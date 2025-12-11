Hinter den Kulissen der staatlich unterstützten Vertuschung der Entführungen alawitischer Frauen in Syrien

Von The Cradle’s Syria Correspondent

Die neuen Machthaber des syrischen Staates sind nicht nur an einer Welle von Entführungen alawitischer Frauen beteiligt, sondern sie orchestrieren auch eine erschreckende Kampagne, um die Beweise zu vernichten.

Fast ein Jahr nach dem Sturz der vorherigen Regierung in Damaskus ist die neue, vom Westen unterstützte syrische Regierung unter der Führung des ehemaligen Al-Qaida-Führers und selbsternannten Präsidenten Ahmad al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani) in einen beunruhigenden Skandal verwickelt: die systematische Entführung, Vergewaltigung und Zwangsheirat von alawitischen Frauen, gefolgt von einer gezielten Vertuschung durch die Medien, die die Opfer dazu zwingt, ihre Entführung vor der Kamera zu leugnen.

Im Rahmen dieser Kampagne werden Frauen wie Mira Jalal Thabet, Lana Ahmed, Nagham Issa und Mai Salim Saloum gezwungen, in inszenierten Videos aufzutreten, die von regierungsnahen Medien ausgestrahlt werden und in denen behauptet wird, ihr Verschwinden sei freiwillig gewesen. Das Ziel ist es, die Familien zu manipulieren, Beweise zu vernichten und Medienrecherchen zu unterbinden.

Die Regierung „untersucht“ Entführungen

„Es gibt sozusagen kein ‚Phänomen der Entführung von Frauen an der syrischen Küste‘“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Noureddin al-Baba, am 2. November gegenüber dem regierungsnahen Sender Levant 24.

„Echte Entführungen sind sehr selten. Aber die Fülle an falschen Entführungsmeldungen hat die echten überschattet.“

Er behauptete, dass das Ministerium nach der Untersuchung von 42 mutmaßlichen Entführungen alawitischer Frauen nur einen bestätigten Fall gefunden habe.

Die Behauptungen des Sprechers des Ministeriums ignorierten jedoch Dutzende von Entführungsfällen, die seit Sharaas Machtübernahme vor fast einem Jahr von Menschenrechtsgruppen sowie internationalen und lokalen Medien bestätigt wurden, darunter von der UN-Untersuchungskommission, Reuters, Amnesty International, Al-Daraj, The Spectator und The Cradle.

Der Fall Mira Jalal Thabet

Levant 24 wies auf zwei mutmaßliche Fälle von „vorgetäuschten Entführungen“ hin, nämlich die von Mira Jalal Thabet und Nagham Issa.

Mira Jalal Thabet lebte mit ihren Eltern im Dorf Al-Makhtabiya in der ländlichen Region Telkalakh in der Provinz Homs.

Sie hatte einen Kurs am Lehrerausbildungsinstitut in der Stadt Homs besucht. Laut Angaben von Miras Vater durfte sie jedoch aufgrund der schlechten Sicherheitslage nach dem Sturz des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im vergangenen Jahr nicht in die Stadt reisen, um an den Kursen teilzunehmen.

Miras Vater erklärte jedoch, dass eine Frau, die angab, am Institut zu arbeiten, ihn und seine Frau telefonisch kontaktierte und sie ermutigte, Mira die Teilnahme an der Abschlussprüfung zu gestatten. Die Frau bestand darauf, dass Miras Vater sie zu diesem Zweck am Sonntag, dem 27. April, zum Institut bringen sollte.

Miras Vater willigte ein und fuhr sie an diesem Tag zum Institut. Seltsamerweise verweigerten die Sicherheitskräfte ihm den Zutritt zum Gebäude, sodass er draußen wartete, bis Mira die Prüfung beendet hatte. Aber Mira kam nie aus dem Gebäude heraus.

