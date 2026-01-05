2025 war ein düsteres Jahr für Westeuropa. Und in diesem Tempo wird es noch schlimmer

Rücksichtslose Kriegstreiberei, politische Manipulation und Propaganda waren allesamt Teil des Marsches der EU in Richtung Abgrund

Tarik Cyril Amar

Von Tarik Cyril Amar, einem Historiker aus Deutschland, der an der Koç-Universität in Istanbul zu Russland, der Ukraine und Osteuropa, zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs, zum kulturellen Kalten Krieg und zur Erinnerungspolitik arbeitet

Um dem scheidenden, düsteren Jahr gerecht zu werden: Zumindest wird es für 2025 kein Kunststück sein, übertroffen zu werden. Vor allem, wenn im vergangenen Januar irgendjemand leichtsinnig optimistisch genug war zu hoffen, der Westen würde zur Besinnung kommen, was seine katastrophale Beziehung zu Russland und den Krieg in und um die Ukraine betrifft, dann dürfte diese Person weitgehend enttäuscht worden sein. (Über jene, die immer noch davon träumten, Russland tatsächlich zu besiegen, wollen wir keine Zeit verlieren: klinisch Wahnkranke und bewusst Unaufrichtige sind ein unerquicklich Thema.)

Es stimmt, dass die Enttäuschung, die 2025 in diesem Bereich geliefert hat, nicht vollkommen war. Es gab eine wichtige positive – wenn auch noch unvollständige und reversible – Entwicklung: Nach vielen abrupten Wendungen scheint sich Washington auf eine Politik der „strategischen Stabilität“ (in der Sprache der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie) gegenüber Moskau festgelegt zu haben. Dies markiert einen möglichen Weg zu einer für beide Seiten vorteilhaften Normalisierung, vielleicht sogar zu einer künftigen Entspannung. (Ich mache hier allerdings den Vorbehalt der Trump-Unberechenbarkeit geltend: Wenn der amerikanische Präsident und Ober-Störer erneut einen Schwenk vollzieht, geben Sie bitte nicht diesem Autor die Schuld.)

Gleichzeitig jedoch haben die fast 30 Länder, die man am treffendsten als NATO-EU-Europa bezeichnen kann – mit politisch rigiden und ideologisch fanatischen Deutschen in der Führungsrolle, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel – ausgerechnet das perverseste aller Themen gefunden, um endlich ein wenig Unabhängigkeit von ihren US-Oberherren zu demonstrieren: die Blockade eines Endes des Ukraine-Krieges. Dieser Obstruktionismus war so offensichtlich, dass selbst (einige) westliche Beobachter begonnen haben, ihn wahrzunehmen.

Obwohl kaum beachtet, handelt es sich dabei tatsächlich um eine historische Umkehrung. Einst pflegten alberne Kommentatoren zu sagen, Amerikaner kämen vom Mars und Europäer von der Venus. Doch nun, da selbst die traditionell ultrabelizistischen Amerikaner endlich begonnen haben, sich aus einer immer gefährlicheren Konfrontation zwischen faktisch dem Westen und Russland zurückzuziehen, haben sich die seltsamen – und unpopulären – Eliten des NATO-EU-Europas dem Gedanken an Frieden widersetzt.

Wenn man den widerwärtig heuchlerischen „Werte“-Jargon und den hysterischen Unsinn vom Typ „Russland kommt auch zu uns!“ beiseitelässt, ist der wahre Grund für diesen Widerstand offensichtlich. Jeder Frieden, der in der Realität verankert ist (und daher eine Chance hätte, Bestand zu haben), müsste zwangsläufig widerspiegeln, dass Russland auf dem Schlachtfeld längst die Oberhand über sowohl die Ukraine als auch deren westliche Unterstützer gewonnen hat. Und für die stolz nicht ganz von dieser Welt stammenden Führer des NATO-EU-Europas gilt es als unerträgliche Zumutung, die Realität akzeptieren zu müssen.

Mit ein wenig weiterem Pech für die einfachen Ukrainer – und davon hatten sie reichlich, von ihren zynischen westlichen Freunden aus der Hölle bis zu ihren ultrakorrupten Herrschern im eigenen Land – könnte der Frieden erneut im Keim erstickt werden und der Krieg sich weit ins nächste Jahr hineinziehen.

Doch die rückwärtige Abwehrschlacht der NATO-EU-Europäer, um den Frieden fernzuhalten, war nicht ihr einziger spektakulärer Fehler im Jahr 2025. Mindestens zwei weitere liegen auf der Hand.

Zunächst ein Blick auf die laufende Transformation der NATO aus historischer Perspektive: Der erste Generalsekretär der NATO, Hastings Ismay, soll einmal gewitzelt haben, der Zweck des Bündnisses bestehe darin, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“. Ehrlicher konnte man es in dieser Position kaum ausdrücken, und es schlägt die nichtssagenden Nachfolger wie Mark Rutte und Jens Stoltenberg in Sachen schnörkelloser Klartextrede um Längen.

Historisch betrachtet ist es eine aufschlussreiche und bezeichnende Tatsache, dass die NATO bestehen blieb, als „die Russen“ zunächst selbst die Initiative zur Beendigung des Kalten Krieges ergriffen und dann ihr eigenes Militärbündnis aus der Zeit des Kalten Krieges auflösten, den längst vergessenen Warschauer Pakt (offiziell den „Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“).

