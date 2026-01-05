Brian Berletic

Alles unter dem Deckmantel der „Friedenssuche“ in einem Stellvertreterkrieg, den die USA selbst inszeniert haben und den sie de facto gegen Russland führen – lediglich über ihre ukrainischen Stellvertreter.

Die USA streben nach Grönland – während das Streben nach Vorherrschaft beschleunigt wird

Die USA bereiten weiterhin den Boden für eine umfassendere und gefährlichere Eskalation – sowohl durch die Ausweitung einer entstehenden globalen Seeblockade gegen russische, iranische und sogar chinesische Seeschifffahrt als auch durch die Vorbereitung Europas darauf, sich selbst in Washingtons Stellvertreterkrieg einzubringen, während die militärische Kampffähigkeit der Ukraine zusammenbricht.

Das anhaltende (und nun erneuerte) Interesse der USA, Grönland von Dänemark zu übernehmen, dient der Erreichung beider Ziele.

Eine neue Basis für einen ausgeweiteten Stellvertreterkrieg mit Russland

Bestehende US-Militärbasen in Grönland liegen näher an Moskau als jede andere US-Militärbasis außerhalb des europäischen Festlands (einschließlich der Türkei) und des Vereinigten Königreichs.

Sollten die offenen US-Pläne, Europa dazu zu bringen, die Unterstützung für die Ukraine zu „verdoppeln“ – einschließlich der Ausweitung der militärisch-industriellen Produktion und der Waffenlieferungen an die Ukraine sowie der Vorbereitung „europäischer und nicht-europäischer Truppen“, tatsächlich in die Ukraine einzumarschieren – im Rahmen einer von den USA geführten „Arbeitsteilung“ umgesetzt werden, würden US-Militäreinrichtungen auf dem europäischen Festland und im Vereinigten Königreich Gefahr laufen, die USA selbst in einen daraus resultierenden russisch-europäischen Konflikt hineinzuziehen.

Die Übernahme Grönlands durch die USA ermöglicht es den USA nicht nur, ihre Seeblockade auszuweiten und die Nordostpassage ins Visier zu nehmen, sondern erlaubt es ihnen auch, ihre „Arbeitsteilung“ in Europa im Rahmen ihres fortgesetzten Stellvertreterkriegs mit Russland aus relativ sicherer Entfernung vollständig umzusetzen.

Dies würde den Zweck dieser „Arbeitsteilung“ zunichtemachen. Daher erlaubt entweder eine Reduzierung der US-Militärpräsenz auf dem europäischen Festland und im Vereinigten Königreich oder die Verlagerung wesentlicher Operationen nach Grönland den USA, enge, aber technisch indirekte Unterstützung für europäische Streitkräfte zu leisten, die gegen Russland kämpfen – auf die gleiche Weise, wie die USA derzeit enge, aber technisch indirekte Unterstützung für die Ukraine leisten.

Grönland könnte als Operationsbasis für fortgesetzte und wesentliche US-ISR-Unterstützung (Aufklärung, Überwachung und Reconnaissance) dienen, ohne die weder die ukrainischen noch die europäischen Stellvertreter der USA effektiv kämpfen und Russland erfolgreich überdehnen könnten.

Da die USA außerhalb des größten Teils Europas operieren würden, könnten sie im Falle eines russisch-europäischen Konflikts den Anschein plausibler Abstreitbarkeit aufrechterhalten – ausreichend, um sowohl sich selbst als auch Russland die Möglichkeit zu geben, eine Eskalation zu einem direkten US-russischen Krieg zu vermeiden, eine Eskalation, die sowohl Washington als auch Moskau vermutlich vermeiden wollen.

Für die USA besteht der gesamte Zweck dieses Stellvertreterkriegs darin, dass ihre Stellvertreter die vollen Kosten des Konflikts tragen, während die USA die vollen Vorteile daraus ziehen. Für Moskau ist die Ausweitung des Ukraine-Konflikts zu einem europäisch-russischen Krieg mit US-Rückendeckung immer noch das kleinere Übel im Vergleich zu einem direkten US-europäisch-russischen Krieg.

Die USA bereiten eine globale Blockade vor

Seit Jahren veröffentlichen von US-Konzern- und Finanzinteressen finanzierte Denkfabriken politische Papiere, die Blockaden planen, um gleichrangige und beinahe gleichrangige Gegner zur Unterwerfung zu zwingen. An erster Stelle unter diesen Gegnern steht China.

