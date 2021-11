In einer Live-Veranstaltung melden sich Impfgeschädigte und fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen, die ihnen versicherte, die COVID-Spritze sei sicher

childrenshealthdefense.org: Während einer Veranstaltung, die am Dienstag von US-Senator Ron Johnson (R-Wis.) ausgerichtet wurde, sagten Menschen, deren Leben durch COVID-Impfstoffe ruiniert wurde, dass sie sich von einer Regierung im Stich gelassen fühlen, die ihnen sagte, es sei ihre patriotische Pflicht, sich impfen zu lassen.

US-Senator Ron Johnson (R-Wis.) führte am Dienstag eine Diskussion mit einer Gruppe von Experten, darunter Kliniker, Wissenschaftler, Anwälte und Patientenvertreter, sowie mit Menschen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden und eindringlich über ihre Erfahrungen berichteten.

Johnson und die Experten diskutierten über die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung von COVID, die Freiheit der Gesundheitsfürsorge und die natürliche Immunität, die Auswirkungen der Vorschriften auf die amerikanischen Arbeitskräfte und die Wirtschaft, die Sicherheitsbedenken in Bezug auf COVID-Impfstoffe und die mangelnde Transparenz der Bundesgesundheitsbehörden als Reaktion auf seine COVID-Aufsichtsanfragen.

Keines der großen Mainstream-Medien hat die Veranstaltung aufgegriffen, aber Children’s Health Defense hat Johnsons Podiumsdiskussion live auf CHD.TV übertragen.

Cody Flint [57.20], ein 33-jähriger Pilot aus Cleveland, Mississippi, war einer derjenigen, die über ihre Verletzungen sprachen. Flint war gesund und hatte keine gesundheitlichen Vorerkrankungen, bevor er den COVID-Impfstoff von Pfizer erhielt.

Innerhalb von 30 Minuten nach seiner ersten Dosis am 1. Februar bekam Flint starke, stechende Kopfschmerzen, die sich später zu einem brennenden Gefühl im Nacken ausweiteten.

Zwei Tage später stieg er in sein Flugzeug, um einen Auftrag zu erledigen, und merkte schnell, dass etwas nicht stimmte.

Flint erklärte:

Ich begann, einen Tunnelblick zu entwickeln, und meine Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Ungefähr zwei Stunden nach meinem Flug zog ich mein Flugzeug hoch, um zu wenden, und spürte einen extremen Druck in meinen Ohren. Sofort wurde ich fast ohnmächtig, mir war schwindlig, ich war desorientiert, mir war übel und ich zitterte unkontrolliert. Dank der Gnade Gottes konnte ich mein Flugzeug ohne Zwischenfälle landen, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, dies getan zu haben.

Meine anfängliche Diagnose von Schwindel und einer schweren Panikattacke – obwohl ich beides in der Vergangenheit nie hatte – wurde später durch eine linke und rechte perilymphatische Fistel, eine Funktionsstörung der eustachischen Röhre und einen erhöhten intrakraniellen Druck aufgrund einer Hirnschwellung ersetzt. Mein Zustand verschlechterte sich weiter, und meine Ärzte sagten mir, dass nur eine unerwünschte Reaktion auf die Impfung von Pfizer oder ein schweres Kopftrauma einen derartigen Spontanschaden verursacht haben kann.

Flint unterzog sich zahlreichen Lumbalpunktionen und zwei Operationen, um die Fisteln und den intrakraniellen Druck zu behandeln. Er sagte, er habe mehr Fragen als Antworten, wisse nicht, ob er jemals wieder ein Flugzeug fliegen könne, habe ein Jahr seines Lebens und einen Teil des Lebens seiner Kinder verloren.

„Dieser Impfstoff hat mir meine Karriere genommen und die Zukunft, für die ich so hart gearbeitet habe“, sagte Flint. „Ich habe all meine Ersparnisse aufgebraucht, um Arztrechnungen zu bezahlen, nur um zu überleben. Meine Familie steht kurz davor, alles zu verlieren, was wir haben.“

Flint, der sich für die Wissenschaft und die Impfung einsetzt, sagte, das Hauptproblem liege darin, dass die US Food and Drug Administration (FDA), die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die NIH (National Institutes of Health) sich weigern anzuerkennen, dass dieser Impfstoff wirklich Leben zerstört.

