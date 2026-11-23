Verfasst von Rainer Rupp

Wenn ein amerikanischer Politiker wie selbstverständlich vom Töten russischer Menschen als erfreulichem und profitablem Ereignis spricht, ohne dass es in Medien und der “zivilisierten” Gesellschaft einen Aufschrei der Empörung gibt, dann enthüllt das die ganze Verkommenheit des Systems.

Es gibt Aussagen, die erschrecken – nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern wegen der Selbstverständlichkeit, mit der sie ausgesprochen werden. Der amerikanische Senator Ruben Gallego lieferte am 9. November 2026 ein besonders drastisches Beispiel.