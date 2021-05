3 Gründe, warum die Miami School möglicherweise recht hat, das die Lehrer sich nicht Impfen lassen sollen

childrenshealthdefense.org: Die Centner Academy, eine Privatschule in Miami, sah sich einem weltweiten Medienangriff ausgesetzt, nachdem sie die Mitarbeiter gebeten hatte, sich nicht impfen zu lassen. Aber es gibt drei Fakten über die Impfstoffe die Entscheidung der Schule unterstützen .

Die Centner Academy, eine Privatschule in Miami, hat internationale Schlagzeilen gemacht, weil die Schulleitung seine Mitarbeiter angewiesen hat, mit dem Erhalt des experimentellen COVID-19-Impfstoffs bis zum Ende des Schuljahres zu warten. Die Anweisung galt als Vorsichtsmaßnahme, um die Gesundheit ihrer Schulgemeinschaft zu schützen, da sowohl in Bezug auf neue anekdotische Berichte, dass die geimpften sich negativ auf die Gesundheit der ungeimpften auswirken kann, und dass die klinische Sicherheit und Wirksamkeit der Daten für die mRNA-Impfstoffe nicht abgeschlossen sind und noch bis irgendwann in 2023 andauern werden.

Bislang hat sich die Berichterstattung der Mainstream-Medien auf die folgende Aussage von Leila Centner, Mitbegründerin und CEO der Centner Academy, an ihre Mitarbeiter (in einer internen E-Mail, die später an die Presse durchgesickert ist) als die umstrittenste und anfechtbarste konzentriert und geschimpft:

„Zehntausende von Frauen auf der ganzen Welt haben in letzter Zeit von unerwünschten Menstruationsproblemen berichtet, einfach dadurch, dass sie sich in der Nähe von Personen aufgehalten haben, die eine der COVID-19-Injektionen erhalten haben, z.B. unregelmäßige Menstruation, Blutungen, Fehlgeburten, Blutungen nach der Menopause und Amenorrhoe (kompletter Ausfall der Menstruation).

„Niemand weiß genau, was diese Unregelmäßigkeiten verursacht, aber es scheint, dass diejenigen, die die Injektionen erhalten haben, möglicherweise etwas von ihrem Körper auf diejenigen übertragen, mit denen sie in Kontakt kommen. Bis wir mehr wissen, müssen wir uns auf die Seite der Sicherheit und Vorsicht begeben, wenn es um das Wohl unserer Schüler und des Schulteams geht.“

Sie können Leilas gesamten Brief und Kommentar, den sie auf Instagram gepostet hat, hier lesen.

Leila Centners private Kommunikation, die nun weltweit in der Öffentlichkeit diskutiert wird und am 27. April sogar den Pressesprecher des Weißen Hauses für einen Kommentar bewegte, geriet unter Beschuss durch eine Reihe von konventionellen allopathischen Ärzten, darunter Dr. Aileen Marty, eine Ärztin und Spezialistin für Infektionskrankheiten am Wertheim College of Medicine der Florida International University, die wie folgt kommentierte:

„Aber es gibt nicht ein einziges Zitat, es gibt keinen einzigen Arzt oder Wissenschaftler, dessen Name dort ausgeschrieben ist. Es gibt keine Referenzen. Es gibt nichts. Es werden keine wissenschaftlichen Beweise vorgelegt. Gerüchte sind das Einzige, was da steht, und wenn man sich die Realität ansieht, gibt es null, null Wissenschaft hinter diesen Behauptungen.

„Wenn sie es glauben und dann diese große Lüge verbreiten, hat das einen schrecklichen Einfluss auf unsere gesamte Gemeinschaft.“

Während diese Kommentare von Dr. Marty und jetzt auch Hunderte anderer Mainstream-Medienberichte versucht haben, Leila Centners Aussagen als „Quelle von Fehlinformationen ohne wissenschaftliche Grundlage“ abzulehnen, glauben wir, dass sie einen bedeutenden Wert haben und zumindest eine weitere Untersuchung wert sind. Weiteren.

Fakt #1: Impfstoffe machen manche krank. Kranke Menschen gefährden mit größerer Wahrscheinlichkeit die Gesundheit von anderen.