„Die Bundesregierung hat noch keinem einzigen Impfgeschädigten geholfen“, sagte Flint. „Meines Erachtens hat die Bundesregierung die Verantwortung übernommen, Menschen zu helfen, die durch Impfstoffe geschädigt wurden, da sie den pharmazeutischen Unternehmen volle rechtliche Immunität gegenüber Menschen wie mir gewährt hat.“

Flint sagte, es sei an der Zeit, dass die Regierung damit aufhöre, Impfstoffverletzungen wie die seinen zum Schweigen zu bringen, und es sei unverantwortlich, dass diese Behörden nicht helfen.

Oberstleutnant Theresa Long [101:00], eine Chirurgin der US-Armee, sagte, sie glaube, dass der COVID-Impfstoff eine größere Bedrohung für die Gesundheit der Soldaten und die militärische Einsatzbereitschaft darstelle als das Virus selbst.

„Mehr als 200.000 Soldaten haben den Impfstoff abgelehnt, doch das Militär macht weiter, ohne Rücksicht auf den Schaden für die Moral und die Bereitschaft, diese Soldaten zu verarbeiten“, sagte Long. „Wir haben noch nie 200.000 Soldaten innerhalb weniger Monate auf dem Schlachtfeld verloren. Soldaten aus der Uniform zu nehmen, hat dieselben Auswirkungen auf die Bereitschaft wie sie auf dem Schlachtfeld zu verlieren“.

Long erklärte, sie habe versucht, die Führungsebene des Militärs dazu zu bewegen, die Soldaten über die Risiken von Impfstoffen zu informieren, wie es die informierte Zustimmung verlangt.

Sie sagte, dass sie an einem Tag drei von drei Piloten aufgrund von COVID-Impfstoffverletzungen am Boden halten musste. Als sie dies ihrem Kommando mitteilte, wurden ihre Patienten abbestellt, ihre Krankenblätter zur Überprüfung herangezogen und Long wurde mitgeteilt, dass sie keine akuten Patienten mehr behandeln würde – nur gesunde Piloten, die untersucht werden müssten.

Ernest Ramirez [1:16:40] aus Texas sagte, sein einziger Sohn, 16 Jahre alt, sei beim Basketballspielen zusammengebrochen und an einer Herzmuskelentzündung gestorben, die auf die Impfung von Pfizer zurückzuführen war. Ramirez ließ seinen Sohn von Pfizer impfen, um ihn zu schützen, weil es das Richtige war.

„Meine Regierung hat mich belogen“, sagte Ramirez. „Sie sagten, es sei sicher, und jetzt gehe ich nach Hause in ein leeres Haus“, sagte Ramirez. „Sie müssen aufhören, dies den Kindern aufzudrängen. Ich habe mein Kind verloren, und Sie müssen Ihres schützen“.

Ramerez sagte, der Impfstoff sei die Risiken nicht wert, und er wolle nur seinen Sohn zurück. „Machen Sie nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe es getan, weil ich dachte, es sei eine großartige Sache zu tun. Das war es aber nicht.“

„Am 17. Dezember 2020 führten sie eine Studie durch und wussten, dass er [der COVID-Impfstoff] bei Teenagern Herzprobleme verursachen würde. Warum wurde sie erst im Oktober dieses Jahres veröffentlicht?“ fragte Ramerez. „Das ist Mord.“

„Ich liebe mein Land verdammt noch mal“, sagte Ramerez, „aber ich vertraue meiner Regierung nicht mehr.“

Kyle Werner [123:40:40] ist ein 29-jähriger professioneller Mountainbike-Rennfahrer und dreimaliger nationaler Meister aus Idaho, bei dem nach einer Impfung eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert wurde.

Werner sagte, er habe sich impfen lassen, weil sein Land ihn dazu aufforderte und er glaubte, dass der Impfstoff sicher und wirksam sei.

