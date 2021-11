3 weitere Berichte über Todesfälle bei Teenagern nach COVID-Impfungen, und die Zahl der gemeldeten Verletzungen steigen auf mehr als 850.000 Fälle

childrenshealthdefense.org: Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 856.919 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 18.078 Todesfälle und 131.027 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Oktober 2021 aufgetreten sind.

Die Daten enthalten insgesamt 18.078 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg von 459 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 127.457 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – 3.570 mehr als in der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Oktober 2021 insgesamt 634.609 unerwünschte Ereignisse, darunter 8.284 Todesfälle und 52.685 schwere Verletzungen, gemeldet.

Von den bis zum 29. Oktober gemeldeten 8.284 Todesfällen in den USA traten 10 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 26 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 29. Oktober 418,6 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 246 Millionen Dosen von Pfizer, 157 Millionen Dosen von Moderna und 15 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die bei VAERS eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfschäden in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

22.584 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 1.383 als schwerwiegend eingestufte und 28 gemeldete Todesfälle. Zwei der 28 Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten Todesfällen gehören ein 12-jähriges Mädchen aus South Carolina (VAERS-Identifikationsnummer 1784945), das 22 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer blutete, ein 13-jähriges Mädchen aus Maryland (VAERS-Identifikationsnummer 1815096), das 15 Tage nach der Verabreichung der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer an einem Herzleiden starb, und eine 17-jährige Frau aus Texas (VAERS-Identifikationsnummer 1815295), die 33 Tage nach der Impfung eine akute Hyperglykämiekrise erlitt.

Ein weiterer Todesfall aus jüngster Zeit betrifft ein 12-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1784945), das 22 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an einer Blutung der Atemwege starb.

59 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

547 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 539 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

126 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt werden.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 29. Oktober 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 29. Oktober meldeten 4 206 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1 320 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.090 gemeldeten Fällen von Glockenlähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

705 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 31 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.072 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

10.686 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.698 Berichte Pfizer, 3.815 Berichte Moderna und 2.119 Berichte J&J zugeschrieben.

3.030 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.899 Fälle Pfizer, 998 Fälle Moderna und 123 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC genehmigt den COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder von 5 bis 11 Jahren

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hat am 3. November die Empfehlung des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) gebilligt, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit dem pädiatrischen COVID-Impfstoff von Pfizer gegen COVID zu impfen.

Die jüngere Altersgruppe erhält ein Drittel der Dosis, die für Kinder ab 12 Jahren zugelassen ist, und zwar in zwei Spritzen, die im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht werden. Die Dosen werden mit kleineren Nadeln verabreicht und in kleineren Fläschchen aufbewahrt, um eine Verwechslung mit Dosen für Erwachsene zu vermeiden.

Die CDC war besorgt darüber, dass COVID-Fälle bei Kindern zu Krankenhausaufenthalten, Todesfällen, dem Multisystem-Entzündungssyndrom (MIS-C) und Komplikationen wie „lange COVID“ führen können, bei denen die Symptome monatelang anhalten können.

Auf der ACIP-Sitzung erklärte die CDC, dass seit Beginn der Pandemie insgesamt 745 Kinder unter 18 Jahren an COVID gestorben sind – obwohl das COVID-Team einräumte, dass 79 % wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, während der Rest aus anderen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Genehmigung der CDC stützte sich hauptsächlich auf eine Studie von Pfizer-BioNTech mit 4.600 Kindern weltweit, von denen etwa 3.100 den niedrig dosierten Impfstoff und etwa 1.500 ein Placebo erhielten. Von den 3.100 Kindern in der Impfstoffgruppe wurden nur 264 Kinder auf Antikörper getestet, um die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer zu ermitteln.

Impfgeschädigte äußern sich auf einer Veranstaltung von Sen. Ron Johnson

Während einer Veranstaltung, die am Dienstag von US-Senator Ron Johnson (R-Wis.) ausgerichtet wurde, sagten Menschen, deren Leben durch COVID-Impfstoffe ruiniert wurde, dass sie sich von einer Regierung im Stich gelassen fühlen, die ihnen sagte, es sei ihre patriotische Pflicht, sich impfen zu lassen.

Johnson diskutierte mit einem Expertengremium aus Klinikern, Wissenschaftlern, Anwälten und Patientenvertretern sowie mit Menschen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden und ihre Erfahrungen eindringlich schilderten.

Johnson und das Expertengremium diskutierten über die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung von COVID, die Freiheit der Gesundheitsversorgung und die natürliche Immunität, die Auswirkungen der Vorschriften auf die amerikanischen Arbeitskräfte und die Wirtschaft, die Sicherheitsbedenken in Bezug auf COVID-Impfstoffe und die mangelnde Transparenz der Bundesgesundheitsbehörden als Reaktion auf seine COVID-Aufsichtsanfragen.

Die Wahrheit über diese Impfstoffe wird nicht gesagt“, sagt eine Krebsüberlebende, die durch einen Pfizer-Impfstoff geschädigt wurde

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Diane Ochoa, eine 63-jährige Krebsüberlebende aus Georgia, dass bei ihr die seltenen Autoimmunkrankheiten Guillain-Barré-Syndrom (GBS) und chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) diagnostiziert wurden, nachdem sie ihre zweite Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer erhalten hatte.

Am 16. April erhielt Ochoa über ihren Arbeitgeber ihre zweite Dosis von Pfizer und fühlte sich innerhalb von 45 Minuten krank. Sie litt unter Übelkeit, extremem Durchfall und Schmerzen am ganzen Körper, die sich nach und nach verschlimmerten und sich durch ihren Körper fraßen.

Ochoa war bei zahlreichen Ärzten, bevor die Diagnose gestellt wurde, und hat die letzten sechs Monate damit verbracht, sich von ihrer Krankheit zu erholen, die sie mit „schrecklichen Schmerzen“ zurückließ, unfähig, ohne Hilfe zu gehen oder sich selbst zu versorgen.

Ochoa sagte, sie sei besorgt über den „Mangel an Studien zu diesem Impfstoff“ und über die Möglichkeit, dass andere Menschen langfristige Folgen erleiden könnten, selbst wenn sie keine unmittelbaren Auswirkungen erlitten haben wie sie.

„Mein nächtlicher Albtraum ist, dass unsere Kleinen das ertragen müssen, weil die Wahrheit über diese Impfstoffe nicht gesagt wird“, sagte Ochea.

Schulen bezahlen Kinder für COVID-Impfungen

Einige Schulen bezahlen Kinder dafür, dass sie gegen COVID geimpft werden. Laut TIME vergeben Schulen in Phoenix Geschenkgutscheine im Wert von 100 Dollar. In Los Angeles können Schüler Geschenkgutscheine oder eine Freikarte für den Abschlussball oder die Abschlussfeier gewinnen, wenn sie sich impfen lassen.

Louisiana bietet 100 Dollar für Kinder, die sich impfen lassen, und in San Antonio, Texas, können Eltern einen 100-Dollar-Gutschein für H-E-B-Lebensmittelgeschäfte gewinnen. In New York City werden Kinder im Alter von 5 Jahren für die Impfung bezahlt.

„Wir wollen wirklich, dass Kinder und Familien davon profitieren“, sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag. „Jeder kann in den Ferien ein bisschen mehr Geld gebrauchen. Aber vor allem wollen wir, dass unsere Kinder und unsere Familien sicher sind.“

Einige Kritiker halten die Bezahlung von Impfungen für Bestechung, aber Schulbezirke, die Anreize für Kinder schaffen, halten dies für sinnvoll, weil es die Sicherheit von Schülern und Personal gewährleistet.