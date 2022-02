28-jährige Frau, die durch die Covid-Impfung schwer geschädigt wurde, erzählt die tragische Geschichte ihres Bedauerns über die Impfung

Eine 28-jährige Frau aus dem Vereinigten Königreich bittet um Hilfe, nachdem sie durch ihre erste Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer schwer verletzt wurde.

Auf Instagram gepostete Aufnahmen zeigen die Unternehmerin und Malerin Katrina Hermez in einem Krankenhausbett, in dem sie einen Krampfanfall erleidet – nur eine von vielen Nebenwirkungen nach einer mRNA-Injektion im vergangenen Jahr.

This is Katrina Hermez. This is her life now. She was “promised protection” but now lives with this reality. Katrina wants YOU to share her story because she wants everyone to SEE the risks for themselves. I’m making sure her story is heard and not hidden. Thread 👇🏻 pic.twitter.com/6gcGJn6vqm