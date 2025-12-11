Was bedeutet die nationale Sicherheitsstrategie von Trump für den Iran?

Larry C. Johnson

Eine berechtigte Frage. Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 bietet tatsächlich kaum konkrete Informationen zum Thema Iran als Bedrohung… Sie wird weitgehend ignoriert. Ein iranischer Journalist kontaktierte mich heute bezüglich der Auswirkungen der Nationalen Sicherheitsstrategie auf die iranisch-amerikanischen Beziehungen und bat mich um die Beantwortung einiger Fragen. Hier sind meine Antworten:

Bedeutet Tom Baracks Eingeständnis des Scheiterns der amerikanischen Interventionspolitik gegenüber dem Iran eine Änderung des diplomatischen Ansatzes Washingtons und des Dialogs mit Teheran, oder handelt es sich lediglich um eine oberflächliche Änderung im Tonfall der Reden amerikanischer Beamter?

Kurz gesagt… Ich halte die Änderung für oberflächlich. Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 (NSS), die von der Trump-Regierung am 4. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, markiert einen deutlichen rhetorischen Kurswechsel gegenüber dem Dokument der Biden-Ära von 2022. Sie betont den „America First“-Ansatz der Nichteinmischung, wirtschaftliche Prioritäten und eine geringere Fokussierung auf den Nahen Osten. Der Iran wird nur am Rande behandelt – deutlich weniger stark als in früheren Strategien – und nach den Militäraktionen der USA und Israels als geschwächte regionale Bedrohung dargestellt.

Der Nationale Sicherheitsrat (NSS) porträtiert den Iran als „die wichtigste destabilisierende Kraft der Region“, behauptet aber, dass er „durch israelische Aktionen seit dem 7. Oktober 2023 und durch Präsident Trumps Operation Midnight Hammer im Juni 2025, die das iranische Atomprogramm erheblich beeinträchtigt hat, stark geschwächt wurde“.

Trumps offensichtliche Bereitschaft, dem Iran eine nachrangige Priorität einzuräumen, beruht auf seiner Überzeugung, dass die USA die iranische Atomanlage in Fordow am 23. Juni 2025 zerstört haben. Sollten Beweise auftauchen, dass der Iran sein Urananreicherungsprogramm wiederaufgenommen hat, wäre Trumps vorherige Behauptung hinfällig, und er würde unter Druck von Israel geraten, erneut militärisch gegen den Iran vorzugehen.

Nächste Frage:

Können Baracks Aussagen, dass Trump zu echten Gesprächen mit dem Iran bereit sei, als positives Zeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern gewertet werden, oder handelt es sich dabei lediglich um eine politische Taktik für bestimmte Zwecke?

In den letzten vier Monaten waren die öffentlichen Äußerungen von Präsident Trump zu möglichen Verhandlungen mit dem Iran zwar begrenzt, aber im Tonfall einheitlich: Er zeigte sich offen für ein „Abkommen“, knüpfte es jedoch an strenge US-Bedingungen und betonte die militärische Abschreckung als Druckmittel.

In einem Reuters-Interview vom 13. Oktober 2025 erklärte Trump: „Wir sind bereit, wenn Sie es sind, und es wird die beste Entscheidung sein, die der Iran je getroffen hat. Und es wird dazu kommen.“ Er bezog sich dabei auf ein mögliches Abkommen über Atomwaffen und regionale Stabilität. Er stellte es als Chance für den Iran dar, weiteren Druck zwischen den USA und Israel zu vermeiden, und knüpfte damit an seine Kampagne des „maximalen Drucks“ an. Gleichzeitig signalisierte er Gesprächsbereitschaft, falls Teheran sein Atomprogramm und seine Stellvertreteraktivitäten einschränkt.

Am 1. Dezember 2025 soll Trump über den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eine private Nachricht an den Iran gesandt haben, in der er drei Vorbedingungen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen darlegte: (1) keine Urananreicherung, (2) Einstellung der Unterstützung regionaler Stellvertretergruppen (z. B. Huthis, Hisbollah) und (3) Anerkennung des Existenzrechts Israels. Dies wurde von einem hochrangigen iranischen Abgeordneten bestätigt und steht im Einklang mit der Nationalen Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung (veröffentlicht am 4. Dezember), die den Iran als „stark geschwächte“ Bedrohung einstuft, aber gleichzeitig die Offenhaltung der Straße von Hormus zusichert.

