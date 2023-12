2025 werden die USA endlich beginnen, sich auf einen Atomkrieg mit Russland vorzubereiten.

Michael Snyder

Wird unser strategisches Atomwaffenarsenal rechtzeitig modernisiert? Derzeit bilden hoffnungslos veraltete Minuteman-Raketen, die erstmals in den 1970er-Jahren in Dienst gestellt wurden, das Rückgrat unseres strategischen Atomwaffenarsenals. In den Silos, in denen sie startbereit liegen, befinden sich oft noch Telefonapparate und 8-Zoll-Disketten. Einmal gestartet, können sie von den brandneuen S-500-Raketenabwehrsystemen abgefangen werden, die die Russen stationiert haben. Inzwischen haben die Russen eine brandneue ballistische Interkontinentalrakete namens Sarmat eingeführt. Eine einzige Sarmat hat genügend Feuerkraft, um ein Gebiet von der Größe von Texas zu zerstören, und unsere Raketenabwehrsysteme sind dieser neuen Bedrohung nicht gewachsen. Das Gleichgewicht der Kräfte hat sich grundlegend verändert, und wir müssen unsere Fähigkeiten dringend auf den neuesten Stand bringen.

Leider wird dieser Prozess nicht vor 2025 beginnen.

Hoffen wir also, dass wir in den nächsten Jahren nicht in einen heißen Krieg mit Russland verwickelt werden.

Die USA haben eine brandneue Interkontinentalrakete namens „Sentinel“ entwickelt, die dringend benötigt wird…

Die Kontrollstationen für die nuklearen Interkontinentalraketen der USA haben einen Retro-Look aus den 1980er-Jahren mit meerschaumgrünen Computerpulten, spärlicher Beleuchtung und klobigen Schaltern, von denen der wichtigste auf „Start“ steht. Diese unterirdischen Kapseln werden demnächst abgerissen und die Raketensilos, die sie steuern, komplett überholt. Es wird eine neue Atomrakete geben, eine riesige Interkontinentalrakete mit dem Namen Sentinel. Es handelt sich um den größten Kulturwandel in der landgestützten Atomraketenmission der Air Force seit 60 Jahren.

Diese Aufrüstung kann gar nicht schnell genug gehen, denn die Infrastruktur unseres strategischen Atomwaffenarsenals zerfällt immer mehr…

Die Silos verlieren Strom. Ihre 60 Jahre alten, massiven mechanischen Teile gehen häufig kaputt. Die Besatzungen der Luftwaffe bewachen sie mit Hubschraubern, die noch aus der Zeit des Vietnamkriegs stammen. Die Kommandeure hoffen, dass die Modernisierung der Sentinels, der Lastwagen, der Ausrüstung und der Unterkünfte dazu beitragen wird, junge, technikbegeisterte Soldaten anzuziehen und zu halten, die jetzt jeden Tag Wege finden müssen, um ein uraltes System am Laufen zu halten.

Davor habe ich seit Jahren gewarnt, aber die meisten wollten nicht hören.

Jetzt befindet sich unser Militär in einem Wettlauf mit der Zeit, denn die Uhr tickt.

Insgesamt 750 Milliarden Dollar werden für die Überholung unserer strategischen Nuklearstreitkräfte ausgegeben, und die Siloarbeiten für die Sentinels könnten „schon 2025“ beginnen…

Die Sentinel-Arbeiten sind Teil einer größeren, 750 Milliarden Dollar teuren Überholung des gesamten Nuklearwaffenarsenals, bei der fast alle Komponenten der US-Nuklearabwehr ersetzt werden, einschließlich neuer Tarnkappenbomber, U-Boote und Interkontinentalraketen im Rahmen des größten Nuklearwaffenprogramms der USA seit dem Manhattan-Projekt. Für Sentinel könnte der Hauptauftragnehmer Northrop Grumman bereits 2025 mit den Siloarbeiten beginnen.

Ich freue mich, dass sie vorankommen.

Aber wenn die Arbeiten nicht vor 2025 beginnen, wann wird es dann fertig sein?

Solange Sentinel nicht fertig ist, werden die Russen weiterhin einen großen strategischen Vorteil uns gegenüber haben, und das wissen sie auch.

Wenn der Krieg in der Ukraine außer Kontrolle gerät, könnten wir leicht in ein Albtraumszenario geraten.

Die Russen sind in den vergangenen Wochen in der Ukraine immer weiter vorgerückt und haben in den letzten Tagen begonnen, große Teile des Landes zu erobern.

Den Ukrainern gehen die warmen Körper aus, die sie in den Kampf werfen können, und das ist ein großes Problem.

Außerdem fehlt es an Munition und Ausrüstung, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij ist gerade nach Washington gereist, um mehr Geld zu erbitten…

Zelensky ist in Washington, um den Kongress aufzufordern, weitere 61 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitzustellen, zusätzlich zu den 113 Milliarden Dollar, die er Anfang des Jahres bewilligt hat. Es wird jedoch immer wahrscheinlicher, dass weitere Gelder für die Ukraine erst im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Die Biden-Administration hat die Gelder als Teil eines 106-Milliarden-Dollar-Pakets beantragt, das nur 13 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung enthält. Den Republikanern geht das Paket jedoch nicht weit genug und sie fordern eine Reihe von Reformen, um die Zahl der Asylsuchenden und illegalen Grenzübertritte, die zuletzt bei 12.000 pro Tag lag, zu reduzieren.

Johnson sagte am Montag auf einer Veranstaltung des Wall Street Journal, dass die Demokraten und das Weiße Haus einige oder alle Maßnahmen zur Grenzsicherung, die in H.R. 2, dem Secure the Border Act, beschrieben sind, akzeptieren müssten.

Selbst mit all dem Geld, das wir ihm schon gegeben haben, verlieren seine Streitkräfte immer noch.

Und auch wenn wir ihm geben, worum er jetzt bittet, werden die russischen Truppen weiter vorrücken.

Zelensky steht auf verlorenem Posten, und wenn die Russen vorrücken, wird er sehr verzweifelt sein.

Und sehr verzweifelte Menschen tun ausgesprochen verzweifelte Dinge.

Letztlich erwarte ich, dass die Ereignisse in der Ukraine die USA und Russland zu einem Showdown zwingen werden.

Werden die USA bereit sein, wenn dieser Tag kommt?

Heute stieß ich auf einen Artikel über einen Kalender, der in Russland verkauft wird und „einen russischen Soldaten vor dem US-Kapitol in Washington DC mit einer Drohne und einem Hubschrauber über seinem Kopf“ zeigt…

Eine russische Veteranenorganisation verkauft einen Kalender für 2024, der einen muskelbepackten Wladimir Putin zeigt. Der Kalender setzt eine Reihe von Propagandabildern fort, darunter eines, das einen russischen Soldaten vor dem US-Kapitol in Washington DC mit einer Drohne und einem Hubschrauber über dem Kopf zeigt.

Viele Russen glauben, dass ein Krieg mit den USA unvermeidlich ist.

Und wie ich meinen Leser wiederholt gewarnt habe, bereiten sich die Russen schon seit Langem fieberhaft auf einen solchen Konflikt vor.

Glücklicherweise beginnen auch die USA endlich mit den Vorbereitungen.

Aber wenn die Arbeiten erst 2025 beginnen, wird dann die dringend notwendige Modernisierung unseres strategischen Nukleararsenals rechtzeitig abgeschlossen sein?