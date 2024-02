2024 und Das Streben nach Glück

Von James Corbett

Wie kommt es, dass die Freude erschlagen wird?

Und warum entblüht die beste Hoffnung, die je gesät wurde?

-Gras Unglück behindert die Sonne und den Regen,

Und das Würfeln der Zeit für die Freude bringt einen Stöhnton hervor. Thomas Hardy

Nun, hier sind wir. 2024.

Das Jahr der Digitalen ID.

Das Jahr des CBDC.

Das Jahr des Großen Reset.

Das Jahr des Scamdemic Treaty.

Das Jahr des nächsten Großen Krieges.

Das Jahr der Polycrisis.

Das Jahr der Deep Fake Selection.

Sie wissen schon: 2024, das Jahr, in dem wir lernen, nach Glück zu streben.

Was? Sie glauben nicht, dass diese Probleme uns die Möglichkeit geben werden, nach unserem Glück zu streben? Dann wissen Sie nicht, was Glück bedeutet.

Lass es mich erklären. . .

Die Bedeutung des Glücks

Ich bin sicher, dass meine Leser, die sehr belesen sind, mit dem Anhang zu Neunzehnhundertvierundachtzig vertraut sind, in dem Orwell die „Prinzipien von Newspeak“ darlegt, der „offiziellen Sprache Ozeaniens“, die geschaffen wurde, um „die ideologischen Bedürfnisse von Ingsoc oder dem englischen Sozialismus zu erfüllen“. Und wenn Sie mit diesem Anhang vertraut sind, dann erinnern Sie sich zweifellos daran, wie Orwell erklärt, dass die erste Passage der Unabhängigkeitserklärung –

Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass zu diesen Rechten Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören….

-wäre in Neusprech nicht schwer, aber eigentlich unmöglich wiederzugeben.

Es wäre ziemlich unmöglich gewesen, dies in Neusprech zu übertragen und dabei den Sinn des Originals beizubehalten. Am ehesten könnte man dies tun, indem man die gesamte Passage in dem einzigen Wort crimethink verschluckt. Eine vollständige Übersetzung könnte nur eine ideologische Übersetzung sein, bei der Jeffersons Worte in einen Lobgesang auf die absolute Regierung umgewandelt würden.

„Was für ein herrlich kreativer Science-Fiction-Beitrag“, werden Sie beim Lesen dieser Passage gedacht haben. „Dieser Eric Blair hatte wirklich viel Fantasie!“

Nur war es keine Fiktion.

Ich habe nämlich kürzlich den ersten #SolutionsWatch des Jahres 2024 mit dem Titel „How To Be Happy“ veröffentlicht. Natürlich ritt die übliche Schar von Leuten, die erst kommentieren und sich dann das Video ansehen, sofort auf ihrem hohen Ross heran, um zu verkünden, dass Glück ein dummes Konzept ist und es nicht wert ist, danach zu streben. Abgesehen von der Tatsache, dass die Leute in dem Video genau das sagen wollten, ist die Tatsache, dass so viele Kommentatoren sich gezwungen sahen, diese heiße Meinung zu äußern, ziemlich aufschlussreich. Es zeigt, dass Orwells Newspeak-Albtraum, in dem wir nicht in der Lage sein werden, die Unabhängigkeitserklärung zu verstehen, keine Warnung vor dem ist, was kommen könnte. Nein, es ist ein Zeugnis dessen, was bereits geschehen ist. (Oder sollte es heißen: „hap“-gefallen.)

„Glück“ ist nämlich eines jener Wörter, die sich so weit von ihrer ursprünglichen Bedeutung entfernt haben, dass wir ihre Wurzeln nicht mehr erkennen können. Wie uns das Oxford English Dictionary (OED) freundlicherweise mitteilt, sind in diesem Fall sowohl das Adjektiv „happy“ als auch das Substantiv „happiness“ vom Wortstamm „hap“ abgeleitet, was so viel wie „Zufall“ oder „Glück“ bedeutet.

