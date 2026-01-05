Hunger und Betäubungsmittel: Wie Israel Hilfsrouten in Drogenpipelines im Gazastreifen verwandelt

Nour Dawoud

Während Gaza unter Belagerung hungert, fluten von Israel kontrollierte Kanäle den Gazastreifen mit Betäubungsmitteln – so berichten Beamte, Mediziner und Augenzeugen gegenüber dem Quds News Network (QNN).

Pillen, versteckt in Mehlsäcken.

Betäubungsmittel, abgeworfen von Drohnen.

Während Gaza unter der Belagerung hungert, fluten von Israel kontrollierte Kanäle den Gazastreifen mit illegalen Drogen, so Beamte, medizinisches Personal und Augenzeugen, die mit QNN sprachen.

Seit dem Inkrafttreten eines Waffenstillstands am 10. Oktober 2025 schränkt Israel weiterhin die Einfuhr humanitärer Hilfe nach Gaza ein. Gleichzeitig gelangen Drogen über hilfsbezogene Routen und den von Israel kontrollierten Luftraum in das belagerte Gebiet.

QNN untersucht, wie Betäubungsmittel nach Gaza gelangen, wer ihre Verbreitung ermöglicht und warum palästinensische Behörden diese Praxis als gezielte Kriegswaffe bezeichnen.

„Drogen überschwemmten die Märkte während des Krieges“

Bewohner berichteten wiederholt, dass israelische Drohnen während der Angriffe Drogen an Kollaborateure abwarfen.

„Das ist nichts Neues“, sagte Enas, eine palästinensische Frau, die aus Rafah vertrieben wurde und nun in Khan Younis Schutz sucht, gegenüber QNN. „Drogen und Zigaretten überschwemmten während des gesamten Krieges die Märkte, selbst als Israel die Grenzübergänge geschlossen hielt.“

Auch Bewohner des Flüchtlingslagers Al-Maghazi im zentralen Gazastreifen berichteten QNN, dass im August eine israelische Quadrokopter-Drohne Drogen für zwei Kollaborateure auf der Straße abwarf. Die Drohne explodierte später und tötete mindestens zwei Menschen.

Welche Arten von Drogen gelangen nach Gaza?

Mohamed A., ein Beamter im Innenministerium Gazas, erklärte, die Behörden hätten eine breite Palette von Betäubungsmitteln beschlagnahmt.

Dazu gehören Pillen, Cannabis-Harz, chemische Drogen sowie halluzinogene Substanzen, die schwere Abhängigkeit und den Tod verursachen können.

Einige der Drogen greifen das Nervensystem an und haben tödliche Nebenwirkungen.

Hilfslastwagen und Drohnen: Wie Drogen nach Gaza gelangen

Kommerzielle Lastwagen

Der Waffenstillstand versprach die sofortige Einfuhr umfassender humanitärer Hilfe. Die Realität sieht anders aus.

Israel lässt nur eine begrenzte Anzahl kommerzieller Lastwagen nach Gaza einfahren. Diese transportieren weder Fleisch noch Milchprodukte oder frisches Gemüse. Stattdessen bringen sie hauptsächlich Snacks, Schokolade, Chips und Softdrinks.

Nach Angaben von Beamten in Gaza werden täglich mindestens sechs kommerzielle Lastwagen genutzt, um Drogen nach Gaza zu schmuggeln. Israelisch unterstützte Gruppen und Einzelpersonen koordinieren diese Operationen. Schmuggler verstecken die Betäubungsmittel in Konservendosen und verpackten Waren.

Im vergangenen Jahr gelangten laut mehreren Berichten auch Zigaretten über Hilfslastwagen nach Gaza. Schmuggler griffen die Lastwagen später innerhalb Gazas an, um die Waren zu bergen.

Anfang dieses Jahres fanden Palästinenser Oxycodon-Pillen in Mehlsäcken, die von der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation verteilt worden waren. Fotos der Pillen verbreiteten sich weit in den sozialen Medien.