Anstatt es ihnen gleichzutun, schlug die NATO einen Kurs der Überdehnung und Expansion ein. Zwischen den frühen 1990er-Jahren und der Gegenwart hat das Bündnis Russland durch plumpen bösen Willen und unaufhörliche Erweiterung wütend provoziert. Zugleich suchte es weltweit nach Vorwänden, um seine eigene Existenz zu verlängern – oft auf Kosten gewöhnlicher Menschen, die im Kreuzfeuer seiner Regimewechsel- und Länderzerstörungsoperationen gefangen waren oder, wie im Fall der Ukraine, als Bauernopfer eines gescheiterten Stellvertreterkrieges dienten.

Doch der eigentliche Hauptzweck der NATO war nie, (West-)Europa vor Moskau zu schützen, sondern es abhängig und Washington untergeordnet zu halten sowie US-Großstrategen vor ihrem schlimmsten Albtraum zu bewahren: einer bahnbrechenden Zusammenarbeit zwischen Europa, insbesondere Deutschland, und Russland. Das Ergebnis ist, dass das neue, post-kalte-kriegerische Wesen des Bündnisses im Jahr 2025 etwa so zu lauten scheint: „Haltet die Europäer arm, die Amerikaner an der Macht und die Deutschen zahlend (und natürlich unten).“

Um dem Jahr 2025 gerecht zu werden: Das ist eine viel längere Geschichte. Doch der NATO-Gipfel in Den Haag im vergangenen Juni markierte einen Meilenstein, ebenso wie der radikale Bruch mit parlamentarischer Redlichkeit und solider Haushaltspolitik, der im März in Berlin vollzogen wurde. Wenn Den Haag der Ort war, an dem das neue Ausgabenziel von insgesamt fünf Prozent des BIP für Verteidigung und verteidigungsnahe Infrastruktur offiziell wurde, dann hatte Berlin bereits den Weg in eine Politik rücksichtsloser Verschuldung gewiesen – im Namen einer völlig unausgewogenen Strategie, die nationale Sicherheit ausschließlich in Aufrüstung sucht und Diplomatie sowie die Suche nach Kompromissen verwirft. Dass diese Politik auch einen massiven neuen Arrow-3-Luftabwehrdeal mit Israel einschließt, während Letzteres einen Völkermord begeht, verleiht dem wirtschaftlichen Wahnsinn eine extreme moralische Verkommenheit.

Die finanzielle Selbstkannibalisierung wäre schon schlimm genug. Doch es kommt noch schlimmer, womit wir zur EU im Besonderen gelangen. Wenn Historiker die Leistung dessen, was einst als (west-)europäisches Friedensprojekt begann, im Jahr 2025 an irgendetwas anderem erinnern sollten als an die fortgesetzte Unterstützung eines völkermörderischen Apartheid-Israels, an massive Angriffe auf Meinungsfreiheit, Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit sowie an das völlige Versagen, Europas Wirtschaft und Bevölkerung vor US-Zöllen und Handelsangriffen zu schützen, dann wird es die zunehmende Metamorphose der EU zu einem kreuzzugsartigen Kult im Stil ressentimentreicher osteuropäischer Nationalismen sein – gerichtet nicht nur gegen Russland, sondern gegen die eigenen Bevölkerungen.

Einerseits tut die EU das, was auch die fanatischsten Nationalregierungen und die NATO tun: immer mehr Geld in die Rüstungsindustrie und ihre notorisch verschwenderischen Unternehmer zu schaufeln, darunter auch modische, „disruptive“ Typen. Von Beraterverträgen bis zu „Drohnenmauer“-Projekten setzt die EU eine Tradition der Verschwendung und Vetternwirtschaft fort und verstärkt sie explosionsartig – eine Tradition, die sich leicht bis zu den skandalösen Tagen ihrer heutigen faktischen Chefin Ursula von der Leyen als deutsche Verteidigungsministerin vor über einem Jahrzehnt zurückverfolgen lässt (von ihren Covid-Sumpfbeiträgen ganz zu schweigen).

Doch das wirklich Neue an der Rolle der EU bei der immer weiter voranschreitenden Selbstzerstörung durch Krieg ist etwas anderes: ihr massiver Beitrag zur kognitiven Kriegsführung und Propaganda. Auch wenn dies ein geschäftiges Feld ist, auf dem NATO und nationale europäische Regierungen erbittert darum konkurrieren, wer seine Bevölkerung am meisten erschrecken kann, besitzt die EU hier eine besondere Stellung. Sie strebt offenkundig eine Führungsrolle in der sogenannten „kognitiven Sicherheit“ an – ein Euphemismus für die Lizenz, die eigene Bevölkerung zu propagandieren, indem man dem jeweils Anderen – hier natürlich Russland – kognitive Aggression vorwirft.

Was die EU in diesem Bereich zu einer besonders schädlichen Kraft macht, sind zwei Dinge. Erstens hat sie bereits ein ganzes Set ideologischer Rechtfertigungen für die Manipulation ihrer eigenen Bürger entwickelt, gekennzeichnet durch Schlagworte wie „Resilienz“, „Pre-Bunking“ und sogar „kulturelle Kriegsführung“. Zweitens macht sie keinen Hehl aus ihrer Absicht, aus den Erfahrungen der Ukraine – das heißt unter Selenskyj – zu lernen, also von einem aggressiv autoritären Regime. Und einem Regime, das von der Leyen und ihresgleichen so schnell wie möglich in der EU sehen möchten. Ein „EU-Kommissar für kognitive Resilienz und kulturelle Verteidigung“ aus der Ukraine könnte sehr wohl in unserer gemeinsamen dystopischen Zukunft lauern. Es sei denn, wir Europäer lernen, unseren Kontinent zurückzuholen.