Ein 2018 in der US Naval War College Review veröffentlichter Artikel mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade Against China“ beschreibt nicht nur eine Strategie, China durch eine Seeblockade abzuschneiden, sondern untersucht auch alle möglichen Wege, auf denen China versuchen würde, eine solche Blockade zu umgehen, und schlägt Maßnahmen vor, um dies zu verhindern (die inzwischen umgesetzt wurden).

Chinas Belt-and-Road-Initiative (BRI) – ein Netzwerk von Landrouten, das es China ermöglicht, viele der wichtigsten maritimen Engpässe zu umgehen, die die USA durch jahrzehntelange militärische Expansion bedroht haben – wird als eines dieser möglichen Umgehungsmittel identifiziert. Das Papier schlägt vor, diese Routen anzugreifen und zu zerstören, wobei die Öl-Pipeline Myanmar–China als Beispiel dient.

Seit der Veröffentlichung des Papiers haben von den USA unterstützte Milizen tatsächlich begonnen, diese Pipeline physisch anzugreifen (und jüngst auch hier). Das Papier selbst legt nahe, dass die USA im Falle eines möglichen offenen US-chinesischen Konflikts selbst militärische Angriffe gegen solche Infrastruktur durchführen könnten.

Von den USA unterstützte Milizen haben auch chinesische BRI-Infrastruktur angegriffen, insbesondere in der südwestlichen pakistanischen Region Belutschistan, wo US-Politiker seit spätestens 2011 versuchen, BRI-Projekte zu beseitigen.

Das Papier von 2018 erwähnt auch Russland als wichtigen Partner Chinas, der eine lange Landgrenze teilt und bereits enorme Energiemengen nach China exportiert. Russland stellt eine erhebliche Herausforderung für US-Pläne dar, China durch maritime Blockaden zu strangulieren. Seit der Veröffentlichung des Papiers haben die USA ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland selbst begonnen – und gezielt sowohl die russische Energieproduktion als auch russische Energieexporte ins Visier genommen.

Nominal „ukrainische“ maritime Drohnen haben begonnen, russische Energieexporte weit über das Schwarze Meer hinaus anzugreifen und haben inzwischen Angriffe im Mittelmeer, im Kaspischen Meer und sogar vor der Küste Westafrikas durchgeführt.

Die New York Times selbst räumte in einem Artikel vom März 2025 mit dem Titel „The Partnership: The Secret History of the War in Ukraine“ ein:

…die Biden-Regierung hatte genehmigt, den Ukrainern beim Entwickeln, Herstellen und Einsetzen einer entstehenden Flotte maritimer Drohnen zu helfen, um Russlands Schwarzmeerflotte anzugreifen. (Die Amerikaner gaben den Ukrainern einen frühen Prototyp, der ursprünglich dazu gedacht war, einen chinesischen Seeangriff auf Taiwan abzuwehren.) Zunächst durfte die Marine Punkte von Interesse für russische Kriegsschiffe knapp außerhalb der Hoheitsgewässer der Krim weitergeben. Im Oktober begann die CIA mit Spielraum für Aktionen innerhalb der Krim verdeckt, Drohnenangriffe auf den Hafen von Sewastopol zu unterstützen.

Die Implikation ist, dass die USA sowohl die maritimen Drohnen liefern, mit denen russische Schiffe angegriffen werden, als auch die Drohnenangriffe selbst durch tiefgehende CIA-Beteiligung unterstützen. Jüngere „ukrainische“ maritime Drohnenangriffe weit über das Schwarze Meer hinaus sind mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ergebnis US-Unterstützung, die nur durch Nutzung des globalen Netzes amerikanischer Militär- und Geheimdienststützpunkte möglich ist.

Diese Angriffe auf die russische Energieproduktion untergraben nicht nur Russlands eigene wirtschaftliche Stabilität, sondern erfüllen auch ein zentrales Ziel bei der Vorbereitung des Bodens für eine erfolgreiche maritime Blockade Chinas selbst – nämlich die Eliminierung oder starke Reduzierung der Fähigkeit Russlands, China im Falle einer von den USA verhängten Blockade Chinas zu unterstützen, in Verbindung mit Angriffen auf Chinas BRI-Infrastruktur.

Noch alarmierender sind Berichte, wonach die aktuelle und sich ausweitende verdeckte und offene Seeblockade der USA weltweit Schiffe ins Visier genommen hat, die nach China unterwegs waren – insbesondere vor der Küste Venezuelas in Lateinamerika.

