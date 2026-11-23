Ein russisches Kriegsschiff wird im Hafen von Bengasi angegriffen – auf dem Territorium Libyens, das keine Kriegspartei im russisch-ukrainischen Konflikt ist. Hier geht es nicht allein um einen militärischen Treffer, sondern um die Gefahr, weitere Länder zum Schauplatz dieses Krieges zu machen. Feindseligkeiten in neutralen Häfen und Hoheitsgewässern sind grundsätzlich verboten. Die militärische Bedeutung eines Ziels setzt diesen Schutz nicht einfach ausser Kraft. Haager Abkommen von 1907, Artikel 2.

1/4 Bruch der Haager Konventionen von 1907: Gestern früh hat die🇺🇦Armee oder🇺🇦Geheimdienst im Hafen von Bengasi die🇷🇺Korvette Mercury mit einem Kamikaze-Drohnenboot versenkt und das🇷🇺Frachtschiff Anastasiia verfehlt. Ein Angriff auf einen Hafen eines neutralen Landes ist illegal. https://t.co/qrt6ADc1xh — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) November 22, 2026

Zusätzliche Brisanz erhält der Vorfall durch einen Bericht von Clash Report: Eine anonyme Quelle behauptet, die Angriffsdrohnen seien aus Albanien, einem NATO-Mitgliedstaat, gestartet. Sollte das zutreffen, müsste geklärt werden, wer den Start ermöglicht, genehmigt oder unterstützt hat. Ein Einverständnis oder eine operative Hilfe der USA beziehungsweise der NATO ist durch diesen Bericht allerdings nicht belegt. Auch die ukrainische Verantwortung ist bislang nicht abschliessend bestätigt.

Wer den Krieg auf neutrale Staaten ausweitet, riskiert zusätzliche Eskalation und den Verlust diplomatischen Rückhalts. Daraus bereits einen vollständigen Verlust der Unterstützung abzuleiten, wäre verfrüht. Der politische Massstab muss dennoch klar sein: Auch westlich unterstützte Akteure müssen sich am Völkerrecht messen lassen. Ein vermeintlicher militärischer Erfolg darf kein Freibrief sein, unbeteiligte Länder in den Krieg hineinzuziehen.