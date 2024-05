Nanotechnologie in ungeimpftem C19-Blut: Neue Erkenntnisse durch Dunkelfeld-Live-Blutmikroskopie

Dunkelfeld-Live-Blutmikroskopie einer diskoiden, mesogenen, selbst zusammengesetzten Nanotechnologie-Vorrichtung in ungeimpftem C19-Blut

Von Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

Bild: Mesogen in ungeimpftem C19-Blut, AM Medical 2024

In diesem Artikel möchte ich die verschiedenen Selbstmontage-Nanotechnologien für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, die gegen die Menschheit eingesetzt werden, näher erläutern. In der vergangenen Woche sah ich ein besonders interessantes Exemplar bei einem meiner ungeimpften C19-Patienten, der einer starken Ausscheidung ausgesetzt war und erhebliche Symptome wie kognitiven Abbau, Müdigkeit und beschleunigte Alterung aufwies. Diese scheibenförmigen Strukturen werden jetzt viel häufiger gesehen, fast noch häufiger als die langen Fäden. Ich habe über Mesogene geschrieben, wie sie von Dr. Hildy Staninger in dem 2011 erschienenen Artikel beschrieben wurden:

GLOBAL BRAIN CHIP UND MESOGENE Nanomaschinen zur ultimativen Kontrolle falscher Erinnerungen – Computersystem zur kollektiven Gedankenkontrolle

Sie schrieb:

“Um die Technologie der Mesogene und ihre vielfältigen, intelligenten und funktionalen Einsatzmöglichkeiten für Sensoren, Trägersysteme und andere damit zusammenhängende Aspekte zu verstehen, muss man sich immer vor Augen halten, dass das Mesogen das Werkzeug oder Gerät ist – wie das Rad am Auto für die Nanomaschine. Die Nanomaschine kann zum Roboter, zum chirurgischen Skalpell, zur Kamera, zur Stimme in Ihrem Schädel oder sogar zum “falschen” kollektiven Bewusstsein werden, wenn sie in ein Computersystem zur kollektiven Gedankenkontrolle oder ein “globales Gehirn” integriert wird. Mit anderen Worten, das Mesogen hat eine Wirts-Parasiten-Beziehung, in der der Parasit dominiert, aber der Wirt normalerweise überlebt. Diese Aussage trifft genau auf die Art und Weise zu, wie die mesogene Flüssigkristallphase und ihre anderen nanoarchitektonisch konzipierten intelligenten Funktionen mit dem biologischen System des menschlichen Gehirns oder anderen Zielorganen nach Wahl interagieren würden. Mesogene Flüssigkristalle können so lange reaktionslos sein, bis sie zu ihrem eigentlichen Zweck aktiviert werden. Dies ist die neue Nanomedizin, ein neues intelligentes WIFI-Kommunikationssystem, eine Waffe, ein Industriespionagegerät oder eine Komponente für Geräte zur Bewusstseins- oder Körperkontrolle.

In der wissenschaftlichen Literatur wird die schichtweise Selbstanordnung dieser Mesogene diskutiert, die sowohl durch mizellare (sphärische) als auch fibrilläre Selbstanordnung gebildet werden:

Konvolutierte mizellare morphologische Übergänge, angetrieben durch den maßgeschneiderten mesogenen Ordnungseffekt eines diskotischen mesogenhaltigen Blockcopolymers

