Ist Mario Draghi nicht mehr der Supermann der „Davoser-Clique“?

Die italienische Politik ist nichts anderes als unterhaltsam. Leider gleicht dieser Unterhaltungswert angesichts der aktuellen Umstände eher dem einer sich langsam entfaltenden Horrorshow als dem eines vergnüglichen Zirkusabends.

Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der Machenschaften bei der Wahl eines neuen Präsidenten, die nach acht Wahlgängen mit der Wahl des Amtsinhabers Sergio Mattarella für eine weitere siebenjährige Amtszeit im rüstigen Alter von 81 Jahren endete.

Mattarella sollte eigentlich in den Ruhestand gehen.

Es sollte der Aufstieg zur Gottheit für Ministerpräsident Mario Draghi sein, der an Mattarellas Stelle die Geschicke der italienischen Politik für den Rest des Jahrzehnts lenken sollte.

Daraus wurde nichts, denn Draghi ist trotz der endlosen Plattitüden, mit denen die westliche Presse um sich wirft, in Italien verhasst, und zwar nicht nur bei den Menschen, die er zu Bürgern zweiter Klasse gemacht hat, sondern auch bei seinen politischen Kollegen.

Berichte, wonach Draghi einen auf Justin Trudeau macht (das muss man aus dem Italienischen übersetzen) und sich wegen einer Krankheit vor der Abstimmung aus dem Parlament drückt, sind der Gipfel des Davoser Schwachsinns.

Draghi hatte keine wirkliche Unterstützung im Parlament, wenn es bedeutete, dass sie sich die nächsten sieben Jahre mit ihm beschäftigen mussten.

Davos hat zum ersten Mal in den letzten zehn Jahren einen großen Schachzug in der italienischen Politik aus den Reihen der Regierung verloren. Sie haben sich als geschickt erwiesen, wenn es darum ging, das italienische Volk zu manipulieren und zu betrügen, unabhängig davon, wie es zuvor gestimmt hat, aber es sieht so aus, als ob ihr typischer, von oben nach unten gerichteter Ansatz in der Politik endlich nach hinten losgegangen ist.

In den letzten sieben Jahren haben wir eine meisterhafte Vorstellung von Mattarella erlebt, der auf Davos‘ Geheiß handelte und sich in den Regierungsprozess einmischte, wie es kein italienischer Präsident in der Vergangenheit getan hat.

Er zögerte es hinaus, Lega und Fünf Sterne nach ihrem Wahlsieg 2017 überhaupt zuzulassen, eine Regierung zu bilden. Dann legte er sein Veto ein (mit einer sehr fragwürdigen Ausübung seiner informellen Befugnisse) gegen ihr erstes Angebot für einen Finanzminister, Paolo Savona, der Italien unbedingt aus dem Euro herausführen wollte.

Seit dem Aufkommen einer ernsthaften populistischen Welle in ganz Europa, die vor einem Jahrzehnt in Ländern wie Griechenland und Katalonien (Spanien) ihren Anfang nahm, ist die italienische Politik noch verbissener als sonst, und Mattarella war in den letzten Jahren derjenige, der die Dinge in Davos zusammenhielt.

Als Matteo Salvini von der Lega im August 2019 seinen großen Wurf machte, um vorgezogene Neuwahlen zu erzwingen, und damit scheiterte, brachte das Italien auf den Weg, den es diese Woche einschlagen sollte – unter der „ruhigen Hand“ von Super-Mario „Whatever it Takes“.

Salvini ließ die fragile Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen, in der Hoffnung, Neuwahlen zu erzwingen, da die Lega zu diesem Zeitpunkt in den Umfragen bei über 35 % lag und eine nahezu einheitliche populistische Regierung in Italien hätte bilden können, die die alte Garde, vertreten durch Leute wie den ehemaligen Premierminister Matteo Renzi, aus dem Amt gejagt hätte.

Mattarella weigerte sich, Neuwahlen zuzulassen, und schließlich verriet Fünf-Sterne-Chef Luigi DiMaio seine eigenen Wähler, indem er einen Deal mit Renzi einging, um eine weitere instabile Koalition zu bilden. Diese Instabilität endete schließlich mit der Bildung einer technokratischen geschäftsführenden Regierung, in der Salvini Super Mario Draghi als Premierminister unterstützen musste, um das Land während der bevorstehenden Koronapokalypse zu führen, oder er musste ins Gefängnis.

Es war ein brillantes politisches Manöver, das sowohl Five Star als auch Lega in den Köpfen der italienischen Wähler einen Strich durch die Rechnung machte. Sowohl Salvini als auch DiMaio galten nun als falsche Populisten, die bereit waren, ihren weiteren Zugang zur Macht gegen eine prinzipienfeste Haltung einzutauschen.

Ob Salvini mitschuldig, unerfahren oder einfach nur inkompetent war, ist irrelevant. Er und die Lega stimmten für Mattarella, weigerten sich aber, Draghi in dieser Woche die Krönung zu gewähren. Die prinzipielle Opposition überließ er Georgia Meloni und den Brüdern Italiens (FdL).

Das hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Knapp eineinhalb Jahre vor den Parlamentswahlen in Italien zeigen die Umfragen keinen klaren Spitzenkandidaten, da Salvinis Lega ihre Vormachtstellung an die FdL verloren hat, die sich nun die Mitte-Rechts-Stimmen teilt.

Diese Spaltung hat auch weitere Zuwächse der Mitte-Rechts-Parteien – die seit mehr als einem Jahr in den Umfragen bei etwa 45 % liegen – einschließlich der Forza Italia (FI) verhindert, sodass bei einer heutigen Wahl keine klare Mehrheitskoalition möglich wäre.