„Im Juni schloss ich mich der schnell wachsenden Zahl junger Männer an, die nach der mRNA-Impfung eine Perikarditis – eine Entzündung der das Herz umgebenden Schleimhaut – entwickelten“, sagte Werner. „Diese Erkrankung, zusammen mit POTS [posturale orthostatische Tachykardie] und reaktiver Arthritis, hat dem Leben, wie ich es kannte, ein Ende gesetzt.“

Werner sagte, er sei seit Monaten bettlägerig, arbeitsunfähig und nicht in der Lage, Sport zu treiben. Er befürchtet, dass seine Karriere „offiziell beendet ist“.

Werner sagte, er fordere die Regierung nicht auf, das Impfprogramm zu beenden, er wolle nur etwas Transparenz und die Anerkennung dessen, was geschieht, damit „wir als Land“ eine ehrliche Diskussion über die Risiken führen können.

„Wo es ein Risiko gibt, muss es auch eine Wahl geben, und wenn wir nicht zugeben, dass Menschen ernsthaft verletzt werden und sterben, erweisen wir dem amerikanischen Volk einen großen Bärendienst“, sagte Werner.

„Es wird geschätzt, dass Moderna und Pfizer in diesem Jahr 60 Milliarden Dollar mit COVID-Impfstoffen verdienen werden“, sagte Werner. „Mit der Einführung von Auffrischungsimpfungen und gesetzlichen Vorschriften scheint es so, als ob ein Großteil davon wiederkehrende Einnahmen sein werden.“

Werner schlug vor, einen Teil des Gewinns für die Erforschung von Impfschäden und die Entschädigung von Impfgeschädigten zur Seite zu legen.

Douglas Cameron [127:29] war ein gesunder und körperlich aktiver 64-Jähriger, bevor er am 5. April an seinem Arbeitsplatz die Impfung von Johnson & Johnson (J&J) erhielt. Am Tag nach der Impfung traten bei ihm Nebenwirkungen auf, die er auf den Impfstoff zurückführte.

„Ich verlor die Kontrolle über meine Blase, litt unter ED [erektile Dysfunktion], meine Beine fühlten sich seltsam an, ich hatte ein […] Gefühl in den Hüften“ und „in den nächsten Tagen verschlimmerten sich meine Symptome und ich wurde alarmiert.“

Cameron begab sich in die Notaufnahme, wo er den Ärzten erklärte, er habe vor kurzem den Impfstoff von J&J erhalten. Er wurde positiv auf COVID getestet und unterzog sich einer Reihe von Tests, bevor er nach Hause geschickt wurde.

Drei Tage später erzählte Cameron seiner Frau, dass er sich fühle, als hätte er Gift getrunken. „Mein ganzer Körper fühlte sich anders an“, sagte Cameron. „Ich ging nachts um 22.00 Uhr ins Bett und wachte um 2.00 Uhr morgens auf, gelähmt vom Zwerchfell abwärts.

Die Ärzte stellten fest, dass Cameron ein Blutgerinnsel in seinem Bein hatte und sein gesamtes Rückenmark angeschwollen war und blutete. Er wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen, lag zwei Wochen lang auf der Intensivstation und verbrachte 105 Tage im Krankenhaus und in Reha-Zentren.

„Ich habe mehrere MRTs, CT-Scans, EKGs, Röntgenaufnahmen, Wirbelsäulenangiogramme, Lumbalpunktionen, Autoimmunbluttests und Muskelbiopsien durchführen lassen – alles mit negativem Ergebnis, um zu versuchen, meine Lähmung auf meinen Körper und nicht auf den J&J-Impfstoff zurückzuführen“, sagte Cameron. „Heute bin ich ein arbeitsloser Querschnittsgelähmter, der einen völlig neuen Lebensstil erlernt, und das Einzige, was ich zwischen voller Gesundheit und meinem jetzigen Zustand getan habe, war eine Impfung.“

Bei Suzanna Newell [1:32:30], einer ehemaligen Triathletin aus Minnesota, wurde eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert, nachdem sie am 13. April ihre zweite Dosis von Pfizer erhalten hatte. Sie braucht jetzt eine Gehhilfe oder einen Stock, um sich fortzubewegen.