Während die Mainstream-Medien und die staatlichen Gesundheitsbehörden dogmatisch das unmissverständliche Narrativ verbreiten, dass die COVID-19-Impfstoffe (und alle anderen) a priori „sicher und wirksam“ sind, ist es unbestreitbar, dass die COVID-19-Impfstoffe derzeit nur im Rahmen einer Notfallzulassung für die Verteilung an die Öffentlichkeit zugelassen sind, da keine ordnungsgemäßen klinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien vorliegen, die für den Pfizer-Impfstoff voraussichtlich erst im April 2023 abgeschlossen sein werden.

Dies macht COVID-19-Impfstoffe per Definition experimentell, wie Leila Centner wiederholt als Erklärung für ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf ihre unbeabsichtigten, negativen Auswirkungen, die sie auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihres Schulpersonals, des Lehrkörpers, der Kinder und der größeren Gemeinschaft haben können, angeboten hat.

Medizinische Experimente am Menschen, wie sie im Nürnberger Kodex der medizinischen Ethik (1947) definiert sind, müssen nicht nur freiwillig sein, sondern der Teilnehmer muss sowohl über die Risiken als auch über den Nutzen vollständig informiert sein, um seine volle rechtliche Zustimmung geben zu können. Außerdem muss der medizinische Experimentator das Experiment sofort abbrechen, wenn er Grund zu der Annahme hat, dass ein Eingriff Schaden, Behinderung oder Tod verursachen könnte.

Im Fall des experimentellen mRNA-COVID-19-Impfstoffs zeigen Daten der regierung, dass die COVID-19-Impfstoffe tiefgreifende, gesundheitsschädigende Auswirkungen auf eine Teilpopulation von Empfängern haben, wie im Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) dokumentiert ist, das bis zum 28. April insgesamt 85.926 Berichte über unerwünschte Wirkungen bei den Geimpften auflistet, die vom Tod bis zu Hunderten von anderen Symptomen und lebensbedrohlichen Zuständen reichen.

Darüber hinaus ist bekannt, dass VAERS aufgrund seiner sehr passiven Überwachungsmethodik nach der Markteinführung das wahre Ausmaß der tatsächlichen Anzahl von Impfstoffnebenwirkungen nur sehr unzureichend erfasst. Von Fachleuten begutachtete Untersuchungen zeigen, dass die Erfassungsrate für thrombozytopenische Purpura (Blutungsstörung mit geringer Anzahl von Blutplättchen) nach dem MMR-Impfstoff und hypotone hyporesponsive (bläuliche Haut; vermindertes Bewusstsein) Episoden nach dem DTP-Impfstoff bei nur 1% liegt.

Die Implikation ist, dass das tatsächliche Ausmaß der unerwünschten Wirkungen bei den Geimpften, die eine Dysregulierung und Unterdrückung des Immunsystems einschließen, um mehrere Größenordnungen höher sein kann als das bereits alarmierende Ausmaß der Ereignisse, die durch die konservativen Zahlen von VAERS gemeldet werden – die fast durchgängig von denselben Medien ignoriert werden, die versuchen, die Centner Academy zu diskreditieren, zu diffamieren und ein Exempel zu statuieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass diejenigen, die aufgrund einer Impfung eine Immunstörung erleiden, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Virusreaktivierung aufweisen, wie z. B. eine Gruppe von Fällen, die kürzlich für impfinduzierten Herpes Zoster gemeldet wurden, oder auch ein gestörtes Mikrobiom aufweisen, das zum Überwachsen von opportunistischen Bakterien, Pilzen, Viren, d. h. von so genannten „Krankheitserregern“ führt, können die Gesundheitsrisiken für die Menschen in ihrer Umgebung ebenfalls erheblich steigen. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Phänomen der impfstoffinduzierten Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht nur mit den COVID-19- oder mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht wird.

Greenmedinfo.com verfügt über eine Datenbank mit über 1300 Studien, die auf über 150 potenzielle Gesundheitsschäden durch Impfstoffe hinweisen, die derzeit im CDC-Impfplan enthalten sind. Daher könnte theoretisch jeder Impfstoff das Immunsystem eines Impfempfängers schwächen oder stören, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser eine Infektion oder krankmachende Aspekte entweder seines Mikrobioms oder seines Zellinhalts (vermittelt über extrazelluläre Vesikel) auf seine Umgebung überträgt, was in Abschnitt #3 näher erläutert wird.