Italy, Termometro Politico poll:



FdI-ECR: 21%

PD-S&D: 21%

LEGA-ID: 19%

M5S-NI: 15%

FI-EPP: 8% (+1)

+E/A-RE: 4% (-1)

LS-LEFT: 3%

IV-RE: 3%

EV-G/EFA: 2%

PC-NI: 1%



+/- vs 19-20 January 2022



Fieldwork: 26-27 January 2022

Sample size: 3,300

➤ https://t.co/yZmKw0FzEV pic.twitter.com/A0kb6mBMSF — Europe Elects (@EuropeElects) January 29, 2022

Aber angesichts des Widerstands gegen Draghis Einführung des Grünen Passes, d. h. der vollwertigen Reisepapiere, und der brutalen Bekämpfung der Ungeimpften durch den Regierungsapparat fehlte der politische Wille, ihn zum Präsidenten zu befördern, wo er noch mehr Macht hätte als als Ministerpräsident.

Denn in Italien hat der Präsident ein bisschen mehr Macht als andere europäische ‚Staatsoberhäupter‘. Der Präsident kontrolliert den Militärapparat. Es war also klar, dass Davos versuchte, einen weiteren „Staatsstreich von oben“ zu inszenieren, wie sie es an so vielen anderen Orten in Europa und den USA getan haben.

Italien ist ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union, und jede Bedrohung seiner weiteren Mitgliedschaft wird stets mit undurchsichtigen Hinterzimmerabsprachen und der Hinterhältigkeit der Davoser Gegner beantwortet. Italien darf einfach nicht seine Unabhängigkeit vom europäischen Projekt behaupten.

Zumindest nicht, solange die derzeitigen Politiker an der Spitze der großen Parteien stehen und die Italiener anfangen, ihre Politik ernst zu nehmen und entweder diese Idioten abwählen oder drastischere Maßnahmen ergreifen.

Während also Bloomberg und der Rest der normalen Finanzpresse eine Verlängerung der Draghi/Mattarella-Show in Italien bejubeln, sollte das niemand sonst tun.

Ursprünglich galt Draghi als Spitzenkandidat für den Posten und machte deutlich, dass er gerne Staatsoberhaupt werden würde. Der ehemalige EZB-Präsident wurde von den Gesetzgebern seiner eigenen Einheitsregierung ausgebremst, die eine Rückkehr zu politischen Turbulenzen ohne Draghi an der Spitze befürchteten.

Das Ergebnis könnte für die Anleger eine Erleichterung sein, da es die Chancen auf vorgezogene Neuwahlen verringert und Draghi die Möglichkeit gibt, seine Reformagenda bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 2023 voranzutreiben. Mattarella hatte Draghi inmitten des politischen Chaos zu Beginn der Covid-Pandemie mit der Führung der Regierung betraut. Parteien aus dem gesamten ideologischen Spektrum einigten sich darauf, ihr politisches Gerangel einzustellen und Draghi zu unterstützen.

Ja, sicher. Wenn er so scharf auf den Job war, warum war er dann nicht anwesend, um in seinem eigenen Namen zu werben, und warum gab es 721 leere Stimmzettel von 1009 im ersten Wahlgang?

Was bedeutet das nun für Italien?

Erstens bedeutet das, dass es für den Rest des Jahres keine wirklichen Veränderungen mehr geben wird. Mattarella ist alt und gebrechlich. Und es heißt, er habe das Amt übernommen, um das Land durch die Parlamentswahlen im nächsten Jahr zu bringen. Dann wird man versuchen, Italien wieder Draghi aufzuzwingen.

Viel Glück dabei.

Zweitens bedeutet es, dass Draghis Herrschaft in Italien ziemlich schwach ist. Während die Finanzpresse dies als gut für die Märkte dargestellt hat, weil Super-Mario „Stabilität“ oder irgendeinen anderen Unsinn bedeutet, ist das angesichts einer Fed, die entschlossen ist, QE zu beenden und die Zinsen zu erhöhen, nur ein Jim Cramer-großes Päckchen, während in den Family Offices in ganz Europa Ausstiegsstrategien formuliert werden.

Drittens bedeutet es, dass Davos die Kontrolle über Bereiche verliert, die es eigentlich vollständig unter Kontrolle haben sollte. Die COVID-Beschränkungen werden in allen nordeuropäischen Staaten aufgehoben, da sich das Thema nun vom Virus auf den Klimawandel verlagert.

Aber die Länder, die bei der EZB hoch verschuldet sind und die die von Deutschland geführte EU-Ordnung in Frage stellen könnten, müssen unter ihrem Stiefel zerquetscht werden. Erwarten Sie also nicht, dass Draghi hier nachlässt, egal wie schwach seine Position ist. Die italienischen Politiker haben letztlich für den Status quo gestimmt, weil sie sich die COVID-Hilfsgelder der EU sichern mussten, damit das Land in den nächsten Monaten nicht implodiert.

Das ist jedoch buchstäblich nur geliehene Zeit, und die neu entdeckte Fragilität in Rom erhöht nur den Druck auf die EU und die EZB, bald etwas Drastisches zu tun.

Hat jemand zufällig den Zusammenbruch des Euro nach der FOMC-Sitzung bemerkt? Ich jedenfalls schon. Das ist der Kanarienvogel im Kolosseum.

Für alle, die immer noch denken, dass die US-Finanzen schlechter sind als die Europas, sehe ich nichts als Kryptonit für Super Mario, wenn er aus seinem Bunker zurückkehrt.