Miras Eltern meldeten in Panik ihr Verschwinden und beschuldigten die Mitarbeiter des Instituts, an ihrer Entführung beteiligt zu sein. Die Mitarbeiter behaupteten später, sie hätten nie mit Miras Eltern gesprochen oder sie gebeten, sie zur Prüfung zu bringen. Aber Miras Vater sagte, das sei unmöglich, da die Frau, die sie angerufen hatte, detaillierte Informationen über Mira als Studentin des Instituts hatte.

Zwei Wochen später, am 8. Mai, tauchte Mira unter seltsamen Umständen in ihrem Dorf wieder auf. Fotos zeigten sie in einer Burka im afghanischen Stil, begleitet von bewaffneten Männern und an der Hand gezogen von einem Mann, der behauptete, ihr neuer Ehemann zu sein.

Die Fotos von Mira verbreiteten sich viral in den sozialen Medien unter Syrern, wodurch das Problem der Entführung alawitischer Frauen in den Fokus rückte und die neue Regierung in ein PR-Problem geriet.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) erklärte, dass in Syrien „große öffentliche Empörung” über Miras Fall herrschte, nachdem Berichte bekannt wurden, dass sie einer bewaffneten Gruppe in Homs übergeben und ihr Vater verhaftet worden sei.

Miras Fall schien eine „klare Verwandlung von einem Entführungsfall zu einer ‚einvernehmlichen Ehe’ unter Sicherheitsschutz” zu sein, schrieb die Menschenrechtsorganisation.

Die Vertuschung

Medien und Journalisten, die der Regierung in Damaskus nahestehen, starteten jedoch bald eine Medienkampagne, in der sie behaupteten, sie sei nicht entführt worden, sondern freiwillig weggelaufen, um einen jungen sunnitischen Mann zu heiraten, den sie seit Jahren liebte.

Am 9. Mai wurde ein Video veröffentlicht, in dem Amir Abdulbaky, ein Journalist des staatlichen Fernsehsenders Al Ekhbariya, Mira in ihrem Haus interviewt.

Sie sitzt neben ihrem angeblichen Ehemann, einem jungen Mann namens Ahmed, auf dem Sofa. Der Journalist Abdulbaky, der 250.000 Follower auf Facebook hat, wendet sich zunächst an Ahmed und fragt ihn, was passiert sei. Dieser bestreitet, Mira entführt zu haben, und sagt, sie habe ihr Zuhause aufgrund familiären Drucks verlassen und sie seien verheiratet.

Während Ahmed spricht, wirkt Mira sichtlich nervös und verängstigt. Der Journalist wendet sich dann an Mira, die darauf besteht, dass „es keine Entführung gab“. ”

„Warum verwandeln wir Liebesgeschichten in Entführungen und Erpressungen und verbreiten sie auf unangemessene Weise?”, sagt der Journalist und weist damit die öffentliche Empörung zurück.

Obwohl sie sich in Miras Haus befinden, sind ihre Eltern nirgends zu sehen. Wie oben erwähnt, war der Vater Berichten zufolge zwei Tage zuvor verhaftet worden.

Es wird keine Erklärung dafür gegeben, warum sie verängstigt wirkte, wo sie sich in den zwei Wochen nach ihrem Verschwinden aufgehalten hatte und warum sie in Begleitung von Sicherheitskräften der Regierung wieder aufgetaucht war.

In den sozialen Medien kursierten auch Bilder, die Ahmed und den Journalisten Abdulbaky zeigen, wie sie im vergangenen Dezember gemeinsam den Sturz Assads feiern. Dies deutet darauf hin, dass sie bereits zuvor eine Beziehung hatten, und führte zu Spekulationen, dass Ahmed angeheuert worden war, um sich als Miras Ehemann auszugeben.

