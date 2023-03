Jordan Schachtel

Der autoritäre ukrainische Präsident setzt seine große Säuberungsaktion gegen Spitzenbeamte fort und hat immer weniger Verbündete, wenn es darauf ankommt.

Wolodomyr Zelenskij hat viele mächtige Unterstützer in der ganzen Welt, und aus der Ferne scheint der ukrainische Präsident politisch unbesiegbar zu sein.

Er hat die Unipartei in Washington D.C. auf seiner Seite, gepaart mit den internationalen Globalisten im robusten Netzwerk des Weltwirtschaftsforums, zusammen mit den öffentlich-privaten Vermögensverwaltungsriesen von BlackRock und Co. und einer weiteren großen Kreditlinie durch die IWF-Weltbankgruppe.

Innenpolitisch sieht die Sache ganz anders aus. Die ukrainische Bevölkerung leidet sehr unter Zelenskij, der Wehrpflicht und der Tatsache, dass die Hälfte des Landes nun den Schrecken und dem Bombardement eines Krieges auf unbestimmte Zeit ausgesetzt ist. Einst verfolgte Kiew die Neutralität und betrachtete seine Rolle als Pufferstaat als den funktionierenden Goldstandard für geopolitische Beziehungen. Jetzt hat die Ukraine auf Drängen der westlichen herrschenden Klasse realpolitisches Seppuku begangen und ist zu einem erbitterten Feind ihres mächtigeren Nachbarn geworden.

Die Konzernpresse und die Institutionen in Washington haben darauf bestanden, dass die Stellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin am stärksten durch einen Staatsstreich oder einen Sturz des Volkes gefährdet ist, aber es gibt keine Beweise für eine solche Behauptung. Tatsächlich zeigen Umfragen des unabhängigen Levada-Zentrums, dass Putins Zustimmungsrate seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine auf über 80 Prozent gestiegen ist. Zelensky hingegen entwickelt sich in die entgegengesetzte Richtung und wird immer unbeliebter, je länger der Krieg andauert.

Die Zelenski-Regierung führt einen Zweifrontenkrieg und betreibt ethnische Säuberungen gegen große Teile der eigenen Bevölkerung, insbesondere gegen das Drittel des Landes, das aufgrund seines russischen ethnischen und sprachlichen Hintergrunds nun als Staatsfeind eingestuft wird.

Darüber hinaus verliert die Ukraine trotz der scheinbar endlosen Lieferungen und Geldzahlungen aus dem Westen, die zu den Kriegsanstrengungen beitragen, diesen Konflikt, und ihre Bürger zahlen den höchsten Preis dafür.

Um seine Regierung und seine persönliche Stellung im Amt zu schützen, hat Zelensky in den vergangenen Wochen und Monaten eine große Säuberungsaktion in der Ukraine durchgeführt.

Zahllose hochrangige Minister, Gouverneure und andere ukrainische Bürokraten wurden ihrer Ämter enthoben, natürlich ohne ein ordentliches Verfahren. In den vergangenen Wochen wurden unter anderem Zelenskys stellvertretender Verteidigungsminister, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes und der stellvertretende Generalstaatsanwalt aufgrund von „Korruptionsvorwürfen“ abgesetzt. Bei einem solchen Vorfall wurden die drei ranghöchsten Beamten in Zelenskys Innenministerium bei einem „Hubschrauberunfall“ über Kiew getötet.

An den Korruptionsvorwürfen ist sicherlich ein Körnchen Wahrheit dran, denn die Ukraine wird regelmäßig als das korrupteste Land Europas eingestuft. Doch scheint dies nicht die treibende Kraft hinter der systematischen und blitzschnellen Beseitigung der Führungsspitze zu sein.

Trotz des andauernden Krieges ist Zelensky dafür bekannt, dass er sich die Zeit nimmt, sich mit seinen politischen Rivalen – nur mit denen, die nach der außergerichtlichen Ausschaltung der politischen Opposition durch die Regierung Zelensky noch in der Regierung tätig sein dürfen – über triviale Themen öffentlich zu streiten. Dennoch hat er sich öffentlich mit einem politischen Rivalen des Bürgermeisters von Kiew, dem populären ehemaligen Boxchampion Vitali Klitschko, angelegt, der schon früher als Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde.

Präsident Zelenskiy entlässt einen hochrangigen ukrainischen Militärbefehlshaber (Generalmajor Eduard Moskalyov, Befehlshaber der gemeinsamen Streitkräfte der Ukraine) ohne Angabe von Gründen.

Am Wochenende musste die Ukraine eine weitere Reihe verheerender Verluste auf dem Schlachtfeld hinnehmen. Am Sonntag entließ Zelensky mit Eduard Mykhailovich Moskalov einen hochrangigen General, der die gemeinsamen Streitkräfte der Ukraine leitete und im März 2022 in dieses Amt berufen wurde. Ein Grund für die abrupte Entlassung wurde nicht genannt, hat aber höchstwahrscheinlich mit dem Kampf der Ukraine um die Rückeroberung von Bakhmut, der vom Krieg zerrütteten Stadt im Osten des Landes, zu tun.

Der ukrainische Präsident Zelensky ist ein korrupter Autoritarist, der durch die Invasion nur knapp seinem Sturz entgangen ist. Die Wahrheit kommt allmählich ans Licht – er ist sogar noch skrupelloser und gefährlicher als Putin. Die USA leisten zwei Monstern Vorschub – einem in Russland und einem in der Ukraine.

