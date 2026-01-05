NY-Times-Enthüllung: Die CIA kämpft gegen Russland – Trumps Friedensdeal beruht auf Illusionen

Heute veröffentlichte die New York Times einen langen Artikel über die Beziehungen zwischen der Trump-Regierung und der Regierung der Ukraine.

The Separation: Inside the Unraveling U.S.-Ukraine Partnership (archiviert) – New York Times, 30. Dezember 2025

Der Text enthält viel Klatsch über das Hin und Her zwischen den USA, der Ukraine und Russland, aber auch einige interessante Details, die die Beteiligung der US-Geheimdienste an Angriffen auf Russland und auf mit Russland verbundene Schifffahrt bestätigen:

Selbst als Mr. Trump Mr. Selenskyj schikanierte, schien er Mr. Putin zu umgarnen. Als die Russen Friedensvorschläge brüsk zurückwiesen und ihre Bombardierung ukrainischer Städte beschleunigten, wetterte Mr. Trump auf Truth Social und fragte seine Berater: „Sanktionieren wir ihre Banken oder sanktionieren wir ihre Energieinfrastruktur?“ Monatelang tat er weder das eine noch das andere. Doch im Geheimen verstärkten die Central Intelligence Agency und das US-Militär mit seiner Billigung eine ukrainische Kampagne von Drohnenangriffen auf russische Ölanlagen und Tanker, um Mr. Putins Kriegsmaschine zu lähmen.

Die CIA scheint – wie so oft – quer zu den politischen Linien des Pentagons zu arbeiten:

In vielerlei Hinsicht zerbrach die Partnerschaft. Aber es gab eine Gegendarstellung, die weitgehend im Verborgenen blieb. Im Mittelpunkt stand die CIA. Während Hegseth seine Generäle, die die Ukraine unterstützten, an den Rand gedrängt hatte, schützte CIA-Direktor Ratcliffe konsequent die Bemühungen seiner eigenen Beamten für die Ukraine. Er hielt die Präsenz der Behörde in dem Land in vollem Umfang aufrecht; die Mittel für ihre Programme dort wurden sogar aufgestockt. Als Trump im März die Einfrierung der Hilfsgelder anordnete, beendete das US-Militär umgehend den Austausch von Geheimdienstinformationen. Als Ratcliffe jedoch die Risiken erläuterte, denen CIA-Beamte in der Ukraine ausgesetzt waren, erlaubte das Weiße Haus der Behörde, weiterhin Geheimdienstinformationen über russische Bedrohungen innerhalb der Ukraine weiterzugeben. Nun entwickelte die Behörde einen Plan, um zumindest Zeit zu gewinnen und es den Russen zu erschweren, die außergewöhnliche Schwäche der Ukrainer auszunutzen. Ein mächtiges Instrument, das schließlich von der Biden-Regierung eingesetzt wurde – die Lieferung von ATACMS und Zielinformationen für Angriffe innerhalb Russlands – war praktisch vom Tisch genommen worden. Aber eine parallele Waffe war noch vorhanden – die Erlaubnis für die CIA und Militärangehörige, Zielinformationen weiterzugeben und andere Unterstützung für ukrainische Drohnenangriffe auf wichtige Komponenten der russischen Verteidigungsindustrie zu leisten. Dazu gehörten Fabriken, die „Energetika“ – Chemikalien, die in Sprengstoffen verwendet werden – herstellen, sowie Einrichtungen der Erdölindustrie.

…

Im Juni trafen sich bedrängte US-Militäroffiziere mit ihren Kollegen von der CIA, um eine besser abgestimmte ukrainische Kampagne auszuarbeiten. Diese sollte sich ausschließlich auf Ölraffinerien konzentrieren und statt auf Vorratstanks auf die Achillesferse der Raffinerien abzielen: Ein CIA-Experte hatte eine Art Kupplung identifiziert, die so schwer zu ersetzen oder zu reparieren war, dass eine Raffinerie wochenlang außer Betrieb bleiben würde. (Um Gegenreaktionen zu vermeiden, würden sie keine Waffen und andere Ausrüstung liefern, die die Verbündeten von Herrn Vance für andere Prioritäten wollten.) Als die Kampagne erste Ergebnisse zeigte, besprach Herr Ratcliffe sie mit Herrn Trump. Der Präsident schien ihm zuzuhören; sie trafen sich häufig sonntags zum Golfspielen. Laut US-Beamten lobte Trump die heimliche Rolle Amerikas bei diesen Schlägen gegen die russische Energieindustrie. Sie gäben ihm die Möglichkeit, alles abzustreiten, und verschafften ihm Einfluss, sagte er Herrn Ratcliffe, während der russische Präsident ihn weiterhin „ausnutzte“. Die Energieangriffe würden die russische Wirtschaft laut einer Schätzung des US-Geheimdienstes täglich bis zu 75 Millionen Dollar kosten. Die CIA würde auch befugt sein, ukrainische Drohnenangriffe auf Schiffe der „Schattenflotte“ im Schwarzen Meer und im Mittelmeer zu unterstützen. In ganz Russland würden sich Gasleitungen bilden. Ein hochrangiger US-Beamter sagte: „Wir haben etwas gefunden, das funktioniert“, und musste dann hinzufügen: „Wie lange, wissen wir nicht.“

