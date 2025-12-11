UN startet „Digital Cooperation Portal“ zur Überwachung und Erleichterung der Einhaltung des Global Digital Compact

Von The Sociable

Das UN-Compliance-Portal soll sicherstellen, dass Regierungen mit dem privaten Sektor zusammenarbeiten, um die digitalen Gulags zum Laufen zu bringen: Perspektive

Die Vereinten Nationen starten das „Digital Cooperation Portal“, um die Einhaltung des Global Digital Compact durch den öffentlichen und privaten Sektor zu verfolgen und zu erleichtern.

Das am 4. Dezember gestartete Digital Cooperation Portal „bündelt weltweit Kooperationsinitiativen zu Themen wie inklusive digitale Wirtschaft, Governance im Bereich künstliche Intelligenz (KI), digitale Infrastruktur und Schutz der Menschenrechte im Internet.”

„Es ermöglicht den Partnern, ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen, um eine größere Wirkung zu erzielen, und sich innerhalb global vereinbarter Rahmenwerke wie dem Pakt für die Zukunft, den Zielen für nachhaltige Entwicklung und dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft effektiv zu koordinieren.”

Das UN-Portal gibt „neue Impulse für die Umsetzung des ‚Global Digital Compact‘,“ der ein Anhang zum „Pakt für die Zukunft“ ist, der von 193 Mitgliedstaaten auf dem Zukunftsgipfel im September 2024 verabschiedet wurde.

„Das Portal wird Informationen zu Initiativen im Zusammenhang mit den Zielen des GDC (Global Digital Compact) aus dem gesamten UN-System und von anderen relevanten Interessengruppen sammeln. „Alle interessierten Akteure können dem Portal ab September 2024 bis zur hochrangigen Überprüfung des GDC (2027) freiwillig Daten zu ihren Maßnahmen zur Verfügung stellen, sodass eine allgemeine Verfolgung der Fortschritte möglich ist.“ Vereinte Nationen, Portal für digitale Zusammenarbeit, Dezember 2025

Übersetzung von „X“: UN startet neues Portal für digitale Zusammenarbeit Das @UN Digital Cooperation Portal wird dazu beitragen, digitale Klüfte zu schließen, die Zusammenarbeit zu fördern und Technologien zum Nutzen aller Menschen überall einzusetzen.

Zu den wichtigsten Funktionen des Portals gehören:

Ein Katalog von Initiativen, die zum Global Digital Compact beitragen

Einsatz von KI zur Verknüpfung verwandter Aktivitäten und zur Ermittlung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Verfolgung von Entwicklungen in verschiedenen Ländern, Institutionen und thematischen Schwerpunkten

Der Global Digital Compact hat fünf Ziele – die alle zu einer digitalen Identität und Massenzensur für das künftige Kontrollnetzwerk führen.

Diese fünf Ziele sind:

Überwindung der digitalen Kluft

Ausweitung der Teilhabe an der digitalen Wirtschaft

Förderung sicherer digitaler Räume und Menschenrechte

Internationale Datenverwaltung

Verbesserung der KI-Verwaltung

Auch wenn die fünf Ziele in ihrer Rhetorik wohlwollend erscheinen mögen, bekommen sie unter der Oberfläche eine ganz andere Bedeutung:

Die digitale Kluft schließen bedeutet, dass jeder Zugang zum Internet haben muss.

Die Teilhabe an der digitalen Wirtschaft ausweiten bedeutet, dass jeder eine digitale Identität haben muss, um an der digitalen Wirtschaft teilhaben zu können.

Die Förderung sicherer digitaler Räume bedeutet Massenzensur und Kontrolle der Narrative durch das harte Vorgehen gegen sogenannte Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden. Die UNO nennt dies Informationsintegrität.

Internationale Datenverwaltung bedeutet das Ende der nationalen Souveränität und den Aufstieg nicht gewählter Bürokratien, die vorschreiben, wie Ihre Daten verwendet werden sollen.

Die Verbesserung der KI-Governance bedeutet den Einsatz von Technokratie, um alle anderen Ziele auf ihre Einhaltung hin zu überwachen und zu kontrollieren.

Übersetzung von „X“: UN Global Digital Compact. Schritt 1: Alle Menschen mit dem Internet verbinden. Schritt 2: Digitale öffentliche Infrastruktur installieren (digitale ID, CBDC, massiver Datenaustausch). Schritt 3: Alle Narrative zensieren, die nicht mit der UN übereinstimmen oder die Agenda 2030 behindern. @Bannons_WarRoom@JOEBOTxyz

Der Global Digital Compact, der bereits in vielen Ländern umgesetzt wird, gibt öffentlichen und privaten Einrichtungen die Befugnis, die Anonymität im Internet zu beenden, alle Finanztransaktionen zu programmieren und zu überwachen sowie alle Personen, die sich nicht daran halten, zu zensieren, zu demonetarisieren, ihnen den Zugang zu Bankdienstleistungen zu verweigern und sie von Plattformen zu verbannen.

