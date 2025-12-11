Andrew Korybko

Putin schlug kürzlich vor, Europa – dessen Mehrheit der Länder Teil der NATO ist – formelle Garantien zu geben, dass Russland nicht angreifen werde. In diesem Zusammenhang erklärte er auch, dass jene, die Angst vor Russland schüren, damit die Interessen des militärisch-industriellen Komplexes bedienen und/oder versuchen, ihr innenpolitisches Image aufzubessern, was ihre eigentlichen Motive entlarve. In jedem Fall könnte sein Vorschlag hypothetisch zu einem NATO-Russland-Nichtangriffspakt (NRNAP) führen, jedoch nur, wenn auf beiden Seiten politischer Wille besteht.

Eines der Ziele Russlands in der „Sonderoperation“ ist die Reform der europäischen Sicherheitsarchitektur – ein Ziel, an dem neuerdings auch die USA interessiert sind, wie einige Ideen im Entwurf eines russisch-ukrainischen Friedensrahmens nahelegen. All dies folgt auf den Truppenabzug des Pentagons aus Rumänien, der einem größeren Rückzug aus Mittel- und Osteuropa (CEE) vorausgehen könnte – allerdings nicht vollständig und ohne Aufgabe von Artikel 5. Ein solcher Schritt könnte dennoch das amerikanische Element des NATO-Russland-Sicherheitsdilemmas entschärfen.

Je stärker der US-„Pivot (zurück) nach (Ost-)Asien“ ausfällt, insbesondere wenn dadurch Truppen aus Europa verlegt werden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass NATO-Mitglieder in Europa (außer dem Vereinigten Königreich) gegenüber Russland mit dem Säbel rasseln – einfach weil sie daran zweifeln würden, dass die USA ihnen zu Hilfe eilen, wenn sie einen Konflikt provozieren. Ihr neues Gefühl relativer Verwundbarkeit, das aus ihrer pathologisch miteinander verknüpften Angst und Abneigung gegenüber Russland stammt, könnte sie dann für einen von den USA vermittelten NRNAP empfänglicher machen – einem Pakt, dem sie sonst nicht zustimmen würden.

So wie „die USA Schwierigkeiten haben werden, Europa dazu zu bringen, Putins Forderung nach einem Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine nachzukommen“, könnten sie auch Schwierigkeiten haben, Europa dazu zu bringen, die Vorstellungen der USA über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa mitzutragen, die gemeinsam mit Russland nach dem Ende des Ukraine-Konflikts entstehen soll. Dennoch könnte eine bis dahin vermutlich verringerte US-Militärpräsenz in CEE die Einigung über den Status von NATO-Kräften in den Regionen Arktis–Baltikum, Mittel- und Osteuropa sowie Schwarzes Meer–Südkaukasus erleichtern.

Diese große Region überschneidet sich nicht zufällig mit dem „cordon sanitaire“, den der polnische Führer der Zwischenkriegszeit Józef Piłsudski durch die komplementären Politiken des „Intermarium“ (einem polnisch geführten, sicherheitszentrierten Integrationsblock) und des „Prometheismus“ (der „Balkanisierung“ der UdSSR) schaffen wollte, letztlich jedoch nicht erreichte. Im heutigen Kontext könnte die US-Unterstützung für Polens Wiederaufstieg zu einer Großmacht dazu führen, dass Warschau im Auftrag der USA die Eindämmung Russlands anführt – allerdings innerhalb klar vereinbarter Grenzen.

Die Spannungen zwischen Russland und der NATO können weiterhin kontrolliert werden, solange das Risiko eines Krieges in CEE reduziert wird. Das könnte erreicht werden, indem Polens Militarisierung und die Stationierung ausländischer Kräfte begrenzt werden, im Gegenzug dafür, dass Russland einige oder alle seiner taktischen Nuklearwaffen und Oreschnik-Systeme aus Belarus abzieht. Ein faires polnisch-belarussisches Abkommen könnte somit das Herzstück eines NRNAP bilden. Eine erfolgreiche gegenseitige Deeskalation an dieser zentralen Front dürfte zu Einigungen in den Randregionen Arktis–Baltikum und Schwarzes Meer–Südkaukasus führen.

Der Teufel steckt im Detail, und einige NATO-Mitglieder könnten entweder die Gespräche über einen von den USA vermittelten NRNAP blockieren oder ihn später unterlaufen. Deshalb sollte niemand zu hohe Erwartungen hegen. Dennoch sollten Russland und die USA das Ziel eines NRNAP anstreben, der parallel zu Gesprächen über die Modernisierung von New START verlaufen könnte. Dies wäre der effektivste Weg, die europäische Sicherheitsarchitektur zu reformieren und den Frieden zu sichern – aber vieles wird von Polen abhängen, das unter allen NATO-Verbündeten der USA die ausschlaggebendste Rolle spielt.