Die Selbstanordnung von Blockcopolymeren in Lösung zu Nanostrukturen ist aufgrund ihrer maßgeschneiderten Morphologie und Funktionalitäten äußerst attraktiv. Während der Einbau von Komponenten mit starken Ordnungseffekten eine starke Orientierungskontrolle über die Molekülpackung einführen und das Zusammensetzungsverhalten diktieren kann, können subtile und empfindliche Antriebskräfte eine langsamere Kinetik bewirken und vielfältige metastabile Morphologien offenbaren. In diesem Artikel berichten wir über das ungewöhnlich verworrene Selbstmontageverhalten eines flüssigkristallinen Blockcopolymers mit triphenylendiskotischen Mesogenen. Sie durchlaufen spontan ungewöhnliche multiple morphologische Übergänge, angetrieben durch den ihnen innewohnenden subtilen flüssigkristallinen Ordnungseffekt. Die flüssigkristalline Ordnung kann jedoch auch sehr schnell durch Dotierung der Mesogene mit kleinen Molekülen hergestellt werden, wodurch die morphologischen Übergänge dramatisch beschleunigt werden und verschiedene exotische Mizellen entstehen. Überraschenderweise ändert sich der Mechanismus der Selbstorganisation dieses Blockcopolymers bei hohen Dotierungen vollständig von intramolekularer Kettenumlagerung und -umordnung zu Keimbildung und Wachstum, so dass mit Hilfe von Selbstaussaat-Experimenten sehr einheitliche Fibrillen hergestellt werden können.

Hier sind Bilder zur Selbstmontage:

Ich habe in diesem Artikel geschrieben, dass sich Polyethylenglykol durch mizellares und fibrilläres Wachstum selbst zu Mesogenen zusammensetzt:

War es in der Wissenschaft bekannt, dass Polyethylenglykol (PEG), der Hauptbestandteil von C19-Biowaffenspritzen, selbstorganisierende Nanofasern, Kugeln und mesogene DNA-Biosensoren erzeugen kann? Ja, seit 2007

In dieser Mitteilung beschreiben wir Nanofasern und Vesikel, die in Wasser aus zwei neuen amphiphilen LC-Block-Copolymeren gebildet werden, bei denen der LC-Block ein Polymer mit einem Mesogen auf Cholesterinbasis und der hydrophile Block wiederum ein Poly(ethylenglykol) ist.

In mehreren Nahaufnahmen sind die Fibrillen zu sehen, die in der scheibenförmigen Struktur verwoben sind, die an der Außenseite mizellare Bläschen aufweist und viele Nano- und Mikroroboter enthält:

Auf den nächsten beiden Bildern mit 2000-facher Vergrößerung sind die miteinander verbundenen Fibrillen deutlich zu erkennen. Die kammähnlichen Merkmale sind die Funktionen des Wellenlängenempfängers. Die vielen Mikrobots bündeln sich, um elektronische Schaltkreise zu bilden.

In der Abbildung unten sehen Sie, dass die Fibrillen durch die Alterung der Mizelle entstehen:

Was können Mesogene tun? Sie verfügen über halbleitende Eigenschaften für elektronische Geräte und Photolumineszenz (Lichtemission). Wir wissen, dass die menschliche Physiologie durch Optogenetik, also die Wirkung von Licht auf die Genexpression, gesteuert werden kann.

Entwurf von Janus-Triphenylen-Mesogenen: Leichte Synthese, Mesomorphismus, Photolumineszenz und Halbleitung

Der Entwurf und die Synthese neuer organischer Halbleiter mit Ladungstransport- und Selbstorganisationsfähigkeiten ist eine ständig wachsende Aktivität für die Entwicklung potenziell neuer Anwendungen auf dem aufstrebenden Gebiet der organischen Elektronik, als attraktive neue funktionelle Komponenten für organische Solarzellen (OSCs), organische Feldeffekttransistoren (OFETs) und organische Leuchtdioden (OLEDs). Von besonderem Interesse sind die eindimensionalen säulenförmigen flüssigkristallinen Halbleiter, die durch regelmäßiges Stapeln von diskotischen Molekülen zu Säulen gebildet werden. Solche diskotischen Flüssigkristalle (DLC) bestehen in der Regel aus polyaromatischen flachen Kernen, die dazu neigen, sich in einer Richtung zu stapeln, und die radial mit aliphatischen Ketten versehen sind, um die Fließfähigkeit und Selbstheilungsfähigkeit zwischen den Säulen zu gewährleisten. Die Effizienz und die Art der Ladungsträgermobilität hängen von der Ausdehnung des konjugierten Systems und der Stärke der intermolekularen Wechselwirkungen ab, deren elektronische Eigenschaften durch Veränderung der Art des Kerns oder durch Aufpfropfen elektroaktiver Substituenten moduliert werden können. Elektronendonierende polyzyklische aromatische π-Materialien sind Lochtransporter, die als p-Typ-Halbleiter bezeichnet werden, während die π-Materialien aus elektronenannehmenden aromatischen π-Materialien zum Elektronentransport neigen und als n-Typ-Halbleiter bezeichnet werden.