Fakt Nr. 2: Das Studiendesign des mRNA-Impfstoffs von Pfizer warnt vor Nähe (gemeinsames Einatmen der Luft oder Hautkontakt) zwischen Impfstoffteilnehmern und ungeimpften als möglichem Überträger von Schäden

Unter dem Titel „A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals“ (Eine Phase 1/2/3-Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit, Immunogenität und Wirksamkeit von RNA-Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 bei gesunden Personen) weist das Pfizer COVID-19 mRNA-Impfstoff-Studienprotokoll in Abschnitt 8.3.5. explizit auf die Notwendigkeit der Überwachung der so genannten „Exposition während der Schwangerschaft oder Stillzeit und der beruflichen Exposition“ hin. Ein Anliegen, das sie so ernst nehmen, dass sie verlangen, dass jeder Vorfall innerhalb von 24 Stunden an das Pfizer-Sicherheitssystem gemeldet wird.

Laut dem Dokument liegt eine EDP [environmental exposure during pregnancy] zum Beispiel vor, wenn: „ein männlicher Impfstoffempfänger eine weibliche Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis exponiert.“

Die Exposition gegenüber der Studienintervention wird als „Inhalation oder Hautkontakt“ definiert, was darauf hindeutet, dass körperliche Nähe zwischen Geimpften und Ungeimpften im Pfizer-Studienprotokoll als Grund zur Besorgnis hinsichtlich der Übertragung möglicher Nebenwirkungen des Impfstoffs anerkannt wird.

Das Dokument gibt auch das folgende Beispiel für ein EDP-Szenario: „Ein männliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister, der der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war, setzt dann seine weibliche Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis herum aus.“ In diesem Fall erkennt Pfizer eindeutig an, dass etwas so Einfaches wie ein Gesundheitsdienstleister oder ein Familienmitglied, das einem mRNA-Impfstoffempfänger durch „Inhalation oder Hautkontakt“ (d. h. körperliche Nähe) ausgesetzt war, ein unerwünschtes Ereignis erzeugen und/oder die Studienergebnisse beeinflussen könnte.

Ein weiteres Beispiel in Abschnitt 8.3.5.2 mit dem Titel „Exposition während des Stillens“ gibt folgendes Beispiel für eine solche Exposition:

„Ein Beispiel für eine Umweltexposition während des Stillens ist ein weibliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister, der berichtet, dass sie stillt, nachdem sie der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war.“

Schließlich kommt es in Abschnitt 8.3.5.3. zu einer „Beruflichen Exposition“,

„wenn eine Person ungeplanten direkten Kontakt mit der Studienintervention erhält, der zum Auftreten einer AE führen kann oder nicht. Zu diesen Personen können Gesundheitsdienstleister, Familienmitglieder und andere Rollen gehören, die an der Betreuung des Studienteilnehmers beteiligt sind.“

Der Entwurf des mRNA-Impfstoffprotokolls von Pfizer zeigt deutlich, dass der Hersteller des Impfstoffs die Sorge, dass die Geimpften die Gesundheit und sogar die Fortpflanzung der Ungeimpften beeinträchtigen könnten, wenn sie sich nur in der Nähe aufhalten, sehr ernst nimmt. In Anbetracht dessen werden Leila Centners geäußerte Bedenken, die am Anfang dieses Artikels zitiert werden, in der Tat durch das maßgeblichste Dokument, das wir über den experimentellen Impfstoff haben, und die Art der Menschenversuche, die in ihrem Auftrag durchgeführt werden, gestützt.

Bislang wurde diese Tatsache weder von den globalen Mainstream-Medien noch von den Impfstoffherstellern oder den staatlichen Gesundheitsbehörden anerkannt oder berichtet. Es wird bis zu dem Leser, um diesen Artikel zu teilen, und bekommen das Wort aus.

