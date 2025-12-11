Seymour Hersh – Kämpfen wir immer noch gegen den Iran?

Amerikanische Experten glauben, das Regime in Teheran wanke, während Israelis meinen, es baue seine Verteidigung wieder auf – eine weitere Konfrontation steht bevor.

Ich schreibe seit Jahrzehnten über den Iran. Ich habe mich auf seine Bemühungen konzentriert, eine Atommacht zu werden – was die Vereinigten Staaten und Israel gelinde gesagt beunruhigt hat. Ich war mir immer bewusst, dass etwas Bizarreres vor sich ging, denn jedes Mal, wenn ich über den Iran für den New Yorker schrieb, stellten Experten des Außenministeriums und der CIA das Land als höchstens fünf Jahre von der Atombombe entfernt dar. Mir war klar, dass das umfangreiche israelische Atomarsenal mit verdeckter Hilfe errichtet worden war, die heimlich von US-Präsidenten autorisiert wurde, und jahrzehntelang in unterirdischen Bunkern gelagert oder in strategisch platzierten unterirdischen Silos stationiert war. Die Waffen stellten stets eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit, ja sogar die Existenz Irans dar.

Letzten Juni flogen eine Gruppe amerikanischer B-2-Bomber um den Globus und griffen die große Uran-Anreicherungsanlage in Fordow an, Irans wichtigste Waffenanlage, mit tief eindringenden bunkerbrechenden Bomben, während andere Flugzeuge und Tomahawk-Raketen, die von See aus abgefeuert wurden, weitere wichtige nuklearbezogene Einrichtungen im ganzen Land trafen. In einer Fernsehansprache erklärte Präsident Donald Trump der Nation, dass die iranischen Atomanlagen „vollständig und gänzlich ausgelöscht“ seien, und warnte den Iran davor, Vergeltungsangriffe durchzuführen: Die Führung in Teheran habe die Wahl zwischen „Frieden oder Tragödie“.

Seitdem hat es keine bedeutende iranische Vergeltung gegeben, aber das alte Klischee, dass man dort ist, wo man sitzt, gilt heute stark in den US-iranischen Beziehungen. Die gemeinsamen US-israelischen Angriffe gingen weit über das bloße Anvisieren bekannter Atomanlagen hinaus und verursachten enorme Schäden an Militärstützpunkten, Regierungsgebäuden sowie militärischen und zivilen Wohnanlagen. Es kam zu zahlreichen erfolgreichen und versuchten Attentaten auf wichtige Regierungsbeamte sowie Wissenschaftler, die mit nuklearer Aktivität in Verbindung standen, und andere wichtige Militär- und Geheimdienstspezialisten. Einige der Tötungen wurden von israelischen Agenten ausgeführt, die, wie mir eine israelische Quelle sagte, Monate oder Jahre zuvor eingeschleust worden waren oder im letzten Moment über die Grenze gebracht wurden.

Mir wurde erzählt, dass ein großer israelischer Plan – das Parlamentsgebäude des Iran zu bombardieren und alle oder die meisten dort arbeitenden religiösen Führer zu töten oder zu verletzen – aufgrund amerikanischer Befürchtungen vor unvorhersehbaren Folgen gestoppt wurde.

In den letzten Monaten haben iranische Oppositionsgruppen von einer anhaltenden Wasserkrise im ganzen Land sowie steigender Inflation und abnehmender Luftqualität in Teheran und anderen Großstädten berichtet. Der Iran ist nach wie vor ein bedeutender Ölproduzent, und internationale Sanktionen haben die Regierung dazu veranlasst, starke Rabatte anzubieten. Die religiöse Regierung unter der Führung von Ayatollah Ali Khamenei bleibt an der Macht, aber es gibt veröffentlichte Berichte, dass viele Frauen – insbesondere junge Frauen in Teheran und anderen Großstädten – zunehmend ohne Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit erscheinen, in direktem Verstoß gegen die Vorschriften des Regimes.

Einige gut informierte Beamte in Washington glauben, dass die iranische Führung derzeit mit einer existenziellen Krise konfrontiert ist. „Der Iran steht kurz vor einer Revolution“, sagte mir ein erfahrener Geheimdienstexperte für den Nahen Osten. Er listete die Gründe auf: „Nicht genug Wasser. Nichts zu essen. Kein Geld. Keine öffentlichen Dienstleistungen, keine Busse … in den Großstädten. Keine Organisation – niemand hat das Sagen und die wichtigste militärische Führung ist tot“, ein Hinweis auf den Erfolg des israelischen Attentatsprogramms im letzten Sommer.

