Wer entscheidet künftig, welche Informationen sichtbar bleiben, welche verbreitet werden dürfen und welche verschwinden sollen? Ein neuer Bericht des Weltwirtschaftsforums empfiehlt, nicht nur einzelne Inhalte zu moderieren, sondern auch die Systeme ihrer Verbreitung zu verändern. Unter dem Begriff «Informationsintegrität» werden damit weitreichende Machtfragen verhandelt – bis hinein in private Nachrichtendienste.

«Das Entfernen falscher oder schädlicher Inhalte bleibt wichtig», heisst es im WEF-Bericht The Future of Information Integrity vom November 2026. Zugleich richten die Autoren den Blick auf Empfehlungsalgorithmen, Reichweite und Vertrauen in Quellen. Es geht damit um mehr als nachträgliche Faktenchecks: Die Regeln dafür, welche Informationen Menschen überhaupt erreichen, sollen gestaltet werden.

Auch private und verschlüsselte Kommunikationsräume werden ausdrücklich behandelt. Der Bericht empfiehlt unter anderem Weiterleitungsgrenzen, kontextbezogene Hinweise und Meldemöglichkeiten. Er erkennt zugleich den Wert der Verschlüsselung an und fordert Schutz vor missbräuchlichen staatlichen Zugriffsverlangen. Ein Aufruf zum flächendeckenden Mitlesen lässt sich daraus nicht ableiten. Wohl aber die Empfehlung, auch die Weitergabe privater Nachrichten gezielt zu beeinflussen.

Genau hier liegt die Zensurgefahr: Wer Inhalte als «schädlich» einstuft und ihre Verbreitung begrenzt, übt Macht über die öffentliche Debatte aus. Diese Macht kann durch Löschungen wirken, aber auch durch geringere Sichtbarkeit oder zusätzliche Verbreitungshürden. Der Schutz vor Manipulation ist ein legitimes Anliegen. Er beantwortet jedoch nicht, wer die Grenzen festlegt, wie Fehlentscheidungen korrigiert werden und ob unbequeme Recherchen oder politische Minderheitspositionen ausreichend geschützt sind. The Sociable deutet die WEF-Vorschläge deshalb als Versuch der Narrativkontrolle. Das ist eine kritische Interpretation, keine nachgewiesene geheime Absicht.

Dass Eingriffe in private Kommunikation längst Gegenstand konkreter Gesetzgebung sind, zeigt die EU-Debatte über die sogenannte Chatkontrolle. Seit Juli 2026 gilt wieder eine zeitlich begrenzte Ausnahme von Vertraulichkeitsregeln, die Anbietern die freiwillige Erkennung und Meldung sexuellen Kindesmissbrauchs ermöglicht. Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation ist dabei ausdrücklich ausgenommen. Über einen dauerhaften Rechtsrahmen wird weiter verhandelt. Diese Gesetzgebung verfolgt einen anderen Zweck als der WEF-Bericht; sie zeigt aber, wie politisch umkämpft die Grenzen vertraulicher Kommunikation sind. (Rat der EU)

Die Bedenken kommen auch aus den europäischen Institutionen selbst. Der Europäische Datenschutzbeauftragte verlangte im Februar ausdrücklich wirksame Schutzvorkehrungen gegen allgemeines und unterschiedsloses Scannen. Ein gesellschaftlich anerkanntes Schutzziel macht die Prüfung von Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit also keineswegs überflüssig.

Der WEF-Bericht enthält Empfehlungen, kein verbindliches Recht. Er fordert zudem Beschwerdemöglichkeiten und warnt selbst vor übermässiger Moderation. Diese Sicherungen müssen der Massstab sein, an dem entsprechende Eingriffe gemessen werden. «Informationsintegrität» darf kein Freibrief werden, mit dem Regierungen, Plattformen und ausgewählte Prüfstellen die Grenzen zulässiger Debatten festlegen. Wer Vertrauen verlangt, muss Widerspruch ermöglichen – auch gegen die eigene Vorstellung von Wahrheit.