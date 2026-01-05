2025 endet mit einer ganzen Menge Bombardierungen

Michael Snyder

Dieses Jahr endet ganz sicher mit einem Knall. In den letzten Wochen haben die USA Ziele in Venezuela, der Karibik, im östlichen Pazifik, in Nigeria und in Somalia bombardiert. Gleichzeitig haben die Saudis gerade den Jemen bombardiert, die Ukrainer und die Russen schlagen weiterhin unvermindert aufeinander ein, die Israelis bereiten sich darauf vor, den Iran erneut anzugreifen, und die Chinesen haben gerade Raketen abgefeuert, während sie für eine Blockade Taiwans übten. Falls du von all diesen Vorfällen noch nichts gehört hast, lies einfach weiter, denn unten findest du die Details. Wir haben uns daran gewöhnt zu glauben, dass es „normal“ sei, überall auf der Welt ständige militärische Aktionen zu sehen, doch die Wahrheit ist, dass an dem, was wir derzeit erleben, überhaupt nichts „normal“ ist.

Wir waren davor gewarnt worden, dass die USA damit beginnen würden, Ziele auf venezolanischem Territorium anzugreifen, und in dieser Woche erfuhren wir, dass der erste solcher Angriffe bereits stattgefunden hat …

Präsident Trump sagte, die USA hätten letzte Woche eine „große Anlage“ „ausgeschaltet“, die mit mutmaßlichen Drogenboot-Operationen in Verbindung stehe, obwohl er nur wenige Details nannte. „Es gab eine große Explosion im Hafenbereich, wo sie die Boote mit Drogen beladen“, sagte Trump am Montag, als er in Mar-a-Lago mit Reportern sprach. In einem Radiointerview am Freitag sagte der Präsident, die USA hätten die Anlage zwei Nächte zuvor „sehr hart“ getroffen.

Währenddessen bombardiert das Pentagon weiterhin Drogenboote in der Karibik und im östlichen Pazifik.

Tatsächlich wird berichtet, dass gerade der 30. solcher Angriffe stattgefunden hat …

Während sich die Welt darauf vorbereitet, ein neues Jahr zu begrüßen, hat die US-Militärkampagne gegen Venezuela einen weiteren düsteren Meilenstein erreicht. Amerikanische Streitkräfte führten am Montag ihren jüngsten Luftangriff auf ein Schiff durch, das des Drogenhandels in lateinamerikanischen Gewässern beschuldigt wird. Die von dem US-Südkommando (SOUTHCOM) angekündigte Operation stellt den 30. Angriff seit Beginn der Kampagne am 2. September dar. Die offizielle US-Mitteilung besagte, dass das Boot im östlichen Pazifik getroffen wurde – also auf der „anderen Seite“ gegenüber der Karibik, was sicherlich nicht das erste Mal in diesem Gebiet ist.

Ich hatte keine Ahnung, dass die Gesamtzahl bereits 30 erreicht hat.

Die Angriffe erfolgen inzwischen so schnell, dass es wirklich schwierig ist, mit allen Schritt zu halten.

Auf der anderen Seite der Welt bombardierten die USA am 25. Dezember ISIS-Radikalen im Nordwesten Nigerias …

Präsident Donald Trump sagte, die USA hätten in der Weihnachtsnacht Luftangriffe im Nordwesten Nigerias gestartet, die sich gegen ISIS-Kämpfer richteten, denen er vorwarf, Christen getötet zu haben. Er bezeichnete die Operation als entschlossen und warnte, dass weitere Angriffe folgen würden, falls die Gewalt anhalte. „Heute Abend, auf meine Anweisung als Oberbefehlshaber, haben die Vereinigten Staaten einen mächtigen und tödlichen Schlag gegen ISIS-Terroristen-Abschaum im Nordwesten Nigerias geführt, die gezielt und brutal vor allem unschuldige Christen töten – in einem Ausmaß, das seit vielen Jahren, ja sogar Jahrhunderten, nicht mehr gesehen wurde!“, sagte Trump am Donnerstag auf Truth Social.