Gaza’s Government Media Office has expressed its “deep concern and condemnation” over the discovery of “narcotic pills of the type ‘Oxycodone'” inside flour bags distributed by the US- and Israeli-backed aid centers across Gaza. pic.twitter.com/SVdE5DMcSa — Quds News Network (@QudsNen) June 27, 2025

Oxycodon ist ein starkes Opioid, ähnlich wie Morphin. Ärzte verschreiben es bei starken Schmerzen, darunter Krebs und schwere Verletzungen.

Der in Gaza ansässige Apotheker Omar Hamad sagte, er habe persönlich Oxycodon-Pillen in vier Mehlsäcken mit Hilfslieferungen gesehen.

„Das Medikament wirkt auf spezifische Rezeptoren im Nervensystem“, schrieb er. „Es verursacht schwere Abhängigkeit, verlangsamten Herzschlag, Bewusstseinsstörungen und gefährliche Atemdepression.“

„Seine Wirkung kann einen Menschen in etwas Unkenntliches verwandeln“, fügte er hinzu. „In eine Hülle dessen, was er einmal war.“

Drohnen

Während des Völkermords warfen israelische Drohnen laut Beamten des Innenministeriums Pakete mit Drogen und Zigaretten über ganz Gaza ab.

Nach dem Waffenstillstand setzte sich diese Praxis fort.

Israelische Streitkräfte werfen nun Kisten mit Drogen innerhalb der sogenannten „gelben Linie“ ab, einem Gebiet unter israelischer Militärkontrolle. Lokale Dealer-Netzwerke sammeln und verteilen die Drogen mit Schutz durch von Israel bewaffnete Banden.

Die israelische Militärpräsenz in diesem Gebiet verhindert ein Eingreifen der palästinensischen Polizei.

Warum Israel Gaza mit Betäubungsmitteln flutet

Das Government Media Office erklärte, Israel setze Drogen als „weiche Waffe“ gegen Zivilisten ein.

Beamte sagen, das Ziel sei klar: Abhängigkeit verbreiten, Kriminalität erhöhen, den sozialen Zusammenhalt zerstören sowie die mentale und körperliche Gesundheit untergraben.

Untersuchungen des Innenministeriums zeigen, dass Schmuggeloperationen Israels vollständige Kontrolle über die Grenzübergänge und das Fehlen palästinensischer Sicherheitskräfte dort ausnutzen.

Israel blockiert zudem die Einfuhr von Scangeräten, was Inspektionen erschwert, sobald Lastwagen Gaza erreichen.

Israels Kontrolle über die „gelbe Linie“ ermöglicht laut Beamten eine freie Koordination mit Kollaborateuren.

Zerstörung der inneren Sicherheit Gazas

Durch die Flutung Gazas mit Drogen zielt Israel darauf ab, die Sicherheits- und Justizstrukturen des Gebiets zu zerschlagen.

Das Ergebnis sind zunehmende Unordnung, interne Konflikte und sozialer Zerfall.

Die Anti-Drogen-Einheit Gazas verbrennt beschlagnahmte Betäubungsmittel nach Razzien gegen Dealer. Beamte sagen, dieser Prozess füge einer ohnehin verheerenden humanitären Krise eine weitere Ebene des Leidens hinzu.

Rechtsexperten erklären, dass der Schmuggel von Betäubungsmitteln über humanitäre Kanäle gegen grundlegende Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstößt.

Die Vierte Genfer Konvention verpflichtet eine Besatzungsmacht, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern sicherzustellen.

Die Praxis verstößt zudem gegen die UN-Konvention von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen, die den Drogenschmuggel über zivile und humanitäre Systeme kriminalisiert.

Was sich zeigt, ist kein zufälliger Schmuggel, sondern ein systematischer Missbrauch der Kontrolle über Gazas Lebensadern. Indem Hilfsrouten, Luftraum und Belagerungsbedingungen ausgenutzt werden, verwandelt Israel humanitäre Kanäle in Werkzeuge sozialer Zerstörung. Lange nachdem die Bomben gefallen sind, setzt sich der Schaden leise, chemisch und gezielt fort – gegen eine Bevölkerung, die bereits an den Rand gedrängt wurde.