In einem weiteren Videointerview, das am selben Tag veröffentlicht wurde, zieht Mira subtil den Ärmel ihrer Burka hoch, um Verletzungen an ihrem Handgelenk zu zeigen, die wie tiefe Prellungen oder Verbrennungen aussehen. Sie tut dies, während Ahmed spricht, bevor sie den Ärmel wieder herunterzieht, offenbar in dem Versuch, zu zeigen, dass sie misshandelt worden war.

Ein weiteres Video eines Interviews mit Mira und Ahmed auf der Straße in Homs wurde einen Tag später von Levant 24 veröffentlicht, angeblich um „die wahre Geschichte von Mira selbst“ zu zeigen, wie der sie interviewende Journalist sagt.

Mira sagt erneut, dass sie nicht entführt wurde; allerdings konnte sie in keinem der Interviews frei sprechen, da sie immer von Ahmed und möglicherweise anderen Personen begleitet wurde, die nicht vor der Kamera zu sehen waren.

Da sie in diesem Video viel entspannter wirkte und sogar manchmal lächelte, wurde dies als Beweis dafür angesehen, dass sie nicht entführt worden war und sich frei dafür entschieden hatte, den jungen Ahmed zu heiraten.

Dieses Bild wurde durch spätere Videos verstärkt, die von syrischen Medien verbreitet wurden und Mira und Ahmed zeigten, wie sie glücklich gemeinsam Kleidung einkauften und wie Social-Media-Influencer sprachen.

Eine Erklärung dafür ist, dass Mira vom Stockholm-Syndrom betroffen war, bei dem jemand, der entführt wurde, mit der Zeit Sympathie für seine Entführer entwickelt.

Trotzdem nutzte der Journalist Qatiba Yassin von Syria TV ihren Fall als „Beweis“ dafür, dass Berichte über sunnitische Extremisten, die alawitische Mädchen entführen und zur Heirat zwingen, alle falsch seien.

„Alle sollen wissen, dass es in Syrien so etwas wie Mädchenverschenken oder Jihad al-Nikah [sexueller Dschihad] nicht gibt. Keine Gefangenschaft. Seit 2011 bis heute ist kein einziger Fall von einer der Konfliktparteien bekannt geworden. Das sind alles nur Anschuldigungen”, schrieb er auf X an seine mehr als 500.000 Follower.

Erstaunlicherweise behauptete er im selben Beitrag, dass „selbst Daesh [ISIS] keine Sexsklavinnen hatte”, obwohl sexueller Dschihad und die Praxis des ISIS, jesidische Frauen im Nordirak als Sexsklavinnen zu nehmen, gut dokumentiert sind.

Yassin sprach dann eine versteckte Drohung gegen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten aus, die versuchen, Entführungsfälle zu dokumentieren, und forderte seine Follower auf X auf, diese zu melden.

„Ihr werdet versuchen, zu täuschen … Wir werden eure Lügen aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen“, schrieb er.

Miras Vater beharrte jedoch weiterhin darauf, dass seine Tochter entführt worden sei, und zeigte mit dem Finger auf Mitglieder des Lehrinstituts, die die Entführung offenbar erleichtert hatten, indem sie ihn überredeten, sie zur Prüfung mitzubringen.

Im Oktober, nachdem die Aufmerksamkeit um Mira nachgelassen hatte, griffen bewaffnete Männer auf Motorrädern einen Friseursalon in Al-Mukhtabiya an, der Miras Vater gehörte, mit einer Granate und schwerem Feuer.

Bei dem Angriff wurden zwei junge Männer, Muhammad al-Qasim und Muhi al-Din Awad, getötet und Miras Vater und Bruder sowie ein junger Mann namens Hussein Shweiti verletzt, dessen Zustand kritisch war.

Da die Familien vieler Entführungsopfer bedroht werden, wenn sie sich äußern, ist es schwer zu glauben, dass der Anschlag auf Miras Vater nur ein Zufall war.

Der Fall Lana Ahmed

Die Behauptung, dass alawitische Frauen einfach weglaufen würden, um sunnitische extremistische Liebhaber zu heiraten, tauchte erneut auf, nachdem am 30. Mai ein Video einer jungen alawitischen Frau, der 15-jährigen Lana Ahmed, im Internet aufgetaucht war.