Seit Newell verletzt wurde, hat sie nur noch wenig Motivation und Energie. Sie leidet unter extremer Müdigkeit, hat Schwierigkeiten, Wörter abzurufen, kann sich nicht konzentrieren oder fokussieren, hat Ohrensausen, verschwommenes Sehen, Muskelkrämpfe, innere Vibrationen und Gelenkschmerzen. Bei Newell wurde eine Small-Fiber-Neuropathie, eine Autoimmunerkrankung, diagnostiziert, und sie ist jetzt arbeitsunfähig.

„Es handelt sich nicht um eine Pandemie der Ungeimpften. Dies ist eine Pandemie des Traumas“. sagte Newell. „Wir werden unnötig traumatisiert, weil unsere Fälle übersehen, falsch diagnostiziert und verschwiegen werden. Uns wird nicht geglaubt, und unser Vertrauen in die Medien und die Regierung ist ins Wanken geraten“.

Newell sagte, die Öffentlichkeit habe zumindest ein Recht darauf zu wissen, dass Verletzungen möglich sind, bevor sie geimpft werden. Newell sagte, sie sei begeistert, den Impfstoff zu bekommen, um ihren Teil für ihr Land zu tun, aber „wo ist mein Land jetzt?“

Kelly Ann Rodriguez [1:43:30], eine 35-jährige Mutter aus Washington, braucht nach ihrer zweiten Impfdosis von Pfizer am 5. Mai eine Gehhilfe.

„Am 29. Juni kam mein vorhersehbares Leben zum Stillstand“, sagte Rodriguez. „Ich habe meine Fähigkeit verloren, natürlich zu sprechen. Ich bin nicht mehr in der Lage, ohne Gehhilfe zu gehen, und ich weiß nicht, ob oder wann das Zittern wieder aufhört. Ich kann nicht mehr kochen, putzen oder auch nur mein Baby hochheben oder halten, bevor mein Körper unkontrolliert zu zittern beginnt oder unerträgliche Schmerzen verursacht.“

erklärte Rodriguez:

Dies ist die einsamste und isolierendste Erfahrung in meinem 35-jährigen Leben geworden. Man hat mir das Gefühl gegeben, dass ich den Vertretern der westlichen Medizin egal bin. Dass ich nichts weiter als ein Ärgernis und Zeitverschwendung bin. Ich verdiene es, angehört und mit Mitgefühl behandelt zu werden, aber stattdessen wurde ich als Lügnerin und Schwindlerin bezeichnet, und die Ärzte in der Notaufnahme sagten mir sogar, dass ich mir das alles nur einbilde und dass medizinisch nichts mit mir nicht in Ordnung sei, bis zu dem Punkt, an dem sie einen Sozialarbeiter anriefen, um mich untersuchen und in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen.

Maddie de Garay aus Ohio meldete sich im Alter von 12 Jahren freiwillig für die Impfstoffstudie von Pfizer. Am 20. Januar erhielt Maddie als Teilnehmerin der klinischen Studie für 12- bis 15-Jährige ihre zweite Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer und sitzt nun im Rollstuhl.

Ihre unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff wurde von der FDA, der CDC, Pfizer und den Mainstream-Medien völlig ignoriert.

Maddie und ihre Mutter, Stephanie de Garay, nahmen auch an Johnsons Pressekonferenz am 29. Juni für impfgeschädigte Familien teil. De Garays Mutter sagte, dass weder Pfizer noch die FDA oder die CDC sie wegen des Zustands ihrer Tochter kontaktiert haben und dass Maddies unerwünschtes Ereignis aus den Daten, die Pfizer über seine klinische Studie berichtete, ausgeschlossen wurde.