Fakt Nr. 3: Es gibt einen plausiblen epigenetischen molekularen Mechanismus in der Biologie, durch den die Geimpften den Gesundheitszustand der Ungeimpften beeinflussen können

Der dritte wichtige begründende Faktor für die Identifizierung des potenziellen Schadens, den die Geimpften auf die Ungeimpften haben können, betrifft die Entdeckung des so genannten horizontalen Informationstransfers innerhalb biologischer Systeme, der durch extrazelluläre Vesikel vermittelt wird, zu denen ein virusähnliches Phänomen gehört, das als Mikrovesikel-Shedding und/oder Exosom-vermittelter Transfer von Nukleinsäuren bekannt ist. Dies fällt in die Kategorie der Epigenetik, die die Apologeten und Anpreiser der angeblichen Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe bequemerweise ignorieren, um ihre Behauptung aufzustellen, die 1970 mit der Entdeckung des Enzyms Reverse Transkriptase entlarvt wurde.

Reverse Transkriptase ist in der Lage, RNA in DNA zu transkribieren und zerstört damit im Wesentlichen das fundamentale Dogma der Molekularbiologie, nämlich dass der ungerichtete Informationsfluss vom Zellkern zur mRNA zum Protein nicht umgekehrt werden kann. Dieses Dogma wird ein halbes Jahrhundert später immer noch benutzt, um die falsche Behauptung aufzustellen, dass das einzige diskussionswürdige Gesundheitsrisiko eines gentechnisch veränderten Impfstoffs die Möglichkeit ist, dass er die Struktur oder Funktion von nukleären, proteinkodierenden Genen beeinflussen könnte.

Wir haben durch die Entdeckung von Exosomen sogar gesehen, dass die Weismann-Schranke durchbrochen wurde und somatische Zellen vererbbare Informationen an die Keimbahnzellen quasi in Echtzeit weitergeben können, was im Wesentlichen die Risikomodelle entkräftet, die derzeit von Impfstoffherstellern und Aufsichtsbehörden verwendet werden und die die Macht epigenetischer Prozesse nicht berücksichtigen, die unbeabsichtigte unerwünschte Wirkungen von gentechnisch veränderten Technologien und Eingriffen verstärken können.

Während mRNA-Impfstoffe mit Hilfe von gentechnisch veränderten Prozessen entwickelt werden, die nicht von lebenden Zellsubstraten abhängig sind, wodurch die konventionellen Probleme mit dem Shedding, die mit Impfstoffen der ersten Generation wie dem MMR-Impfstoff verbunden sind, ausgeschlossen werden, ist es möglich, dass sie tatsächlich zum Shedding von Mikrovesikeln beitragen, was eine noch größere und hartnäckigere Bedrohung darstellt als das Shedding von Lebendzellimpfstoffen, wenn es um die anhaltenden biologischen Auswirkungen geht, die Geimpfte auf Ungeimpfte haben können.

Mikrovesikel, die zwischen 0,1-1,0 μm groß sind, sind eine Art extrazellulärer Vesikel, die von vielen verschiedenen Zelltypen im Körper sezerniert werden, sowohl in Zeiten der Gesundheit als auch der Krankheit, und von denen bekannt ist, dass sie den antigenen Inhalt der Ursprungszelle widerspiegeln. Sie haben verblüffend ähnliche Eigenschaften wie Viren. Zum Beispiel haben Mikrovesikel, wie SARS-COV-2, eine Lipid-Doppelschicht, die durch das Abknospen von Wirtszellmembranen gebildet wird, und sie können Aspekte der Immunogenität einer geimpften oder infizierten Zelle aufnehmen und reproduzieren, wie z. B. funktionelle mRNA, virale Proteine und andere Nukleinsäuren, die in der Lage sind, die Struktur und Funktion der Zellen, auf die sie übertragen werden, tiefgreifend zu verändern.

So ist es theoretisch denkbar, dass die Zellen eines Impfstoffempfängers, die infolge einer Transfektion mit mRNA aus einem COVID-19-Impfstoff das COVID-19-Spike-Protein exprimieren, Mikrovesikel absondern, die „ursprünglich zellfremde Komponenten wie Proteine und Nukleinsäuren enthalten, die transient oder konstitutiv über ein Plasmid oder einen viralen Vektor exprimiert werden.“ Diese Mikrovesikel können, wie Viren und andere extrazelluläre Vesikel, die als Exosomen bezeichnet werden, sowohl durch normale als auch durch krankhafte physiologische Prozesse auf andere Individuen übertragen werden (interindividuelle Übertragung).

