Sparen in Gold ist die einzig zuverlässige Art zu sparen

Claudio Grass

Die längste Zeit, so die gängige und weit verbreitete Weisheit, mussten alle verantwortungsvollen und umsichtigen Mitglieder der Gesellschaft ein Sparkonto haben. Von all den hart arbeitenden Steuerzahlern und all den vorausschauenden und vernünftigen Menschen, die wissen, wie wichtig es ist, vorauszuplanen, auf alles vorbereitet zu sein, was die Zukunft bringt, und ihren Kindern ein besseres Leben zu sichern, wurde traditionell erwartet, dass sie jeden Monat von ihrem Gehaltsscheck das beiseite legen, was sie sich leisten konnten, und es auf dieses “unantastbare” Konto einzahlen.

Es sollte ausschließlich für die Zeit nach der Pensionierung, für die Studiengebühren der Kinder oder für den Fall einer schweren Krankheit oder eines anderen katastrophalen Notfalls verwendet werden.

Stück für Stück, Einlage für Einlage sollte dieser Betrag verzinst werden, wachsen und schließlich die Geduld, den Fleiß und die Opfer derjenigen belohnen, die so unermüdlich und konsequent dazu beigetragen haben. So sollte es schließlich auch funktionieren. Diejenigen, die auf sofortige Befriedigung zugunsten zukünftiger Stabilität verzichten, diejenigen, die heute schuften, um sich morgen auszuruhen, und diejenigen, denen die Bedürfnisse ihrer Kinder wichtiger sind als ihre eigenen, sollen belohnt werden und sich gegen die Leichtsinnigen, die Verantwortungslosen, die Zocker und die Opportunisten durchsetzen.