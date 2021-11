Warum Impfgeschädigte Angst haben, sich zu äußern – Spitzensportler erklärt Impfstoff-Verletzung und Unwissenheit des Arztes

Mercola.com

Kyle Warner, ein 29-jähriger professioneller Mountainbike-Rennfahrer, entwickelte nach seiner zweiten Impfung mit COVID-19 von Pfizer eine Herzbeutelentzündung, POTS und reaktive Arthritis.

Etwa zwei Wochen nach der Impfung traten bei Warner extrem erhöhte Herzfrequenzen auf; ein Arzt in der Notaufnahme weigerte sich zu glauben, dass es sich um eine unerwünschte Reaktion auf die Impfung handelte und schob es stattdessen auf eine „psychotische Episode“.

Nachdem Warner wegen weiterer Herzbeschwerden ein anderes Krankenhaus aufgesucht hatte, wurde er an einen Kardiologen überwiesen, der bei ihm eine Perikarditis, eine Entzündung der Herzaußenhaut, diagnostizierte.

Seit vier Monaten ist Warner so krank, dass er nicht mehr arbeiten oder Fahrrad fahren kann; selbst geistige Anstrengung kann bei ihm einen körperlichen Rückfall auslösen

Auf der „Real, Not Rare“-Kundgebung in Washington, D.C., sprach Warner vor Politikern, um die Unterstützung für Impfgeschädigte – die es in den USA nicht gibt – zu verbessern und sich gegen Impfvorschriften auszusprechen: „Ich glaube, dass es dort, wo es ein Risiko gibt, auch eine Wahlmöglichkeit geben muss“, sagte er

Kyle Warner ist 29 Jahre alt und befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als professioneller Mountainbike-Rennfahrer, als er im Juni 2021 seine zweite Dosis der COVID-19-Spritze von Pfizer erhielt. Seine Reaktion war so heftig, dass er im Oktober immer noch tagelang das Bett hüten musste, weil ihn zu viel geistige oder körperliche Anstrengung leicht überforderte.

Warner teilte seine detaillierten Erfahrungen mit John Campbell, einem pensionierten Krankenpfleger und Lehrer aus England, und reiste Anfang November 2021 nach Washington, D.C., um die Nachricht zu verbreiten, dass COVID-19-Impfungen nicht immer so sicher sind, wie man uns glauben machen will. Selbst ein 20-Jähriger in bester körperlicher Verfassung kann schwer geschädigt werden, weshalb sich Warner auch gegen Impfvorschriften ausspricht.

„Ich bin der Meinung, dass es dort, wo es ein Risiko gibt, auch eine Wahlmöglichkeit geben muss“, sagte er. Aber im Moment werden die Menschen getäuscht. „Die Menschen werden zu einer Entscheidung gezwungen, die auf einem Mangel an Informationen beruht, während sie von einer Entscheidung überzeugt sind, die auf vollständiger Informationstransparenz beruht“.

COVID-Spritze löst Reaktion aus, Arzt glaubt ihm nicht

Warner wollte in der Lage sein, international zu reisen, und beschloss daher, sich mit COVID-19 impfen zu lassen. Er erhielt seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs Mitte Mai 2021 und litt danach nur unter einem schmerzenden Arm. Nach der zweiten Dosis am 10. Juni tat ihm nicht einmal mehr der Arm weh, so dass er dachte, er sei glimpflich davongekommen.

Doch innerhalb von Sekunden trat ein seltsames Symptom auf, das ein Hinweis darauf sein könnte, dass etwas nicht stimmte. Gleich nach der Injektion hatte ich einen merkwürdigen metallischen Kochsalzgeschmack im Mund. Ich fragte den Arzt: ‚Ist das normal?‘, und er sagte: ‚Nein, das kommt nicht oft vor. Laut Campbell:

Die Tatsache, dass der Arzt nicht erkennt, dass ein metallischer Geschmack im Mund ein Anzeichen für eine versehentliche intravaskuläre Verabreichung sein könnte, beunruhigt mich, denn wenn der Impfstoff in den Muskel gelangt, bleibt er im Muskel, und es dauert eine halbe Stunde, bis er überhaupt systemisch absorbiert wird, oder viel länger. Aber wenn er in ein Gefäß gelangt, bekommt man sofort einen metallischen Geschmack … Die Tatsache, dass man das sofort schmecken kann, ist für mich sehr verdächtig, dass sie es versehentlich in ein Blutgefäß gegeben haben … Im Grunde hat man die Entzündungsreaktion im Herzen und in den Gelenken und nicht im Arm.

