische Chemiewaffenangriffe auf US-Truppen im Nahen Osten, über den die Times berichtete am 3. November. Auch diese Informationen stammten aus Israel. Wie wir damals anmerkten, alarmierten sie einige amerikanische Vertreter und stiessen bei anderen auf grosse Skepsis, von denen einige darin einen Teil einer Druckkampagne der Regierung Netanyahu sahen, während Vertreter der Golfstaaten bezweifelten, dass Iran überhaupt etwas Derartiges plante.

Als Trump in Manila gefragt wurde, ob Iran plane, in der Hauptstadt eine schmutzige Bombe zu zünden, nickte er und sagte: «Wir prüfen das» – und warnte, dass sie im Fall einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung «einen Preis zahlen werden, wie ihn noch kein Land zuvor gezahlt hat». Aussenminister Marco Rubio sagte denselben Reportern: «Ich glaube nicht, dass eine unmittelbare Bedrohung besteht.»

🚨 NEWS: Trump nodded yes when I asked if Iran was planning to drop a dirty bomb on Washington, DC.

“We’re looking into it,” he told us in Manila.

Asked if there is any imminent threat, he told me: "Well, if there is, they will pay a price the likes of which no country has ever… pic.twitter.com/x6vTPxVuYe — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 17, 2026

Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte gegenüber CNBC: «Das ist keine neue Bedrohung.» Der iranische Aussenminister Abbas Araghchi bezeichnete die Berichte als «Unsinn» und forderte Washington auf: «Verschont uns mit Propaganda im Stil des Irakkriegs», «zumal überall israelische Fingerabdrücke darauf zu sehen sind».

Blick auf Gase, Blick auf Biowaffen

Bis Mittwoch war Trump informiert und voll dabei , und sagte: «Es gibt Anzeichen dafür, dass Iran sich mit Gasen und biologischen Waffen befasst, weil wir sie im Bereich der Atomwaffen ausgeschaltet haben.» In derselben Woche drängte Mossad-Chef Roman Gofman hochrangige US-Vertreter, darunter CIA-Direktor John Ratcliffe, dazu, gemeinsame US-israelische Angriffe auf Iran wiederaufzunehmen.

«Eine schmutzige Bombe ist normalerweise nicht das, was man zur Ermordung einer Person einsetzen würde», sagte David Albright, Physiker und Präsident des Institute for Science and International Security, gegenüber Iran International. «Als Methode für ein Attentat würde ich sie nicht für besonders wirksam halten.» Eine schmutzige Bombe verwendet konventionelle Sprengstoffe, um radioaktives Material zu verteilen. Solche Vorrichtungen werden oft als Waffen zur massiven Störung statt zur Zerstörung bezeichnet.

Der Mitbegründer von Drop Site News, Ryan Grim, wies sofort auf die israelische Spur hin. «Wie die NYT enthüllt, wurde uns diese völlig absurde CNN-Geschichte über chemische Waffen und schmutzige Bomben, die Scott Bessent in einen Bunker scheuchte, von Israel zugespielt», schrieb er und fügte hinzu: «CNN muss das gewusst haben, liess dieses Detail aber offensichtlich weg.»

That utterly preposterous CNN story on chemical weapons and dirty bombs, which scared Scott Bessent into a bunker, is revealed by the NYT to have been fed to us by Israel.



CNN must have known that but clearly left that detail out because it would have completely undermined the… pic.twitter.com/iZJyBP6jzT — Ryan Grim (@ryangrim) November 20, 2026

Im August teilten US-Beamte Reuters mit, sie könnten mehrere israelische Warnungen vor iranischen Anschlagsplänen gegen Trump nicht bestätigen, darunter die detaillierteste: ein Angriff mit einer schultergestützten Rakete auf Air Force One auf dem Weg zum NATO-Gipfel in Ankara, für den auch der türkische Geheimdienst keine Belege fand. Joe Kent, der ehemalige Direktor des National Counterterrorism Center, sagte letzte Woche über die Trump übermittelten Iran-Geheimdienstinformationen: «Sie stammen alle von den Israelis.»

Reza Nasri, ein iranischer Völkerrechtler, ging noch weiter: «Israel hat eine lange Geschichte darin, Washington zu täuschen und mit falschen Geheimdienstinformationen zu versorgen, die Amerika in Richtung Krieg treiben», schrieb er. «Israels jüngster Alarm wegen iranischer Massenvernichtungswaffen muss vor diesem Hintergrund beurteilt werden.»