Während die USA ihre verdeckten und offenen maritimen Beschlagnahmungen und Blockaden weltweit ausweiten, „verkorkt“ eine verstärkte US-Präsenz in Grönland im Wesentlichen die russisch-chinesische Nordostpassage – eine Seeroute, die die Beringstraße mit der Norwegischen See über arktische Gewässer verbindet und bisher für die USA und ihre Stellvertreter weitgehend außer Reichweite blieb.

Über bloße Kartenstudien und Spekulationen über US-Motive hinaus hat der derzeitige US-Außenminister Marco Rubio eingeräumt, dass die Kontrolle Grönlands direkt mit der Kontrolle von Schifffahrtsrouten in der Arktis zusammenhängt.

In einem im Januar 2025 auf der offiziellen Website des Außenministeriums veröffentlichten Interview erklärte Außenminister Rubio ausdrücklich:

„…der Arktische Kreis und die Arktisregion werden für Schifffahrtsrouten entscheidend werden, dafür, wie man einen Teil der Energie transportiert, die unter Präsident Trump produziert werden soll – diese Energien sind auf Schifffahrtsrouten angewiesen. Die Arktis verfügt über einige der wertvollsten Schifffahrtsrouten der Welt. Da ein Teil des Eises schmilzt, wird sie immer besser befahrbar. Wir müssen in der Lage sein, das zu verteidigen. Wenn man also projiziert, was die Chinesen getan haben, ist es nur eine Frage der Zeit, denn sie sind keine arktische Macht. Sie haben keine arktische Präsenz, also müssen sie irgendwo einen Stützpunkt haben. Und es ist völlig realistisch zu glauben, dass die Chinesen irgendwann – vielleicht sogar kurzfristig – versuchen werden, in Grönland das zu tun, was sie am Panamakanal und an anderen Orten getan haben, nämlich Einrichtungen zu installieren, die ihnen Zugang zur Arktis verschaffen, unter dem Deckmantel eines chinesischen Unternehmens, die aber in Wirklichkeit einem doppelten Zweck dienen: In einem Moment des Konflikts könnten sie dort Kriegsschiffe stationieren und von dort aus operieren. Und das ist für die nationale Sicherheit der Welt und für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten völlig inakzeptabel.“

Während Außenminister Rubio versucht, US-Handlungen als Reaktion auf eine angebliche chinesische Bedrohung darzustellen, besteht der Zweck eindeutig darin, jede mögliche Alternative zu den maritimen Engpässen zu schließen, die die USA bereits durch ihre militärischen Kräfte im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu sperren bereit sind.

Die BBC zitierte in einem neueren Artikel US-Präsident Donald Trump, der ausdrücklich „chinesische und russische Schiffe als potenzielle Bedrohungen in den umliegenden Meeren“ erwähnte.

Während viele Theorien darüber kursieren, warum die USA Venezuela und Grönland ins Visier nehmen – meist mit dem Argument eines US-„Rückzugs“ aus der globalen Hegemonie –, zielen die USA in Wirklichkeit auf beide als Teil einer beschleunigten Einkreisung, Eindämmung und letztlich Vorherrschaft über Russland und China ab.

Venezuela ist nicht nur ein Faktor in einer wachsenden globalen Seeblockade, die die USA und ihre Stellvertreter schrittweise verhängen, sondern seine Ausschaltung durch militärisch erzwungenen Regimewechsel würde auch seine russischen, chinesischen und iranischen Verbündeten weiter isolieren.

Die Übernahme Grönlands durch die USA ermöglicht es den USA nicht nur, ihre Seeblockade auszuweiten und die Nordostpassage ins Visier zu nehmen, sondern auch, ihre „Arbeitsteilung“ in Europa im Rahmen ihres fortgesetzten Stellvertreterkriegs mit Russland aus relativ sicherer Entfernung vollständig umzusetzen.

Nur die Zeit wird zeigen, ob Russland, China und der Rest der aufstrebenden multipolaren Welt in der Lage sein werden, diesen beschleunigten US-Ambitionen entgegenzutreten oder ob sie durch unehrliche „Friedensabkommen“ und Täuschungsmanöver eines angeblichen „Rückzugs“ in die westliche Hemisphäre in die Irre geführt werden. Je früher diese US-Ambitionen offengelegt und gestoppt werden, desto eher können sie beendet werden – und desto geringer ist der Schaden, den sie der Welt zufügen können.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.