Bei Dr. Joe Wallskog [3:01:00], einem orthopädischen Chirurgen aus Wisconsin, wurde nach einer Moderna-Impfung am 30. Dezember eine transversale Myelitis diagnostiziert. Wallskog ist seit dem Versuch, zwei Wochen nach seiner Diagnose wieder zu arbeiten, von der Arbeit freigestellt, da er als orthopädischer Chirurg nicht mehr sicher arbeiten kann.

Wallskog wurde von den US-Gesundheitsbehörden nicht kontaktiert, abgesehen von der CDC, die bestätigte, dass seine Meldung an den Vaccine Adverse Event Reporting stem (VAERS) übermittelt wurde. Seine Verletzung wurde nicht als „schwer“ eingestuft, da er nicht ins Krankenhaus eingeliefert wurde und nicht starb.

„Mein Leben hat sich nach dieser unerwünschten Reaktion dramatisch verändert“, sagte Wallskog: „Die Karriere, die ich 19 Jahre lang hatte und für die ich 14 Jahre lang trainiert habe, ist wahrscheinlich vorbei.“

Brianne Dressen [2:40:00], eine Teilnehmerin an der klinischen Studie von AstraZeneca in den USA, ist Mitbegründerin von react19.org, einer Patientenorganisation, die sich für eine stärkere Sensibilisierung für unerwünschte Ereignisse einsetzt.

Dressen nahm an Johnsons Pressekonferenz am 29. Juni teil, und ihr Ehemann äußerte sich öffentlich gegenüber der FDA während ihrer jüngsten Anhörung über die Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer für 5 bis 11-Jährige.

Dressen erlitt im November 2020 ein unerwünschtes Ereignis während der klinischen Studie von AstraZeneca, wurde aus der Studie ausgeschlossen und ihre Reaktion wurde aus den von AstraZeneca gemeldeten Daten ausgeschlossen.

Dressen sagte:

„Die Leiter der NIH, der FDA und der CDC haben aus erster Hand von meinem Fall und von Tausenden anderen gewusst“, sagte Dressen. „Diese direkten Berichte begannen bereits im vergangenen Dezember. Zusammen mit mehreren geschädigten Ärzten habe ich mich per E-Mail und Telefonanruf an die FDA gewandt. Wir haben E-Mails und Videokonferenzen mit Peter Marks und Janet Woodcock durchgeführt.“

Dressen sagte, sie habe „wiederholt darum gebeten und gebettelt, dass sie diese Reaktionen anerkennen“, aber man habe sich geweigert.

„Sie wissen, dass ihre fehlende Anerkennung ein unüberwindbares Hindernis für unsere Fähigkeit geschaffen hat, medizinische Versorgung von Ärzten zu erhalten, die sich auf die Informationen dieser Agenturen verlassen“, sagte Dressen.

Dressen sagte, die US-Gesundheitsbehörden seien sich der Impfstoffverletzungen, der Todesfälle, der mangelnden Weiterverfolgung von VAERS, der Verletzungen von Kindern, der Probleme mit klinischen Studien, der wissenschaftlichen und medialen Zensur und der den Verletzten auferlegten Mandate bewusst. „Sie wissen das alles“, sagte Dressen, „und das schon seit Monaten.“

Dressen sagte, dass das NIH, ein Institut, an das sich viele um Hilfe wandten, keine Anrufe von Impfgeschädigten mehr annimmt.

„Hier ist Ihre ordnungsgemäße Einverständniserklärung. Wenn Sie COVID bekommen, werden Sie medizinische Hilfe bekommen“, sagte Dressen. „Aber ich habe Angst, Ihnen zu sagen“, dass Sie auf sich allein gestellt sind, wenn Sie eine unerwünschte Reaktion haben. Die Regierung wird Ihnen nicht helfen. Die Pharmaunternehmen werden Ihnen nicht helfen. Die medizinischen Teams wissen nicht, wie sie Ihnen helfen können. Finanziell sind Sie auf sich allein gestellt. Sie werden völlig auf sich allein gestellt sein.

Dressen beendete ihre Aussage mit dem Brief einer Freundin, die Selbstmord beging, weil sie ihre COVID-Impfverletzung nicht mehr ertragen konnte.