In dem Video ist Lana mit einem weißen Hijab zu sehen, wie sie neben einem jungen Mann geht, den sie angeblich geheiratet hat. Diesmal ist kein Journalist anwesend. Sie und der junge Mann machen ein Selfie-Video, während sie gehen.

„Ich bin in diesem Video aufgetreten, um klarzustellen, dass ich nicht entführt wurde … Alle Geschichten, die über meine Situation kursieren, sind falsche Gerüchte. Ich spreche jetzt ohne jeglichen Druck oder Drohungen“, sagte sie.

Lanas Video war eine Reaktion auf ein Video, das ihre Mutter Aziza drei Tage zuvor in den sozialen Medien gepostet hatte.

Darin sagt Aziza, Lana sei entführt worden, und fleht verzweifelt um die Rückkehr ihrer Tochter.

Lana war zwei Monate zuvor, am 25. März, aus dem gehobenen Viertel Al-Awqaf in der Küstenstadt Latakia entführt worden, wo es zu einer Welle sektiererischer Gewalt gegen die alawitische Bevölkerung gekommen war.

Die Entführer schickten später ein Foto von Lana, auf dem deutliche Spuren von Prellungen zu sehen waren, und forderten von ihrer Mutter eine hohe Geldsumme für ihre Freilassung.

Aziza gab gegenüber Journalisten von Al-Daraj anonym Aussagen über Lana für einen Bericht vom 14. April, in dem der Fall von 10 entführten Frauen und Mädchen dokumentiert wurde. Allerdings war Aziza zunächst zu verängstigt, um sich öffentlich zu äußern.

Doch Aziza änderte ihre Meinung, als sie sah, dass zwei andere entführte alawitische Mädchen freigelassen worden waren, nachdem ihre Mutter einen ähnlichen öffentlichen Appell in den sozialen Medien gestartet hatte.

Ein Freund von Lanas Familie teilte The Cradle mit, dass es keinen Sinn ergäbe, dass Lana weggelaufen sei, um einen jungen sunnitischen Jungen zu heiraten:

„Sie war gerade einmal 15 Jahre alt, lebte ihr bestes Leben und bereitete sich darauf vor, nach dem Abitur zum Studium nach Deutschland zu gehen. Sie stammt aus einer relativ wohlhabenden Familie aus einem guten Viertel von Latakia. Sie ist minderjährig, gerade einmal 15 Jahre alt. Warum sollte sie plötzlich einen konservativen Muslim heiraten? Die Entführer schickten ihrer Familie ein Foto ihres geschlagenen Gesichts. Das verbreitete sich viral und war peinlich, deshalb tauchte das Video von Lana mit dem weißen Hijab auf.“

Der Fall Mai Salim Saloum

Am Morgen des 21. Juni verschwand Mai Salim Saloum, eine 40-jährige Lehrerin, nach einem Zahnarzttermin in der Stadt Latakia, was Befürchtungen weckte, dass auch sie entführt worden sei.

Zwei Tage später veröffentlichten ihre kleinen Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, ein emotionales Video auf Facebook, in dem sie um Informationen über ihre Mutter baten. „Wir wollen, dass ihr sie uns so schnell wie möglich zurückbringt. Sie hat Ihnen nichts getan. Wir wollen sie zurück“, erklärte ihre weinende Tochter.

Seltsamerweise kursierte am nächsten Tag auf Facebook ein Video, das Mai in einem Raum sitzend und mit einem Hijab bekleidet zeigte. In dem Video sagt sie, dass sie nach Aleppo gekommen sei und nicht nach Latakia zurückkehren wolle. Hinter der Kamera steht ein unbekannter Mann, der Mai fragt, ob sie vermisst oder entführt worden sei. Sie antwortet, dass dies nicht der Fall sei.

