2026-Ausblick auf Wirtschaft, KI-Übernahme und Krieg

Trump sagt, er werde alle Einschränkungen für KI aufheben, sogar auf Bundesstaatsebene, indem er eine verfassungswidrige Executive Order unterzeichnet, die den Bundesstaaten verbietet, selbst die grundlegendsten KI-Regulierungen zu erlassen.

Leo Hohmann

Es passiert eine Menge unter dem Radar, während wir das Jahr 2025 abschließen – insbesondere in Bezug auf Krieg, die Wirtschaft und die fortgesetzte Übernahme der künstlichen Intelligenz zum Schaden jenes vergessenen Dokuments, der US-Verfassung.

Hier ist meine Einschätzung, wie sich alles entwickelt und sich wahrscheinlich auch 2026 weiterentwickeln wird.

Die Nationen bereiten sich auf Krieg vor

Die Russland-Ukraine-Friedensverhandlungen, die wir sehen, sind eine Täuschung. Sie sollen der Ukraine eine Verschnaufpause verschaffen – eine Art „Minsk 3“, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das Ziel ist kein dauerhafter Frieden, sondern ein vorübergehender Waffenstillstand, der der Ukraine die Möglichkeit gibt, sich neu zu gruppieren, neu zu organisieren und wieder zu bewaffnen.

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Giuseppe Cavo Dragone, deutete kürzlich an, dass die NATO möglicherweise einen offensiven „präventiven Schlag“ gegen Russland durchführen müsse. Putins Antwort ließ keinen Raum für Missverständnisse. Er sagte, dies würde den Dritten Weltkrieg auslösen. Russland suche keinen Krieg mit Europa, aber wenn die Europäer darauf bestehen, Russland anzugreifen, seien seine Streitkräfte bereit, die Heimat robust zu verteidigen.

Wir sehen auch, dass China aufrüstet. Es verlegt mehr Schiffe in Position rund um Taiwan. Außerdem kündigte China an, KI-gesteuerte Robotersoldaten ins Grenzgebiet zu Indien zu verlegen.

Alle Nationen scheinen aufzurüsten … sich auf Krieg vorzubereiten.

Die USA sind dabei führend und rasseln gegenüber Venezuela und anderen Ländern Lateinamerikas mit den Säbeln. Die Angriffe auf vermutete Drogenboote auf hoher See werden laut Trump nun auch an Land durchgeführt. Erst schießen, später Fragen stellen.

Die Botschaft aus Trumps neuem Kriegsministerium ist eindeutig: Wir führen Krieg, um friedlich zu sein. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Könnte es noch orwellianischer sein?

WARUM KRIEG? Es läuft alles auf einen Kampf um Ressourcen hinaus und darum, wer im neuen Weltordnungssystem das Sagen hat – der digitalisierten, tokenisierten, besicherten, transhumanisierten, entvölkerten Weltordnung.

Die Wirtschaft bricht langsam zusammen

Die Verschuldung steigt in unhaltbarem Tempo. Die Mieten steigen. Die Lebensmittelpreise steigen. Die Strompreise steigen. Die kommunalen Grundsteuern steigen. Zusammengenommen kommt dies einem Krieg gegen die Mittelschicht gleich.

Im Jahr 2025 wurden bislang 1,17 MILLIONEN Stellenstreichungen von Unternehmen in den USA angekündigt. Das sind 54 Prozent mehr als im Vorjahr. Das wird sich 2026 fortsetzen.

Die Schuldenblase steht kurz vor dem Platzen. Sie wissen es. Und deshalb ziehen sie in den Krieg. So war es schon immer in der Geschichte.

Dasselbe geschah im Deutschland der 1930er-Jahre mit dem Zusammenbruch der deutschen Währung und bereitete den Boden für Hitler und den Zweiten Weltkrieg. Schulden. Erdrückende Schulden.

Schulden, von denen sowohl der Kreditgeber als auch der Kreditnehmer wissen, dass sie niemals zurückgezahlt werden können. Das ist ein gefährlicher Punkt. Junge Leute reden auf TikTok bereits darüber.

Und nicht nur die Regierung und die Verbraucher sind verschuldet. Auch die KI-Technologieunternehmen finanzieren ihre KI-Expansion mit Geld, das sie nicht haben, und erhöhen ihre Verschuldung in absurden Größenordnungen.

SIEHE VIDEO unten von Vanessa Wingardh in deutsch.

Wir sehen, wie konservative Republikaner im Kongress zurücktreten … inzwischen bis zu 46 … sie wissen, was kommt.

Die KI-Übernahme

Sie begann ernsthaft – der große Austausch – im Jahr 2025, und sie wird sich 2026 nur noch beschleunigen und das wirtschaftliche Elend verstärken. Dies ist das anti-menschliche Bestiensystem, das mit Warp-Geschwindigkeit voranschreitet. Es wird nicht aufhören, bis es alle ID-Systeme umfasst und mit einer digital-programmierbaren Währung verbunden ist.

Präsident Donald J. Trump erklärte heute in einem Truth-Social-Beitrag, dass er eine Executive Order vorbereite, die jegliche KI-Regulierung durch die 50 Bundesstaaten verbieten soll.

Seit wann kann ein Präsident per Executive Order die verfassungsmäßigen Befugnisse der Bundesstaaten untergraben? Das ist ein Amerika, das ich nicht wiedererkenne.

