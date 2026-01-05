Michael Snyder

2025 war wahrlich ein historisches Jahr. Egal, auf welcher Seite man steht – niemand kann leugnen, dass wir in den letzten 12 Monaten gewaltige politische Umwälzungen erlebt haben. Gleichzeitig verändert die KI-Revolution unser Leben auf eine Weise, die wir noch nicht einmal vollständig verstehen. Doch trotz all unserer fortschrittlichen Technologie können wir die endlose Flut an Naturkatastrophen, die uns 2025 getroffen hat, nicht aufhalten, und der Hunger breitet sich weiterhin auf der ganzen Welt aus. Natürlich war auch der Krieg ein zentrales Thema – vom Anfang bis zum Ende des Jahres. Die Menschheit war mit einer großen Krise nach der anderen konfrontiert, und die Menschen werden zunehmend wütender und frustrierter.

Unsere Welt verändert sich in einem absolut atemberaubenden Tempo. Wenn du schon immer in „interessanten“ Zeiten leben wolltest, dann hast du dir diesen Wunsch nun definitiv erfüllt. Im Folgenden findest du 30 Zahlen aus dem Jahr 2025, die fast zu verrückt sind, um wahr zu sein …

#1 Als das Jahr 1999 begann, ergab eine Gallup-Umfrage, dass 70 Prozent der Amerikaner mit der Entwicklung in den Vereinigten Staaten zufrieden waren. Ende 2025 sind nur noch 24 Prozent der Amerikaner mit der Lage im Land zufrieden.

#2 Im Jahr 1980 war es eine riesige Sache, dass die US-Staatsverschuldung eine Billion Dollar erreicht hatte. Heute hat sie die Marke von 38 Billionen Dollar überschritten – und ein Ende ist scheinbar nicht in Sicht.

#3 Weltweit hat die Gesamtverschuldung inzwischen eine kaum vorstellbare Summe von 337 Billionen Dollar erreicht.

#4 Im Jahr 2025 waren mehr als die Hälfte aller Staaten auf der Erde entweder direkt in militärische Konflikte verwickelt oder finanzierten diese.

#5 Zu Beginn des Jahres 2025 konntest du eine Unze Silber für etwa 30 Dollar kaufen. Am Ende von 2025 kostet eine Unze Silber mehr als 70 Dollar.

#6 Krypto-Investoren verloren allein im Monat November rund 800 Milliarden Dollar.

#7 Nach all dieser Zeit behauptet das Justizministerium, es habe gerade erst „eine weitere Million“ Epstein-Dokumente „entdeckt“.

#8 Im Jahr 2025 entwickelten Forscher in den Vereinigten Staaten und Südkorea eine Variante der Vogelgrippe, die bei Säugetieren eine Todesrate von 100 Prozent aufweist.

#9 Laut der neuesten National Customer Rage Survey geben 77 Prozent der US-Verbraucher an, in den letzten 12 Monaten ein Problem mit einem Produkt oder einer Dienstleistung gehabt zu haben. Das ist ein völlig neuer Rekordwert.

#10 Anfang dieses Jahres erlebten wir innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen insgesamt 494 Erdbeben der Stärke 5,0 oder höher. Das waren etwa viermal so viele Erdbeben dieser Stärke, wie wir normalerweise in einem typischen Monat erleben.

#11 Weltweit verursachten Naturkatastrophen im Jahr 2025 wirtschaftliche Schäden in Höhe von insgesamt 120 Milliarden Dollar.

#12 Die Zahl der Amerikaner, die unter Ernährungsunsicherheit leiden, hat sich seit 2021 nahezu verdoppelt.

#13 Die Vereinten Nationen warnen, dass inzwischen fast 10 Prozent der gesamten Weltbevölkerung jede Nacht hungrig ins Bett gehen.

#14 Derzeit studieren rund 1,2 Millionen ausländische Studenten an Colleges und Universitäten in den Vereinigten Staaten. Wie viele US-Studenten wurde der Studienplatz verwehrt, um an den besten Schulen Platz für diese Studenten zu schaffen?

#15 Im Jahr 2019 konntest du bei McDonald’s einen Cheeseburger für einen Dollar bekommen. Heute liegt der durchschnittliche Preis für einen Cheeseburger bei McDonald’s bei 3,15 Dollar.

#16 Seit 2019 hat sich das jährliche Einkommen, das nötig ist, um sich ein Haus zum Medianpreis in ländlichen US-Countys leisten zu können, mehr als verdoppelt.

#17 Laut einer von der PNC Bank durchgeführten Umfrage leben inzwischen 67 Prozent der US-Arbeitnehmer von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck.

#18 Investopedia hat ermittelt, dass es inzwischen etwa 5 Millionen Dollar kostet, den „American Dream“ im Laufe eines Lebens zu leben.

#19 Eine Studie ergab, dass etwa 42 Prozent der Amerikaner aus der Generation Z mit „Angststörungen, Depressionen, ADHS, PTSD“ oder einer anderen psychischen Erkrankung diagnostiziert wurden.

#20 Eine aktuelle Umfrage zeigte, dass 70 Prozent der US-Erwachsenen derzeit mindestens ein verschreibungspflichtiges Medikament einnehmen, und fast ein Viertel der US-Erwachsenen nimmt derzeit mindestens vier verschreibungspflichtige Medikamente ein.

#21 Laut CDC stirbt in den Vereinigten Staaten alle 11 Minuten ein Mensch durch Suizid.

#22 Etwa 20 Prozent der High-School-Schüler in den Vereinigten Staaten hatten bereits eine Beziehung zu einem KI-Chatbot.

#23 Eine aktuelle Umfrage ergab, dass fast zwei Drittel aller Kirchenleiter, die Predigten vorbereiten, „KI-Werkzeuge im Prozess der Predigtvorbereitung verwenden“.

#24 Weit über 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in einem Land, in dem Christen gewaltsam verfolgt werden.

#25 US-Landwirte stehen vor dem schlimmsten wirtschaftlichen Abschwung, den sie seit mindestens 50 Jahren erlebt haben.

#26 Die Größe der US-Rinderherde ist auf den niedrigsten Stand seit etwa 75 Jahren gesunken.

#27 Laut Challenger, Gray & Christmas haben US-Arbeitgeber im Jahr 2025 insgesamt fast 1,2 Millionen Stellenstreichungen angekündigt.

#28 Das McKinsey Global Institute warnt, dass etwa 40 Prozent aller US-Arbeitsplätze potenziell durch KI ersetzt werden könnten.

#29 In mehr als 50 Prozent der Staaten auf der ganzen Welt liegt die Gesamtfruchtbarkeitsrate inzwischen unter dem Reproduktionsniveau.

#30 Eine aktuelle YouGov-Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der US-Bevölkerung glaubt, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre ein Atomkrieg wahrscheinlich ist.

Das Tempo der globalen Ereignisse hat sich im vergangenen Jahr erheblich beschleunigt.

Es fühlt sich wirklich so an, als würden wir auf eine Art Höhepunkt zusteuern.

Wir leben in einer Zeit eines „perfekten Sturms“, und wir werden immer wieder von einer Krise nach der anderen getroffen.

Infolgedessen ist ein großer Teil der Bevölkerung gegenüber all dem abgestumpft.

Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit waren wir einer derart massiven emotionalen Überlastung ausgesetzt.

Wenn man emotional in so viele Richtungen gleichzeitig gezogen wird, kann es sehr leicht sein, der Versuchung nachzugeben, einfach abzustumpfen.

Doch ich möchte meine Leser ermutigen, genau das nicht zu tun.

Gerade in den dunkelsten Zeiten wird Licht am dringendsten gebraucht.

Wenn es im Jahr 2026 noch dunkler wird, entscheide dich dafür, ein Licht für die Menschen um dich herum zu sein.

Die gesamte Menschheitsgeschichte hat auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet, und wir dürfen jetzt dabei sein.

Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als genau hier, und es gibt keine andere Zeit, in der ich lieber gelebt hätte als jetzt.

Lass dich von all dem Chaos, das um uns herum geschieht, nicht herunterziehen.

Du wurdest für eine Zeit wie diese geboren – und jetzt ist der Moment gekommen, alles zu werden, wozu du geschaffen wurdest.