Da Australien, Großbritannien und die Europäische Union mit ihren Gesetzen zur Online-Sicherheit und zu digitalen Diensten entsprechende Rechtsvorschriften erlassen, werden Internet-Pässe zur Norm – genau wie es der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez auf der diesjährigen Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, vorgeschlagen hat.

„Ich schlage vor, die Anonymität in den sozialen Medien zu beenden […] Wir müssen […] alle diese Plattformen dazu zwingen, jedes Benutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitätsbörse zu verknüpfen.“ Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, WEF-Jahrestagung, Januar 2025

Übersetzung von „X“: Auf dem Weltwirtschaftsforum fordert der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, „die Anonymität in den sozialen Medien zu beenden“ und dass die EU „diese Plattformen dazu zwingen sollte, jedes Benutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitätsbörse zu verknüpfen“ #wef25. Dies macht derzeit in den spanischsprachigen Medien die Runde https://weforum.org/meetings/world.

Was Premierminister Sanchez beschrieben hat, entspricht genau den Zielen des Global Digital Compact; dasselbe gilt für den European Democracy Shield, der darauf abzielt, Narrative zu kontrollieren, mit denen die Europäische Kommission nicht einverstanden ist.

Indem jeder Bürger gezwungen wird, eine digitale Identität anzunehmen, soll das gesamte menschliche Verhalten beeinflusst, manipuliert oder anderweitig gesteuert werden.

„Deshalb brauchen wir dringend den Europäischen Demokratieschild. Wir brauchen mehr Kapazitäten, um Informationsmanipulation und Desinformation zu überwachen und aufzudecken. Deshalb werden wir ein neues Europäisches Zentrum für demokratische Resilienz einrichten.“ Ursula von der Leyen, Lage der Europäischen Union, September 2025

Übersetzung von „X“: „Unsere Demokratie ist in Gefahr. Wir brauchen dringend den Europäischen Demokratieschild. Wir brauchen mehr Kapazitäten, um Informationsmanipulation und Desinformation zu überwachen und aufzudecken. Wir werden ein neues Europäisches Zentrum für demokratische Resilienz einrichten.“ Ursula von der Leyen, 9. September https://youtube.com/watch?v=MBcpHM

Jede nicht gewählte, globalistisch ausgerichtete Organisation prangert sogenannte Desinformation, Fehlinformationen und Hassreden als existenzielle Bedrohung für „unsere Demokratie“ an, ohne jedoch jemals ein einziges Beispiel dafür zu nennen, worum es dabei eigentlich geht.

Genau darum geht es bei der „Förderung sicherer digitaler Räume“.

„Wir besitzen die Wissenschaft, und wir sind der Meinung, dass die Welt davon erfahren sollte, und die Plattformen selbst tun dies ebenfalls“ Melissa Fleming, WEF Sustainable Impact Meetings, September 2022

Übersetzung von „X“: Da YouTube, das zu Google gehört, seine Richtlinien zu Falschinformationen erweitert, um Inhalte zu entfernen, die den Leitlinien der WHO – einer UN-Organisation – widersprechen, sollte man bedenken, dass die UNO erklärt hat: „Wir besitzen die Wissenschaft, und die Plattformen tun dies auch“, während sie mit Google zusammenarbeitet, um Informationen zu anderen Themen wie dem Klima zu unterdrücken.

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen […] Wenn Sie „Klimawandel” googeln, erhalten Sie ganz oben in den Suchergebnissen alle möglichen Ressourcen der Vereinten Nationen.” Melissa Fleming, WEF Sustainable Impact Meetings, September 2022

Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation erklärte in einer Diskussion über Desinformation auf den WEF Sustainable Development Impact Meetings im September 2022: „Wir sind Eigentümer der Wissenschaft, und die Welt sollte das wissen, ebenso wie die Plattformen selbst.“

Dort gab sie zu, dass die UNO mit Google zusammengearbeitet habe, um Suchergebnisse zum Klimawandel zu manipulieren, sodass nur von der UNO genehmigte Quellen ganz oben erschienen.

Die UNO hat außerdem erklärt, dass alle Informationen, die den Fortschritt bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als „Agenda 2030“, behindern könnten, unterbunden werden müssen.

Der Global Digital Compact „fordert eine Bewertung der Auswirkungen von Falsch- und Desinformationen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung“. Melissa Fleming, G20-Gipfeltreffen, November 2024

Übersetzung von „X“: „Die Menschen werden sich zunehmend der Schäden bewusst, die durch Falschinformationen zum Klimawandel verursacht werden. Wir leben in einem toxischen Informationsökosystem“: Melissa „WE OWN THE SCIENCE“ Fleming, G20

„Das Portal nutzt KI-gestützte Tools, um verwandte Aktivitäten abzubilden und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu identifizieren. Außerdem verfolgt es Fortschritte und Entwicklungen in Echtzeit.“ Vereinte Nationen, Portal für digitale Zusammenarbeit, Dezember 2025

Mit der Einführung des Digital Cooperation Portal versuchen die Vereinten Nationen, öffentliche und private Einrichtungen zur Einhaltung des Global Digital Compact zu verpflichten.