Und ich bin nicht allein.

Der legendäre Verfassungsanwalt und Bürgerrechtsaktivist John Whitehead schreibt in einem Essay vom 8. Dezember:

„… was nützen Rechte auf dem Papier, wenn jede Regierungsinstitution sie ignorieren, umgehen, aushöhlen oder ausradieren darf? 234 Jahre nach der Ratifizierung der Bill of Rights sind die Schutzmaßnahmen, die ‚Wir, das Volk‘ vor Machtmissbrauch schützen sollten, kaum noch erkennbar.“

Er fügt hinzu, dass die Gründerväter alles darangesetzt hätten, die Regierung mit verfassungsmäßigen Ketten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu halten.

„Im Jahr 2025 wurden diese Ketten Glied für Glied zerschnitten. Nicht im Geheimen. Sie brachen unter dem Gewicht von Executive Orders ohne Kongressbefugnis, richterlichen Doktrinen, die Fehlverhalten schützen, und einem Kongress, der seine eigenen verfassungsmäßigen Vorrechte nicht mehr verteidigt.“

Die Globalisten bauen den digitalen Überwachungsstaat mit Warp-Geschwindigkeit – und sie tun es unter einer republikanischen Regierung, während wir mit anderen Themen abgelenkt werden. Sie testeten alles bereits unter Trump 1.0 während der Covid-Lockdowns und bauen nun die endgültige dystopische Version unter Trump 2.0. Ob es unter Trump oder einem zukünftigen Präsidenten geschieht: Die digitale Infrastruktur, die Trump baut, wird eingesetzt werden, um noch härter gegen Freiheiten aller Art vorzugehen als während der „Covid-Scamdemic“.

Die Entwertung von Arbeit und menschlicher Handlungsmacht

Eine der wertvollsten Gaben Gottes ist die Arbeit unserer Hände und die schöpferische Kraft unseres Geistes.

Sie gibt uns Wert als Menschen.

KI – als menschengemachte Nachahmung göttlichen Designs – zielt darauf ab, menschliche Handlungsmacht überflüssig zu machen. Am Ende werden Menschen selbst als Belastung für die Erde angesehen. Das ist einer der Gründe, warum sie Krieg „lieben“. Er ist ein großartiges Mittel zur „Entvölkerung“.

Ich denke, viele Menschen werden irgendwann erkennen, dass KI eine schwache Imitation menschlicher Fähigkeiten ist. Man sieht bereits, wie der Hype etwas abflaut – aber wird es zu spät sein? Das ist die Frage.

Wird unser Wille zur Arbeit so verdreht und entwertet sein, dass wir alle abhängig werden von dieser verdrehten, dämonischen Version davon, wie Arbeit und Kreativität in unserer Welt stattfinden?

Ich denke, das ist die Gefahr.

Ich glaube, die globalistischen Technokraten werden der Menschheit beinahe den Garaus machen, aber sie werden nicht erfolgreich sein.

Es gibt weitere Gefahren. Der Aufbau einer wahrhaft dystopischen globalen Überwachungsstruktur etwa, mit all den KI-Datenzentren, die letztlich ein Sozialkreditsystem ermöglichen werden – und ein Mittel zur Durchsetzung von 15-Minuten-Städten. Menschen in „ZONEN“ zu treiben und die Unkooperativen zu bestrafen, wie während Covid.

Covid war eine Generalprobe für das, was sie vorhaben. Wenn du die neuen Regeln nicht befolgst, kannst du nicht mehr funktionieren.

KI übernimmt auch die globalen Militärs. Die Globalisten testen die neuen Waffensysteme in Gaza und der Ukraine. Irgendwann werden diese Waffen – etwa KI-Drohnen-Schwärme oder Palantir-Zielsysteme – gegen andere „entbehrliche“ Bevölkerungsgruppen eingesetzt. „Nutzlose Esser“, wie Yuval Noah Harari sie nannte.

Wir werden nicht länger über Angriffe auf Drogenboote vor Venezuela debattieren, wenn KI entscheidet, welche Ziele beschossen werden. Das nimmt menschliche Handlungsmacht weg – und damit die öffentliche Debatte, die in einer Republik natürlicherweise stattfindet. Diese Debatte gilt für die technokratischen Oligarchen als „zu chaotisch“ und zeitaufwendig. Sie würden lieber alle Regierungsentscheidungen Maschinen überlassen. Es ist so viel effizienter!

Jetzt ist die Zeit, deine Zustimmung zu verweigern

Jetzt ist der Zeitpunkt, allen Systemen die Zustimmung zu verweigern, die deine biometrischen Daten verlangen. Sonst werden wir alle in einen digitalen Gulag aus Algorithmen geführt, aus dem es kein Entkommen gibt.

Je mehr wir außerhalb des Systems lernen zu überleben, desto besser werden wir dastehen, wenn digitale ID und digitales Geld Pflicht werden – und wir aus vielen gesellschaftlichen Systemen ausgeschlossen werden. Das wird Sozialversicherungen betreffen, bundesstaatliche Dienste und später alle Systeme. Ohne biometrische digitale ID wird man sie nicht mehr nutzen können.

Bist du bereit dafür?

Hoffentlich erreichen wir diesen Punkt 2026 nicht … aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger als bis 2030 hinausgezögert werden kann.