Die Frage neuer bilateraler Gespräche lässt sich eher als symbolische Geste denn als ernsthafter Versuch der Friedenssicherung durch Diplomatie beschreiben. Trumps angebliche Vorbedingungen – Null-Urananreicherung, Einstellung der Unterstützung regionaler Stellvertreter (z. B. Huthis, Hisbollah) und Anerkennung des Existenzrechts Israels – sind Bedingungen, die der Iran nicht akzeptieren wird. Daher besteht kaum eine Chance auf eine aufrichtige bilaterale diplomatische Annäherung.

Angesichts der Aussagen von Barack Obama, dass ein Regimewechsel im Iran nicht die aktuelle Politik der Vereinigten Staaten sei und dass Differenzen durch Dialog mit den Nachbarländern beigelegt werden sollten, bedeutet dieser Kurswechsel die Akzeptanz der Rolle Irans als Schlüsselakteur für regionale Sicherheit und Stabilität, und wie könnte sich dies auf die Beziehungen Irans zu seinen Nachbarn und den Weltmächten auswirken?

Ich denke, Baracks Aussagen sollten mit großer Skepsis betrachtet werden. Ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass die USA ernsthaft an einer diplomatischen Auseinandersetzung mit dem Iran interessiert sind und bereit sind, das iranische Regime als legitimen Staat anzuerkennen. Sollte Baracks Antwort auf die Frage des Interviewers nach einem Regimewechsel tatsächlich eine Kursänderung der USA widerspiegeln, so signalisiert diese eine stillschweigende Akzeptanz der fest etablierten Rolle des Irans als zentraler (wenn auch umstrittener) Akteur in der regionalen Dynamik, anstatt dessen Isolation oder Sturz anzustreben. Baracks Äußerungen stellen den Iran nicht als existenzielle Bedrohung dar, die es zu beseitigen gilt, sondern als „destabilisierende Kraft“, die durch Anreize und Abschreckung kontrolliert werden kann. Dies wäre eine kluge Entscheidung von Trump, doch ich befürchte, dass die pro-zionistischen Mitglieder seiner Regierung eine solche Kursänderung verhindern werden.

Nächste Frage:

Welches Abschreckungsniveau schätzen Sie für Iran ein? Hat es sich im Vergleich zu vorher geschwächt oder nach dem Krieg deutlich erholt? Inwieweit haben die israelischen und amerikanischen Angriffe Irans Raketen- und Nuklearkapazitäten beeinträchtigt oder geschwächt? Stimmen die Behauptungen von Netanjahu und Trump, diese Kapazitäten seien eliminiert worden?

Lassen Sie mich mit der letzten Frage beginnen… Netanjahu und Trump irren sich, wenn sie glauben, Irans Raketen- und Nuklearkapazitäten erheblich geschwächt oder gar ausgeschaltet zu haben. Ich bin der Ansicht, dass Irans Raketenkapazitäten nicht beeinträchtigt wurden und dass das iranische Atomprogramm, insbesondere die Uranverarbeitung, nicht wesentlich geschädigt wurde. Ich möchte anmerken, dass die US-Geheimdiensterkenntnisse (der Defense Intelligence Agency und des Central Command) nach dem Bombenangriff – insbesondere die der DIA – davon ausgingen, dass die Angriffe Irans Zeitplan für den Durchbruch im Atomprogramm (die Zeit bis zur Herstellung von waffenfähigem Uran) um weniger als sechs Monate verzögerten, wobei die Kernkomponenten (z. B. Zentrifugen zur Urananreicherung) unterirdisch weitgehend intakt blieben. Oberirdische Anlagen (z. B. Stromversorgung, Zugänge) wurden mäßig bis schwer beschädigt (geschätzt auf 40–60 % basierend auf Satellitenbildern des CSIS und Analysen der Carnegie Institution), aber die unterirdischen Hallen in Natanz und Fordow stürzten nicht ein, sodass eine Wiederaufnahme des Betriebs nach Reparaturen in zwei bis sechs Monaten möglich wäre.