Hier sehen Sie ein Schema des Mesogen-Schichtverfahrens, das bis zu 132 Schichten umfassen kann:

Diese mesogenen Strukturen werden zur Herstellung von weichen Robotern verwendet:

Jüngste Fortschritte bei morphbaren 3D-Mesostrukturen in fortgeschrittenen Materialien

Weiche Roboter ergänzen die bisherigen Bemühungen zur Miniaturisierung herkömmlicher, starrer Roboter und haben das Potenzial, Bereiche wie militärische Ausrüstung und biomedizinische Geräte zu revolutionieren. Diese Art von Systemen kann Aufgaben in komplexen und zeitlich veränderlichen Umgebungen durch geometrische Rekonfiguration erfüllen, die durch verschiedene externe Stimuli wie Wärme, Lösungsmittel, Licht, elektrische Felder, Magnetfelder und mechanische Felder ausgelöst wird. Ansätze zur Erzielung rekonfigurierbarer Mesostrukturen sind für die Entwicklung und Herstellung weicher Roboter unerlässlich.

Die Nanofasern in der Struktur verbessern die Anwendungen der Biosensorik:

Nanofaser-Schnittstellen für die Biosensorik: Design und Anwendungen

Die Herstellung von elektrogesponnenen Nanofasern hat sich als eine mögliche Strategie zur Verbesserung der Leistung von Biosensoren erwiesen. Diese Nanostrukturen weisen ein hohes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, eine vernetzte poröse Struktur, eine niedrige Diffusionsbarriere und eine einstellbare Oberflächenfunktionalität auf. Darüber hinaus haben sich Nanofasern als effiziente Plattformen zur Immobilisierung von Biomolekülen erwiesen, die eine geeignete Mikroumgebung für biologisch aktive Moleküle bieten, was sich positiv auf die Biosensorleistung auswirkt.

Ich habe gezeigt, wie sich diese Mesogene selbst zusammensetzen und wie die Nano- und Mikroroboter an ihrem Aufbau beteiligt sind, wobei unser Blut als Energiequelle dient:

Link zum Video: C19 ungeimpftes Blut. Nano- und Mikroroboter bauen Hydrogel-Biosensor-Mesogene im Blut selbst zusammen.

Ich habe vor kurzem zwei wichtige Zusammenfassungen von Forschungsergebnissen über die Dokumentation der Selbstmontage von Nanotechnologie im menschlichen Blut veröffentlicht. Darin wird in vielen Bildern gezeigt, wie die Mesogene erzeugt werden.

Self Assembly Nanotechnology Live Blood Darkfield Microscopy: Ein Überblick in Bildern

Künstliche intelligente Transformation der Menschheit – Nano- und Mikroroboter im menschlichen Blut

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse der Selbstmontage-Nanotechnologie in menschlichem Blut entwickeln sich weiter und die Mengen an Material, die in einem Blutstropfen zu sehen sind, nehmen deutlich zu. Gestern schrieb ich über das Konzept der unkontrollierten Selbstreplikation in einem biologischen System, wie es von Ray Kurzweil diskutiert wurde – auf individueller und globaler Ebene. Die Reaktion der Menschheit auf diese Erkenntnisse ist viel zu langsam, viel zu apathisch. Das schafft seine eigenen Folgen. Ich empfehle dringend, diesen Artikel zu lesen und über die unbedachten Folgen der unkontrollierten Selbstreplikation der selbst zusammengesetzten Nanotechnologie auf globaler Ebene nachzudenken.

