Mainstream-Medien geraten in Panik nach Nick Shirleys Enthüllungsbombe

CBS-Nachrichtensprecher Tony Dokoupil wandte sich in einem offenbar vorab aufgezeichneten Werbespot an die Zuschauer, um den seit über einem Jahrzehnt bestehenden Reputationsschaden zu beheben und Änderungen am Programm anzukündigen. Er räumte ein, dass die Unternehmensmedien zu oft „die Geschichte verpasst” und damit das Vertrauen der Amerikaner verloren hätten.

„Bei zu vielen Themen hat die Presse den Kern der Geschichte verpasst, weil wir eher die Sichtweise von Interessenvertretern als die des Durchschnittsamerikaners berücksichtigt haben. Oder wir haben zu viel Gewicht auf die Analysen von Wissenschaftlern oder Eliten gelegt und Ihnen zu wenig“, sagte Dokoupil in dem zweiminütigen Video, das am Neujahrstag veröffentlicht wurde.

Dokoupil fuhr fort: „Deshalb verspreche ich Ihnen Folgendes: Sie stehen an erster Stelle. Nicht die Werbekunden. Nicht die Politiker. Nicht die Unternehmensinteressen. Und ja, das schließt auch die Eigentümer von CBS mit ein. Ich berichte für Sie, das heißt, ich sage Ihnen, was ich weiß. Wenn ich es weiß und wie ich es weiß. Und wenn ich mich irre … werde ich Ihnen das auch sagen.“

Dokoupil gab im Grunde zu, dass CBS und ein Großteil des MSM-Industriekomplexes kaum mehr als PR-Firmen für den Meistbietenden waren. Wir haben das bei der Geschichte um den Laptop von Hunter Biden gesehen, bei den Ursprüngen von Covid, bei Joe Bidens geistiger Gesundheit und die Liste lässt sich fortsetzen. Ganz offen gesagt hat das amerikanische Volk die MSM schon vor vielen Jahren zugunsten alternativer Medien aufgegeben.

Ein CBS-Anchorman sagt es selbst: Die Menschen vertrauen den Medien nicht mehr.

Nicht nur CBS – allen Traditionsmedien.



Hier gibt es nichts Neues.

Dokoupils Versprechen an die Zuschauer kommt zu einem Zeitpunkt, an dem CBS-News-Chefredakteurin Bari Weiss laut einem aktuellen Bericht von Axios plant, den Sender im Rahmen einer umfassenden Überprüfung der Standards und Verfahren zu reformieren.

Weiss‘ Umgestaltung von CBS ist mutig und lobenswert, ebenso wie Dokoupils Versprechen, tatsächlich über die Nachrichten zu berichten, aber wir werden es erst glauben, wenn wir es sehen. CBS hat viele der Top-Nachrichten der letzten zehn Jahre falsch dargestellt, oft mit der Absicht, Politiker und Sonderinteressen zu schützen oder Werbekunden zu ermöglichen, den Nachrichtenzyklus zu beeinflussen.

Wir bleiben skeptisch, dass die Mainstream-Medien so umgestaltet werden können, dass sie echte Nachrichten berichten, anstatt als PR-Agentur zu fungieren. Diese Skepsis wurde Anfang dieser Woche noch verstärkt, als die Mainstream-Medien nach Minneapolis eilten, um die brisante Berichterstattung des Bürgerjournalisten Nick Shirley über einen mutmaßlichen Betrug mit Verbindungen nach Somalia zu diskreditieren. Diese Berichterstattung wirkte weniger wie eine Untersuchung, sondern eher wie ein Schutz der Demokratischen Partei und von Sonderinteressen, die von den mutmaßlichen Machenschaften profitieren könnten.

X Nutzer kritisierten Anfang dieser Woche die Berichterstattung von CBS…

Übersetzung von „X“: JUST IN: CBS versucht, Nick Shirley zu diskreditieren, indem es zeigt, dass an dem Tag, an dem er das ABC Learning Center besuchte, tatsächlich *VIER* Kinder dort waren… Aber was CBS TATSÄCHLICH getan hat, war, IHM RECHT ZU GEBEN. Vier Kinder zu betreuen, während die Bundesregierung einem Geld für 40 KINDER zahlt, ist BETRUG. Dieser Ort hat in drei Jahren fast DREI MILLIONEN DOLLAR an Subventionen erhalten. Und um das Ganze noch zu krönen, haben sie den Besitzer gefragt, ob er Betrug begangen habe, und er gab das unglaubwürdigste „Nein” der Geschichte von sich. Die Mainstream-Medien haben NULL Glaubwürdigkeit.

Die Mainstream-Medien haben darüber nicht berichtet …

Um das Vertrauen wiederherzustellen, sollte Weiss eine Sendung über alles moderieren, was CBS in den letzten zehn Jahren falsch gemacht hat.

