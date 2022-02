Kanada: Demonstranten bauen Holzkonstruktion in der Innenstadt von Ottawa und richten sich offensichtlich dauerhaft ein (Videos)

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Demonstranten des „Freedom Convoy“ in der Innenstadt von Ottawa eine dauerhafte Struktur errichten und sich mit Benzin und Propan eindecken wollen.

CTV News-Reporter, die am Donnerstagnachmittag den Confederation Park besuchten, sahen, wie die Demonstranten eine Holzkonstruktion bauten, die in den sozialen Medien als Gemeinschaftsküche beschrieben wurde. In einem eingezäunten Bereich wurden Dutzende von Benzinkanistern und Propangastanks gelagert.

Seit dem vergangenen Wochenende sind im Confederation Park Fahrzeuge und Wohnmobile geparkt.

Der Confederation Park, der sich neben dem Rideau Canal Skateway befindet, ist Eigentum der National Capital Commission. Der Park an der Ecke Elgin Street und Laurier Avenue liegt fünf Blocks vom Parliament Hill entfernt, wo seit letztem Freitag Hunderte von Menschen gegen die COVID-19-Impfpflicht und andere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit protestieren.