Es wurde sogar festgestellt, dass extrazelluläre Exosomen Nukleinsäuren über die Grenzen von Königreichen hinweg übertragen können (Pflanze > Tier, Pilz > Bakterium) und dabei die phänotypische Expression der Zielspezies beeinflussen. Daher ist es plausibel, dass Mikrovesikel mRNA von einem kürzlich geimpften Individuum auf Personen übertragen können, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, und daher tatsächlich mRNA und verwandte Biomoleküle, die durch den mRNA-Impfprozess induziert wurden, auf nicht geimpfte Individuen „abwerfen“ könnten, was ähnliche Symptome wie bei den Geimpften hervorrufen würde.

In der Tat können Mikrovesikel einen tiefgreifenden Einfluss auf den Immunstatus derjenigen haben, die sie sowohl produzieren als auch ihnen ausgesetzt sind. Eine aktuelle Studie kam zu dem Schluss, dass die Forschung „stark darauf hindeutet, dass MVs als starke Regulatoren sowohl des angeborenen als auch des adaptiven Immunsystems fungieren können.“ Mikrovesikel und Exosomen wurden auch als Impfstoffkandidaten erforscht und entwickelt, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass sie von der wissenschaftlichen Gemeinschaft bereits als potenzielle Vektoren für Immunogenität und Träger von virenähnlichen und krankheitsmodulierenden, wenn nicht sogar krankheitsfördernden Bio-Informationen betrachtet werden.

Angesichts des plausiblen Mechanismus, durch den der Körper eines COVID-19-Impfstoffempfängers Impfantigene (z.B. Spike-Protein) produziert und diese Antigene durch virusähnliche Mikrovesikel (und vielleicht auch Exosomen) verpacken und an andere weitergeben kann, hat Leila Centners Aussage „es scheint, dass diejenigen, die die Injektionen erhalten haben, etwas von ihrem Körper an diejenigen weitergeben, mit denen sie in Kontakt kommen“, einen plausiblen Wirkungsmechanismus. Vor allem in Anbetracht der bereits erwähnten Tatsache, dass das Studienprotokoll von Pfizer selbst einräumt, dass ein unbekannter Faktor oder Mechanismus dazu führen kann, dass die Ungeimpften von den Geimpften negativ beeinflusst werden.

So oder so, Leila Centners Entscheidung wurde im Geiste des Vorsorgeprinzips getroffen, und ihre Forderung nach weiteren Untersuchungen und Informationen über die Impfstoffe, bevor sie mit dem fortfährt, was auf ein rücksichtsloses medizinisches Experiment am Menschen hinausläuft, sollte nicht als „fringe“, „irrational“ oder „verrückt“ bezeichnet werden. Im Gegenteil, das medizinische Establishment und Möchtegern-Regulierungsbehörden sollten selbst die rote Fahne über die Zehntausende von unerwünschten Wirkungen, die bereits an die Regierung VAERS-Datenbank gemeldet worden sind, hochhalten.

Wir leben in einer Zeit und in einem Zeitalter, in dem der Schutz unserer Kinder vor erzwungenen und zunehmend obligatorischen medizinischen Eingriffen, die das Risiko von Tod und Behinderung in sich bergen, vielleicht die wichtigste Fürsprache in unserem Leben ist. Es erfordert großen Mut, Überzeugung und Liebe, aufzustehen und eine Entscheidung zu treffen, die im besten Interesse der Gemeinschaft ist und nicht im Interesse des eigenen Gewinns oder des Images in der Öffentlichkeit. Die Priorisierung des Vorsorgeprinzips durch die Centner Academy und die Forderung des Leila Centers nach mehr Forschung über die explodierende Zahl von unerwünschten Ereignissen, die von den Mainstream-Medien entweder ignoriert oder aktiv vertuscht werden, ist äußerst ehrenwert und wert, dass jeder, der unsere Arbeit und unsere Interessenvertretung verfolgt, sich dahinter stellt.