Die meisten von euch haben von dieser Operation in Nigeria inzwischen gehört.

Aber die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, dass das US-Militär im gesamten Monat Dezember regelmäßig Luftangriffe in Somalia durchgeführt hat …

Das US-Africa Command (AFRICOM) erklärte, die USA hätten Ziele rund um das Golis-Gebirge im Norden Somalias, südlich des Golfs von Aden, angegriffen. Die Angriffe konzentrierten sich auf Ziele etwa 90 Kilometer südöstlich der Küstenstadt Bosaso, teilte das Militär mit. Die Angriffe am Weihnachtstag folgten auf drei aufeinanderfolgende Tage von Angriffen in etwa demselben Gebiet im Norden Somalias. Das Militär veröffentlichte keine weiteren Details zu den Angriffen und verwies auf operative Sicherheit. AFRICOM hat im Dezember bislang mindestens sieben Luftangriffe gegen ISIS-Somalia durchgeführt und separat mindestens fünf Angriffe auf in Somalia ansässige Kämpfer von al-Shabaab eingeräumt, einer weiteren dschihadistischen Gruppe im Land, die über eine wesentlich größere Anhängerschaft als ISIS-Somalia verfügt und engere Verbindungen zu Al-Qaida hat.

Die Liste der Länder, die wir im Jahr 2025 bombardiert haben, wird langsam ziemlich lang.

Der Iran steht auf dieser Liste, und Präsident Trump droht nun, ihn erneut zu bombardieren. Das Folgende stammt aus einem Ynet-News-Artikel mit dem Titel „Das grüne Licht, auf das Israel in Bezug auf den Iran gewartet hat“ …

Noch bevor Premierminister Benjamin Netanjahu US-Präsident Donald Trump und seinem Team neu gesammelte Geheimdienstinformationen über den Iran vorlegte – mit Fokus auf dessen Nuklearaktivitäten und, noch dringlicher, auf den Wiederaufbau seines ballistischen Raketenprogramms, das Israel bedroht –, gab der US-Präsident eine Reihe bedeutender sicherheitspolitischer Erklärungen ab, auf die israelische Beamte in Tel Aviv gewartet hatten. „Jetzt höre ich, dass der Iran versucht, wieder aufzubauen, und wenn sie das tun – dann werden wir sie niederstrecken müssen. Wir werden sie verdammt noch mal fertig machen. Aber hoffentlich passiert das nicht“, sagte Trump. Auf die Frage, ob die USA eingreifen würden, falls Teheran versuche, sein ballistisches Raketenarsenal wieder aufzubauen oder sein Atomprogramm neu zu starten, antwortete Trump auf Ersteres mit „ja“ und auf Letzteres mit „sofort“.

Ich denke, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu fest entschlossen ist, die ballistische Raketenbedrohung Irans zu eliminieren.

Sobald Israel und Iran wieder zu kämpfen beginnen, wird es im Nahen Osten wirklich verrückt werden.

Apropos Naher Osten: Saudi-Arabien hat gerade einen wichtigen Hafen im Jemen bombardiert …

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten am Dienstag, sie würden ihre verbleibenden Truppen aus dem Jemen abziehen, nachdem Saudi-Arabien die vom Krieg gezeichnete Hafenstadt Mukalla bombardiert hatte, nachdem es Anschuldigungen gegeben hatte, zwei Schiffe aus den VAE hätten Waffen und Kampffahrzeuge an separatistische Kräfte geliefert. Saudi-Arabien beschuldigte die VAE, seinen engen Verbündeten, „hochgefährlicher“ Aktionen im Jemen, die seine nationale Sicherheit bedrohten. Es erklärte, es habe am Dienstagmorgen „begrenzte“ Luftangriffe auf Mukalla durchgeführt und einen Aufruf unterstützt, wonach die VAE ihre Truppen innerhalb von 24 Stunden aus dem Jemen abziehen sollten. Die VAE wiesen die Vorwürfe zunächst zurück und äußerten Überraschung über die Angriffe, doch das Verteidigungsministerium des Landes kündigte später an, dass es „angesichts der jüngsten Entwicklungen“ die verbleibenden „Antiterror“-Einheiten im Jemen freiwillig abziehen werde.