Das Video ist kurz, nur 29 Sekunden lang, und wirkt wie ein Verhör. Mai lächelt nicht und gibt auch nicht zu verstehen, dass sie glücklich oder wohlauf ist.

Der Mann fragt sie auch, ob sie mit ihrem Bruder Kontakt hatte, und sie bejaht dies.

Laut einem Verwandten von Mai, der mit The Cradle sprach, hatte Mai jedoch weder mit ihrem Bruder noch mit anderen Familienmitgliedern gesprochen, und ihr Mobiltelefon war seit ihrem Verschwinden ausgeschaltet.

„Seit ihrer Entführung haben wir nichts mehr von ihr gehört“, sagt der Verwandte.

Anfang August wurde Mai dann zu einer Polizeistation in der Umgebung von Aleppo gebracht, wo ihr Mann und ihre Kinder sie kurz sehen konnten. Sie sagten, sie wirkte zutiefst traumatisiert und habe nicht einmal ihren eigenen Sohn erkannt, was sie befürchten ließ, dass sie unter Drogen gesetzt worden war.

Einige Tage später wurde Mai von Aleppo in eine Polizeistation in Latakia verlegt. Ihre Familie begab sich in Begleitung eines Anwalts zu ihr und beantragte eine Blutuntersuchung und eine forensische Untersuchung. Die Polizei von Latakia lehnte den Antrag unter Verweis auf laufende Ermittlungen ab.

Ihr Bruder Mahdi erklärte in einem in den sozialen Medien geposteten Video, dass der Polizeichef ihn, als er versuchte, sie in der Polizeistation zu besuchen, aufforderte, zu gehen und drei Stunden lang auf einen Anruf zu warten. Mahdi bestand jedoch darauf, seiner Schwester Essen zu bringen, und als er zurückkam, stellte er überrascht fest, dass Mai verschwunden war.

Die Polizei teilte ihm mit, sie sei gegangen, da sie „erwachsen und frei“ sei und gehen könne, wohin sie wolle. Er entgegnete ihnen, der Polizeichef habe ihn gebeten, drei Stunden auf einen Anruf von ihm zu warten. Wie konnten sie sie dann einfach so wegschicken?

Mai war nach Aleppo zurückgebracht worden, wo die regierungsnahe Zeitung Zaman al-Wasl zwei Tage später ein „Interview“ mit ihr führte, um zu zeigen, dass die „Gerüchte“, sie sei entführt worden, „völlig falsch“ seien.

Sie sagt, dass sie am 21. Juni (dem Tag ihres Verschwindens) „wiedergeboren“ worden sei und dass die 43 Tage, die sie mit ihrer neuen Familie in Aleppo verbracht habe, sich wie ein Leben im „Paradies“ angefühlt hätten.

Mai bestritt, dass sie unter Drogen gesetzt worden sei oder dass sie ihren Sohn während der Polizeihaft nicht erkannt habe. Sie behauptete auch, ihr Mann habe sie misshandelt.

„Meine Entscheidung ist endgültig, ich werde hier nicht weggehen und ich werde von hier nicht zu meiner Familie oder meinem Mann zurückkehren”, erklärte sie.

Aber für ihre Familie ergab das alles keinen Sinn. Drei Tage später veröffentlichten ihr Mann und ihre Kinder als Antwort darauf ein Video.

„Mama, wir vermissen dich. Wir vermissen es, dich zu umarmen. Wir kennen dich. Wir wissen, dass du gezwungen wurdest, das zu sagen, was du gesagt hast“, erklärte ihre jüngste Tochter unter Tränen, während sie ein Bild ihrer Mutter umklammerte.

„Bitte komm zurück, Mama. Ich halte es nicht mehr aus. Du hast gesagt, du seist am 21. Juni geboren, aber an diesem Tag sind wir alle gestorben“, sagte sie.