„Der Staat steht am Rande des völligen Zusammenbruchs“, schloss der Beamte. „Das ist ein Sieg für Trump. Der Iran war vier Jahrzehnte lang ein Stachel im Fleisch der amerikanischen Politik im Nahen Osten. … Der Iran ist noch nicht gefallen, aber Israel plant nicht mehr, den Iran zu vernichten.“

Ein gut informierter Israeli mit Nähe zur militärischen Führung widersprach Trumps Erklärung vom letzten Juni, dass Irans nukleare Fähigkeiten durch amerikanische Bombenangriffe ausgelöscht worden seien. Das stimme nicht, sagte er mir. Der israelische Geheimdienst glaube, dass „der Iran noch etwa 420 Kilogramm Uran übrig hat. … Es ist unterirdisch vergraben“ – nicht in der zerstörten Fordow-Anlage – „und muss noch geborgen werden, aber es ist intakt. Die Vorstellung, dass Irans Fähigkeit zur Atomwaffenproduktion ‚ausgelöscht‘ sei, existiert nur in Trumps Fantasiewelt.“ Die 420 Kilogramm Uran könnten, falls sie intakt geborgen und in einer Zentrifuge angereichert würden, genug Material für bis zu zwanzig Atomsprengköpfe liefern.

Der Israeli sagte nicht, ob oder wo der Iran derzeit zu einem unterirdischen Vorrat gräbt, und es ist unklar, ob der Iran das Uran anreichern könnte, falls irgendwo unterirdisch noch eine unbeschädigte Zentrifuge existiert, um die für eine Kettenreaktion notwendigen 90 Prozent zu erreichen.

Die entfernte Möglichkeit einer fortbestehenden nuklearen Bedrohung durch den Iran steht jedoch nicht ganz oben auf der Agenda der israelischen Streitkräfte, sagte mir der Israeli. Die unmittelbare Sorge sei der Hinweis auf eine umfassende Anstrengung, das Luftverteidigungssystem wieder aufzubauen, das durch den israelischen Geheimdienst in den Tagen vor den US-Angriffen außer Gefecht gesetzt worden war, ohne dass es Widerstand gab. Der israelische Geheimdienst schaltete alle Kommunikations- und Warnsysteme der iranischen Luftabwehrbatterien aus, bevor der US-Angriff begann, sodass der Iran sich nicht gegen die Bombardierungen verteidigen konnte.

Israel ist überzeugt, so wurde mir gesagt, dass „die ersten Elemente“ eines aufgerüsteten iranischen Luftverteidigungssystems im Spätsommer einsatzbereit sein werden. Daher, sagte der Israeli, plane Israel nun, „im Frühjahr einen neuen, massiven Angriff auf den Iran zu starten“, bevor das iranische System „online geht“. Israel glaubt außerdem, dass der Iran heimlich seine Fähigkeit zur Herstellung von Raketen und Raketenwerfern wieder aufbaut; die beteiligten Anlagen und Waffen seien ebenfalls „vorrangige Ziele“ für die israelische Luftwaffe im kommenden Sommer, wenn die erste Welle von Startern einsatzbereit sein wird.

Ich teilte die Details der israelischen Planungen mit dem amerikanischen Beamten, um seine Einschätzung zu erhalten. Er räumte ein, dass es wie üblich „Meinungsverschiedenheiten über die Verschlechterung der Lebensbedingungen im Iran und das Maß der Unzufriedenheit“ dort gebe. „Schlimm, wird schlimmer“ im Iran, „aber keine wirklichen Lösungen möglich… vielleicht ist etwas angereichertes [Uran] übrig, aber unter Trümmern und nicht zugänglich. Nicht bombentauglich jedenfalls.

‚Der Frühling‘, sagte er, „ist weit entfernt. Jede Planung jetzt ist reine Kontingenzplanung. Nichts steht zu diesem Zeitpunkt im Kalender. Die IDF beobachtet die Entwicklungen.“

Das religiöse iranische Regime ist seit der Revolution an der Macht, die 1979 den US-unterstützten Schah stürzte. Amerika und Israel hoffen seit sechsundvierzig Jahren auf seinen Sturz. Irans langjährige Verbündete in Syrien und die Hisbollah im Libanon sind nicht mehr an der Macht und wurden von Russland im Stich gelassen. Es ist keine Überraschung, dass die Feinde der Ayatollahs erwarten, dass der nächste Dominostein fällt.

In der Welt von Donald Trump und Benjamin Netanjahu ist alles möglich.