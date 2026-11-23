Verfasst von SWISSVOX

An der Klimakonferenz in Antalya streichen die Verhandler die fossilen Brennstoffe aus dem Entwurf. Das zweite Jahr in Folge droht ein Klimagipfel, der den wichtigsten Grund für die Erwärmung nicht erwähnt.

Am Montag stand es noch drin. Schwarz auf weiss, auf 18 Seiten: Die Staaten sollen den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas «beschleunigen». Drei Tage später lag ein neuer Entwurf auf dem Tisch. Er ist nur noch halb so lang, und die fossilen Brennstoffe kommen darin nicht mehr vor. Weder Kohle noch Öl noch Gas werden beim Namen genannt.

So sieht Klimadiplomatie im Jahr 2026 aus. Man redet zehn Tage lang über das Fieber und lässt am Schluss das Thermometer weg.