Der Fall Nagham Issa

Die Entführungsfrage erwies sich für die syrischen Behörden am 27. Juni als besonders peinlich, als Reuters einen Bericht veröffentlichte, der große Aufmerksamkeit erregte, weil er die Fälle von 33 entführten Frauen dokumentierte, basierend auf Aussagen der Familien der Opfer.

Auf den Reuters-Bericht folgte eine Woche später, am 5. Juli, ein Artikel des ehemaligen BBC-Journalisten Paul Wood in der britischen Zeitschrift The Spectator, der ebenfalls große Aufmerksamkeit erregte.

Der Artikel dokumentierte den Fall von Nagham Issa, einer alawitischen Frau, die Monate zuvor, am 2. Februar, aus dem Stadtteil Akrama in Homs verschwunden war.

Die Nachricht über Nagham verbreitete sich fünf Tage später viral, als im Internet ein Foto kursierte, das offenbar Naghams leblosen, blutüberströmten Körper neben dem einer anderen unbekannten Frau zeigte.

„Eine Flut von Falschinformationen“ verbreitete sich sofort, um Naghams Ruf zu schädigen und ihre Ermordung zu rechtfertigen, berichtete die syrische Faktenprüfungsorganisation Taakad.

In sozialen Medien kursierten Beiträge mit der bizarren Behauptung, Nagham sei für die Folterung „weiblicher Gefangener in den Gefängnissen des ehemaligen Regimes” verantwortlich gewesen.

Takaadbestätigte mit Naghams Familie, dass sie entführt worden war und dass ihre Entführer ein Lösegeld von 500 Millionen syrischen Pfund (40.000 US-Dollar) für ihre Freilassung forderten, das ihre Familie nicht aufbringen konnte.

Im März kursierte dann ein Video im Internet, das zeigte, dass Nagham tatsächlich noch am Leben war. Mit einem Hijab und einer rosa Jacke bekleidet, bestreitet sie, dass die General Security – Syriens interne Sicherheitskräfte – eine Rolle bei ihrem Verschwinden gespielt hätten.

Laut der alawitischen Aktivistin Inana Barakat wurde Nagham von dem Mann, der sie nach ihrer Entführung verkauft hatte, gezwungen, das Video zu drehen, im Austausch für die Freilassung ihres Vaters und ihres Bruders, die von der General Security verhaftet worden waren.

Später gelang Nagham jedoch die Flucht, nachdem sie von ihrem Entführer in den Libanon gebracht worden war. Mit Hilfe der Aktivistin Barakat konnte Paul Wood von The Spectator über WhatsApp mit ihr sprechen.

Nagham erzählte Wood, dass sie von sechs Männern mit schwarzen Sturmhauben in einen Lieferwagen geworfen, an einen anderen Ort gebracht und dort von mehreren Männern vergewaltigt worden sei.

Ihre Entführer erschossen eine andere, ältere Frau, die ebenfalls entführt worden war, und sammelten etwas von ihrem Blut in einem Eimer.

Sie forderten Nagham auf, sich hinzulegen, und gossen etwas von dem Blut neben ihren Kopf. Anschließend machten sie Fotos von ihr und veröffentlichten diese online, um ihren Tod vorzutäuschen und ihre Familie davon zu überzeugen, die Suche nach ihr aufzugeben.

Naghams Entführer verkauften sie dann an einen „Emir“, der offenbar eine hohe Position in einer mit der syrischen Armee verbundenen bewaffneten Gruppierung innehatte. Der Emir brachte sie über die Grenze in den Libanon, wohin er häufig reiste, und hielt sie dort in einem Haus gefangen.

Nachdem Nagham die Flucht gelungen war, rief der Emir ihre Eltern an und drohte, sie zu töten, wenn sie nicht zu ihm zurückkehren würde.