Ein oder zwei Tage später, als der Arm nicht mehr schmerzte, dachte er, dass es einfacher sein würde als bei der ersten Dosis, aber etwa zwei Wochen später begann er, seltsame Reaktionen in seinem Herzen zu spüren. Im Laufe des Tages erlebte er Phasen mit beschleunigtem Herzschlag. Als Profisportler ist Warner mit seinem Körper bestens vertraut.

Er trägt regelmäßig eine intelligente Uhr, die seine Herzfrequenz misst und weiß, was für ihn normal ist – und das war nicht normal. Im Sitzen und in Ruhe stieg seine Herzfrequenz in die 90er und über 100. Er beschloss, vorsichtshalber auf alle Stimulanzien wie Koffein zu verzichten, und nahm sich zwei Wochen lang eine Auszeit vom Radfahren, weil er sich nicht gut fühlte.

Als er nach der Pause versuchte, eine Runde zu drehen, stieg seine Herzfrequenz auf 160 an und blieb weiter erhöht. Da er sich schwach fühlte und ihm übel war, ließ er sich von einem Freund in die Notaufnahme bringen. Er erzählte dem Arzt in der Notaufnahme, dass er von Myokarditis als Nebenwirkung der mRNA-Injektionen gehört hatte, und dass er dachte, er hätte diese Reaktion. Sie wimmelten ihn ab und sagten ihm, dass es sich nicht um eine solche Reaktion handele, sondern um eine Angstattacke.

Nachdem man ihm gesagt hatte, dass er wegen seines Problems nicht vorrangig behandelt werden müsse, saß er 3,5 Stunden lang im Wartezimmer und erhielt schließlich eine Spritze mit dem nichtsteroidalen Entzündungshemmer Toradol zur Behandlung der reaktiven Arthritis. Seine Herzfrequenz sank auf 110, was den Arzt dazu veranlasste, ihm mitzuteilen, dass es ihm besser ginge, aber er hatte immer noch fast das Doppelte seiner durchschnittlichen Herzfrequenz.

Die Lösung des Arztes bestand darin, ihn wegen einer, wie er es nannte, „psychotischen Episode“ an einen Psychiater zu überweisen. Da Warner angab, dass seine Reaktion von der Spritze herrührte, dachten die Ärzte, er würde sich etwas einbilden oder „versuchen, gegen Impfung zu sein oder ein Verschwörungstheoretiker“. Vier Tage später landete er erneut im Krankenhaus.

Diagnose: Perikarditis, POTS und reaktive Arthritis

Einige Tage, nachdem er aus der Notaufnahme nach Hause geschickt worden war, hatte Warner erneut Probleme mit seinem Herzen – dieses Mal ein starkes Druckgefühl zusammen mit Krämpfen und Brennen. Er ging in ein anderes Krankenhaus, wo man seine Sorge ernst nahm, sagte, dass es sich um eine Myokarditis – eine Entzündung des Herzmuskels – handeln könnte, und überwies ihn an einen Kardiologen.

Inzwischen ist bekannt, dass Myokarditis und Perikarditis, eine Entzündung der Herzaußenhaut, nach COVID-19-Impfungen auftreten, am häufigsten nach der zweiten Dosis bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der Kardiologe diagnostizierte bei Warner eine Perikarditis zusammen mit einem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom (POTS) und reaktiver Arthritis.