Eine der 2.125 Initiativen, die im Kooperationsportal – oder besser gesagt Compliance-Portal – vorgestellt werden, ist die 50-in-5-Kampagne, die im November 2023 gestartet wurde.

Die von der Gates Foundation in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen finanzierte „50-in-5“-Kampagne zielt darauf ab, innerhalb von fünf Jahren in 50 Ländern mindestens einen Bestandteil der Digital Public Infrastructure (DPI) zu implementieren.

„Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht.“ Melinda French Gates, 50-in-5-Kampagne, November 2023

Übersetzung von „X“: „Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht“: Melinda Gates, 50-in-5 DPI-Kampagne #digitalID #digitalidentity

DPI ist ein Technologie-Stack für den öffentlichen Sektor, der aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale Identität, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Im Oktober 2025 erreichte die „50-in-5“-Kampagne einen Meilenstein von 30 Ländern.

DPI ist die technologische Grundlage im Zentrum des Global Digital Compact.

Ohne digitale ID, programmierbare Währungen und Datenaustausch bricht alles zusammen.

„Wir verpflichten uns, bis 2030 die Bildung von Partnerschaften zu fördern, die Regierungen, den privaten Sektor, die Zivilgesellschaft, technische und akademische Kreise sowie internationale und regionale Organisationen zusammenbringen, um Initiativen zu konzipieren, zu starten und zu unterstützen, die digitale öffentliche Güter und digitale öffentliche Infrastruktur nutzen, um Lösungen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.“ Vereinte Nationen, Global Digital Compact, September 2024

Sobald DPI weltweit voll funktionsfähig ist, öffnet es die Tür zu totaler Überwachung und Kontrolle.

Impfausweise, Reisebeschränkungen, begrenzte Fleischkonsum, CO2-Fußabdruck-Tracker, Online-Zensur, programmierbare Währungen, Schulanmeldung, Beschäftigungsberechtigung, Zugang zu staatlichen Subventionen und vieles mehr können dank des Global Digital Compact und des neu eingeführten Compliance-Portals über DPI ermöglicht werden.

Man muss nicht viel Fantasie aufbringen, um das zu erkennen – die Befürworter prahlen ständig damit, was sie mit dieser Macht alles anstellen würden.

Übersetzung von „X“: „Es könnte eine potenziell […] düsterere Welt entstehen, in der die Regierung beschließt, dass [CBDC] für den Kauf bestimmter Dinge verwendet werden darf, aber nicht für andere Dinge, die sie als weniger wünschenswert erachtet, wie beispielsweise Munition, Drogen, Pornografie oder ähnliches“: Eswar Prasad, WEF #AMNC23

Übersetzung von „X“: Digitale ID und digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) für Impfpässe, Steuererhebung, Mautzahlungen, Klimaanpassung und Kreislaufwirtschaft: Nandan Nilekani auf dem B20-Gipfel in Indien. Quelle: https://youtube.com/live/jun-BrCj_

Übersetzung von „X“: Tony Blair über „Digitale IDs sind ein wesentlicher Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur […] Allerdings müssen wir hier noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten!“ https://youtube.com/watch?v=rpLovr

Übersetzung von „X“: Königin Maxima der Niederlande beim Weltwirtschaftsforum in Davos: [Digitale ID] ist für Finanzdienstleistungen sehr wichtig, aber nicht nur das – sie ist auch gut für die Einschulung und für die Gesundheit, um festzustellen, wer tatsächlich geimpft wurde und wer nicht. #DigitalID #WEF24 https://weforum.org/events/world-e

Übersetzung von „X“: Auf dem Weltwirtschaftsforum 2022 prahlt J. Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, mit der Entwicklung eines „individuellen CO2-Fußabdruck-Trackers” durch sein Unternehmen, mit dem überwacht werden kann, wohin und wie man reist, was man isst und was man kauft. „Bleiben Sie dran. Wir haben es noch nicht in Betrieb genommen, aber wir arbeiten daran.”

Übersetzung von „X“: „Wenn Sie geimpft oder ordnungsgemäß getestet wurden, können Sie sich frei bewegen. Wir werden [dieses digitale Zertifikat nach WHO-Standard] bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung als Überarbeitung der internationalen Gesundheitsvorschriften einbringen“: Budi Sadikin, Gesundheitsminister Indonesiens und ehemaliger Banker #B20Summit #B20 #DigitalID

„Wir betrachten solche digitalen öffentlichen Güter und die digitale öffentliche Infrastruktur als wichtige Triebkräfte für eine inklusive digitale Transformation und Innovation. „Wir erkennen die Notwendigkeit, die Investitionen in ihre erfolgreiche Entwicklung unter Beteiligung aller Interessengruppen zu erhöhen.“ Vereinte Nationen, Global Digital Compact, September 2024

Beim Global Digital Compact geht es darum, alle Menschen mit dem Internet zu verbinden, damit jeder eine digitale Identität hat und jeder hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften überwacht und kontrolliert werden kann.

Das neu gestartete Digital Cooperation Portal soll sicherstellen, dass Regierungen mit dem privaten Sektor zusammenarbeiten, um diese digitalen Gulags zum Laufen zu bringen.