„Glück“ ist also die Erfahrung, vom Glück begünstigt zu sein, wie in: „all my lyf hath ben nouryshyd in happynes“ (die erste im OED verzeichnete Verwendung des Wortes im Englischen). In der Erklärung beabsichtigt Jefferson (oder Thomas Paine?) also nicht, etwas so Niederes wie eine vorübergehende körperliche Empfindung oder ein Gefühl als eines der „unveräußerlichen Rechte“ zu verankern, die uns von unserem Schöpfer verliehen wurden. Das Gründungsdokument des Unabhängigkeitskrieges basierte nicht auf dem Recht, sich mit Bier und Nachos vollzustopfen, während man ein Fußballspiel auf einem Breitbildfernseher verfolgt.

Vielmehr ist das Streben nach Glück das gottgegebene Recht eines jeden von uns, seinem Schicksal zu folgen, am großen Glücksrad – der Rota Fortunae, nicht der Pat-Sajack-Version – zu drehen und sich auf das große Abenteuer des Lebens einzulassen, was immer auch geschehen mag.

Hoffentlich fällt jetzt der Groschen für diejenigen, die die Bedeutung dieses „Strebens nach Glück“ bisher nicht verstanden haben.

Aber was soll man von Solon halten?

Das Streben nach Glück

„Keiner soll glücklich sein, bevor er nicht tot ist.“

Dieser provokante Spruch, der dem griechischen Staatsmann Solon zugeschrieben wird, der vor 2.500 Jahren lebte, mag uns befremdlich erscheinen. Will er damit sagen, dass das Leben so schrecklich ist, dass nur die Toten wirklich glücklich sein können?

Nein, das tut er natürlich nicht. Das Problem dabei ist, dass dieses bekannte Zitat, das sich für einen Autoaufkleber eignet, nicht das ist, was Solon dem lydischen König Krösus sagte, dessen Frage nach dem Glück er beantwortete. Laut G. C. Macauleys Übersetzung von Herodot hat Solon tatsächlich gesagt:

Was dich betrifft, so erkenne ich, dass du sowohl an Reichtum groß bist als auch König vieler Menschen, aber das, worum du mich gebeten hast, kann ich dich noch nicht nennen, bis ich erfahre, dass du dein Leben zu einem guten Ende gebracht hast; denn der sehr reiche Mann ist keineswegs glücklicher zu nennen als der, der nur seinen Lebensunterhalt von Tag zu Tag hat, es sei denn, er hat auch das Glück, sein Leben im Besitz aller schönen Dinge gut zu beenden. Denn viele sehr reiche Menschen sind nicht glücklich, während viele, die nur einen mäßigen Lebensunterhalt haben, glücklich sind; und in Wahrheit hat der sehr reiche Mann, der nicht glücklich ist, nur zwei Vorteile gegenüber dem armen Mann, der glücklich ist, während dieser letztere viele hat gegenüber dem reichen Mann, der nicht glücklich ist. Der Reiche ist besser imstande, sich seinen Wunsch zu erfüllen und auch ein großes Unglück zu ertragen, wenn es über ihn hereinbricht, während der andere in den folgenden Dingen einen Vorteil gegenüber ihm hat: -Er ist zwar nicht imstande wie der Reiche, ein Unglück zu ertragen oder seinen Wunsch zu erfüllen, aber das hält sein Glück von ihm fern, während er gesund an Gliedern, frei von Krankheiten, unberührt von Leiden, Vater schöner Kinder und selbst von schöner Gestalt ist; und wenn er darüber hinaus sein Leben gut beendet, ist er würdig, das zu heißen, was du suchst, nämlich einen glücklichen Menschen; aber bevor er zu seinem Ende kommt, ist es gut, sich zurückzuhalten und ihn noch nicht glücklich, sondern nur wohlhabend zu nennen.

Sie sehen, warum diese Abhandlung auf Autoaufkleberlänge reduziert wurde.

Und Sie können jetzt auch besser verstehen, was Solon eigentlich sagen wollte.

Aber falls Sie immer noch nicht verstehen, was er meint, können Sie sich an Aristoteles wenden, der in Kapitel 10 seiner Nikomachischen Ethik darlegt, wie der Zufall uns „Glück“ und „Unglück“ (im landläufigen Sinne) bescheren kann, je nachdem, was der unbeständige Finger des Schicksals bestimmt, aber einen Menschen „glücklich“ zu nennen, bedeutet, sein Leben als Ganzes zu beurteilen. Die Frage ist nicht, ob uns ein bestimmter Augenblick Freude oder Schmerz bereitet, sondern ob wir in der großen Reihe von Abenteuern, aus denen der große Teppich unseres Lebens gewebt ist, in Übereinstimmung mit unserer Tugend zu leben vermögen, indem wir dem Guten und Schönen nachgehen und unsere Zeit des Unglücks und des Pechs mit Gleichmut und Tapferkeit ertragen.