POTS ist eine Durchblutungsstörung, die sich auf das autonome Nervensystem auswirkt und durch Injektionen, einschließlich der mRNA COVID-19-Spritze, ausgelöst werden kann. Eines der Hauptsymptome von POTS ist ein deutlicher Anstieg der Herzfrequenz, wenn eine Person aufsteht, und die erhöhte Herzfrequenz bleibt über einen längeren Zeitraum als normal erhöht. Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel, Herzklopfen und Belastungsintoleranz können ebenfalls auftreten.

Als professioneller Motorradfahrer hat Warner schon einige Verletzungen erlitten, obwohl er vor der Impfung keine Schmerzen hatte und alle seine Verletzungen verheilt waren. Nach der zweiten Impfung hatte er jedoch das Gefühl, dass alle seine alten Verletzungen reaktiviert wurden und wieder schmerzhaft waren. Seine Handgelenke zum Beispiel schmerzten so stark, dass er seinen Sicherheitsgurt nicht mehr anlegen konnte.

Seit vier Monaten ist Warner nun so krank, dass er nicht mehr arbeiten kann. Selbst geistige Anstrengung kann bei ihm zu einem körperlichen Rückfall führen. Wenn er einen „guten“ Tag hat und es übertreibt, hat er in den nächsten Tagen wieder Schmerzen. Selbst wenn er zu viel liest, fühlt er sich ausgelaugt.

Während die Symptome der Herzbeutelentzündung abgeklungen sind, kämpft er immer noch mit den Symptomen der reaktiven Arthritis und des POTS, die 12 bis 18 Monate oder länger andauern können. Und da Warner sehr fit und daran gewöhnt ist, auf seinen Körper zu hören, hat er das Problem frühzeitig erkannt – viele andere vielleicht nicht.

Wo ist die Unterstützung für Impfgeschädigte?

Mehr als 60 Personen haben sich an Warner gewandt und von ihren eigenen Erfahrungen mit Impfschäden durch COVID-19 berichtet. Viele von ihnen trauten sich nicht, anderen davon zu erzählen, weil sie befürchteten, verspottet, lächerlich gemacht oder als „Impfgegner“ bezeichnet zu werden. Doch sie sind nicht allein.

Bis zum 15. Oktober 2021 wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 818.044 unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfungen gemeldet, darunter 17.128 Todesfälle. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass nur zwischen 1 % und 10 % der unerwünschten Wirkungen jemals an VAERS gemeldet werden, da es sich um ein passives, freiwilliges Meldesystem handelt; die tatsächliche Zahl könnte also viel höher sein, und Steve Kirsch schätzt, dass es über 5 Millionen nicht gemeldete unerwünschte Wirkungen geben könnte.

Warner musste seinen Bericht an VAERS selbst ausfüllen, weil kein Arzt dies für ihn tun wollte. Er benötigte dafür 45 Minuten – eine Zeitspanne, die viele Ärzte nicht aufbringen können oder wollen, wenn es um die Meldung von Impfstoffnebenwirkungen bei ihren Patienten geht.

Auf der Kundgebung „Real, Not Rare“ in Washington, D.C., sprach Warner vor Politikern, um die Unterstützung für Impfgeschädigte – die in den USA nicht vorhanden ist – zu verbessern und sich gegen Impfvorschriften auszusprechen.

Ihr Ziel ist es, dass gewählte Beamte und Bundesgesundheitsbehörden die unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen anerkennen und die medizinische Fachwelt für diese Reaktionen sensibilisieren. Außerdem wollen sie die Verweigerung bestimmter Ausnahmeregelungen für Impfstoffe und die Einführung von Impfstoffen stoppen:

Reale Leben sind von ’nicht so seltenen‘ Folgen betroffen. Viele Impfgeschädigte suchen die Anerkennung durch die Medien und die Regierung, damit sie eine bessere Gesundheitsversorgung und Behandlung erhalten. Impfgeschädigte haben ihren Teil dazu beigetragen, indem sie diesen Impfstoff bekommen haben, und jetzt brauchen sie Ihre Hilfe.