Aber funktioniert das wirklich? Die wahrscheinlich zu hoch angesetzte Schätzung von 75 Millionen US-Dollar Schaden pro Tag ist relativ gering im Vergleich zu den insgesamt 110 bis 150 Milliarden US-Dollar, die jährlich aus dem russischen Gas- und Ölsektor an den Staat fließen.

Die zeitweise entstandenen Warteschlangen an Tankstellen wurden durch logistische Probleme verursacht, nicht durch einen allgemeinen Mangel an Benzin. Es dauerte etwa eine Woche, diese zu beheben. Russland verfügt über mehr Raffineriekapazitäten, als das Land benötigt. Die lokale Nachfrage wird gegenüber Exporten priorisiert. Angriffe auf Raffinerien sind kaum geeignet, Russland jemals in die Knie zu zwingen.

Ein weiterer Teil des Artikels der New York Times handelt von einer angeblichen Konzession Putins, die er während der Friedensgespräche mit der Trump-Regierung gemacht haben soll. Demnach habe Putin zugestimmt, auf jene Teile von Cherson und Saporischschja zu verzichten, die noch nicht erobert wurden, falls sich die Ukrainer aus den Oblasten Donezk und Luhansk zurückziehen. Die russische Seite hat meines Wissens einen solchen Deal niemals bestätigt. Die Beschreibung der Times, wie dies angeblich zustande kam, lässt mich stark daran zweifeln, dass ein solcher Deal tatsächlich existiert:

„Ich weigere mich, ein schuldiger Mann zu sein“, sagte Mr. Kellogg zu einem Kollegen. Bei einem Treffen im Oval Office, noch in der Hoffnung, einen gewissen Ausgleich bei territorialen Zugeständnissen der Ukraine zu retten, hatte er einen Plan für einen Gebietstausch vorgeschlagen. In diesem „Zwei-plus-zwei-Plan“ würde Mr. Putin aus den Oblasten Saporischschja und Cherson abziehen. Die Ukraine würde den Rest von Donezk und Luhansk aufgeben. Der Plan, räumte Mr. Kellogg ein, war ein Hail-Mary-Pass, und Mr. Trump sagte ihm: „Putin wird darauf wahrscheinlich nicht eingehen.“ Dennoch wies er Mr. Witkoff an: „Bringen Sie das zu Putin.“ Sie trafen sich am 6. August. Mr. Putin ging nicht darauf ein; er war nicht bereit, freiwillig Territorium abzutreten. Doch Mr. Witkoff hörte etwas, das er als Durchbruch interpretierte. Laut einem Trump-Berater berichtete der Gesandte zurück, Mr. Putin habe ihm gesagt: „Okay, okay, wir können keinen Waffenstillstand hinbekommen. Also machen wir Folgendes: Wir schließen einen endgültigen Friedensvertrag, und dieser Friedensvertrag betrifft den Rest von Donezk.“ Tatsächlich war es mehr. In diesem „Drei-plus-zwei-Plan“ würden die Russen auch die Krim behalten und den letzten Zipfel von Luhansk erhalten. Statt sich aus Cherson und Saporischschja zurückzuziehen, wie Mr. Kellogg vorgeschlagen hatte, würden sie das bereits eroberte Gebiet behalten. Der Plan war nicht die vollständige Kontrolle, die Mr. Putin lange gefordert hatte, aber er war dennoch deutlich günstiger für Russland.

…

[Nach dem Treffen im August in Anchorage] nahmen die Präsidenten keine Fragen entgegen und ließen die Welt darüber rätseln, worauf sie sich geeinigt hatten. Doch laut zwei Trump-Beratern wiederholte Mr. Putin, was er Mr. Witkoff gesagt habe: Er würde den Krieg beenden, wenn er den Rest von Donezk bekommen könne.

Ich bezweifle sehr, dass der russische Präsident dem zugestimmt hat. Putin ist ein ausgebildeter Jurist, und die Eingliederung von Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk in die Russische Föderation ist Teil ihrer Verfassung. Nicht einmal der Präsident kann diese außer Kraft setzen.

Der sogenannte Friedensprozess, den die USA verfolgen, beruht auf Illusionen – während die Russen sehr genau sehen, was die CIA ihnen antut.

Sie werden ganz sicher nicht auf die Bedingungen hereinfallen, die die USA ihnen aufzwingen wollen.