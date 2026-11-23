Verfasst von Peter Haisenko

Im Mai 2006 hat Kanzlerin Merkel auf großer Bühne das Existenzrecht Israels formuliert und einige Jahre später zur Staatsräson der BRD erklärt. Jeder Zuwanderer, der die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben will, muss ein Bekenntnis abgeben, dass er dieses Existenzrecht mitträgt. Als guter Deutscher tue ich das natürlich auch.

Allerdings habe ich mir die Frage gestellt, ob es andere Staaten gibt, denen dieses staatstragende Recht zuerkannt wird. Immerhin gibt es 193 anerkannte Staaten und da müssten sich doch einige finden lassen.