Irans militärische Fähigkeiten sind heute sogar noch beeindruckender als am 12. Juni 2025, da das Land Angebote militärischer Unterstützung, insbesondere im Bereich der Luftverteidigung, von Russland und China angenommen hat. Zudem hat Iran aus Israels gescheitertem Anschlag vom 13. Juni, bei dem die iranische politische und militärische Führung ausgeschaltet werden sollte, schmerzhafte Lehren gezogen. Ironischerweise hat der zionistische Angriff vom 13. Juni Iran gestärkt, nicht geschwächt.

Worin liegt Irans größte Stärke gegenüber den Vereinigten Staaten? Welche Druckmittel stehen Iran derzeit zur Verfügung?

Irans größte Stärke ist dasselbe Kriterium, das auch bei Immobilientransaktionen Anwendung findet: Lage, Lage, Lage. Die US-Bodentruppen sind derzeit nicht in der Lage, Iran zu erobern und zu besiegen. Zwar können die USA Luftangriffe gegen iranische Ziele fliegen, doch Irans Luftverteidigungssysteme – die von Russland und China verstärkt wurden – haben heute bessere Chancen, einen US-Angriff abzuwehren. Die USA sind, abgesehen vom Einsatz von Atomwaffen, weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in der Lage, Iran militärisch zu unterwerfen. Irans verstärkte militärische Zusammenarbeit mit Russland und China sowie die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zu den BRICS -Staaten stärken seine Position gegenüber den Vereinigten Staaten.

Letzte Frage:

Hat im Irak der Iran oder die Vereinigten Staaten die Oberhand, und wer hat mehr Einfluss auf die Ernennung des Premierministers?

Während der Irak weiterhin ein umkämpftes Feld für US-amerikanischen und iranischen Einfluss darstellt, geprägt von konfessioneller Politik, wirtschaftlicher Macht und Sicherheitsdynamik, verschaffen Irans enge Verbindungen zu schiitischen Milizen und politischen Blöcken dem Land einen strukturellen Vorteil in der täglichen Regierungsführung. Vom Iran unterstützte Gruppen wie die Volksmobilisierungskräfte (PMF) und das Koordinierungsrahmenwerk (ein schiitisches Bündnis) kontrollieren wichtige Hebel in Bagdad und beeinflussen Gesetzgebung, Sicherheit und Ressourcenverteilung. Jüngste Berichte heben hervor, dass iranische Stellvertreter die Regierung unter Druck setzen, Entscheidungen über die Einstufung von Terrorgruppen rückgängig zu machen, was Teherans Vetorecht unterstreicht. Irans wirtschaftliche Lebensader für den Irak (z. B. jährliche Handels- und Strom-/Gaslieferungen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar) verstärkt diese Machtposition zusätzlich.

Ich bin überzeugt, dass der Iran einen größeren Einfluss ausübt und seine Dominanz in der schiitischen Politik nutzt, um Kandidaten zu beeinflussen und Außenseiter zu blockieren. Das Verfahren – parlamentarische Nominierung gefolgt von der Bestätigung durch den Präsidenten – begünstigt Teherans Verbündete. Der Koordinierungsrahmen (der mit dem Iran verbündet ist) hält nach den Wahlen 2025 etwa 150 der 329 Sitze und kann so Premierminister Mohammed Shia al-Sudani (ein pro-iranischer Technokrat, der 2022 ernannt wurde und eine zweite Amtszeit anstrebt) nominieren und unterstützen. Darüber hinaus können die schiitischen Geistlichen (die vom Iran beeinflusst sind) und Milizen in Nadschaf Kandidaten blockieren, wie im Fall von Sudani, der den von den USA favorisierten Alternativen vorgezogen wurde.

Was Podcasts angeht, habe ich wie üblich freitags meine Sendungen mit Nima und mit Richter und Ray aufgenommen. Außerdem veröffentliche ich hier mein neuestes Gespräch mit Andrei Martyanov: