3 Videos: PRERADOVIC mit Burkhard Müller. Der West-Ost-Konflikt – Eine Inszenierung und Noam Chomsky über die Ukraine, Russland/NATO, Julian Assange

Ein Beitrag der internationalen Konferenz des Schiller-Instituts vom 18. und 19. Juni 2022: „Nur eine Konkurssanierung des sterbenden transatlantischen Finanzsystems kann dauerhaften Frieden schaffen!“

Als Teil des ersten Panels sprach Dr. Wolfgang Bittner (Deutschland); Autor von mehr als 80 Büchern; Doktor der Rechtswissenschaften: „Der West-Ost-Konflikt – Eine Inszenierung“

„Kontrafunk“ vs. Mainstream – Punkt.PRERADOVIC mit Burkhard Müller-Ullrich

Am 21. Juni 2022 ist der neue Sender „Kontrafunk.radio.“ on air gegangen. Ein Vollprogramm mit Nachrichten, Politsendungen, Talks und Interviews. Gründer und Podcaster Burkhard Müller-Ullrich erläutert das „Kontra“ im Namen und will dem Mainstream Paroli bieten. „Ein Deutschlandfunk, wie er früher war“, soll es werden, sagt der frühere, langjährige Leiter der aktuellen Kulturredaktion beim Deutschlandfunk. Ein Gespräch über traurige Kollegen bei den ÖR, die Macht der Nachrichten-Agenturen und „After-Medien“.

DEUTSCH: Noam Chomsky über die Ukraine, Russland/NATO, Julian Assange & Shireen Abu Akleh

In diesem Interview sprechen wir mit dem weltbekannten politischen Dissidenten, Anarchisten, Linguisten, Autor und emeritierten Professor am Massachusetts Institute of Technology, Noam Chomsky, über den Krieg in der Ukraine und die Rolle der NATO. Wir untersuchen auch die Fälle der beiden Journalisten Shireen Abu Akleh und Julian Assange. Schließlich analysieren wir die Ursachen der derzeitigen Inflation weltweit und werfen auch einen Blick auf die COVID-Politik.