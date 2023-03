300 Änderungsvorschläge von der WHO: Und Sie dachten, die Coronazeit sei schlimm?

Vergangene Woche übermittelte der niederländische Gesundheitsminister Kuipers dem Parlament ein Schreiben über den Stand der Schaffung eines internationalen Pandemie-Instruments, auch bekannt als Pandemie-Konvention, und über mögliche Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften.

Diese Vorschriften stellen ein verbindliches internationales Instrument zur Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten dar. Die WHO-Mitgliedsstaaten haben sich zu einem Prozess zur Verbesserung der Vorschriften mit gezielten Änderungsvorschlägen verpflichtet. Zu diesem Zweck wurden bereits mehr als 300 Änderungsvorschläge eingereicht.

If you think ‘Covid’ was brutal…just wait until the WHO Treaty is signed…you will have 48 hours to comply with Dr. Tedros. Terrifying. pic.twitter.com/COiNCYkrKs