Das ist das Wesen eines „glücklichen Lebens“ im Sinne Solons (und Aristoteles‘), und das ist das „Streben nach Glück“, auf das sich Jefferson (oder war es Paine?) bezog. Dabei geht es nicht um ein krasses Streben nach körperlichem Vergnügen, sondern um das Recht, sich ein Leben lang um Tugend und Ehre zu bemühen (was nicht immer angenehm ist).

Stephen Anderson führt dies in seinem jüngsten nachdenklichen Artikel über „Hap & Happiness“ weiter aus:

Ein Leben in Tugendhaftigkeit führt zu einem Leben, das vollständig und lobenswert ist. Ein solches Leben ist unter allen Umständen möglich, vorausgesetzt, dass der Erfahrende ihnen mit Mut und Integrität begegnet. Die Umstände selbst sagen nichts über die Möglichkeit der Glückseligkeit aus; für sich genommen können sie sie in keiner Weise verhindern, denn sie hängt nicht vom Zufall ab (der vielleicht in jeder Form eintreten kann), sondern von der prinzipiellen Verpflichtung der Person gegenüber Überlegungen wie Pflicht, Anstand und Schicksal. Jeder kann ein Held sein: seine Reaktion, nicht die Umstände selbst, bestimmen dies. In diesem Sinne kann also jeder „glücklich“ sein, wenn er oder sie es will – vorausgesetzt, sein Charakter erweist sich letztlich als angemessen für die spezifische Herausforderung seines oder ihres Lebens. Die Götter mögen dann im Nachhinein mit Wohlwollen auf den Lebensweg blicken, auch wenn er mit Bitterkeit und Schmerz übersät ist. Und selbst im Leben kann man sich damit trösten, dass man „gut“ gelebt hat, sofern man mit edler Geduld nach tugendhaften Prinzipien gelebt hat. All das bleibt stets unter der Kontrolle des Einzelnen. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, nicht über unsere Umstände, sondern über unsere Reaktionen auf sie.

Vielleicht fangen Sie an, die Tiefe des wahren Glücks, wie es richtig definiert wird, zu begreifen. Und wenn ja, dann sind Sie vielleicht endlich bereit, die Bedeutung dieses uralten Januar-Grußes zu verstehen:

Frohes neues Jahr!

OK, es ist jetzt Februar (Sie wissen, wie beschäftigt ich war!), aber Sie verstehen, worum es geht.

Dies mag in der Tat ein glückliches neues Jahr für jeden von uns sein … aber dieses „Glück“ hat nichts mit den Machenschaften zu tun, die die Kabale von Davos/Bilderberger/Trilateral Great Reset uns auferlegen will.

Tatsächlich kann uns unser Glück von niemandem geschenkt werden. Ebenso wenig kann es uns jemand wegnehmen.

Unser Glück hängt nicht von bequemen Umständen, angenehmen Empfindungen, materiellen Annehmlichkeiten oder anderen glücklichen Umständen ab.

Wahres Glück stellt sich vielmehr erst dann ein, wenn wir durch den feurigen Schmelztiegel der Erfahrung gehen und auf der anderen Seite mit intakter Moral und Würde wieder herauskommen. Ja, zweifellos werden uns in diesem Jahr schlimme Dinge widerfahren, aber wir werden nicht durch die Dinge definiert, die uns widerfahren. Nein. Wir werden durch die Art und Weise definiert, wie wir auf diese Dinge reagieren.

Und solange es uns erlaubt ist, nach unserem Glück zu streben, besteht für jeden von uns die Chance, am Ende unserer Tage zurückzublicken und uns zu den wenigen Glücklichen zu zählen, die ein glückliches Leben geführt haben.

Lassen Sie mich Ihnen also (zugegebenermaßen verspätet) ein gutes neues Jahr wünschen! Mögen Sie weiterhin in allen Dingen nach Spitzenleistungen streben, was auch immer geschehen mag.