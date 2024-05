„Das Maß ist voll“: Vater von vier Mädchen über sexuelle Belästigungen durch Migranten

Die Gewaltverbrechen durch Migranten, insbesondere die sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen von Frauen, nehmen unaufhörlich in besorgniserregendem Maße zu, in Österreich wie in Deutschland. Denn in beiden Ländern finden keine wirksamen Grenzkontrollen statt, so dass Migranten massenweise illegal ins Land strömen können, unter ihnen natürlich auch verbrecherische Naturen. Der Staat schützt bewusst seine Bürger nicht. Es droht der Zeitpunkt, dass Bürger zur Selbsthilfe greifen. Die österreichische Onlinezeitung „Heimatkurier“ berichtete am 23.4.2024 von einem Vater von vier Mädchen, der sich verzweifelt mit einem Video auf „Tik Tok“ an die Öffentlichkeit wendete.

„Es ist mal wieder passiert: eine meiner Töchter wurde gestern am Bahnhof bei uns im Ort von einem ‚Gast unserer Politik‘ belästigt“, so beginne das Video des vierfachen Familienvaters, das aktuell in den sozialen Medien die Runde mache. Das Mädchen sei auf dem Weg vom Bahnhof nachhause gewesen, als sie von einem Migranten verfolgt worden sei. Mittels Google-Übersetzer hätte er versucht, ihr „gewisse Dinge mitzuteilen“. Erst als das Mädchen