Die Saudis waren früher nie so aggressiv.

Doch heutzutage ist es offenbar sehr in Mode gekommen, äußerst aggressiv zu sein.

In Moskau waren nach einer massiven Welle ukrainischer Drohnenangriffe bis zu eine halbe Million Menschen ohne Strom …

Hunderttausende Einwohner Moskaus sollen ohne Strom sein, nachdem ukrainische Drohnen die Stadt angegriffen haben. Nach ukrainischen Berichten wurden bis zu eine halbe Million Menschen ohne Elektrizität zurückgelassen. Wohngebäude, darunter Hochhäuser, in der Hauptstadt wurden in völliger Dunkelheit gefilmt – Aufnahmen, die in sozialen Medien geteilt wurden.

Dies geschah einen Tag nachdem die Ukrainer Berichten zufolge 91 Drohnen entsandt hatten, um die Residenz von Wladimir Putin im Nordwesten Russlands anzugreifen …

Der russische Außenminister Sergej Lawrow behauptete am Montag, die Ukraine habe einen groß angelegten Drohnenangriff auf die Residenz von Präsident Wladimir Putin im Nordwesten Russlands gestartet – Vorwürfe, die von Kiew umgehend als Versuch zurückgewiesen wurden, Friedensverhandlungen zu sabotieren. Lawrow, der üblicherweise nicht über Drohnenangriffe berichtet, da diese in den Zuständigkeitsbereich des Verteidigungsministeriums fallen, erklärte, die Ukraine habe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen 91 Langstreckendrohnen eingesetzt, um Putins Residenz am Waldai-See in der Region Nowgorod anzugreifen.

Ich glaube, dass die Ukrainer wirklich versucht haben, Putin zu töten.

Unnötig zu sagen, dass die Russen absolut außer sich sind.

Als Reaktion auf diesen Angriff warnte Dmitri Medwedew öffentlich, dass der Sensenmann Wolodymyr Selenskyj im Nacken sitze …

Medwedew tobte auf X: „Der stinkende Kiewer Bastard versucht, die Beilegung des Konflikts zu sabotieren. Er will Krieg. Nun, jetzt wird er zumindest den Rest seines wertlosen Lebens im Versteck verbringen müssen. Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl ihm der Sensenmann im Moment direkt im Nacken sitzt.“

Es wird spekuliert, dass die Russen auf diese jüngsten Angriffe mit Schlägen gegen die Ukraine mit Oreschnik-Raketen reagieren könnten.

Offenbar sind Oreschniks in die Massenproduktion gegangen, und man sagt uns, dass einige kürzlich in Belarus stationiert wurden …

Russland scheint seine sogenannten „nicht abfangbaren“ nuklearfähigen Raketen stationiert zu haben, wodurch die Gefahr verheerender Angriffe näher rückt als je zuvor. Am Dienstag veröffentlichte das Verteidigungsministerium ein Video, das angeblich Kampffahrzeuge an einem nicht genannten Ort in Belarus zeigt, die das Oreschnik-Raketensystem tragen. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS erklärte, es sei das erste Mal, dass das Ministerium die Oreschnik öffentlich gezeigt habe, die Präsident Wladimir Putin als unmöglich abzufangen bezeichnet hat, mit angeblichen Geschwindigkeiten von über Mach 10.

Sollten die Russen große ukrainische Städte mit Oreschniks angreifen, würde dies eine direkte militärische Intervention der NATO deutlich wahrscheinlicher machen.

Beunruhigenderweise behauptet Selenskyj, dass sogar über die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen werde …

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nun behauptet, dass US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit erwäge, amerikanische Truppen in die Ukraine zu entsenden, da die Verhandlungen über Frieden mit Moskau ins Stocken geraten seien. Dies stehe vermutlich im Zusammenhang mit Zusagen zukünftiger „Sicherheitsgarantien“. Dies ist einigermaßen überraschend, da das Weiße Haus in keiner öffentlichen Erklärung oder über anonyme Beamte darauf hingewiesen hat. Während des fast vier Jahre andauernden Krieges wurde die Frage westlicher „Stiefel auf dem Boden“ zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder aufgeworfen.

