Verfasst von weedseeds4u

Deine Pflichten sind verbindlich. Deine Sicherheit ist verhandelbar. Genau darum geht es. Um Menschen, die ihr Unternehmen, ihre Finanzen oder ihre Behandlung auf Bedingungen aufbauen, die später anders ausgelegt oder geändert werden. Die Folgen passen dann leider nicht mehr ins Kleingedruckte.

Vier gewerbliche Arbeitnehmer. Zwei Angestellte. 97.653 Euro Beitragsschuld. So endete im Mai 2026 ein Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht über einen Betrieb, der unter anderem Rohrreinigungsarbeiten ausführte.

Ursprünglich gefordert waren 135.597 Euro für Zeiträume zwischen Dezember 2017 und Mai 2021. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht hatten die Klage zuvor abgewiesen.