Am 6. Juli, einen Tag nach Erscheinen des Berichts in The Spectator, trat Scheich Anas Ayrout, Mitglied des Fatwa-Rates von Präsident Sharaa, live im Fernsehen auf und beharrte darauf, dass es keine Entführungen von alawitischen Frauen gebe, und bezeichnete solche Behauptungen als „offensichtliche Lüge”.

Ayrout ist an der syrischen Küste dafür bekannt, dass er zu Beginn des Krieges Proteste gegen Assad angeführt und in Videoaufzeichnungen Predigten gehalten hat, in denen er zur Tötung von Alawiten in der Stadt Baniyas aufgerufen hat.

Amnesty International und die UNO bestätigen Entführungen

Doch der internationale Druck nahm zu. Einige Tage später kündigte Sharaa die Bildung einer Regierungskommission an, die die Entführungsvorwürfe untersuchen sollte.

Am 28. Juli, kurz nachdem die Regierung die Einleitung ihrer Untersuchung angekündigt hatte, erklärte Amnesty International, dass es glaubwürdige Berichte über mindestens 36 alawitische Frauen und Mädchen erhalten habe, die seit Februar entführt worden seien.

Zu den von Amnesty dokumentierten Fällen gehörte die Entführung und Verschleppung von fünf alawitischen Frauen und drei alawitischen Mädchen unter 18 Jahren am helllichten Tag. Eines der Opfer war gerade einmal drei Jahre alt.

„In allen bis auf einen der dokumentierten Fälle versäumten es Polizei und Sicherheitsbeamte, das Schicksal und den Verbleib der Frauen und Mädchen wirksam zu untersuchen“, berichtete Amnesty.

Die UN-Untersuchungskommission zu Syrien veröffentlichte zwei Wochen später, am 11. August, einen Bericht, in dem sechs Fälle von Entführungen alawitischer Frauen bestätigt wurden, darunter zwei Fälle von Zwangsheirat. Die Kommission erklärte, sie habe auch glaubwürdige Informationen über weitere Entführungen erhalten.

Sie bestätigte auch die Entführung von Nagham und diskutierte Details ihres Falls, nachdem sie mit ihr gesprochen hatte, ohne jedoch ihren Namen zu nennen.

Eine staatlich konstruierte Erzählung bricht zusammen

Aber Naghams Fall tauchte am 27. Oktober erneut auf, als das syrische Innenministerium ein Video veröffentlichte, in dem ihre Eltern, ihr Ex-Mann und ihre Schwester sagten, sie sei nicht entführt worden, sondern mit einem Liebhaber in den Libanon geflohen. Sie behaupteten, sie sei dafür bezahlt worden, die Entführung zu inszenieren, und habe dann die falsche Geschichte der UNO und Amnesty erzählt, um sie zu verbreiten.

Der syrische Fernsehjournalist Qatib Yassin nutzte das Video von Naghams Familienmitgliedern, um erneut zu behaupten, dass alle Entführungsfälle einfach erfunden seien.

„Beendet diese feige, abscheuliche, demütigende Arbeit gegen Frauen und die Menschheit“, erklärte er.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Familie unter Androhung von Gewalt sprach und ein Skript wiederholte, das für sie vorbereitet worden war, während sie sich in Gewahrsam des Innenministeriums befand.

Nur wenige Tage später veröffentlichte das Ministerium seine bizarre Behauptung, dass 41 von 42 Entführungsfällen, die es angeblich untersucht hatte, falsch seien, wobei Levant 24 speziell die Fälle von Mira und Nagham anführte. Dies deutet darauf hin, dass die Veröffentlichung des Videos von Naghams Familie strategisch so terminiert wurde, um die Behauptungen der bevorstehenden Scheinuntersuchung des Ministeriums zu untermauern.

Eine genauere Betrachtung der Fälle von Mira, Nagham, Mai und Lana zeigt jedoch, dass ihre Entführungen nicht vorgetäuscht waren. Das Gleiche gilt für die anderen Fälle, die von internationalen Medien, Menschenrechtsgruppen und der UNO dokumentiert wurden.