Diejenigen, die meine Arbeit schon länger verfolgen, verstehen sehr gut, warum wir einen direkten Krieg mit Russland um jeden Preis vermeiden müssen.

Natürlich ist es ebenso zwingend erforderlich, einen direkten Krieg mit China zu vermeiden, doch das wird nicht möglich sein, wenn die Chinesen einen Schritt in Richtung Taiwan unternehmen.

In dieser Woche simulierten die Chinesen eine umfassende Blockade der Insel …

China feuerte am Dienstag Raketen in Gewässer vor Taiwan, präsentierte neue Angriffsschiffe und wies die Aussicht auf ein Eingreifen der USA und ihrer Verbündeten zurück, um einen künftigen Angriff Pekings zur Übernahme der Insel zu verhindern – im Rahmen seiner bislang umfangreichsten Militärübungen. Im Zuge von Manövern zur Einübung einer Blockade führte das Östliche Theaterkommando Chinas zehn Stunden lang Gefechtsübungen mit scharfer Munition durch und feuerte Raketen in Gewässer nördlich und südlich der demokratisch regierten Insel. Chinesische Marine- und Luftwaffeneinheiten simulierten außerdem Angriffe auf maritime und luftgestützte Ziele und führten U-Boot-Abwehrübungen rund um die Insel durch, während staatliche Medien Bilder veröffentlichten, die Pekings technologische und militärische Überlegenheit sowie seine Fähigkeit hervorhoben, Taiwan notfalls mit Gewalt einzunehmen.

Sie üben für das, was sie in Zukunft vorhaben.

Im Rahmen dieser „Manöver“ feuerten die Chinesen zehn Raketen von einer Insel ab, die Taiwan sehr nahe liegt …

AFP-Journalisten in Pingtan – einer chinesischen Insel am nächstgelegenen Punkt zur Hauptinsel Taiwans – sahen am Dienstag gegen 9:00 Uhr (0100 GMT) eine Salve von Raketen in den Himmel steigen, die weiße Rauchspuren hinterließen. Mindestens zehn Raketen wurden in schneller Folge abgefeuert, was ein dröhnendes Geräusch am Himmel erzeugte und Touristen an die Uferpromenade lockte, um Fotos und Videos mit ihren Handys aufzunehmen.

Wären diese Raketen tatsächlich auf Taiwan gerichtet gewesen, befänden wir uns jetzt im Kriegszustand mit China.

Wir sind der kinetischen Phase des Dritten Weltkriegs sehr viel näher, als den meisten Menschen bewusst ist.

Und Gewalt liegt ständig in der Luft.

Tatsächlich werden in großen Städten auf der ganzen Welt Silvesterfeiern wegen der Bedrohung durch Terroranschläge abgesagt …

Silvesterfeiern werden in Städten auf der ganzen Welt gestrichen, da lokale Behörden Terrorbedrohungen befürchten – von Sydney bis Paris. Tausende Menschen, die den Beginn des Jahres 2026 feiern wollten, sehen ihre Pläne durch Berichte über geplante Anschläge zunichtegemacht, weshalb Partys, Feuerwerke und Live-Veranstaltungen nur wenige Tage vor dem 31. Dezember abgesagt werden.

Ich glaube nicht, dass die Städte, die ihre Feierlichkeiten abgesagt haben, paranoid sind.

Die Bedrohung ist sehr real, und hoffentlich kommen wir durch die nächsten paar Tage, ohne dass es zu einer größeren Tragödie kommt.

Unsere Welt wird mit jedem Monat verrückter.

Wenn du dachtest, dass 2025 wild war, dann halte dich fest – denn ich habe das Gefühl, dass die Dinge im Jahr 2026 ein völlig neues Niveau erreichen werden.