Warner hat auch mit React 19 gesprochen, einer Graswurzelorganisation, die ebenfalls das Bewusstsein für Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung schärft. Die Frau, die die Gruppe ins Leben gerufen hat, ist laut Warner eine der ersten COVID-19-Impfpatienten, die an einer klinischen Studie teilgenommen haben, und eine der ersten COVID-19-Impfgeschädigten in den USA. Die Gruppe verfolgt die Impfschäden von 5.000 Menschen und ruft andere dazu auf, ihre Reaktionen ebenfalls mitzuteilen, als Teil ihres von Patienten geleiteten Forschungsprogramms.

Traurigerweise, so Warner, haben sechs der Menschen, die unter unerwünschten Ereignissen leiden, im vergangenen Monat Selbstmord begangen. Da die derzeitige Regierung diejenigen, die sich zu den Risiken der COVID-19-Impfung äußern, zum Schweigen bringt und zensiert, haben die Verletzten keine Möglichkeit, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Selbst jetzt, so Warner, da er nicht in der Lage ist, zu arbeiten und sein tägliches Leben so weiterzuführen wie vor der Spritze, „fühle ich mich einfach so wertlos“.

Warner hat eine Reihe von Therapien ausprobiert, von denen er glaubt, dass sie ihm geholfen haben, darunter Ivermectin, Kiefernnadeltee und Sternanis. Sein Arzt hat ihm empfohlen, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Kompressionsstrümpfe zu tragen und in Rückenlage zu trainieren, um wieder zu Kräften zu kommen, aber er kann immer noch nicht Fahrrad fahren.

Impfgeschädigte erhalten kaum Hilfe

Während die Gesundheitsbehörden begonnen haben, die Herzmuskelentzündung nach der COVID-19-Impfung anzuerkennen, gibt es viele andere unerwünschte Ereignisse, die noch immer ignoriert werden. Neuroinflammation, schwere Kopfschmerzen, Epilepsie und sogar Erblindung wurden gemeldet, so Warner. Während immer mehr Menschen Unterstützung für die Geschädigten fordern, ist die amerikanische Gesetzgebung so angelegt, dass sie die Pharmaunternehmen mit einem vollständigen Haftungsschutz ausstattet.

In den USA haben Impfstoffhersteller bereits eine Art „Freifahrtschein“, wenn es um die Haftung für Impfschäden und Klagen geht, und zwar durch den National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 und den Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act, der 2005 verabschiedet wurde. Mit dem Gesetz von 1986 wurde ein bundesweites, verschuldensunabhängiges Entschädigungsprogramm für Impfschäden (VICP) als administrative Alternative zu einer Klage für Verletzungen eingeführt, die durch von der CDC für Kinder empfohlene Impfstoffe verursacht wurden.

Angefochtene Ansprüche wegen Impfschäden werden vom U.S. Court of Federal Claims in Washington, D.C., entschieden, und es gibt einen Treuhandfonds, aus dem Ansprüche gezahlt werden, so dass Versicherungsgesellschaften, die Impfstoffhersteller und Impfstoffanbieter vertreten, von kostspieligen Auszahlungen für Impfstoffverletzungen und Todesfälle verschont bleiben.

Vor diesem „Impfgericht“ können jedoch nur Reaktionen auf routinemäßig empfohlene Impfstoffe verhandelt werden, was nicht für COVID-19-Impfungen gilt, die über das obskure Countermeasures Injury Compensation Program (Entschädigungsprogramm für Impfschäden) abgewickelt werden. Das Fazit ist leider folgendes, wie Barbara Loe Fisher vom NVIC feststellt:

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch durch einen experimentellen oder [kürzlich] zugelassenen COVID-Impfstoff sterben oder dauerhaft geschädigt werden, können Sie das Unternehmen, das den Impfstoff hergestellt hat, nicht verklagen, selbst wenn es Beweise gibt, dass das Unternehmen den Impfstoff weniger reaktiv oder wirksamer hätte machen können.

