Anatomie des unheimlichen Covid-Projekts, Teil 3

Dies ist der dritte Teil einer Serie, in der Paula Jardine untersucht, wie das Covid-Impfstoffprogramm von den US-Verteidigungsplanern vor fast 20 Jahren als „Manhattan-Projekt“ des 21. Jahrhunderts zur biologischen Verteidigung konzipiert wurde. Teil 1 können Sie hier lesen und Teil 2 hier.

Wenn es um das Geschäft mit Impfstoffen und Biosicherheit geht, ist das Land des freien Unternehmertums für groß angelegte staatliche Eingriffe zur Schaffung und Stützung von Märkten. Einige der Generäle, die hinter dem „Manhattan-Projekt“ der Biosicherheit stehen, glauben, dass der Krieg gegen die Mikroben zu wichtig ist, um ihn der Politik oder der unsichtbaren Hand von Adam Smith zu überlassen.

Im Juni 2020 erschien der ehemalige Senator Bill Frist vor dem Ausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten (HELP) des Senats und erinnerte daran, dass er bereits fünfzehn Jahre zuvor für dieses Projekt plädiert hatte.

Ich hatte „ein größeres Projekt als das Manhattan-Projekt für das 21. Jahrhundert“ gefordert und skizziert, mit nicht weniger als „der Schaffung, mit kriegsähnlicher Konzentration, der Fähigkeit, jede aufkommende oder neu aufkommende Infektion, ob natürlich oder nicht, zu erkennen, zu identifizieren und zu modellieren; für die Fähigkeit, die Immunisierung und Heilung zu entwickeln, und alles herzustellen, zu verteilen und zu verabreichen, was erforderlich ist, um es zu tun und es rechtzeitig zu tun“, sagte Frist in seiner Aussage vor dem Senat.

Wir haben eine gefährlich unzureichende Produktionsbasis für Impfstoffe in den Vereinigten Staaten. Dies muss korrigiert werden. Fazit: Die Herstellung von Impfstoffen ist heute mit so wenig Gewinn und so viel Unsicherheit verbunden. Wir müssen langfristige öffentlich-private Partnerschaften mit der Industrie aufbauen, die Bestand haben und nicht Gefahr laufen, mit jedem Bewilligungszyklus [des Kongresses] zu verschwinden. Wir können nicht erwarten, dass der private Sektor unabhängig voneinander Milliarden von Dollar in die Entwicklung von Virostatika und Impfstoffen gegen neuartige Viren investiert, von denen wir hoffen, dass wir sie nie brauchen werden. Das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell.

In den kommenden Jahren, so Frist, sollte dies die Hauptaufgabe der Nation sein, „aus dem guten Grund, dass wir sonst das Leben der Nation riskieren würden“.

Ob diese Idee von Senator Frist stammt, ist eine andere Frage. Dr. Robert Kadlec, der „General Ripper“ hinter diesem neuen Manhattan-Projekt, war seinerzeit der führende Beamte für Biosicherheit in der Regierung von Präsident George W. Bush. Er nahm im April 2005 am Symposium der Nationalen Akademie der Wissenschaften zur Grippepandemie teil, wo ein nicht genannter Teilnehmer die Finanzierung eines Manhattan-ähnlichen Projekts zum Schutz vor einer Pandemie forderte und es als Versicherungspolice bezeichnete.

Der Grundstein für dieses Manhattan-Projekt wurde jedoch schon früher gelegt. Im Juni 2001, zwei Monate vor den Gräueltaten vom 11. September 2001, veranstaltete das Johns Hopkins Center for Health Security (CHS) eine „Dark Winter“ genannte Übung, bei der ein bioterroristischer Pockenanschlag auf die USA simuliert wurde, der von Osama bin Ladens Al-Qaida inszeniert wurde. Dr. Tara O’Toole, die das CHS 1998 gründete, war die Hauptgestalterin der Übung, aber Kadlec ist es zu verdanken, dass sie ihren Namen erhielt. AColonel Randall Larsen, der Kadlec Mitte der 1990er Jahre an das Air War College geholt hatte, war zusammen mit Tom Inglesby, dem derzeitigen Direktor des CHS, ein weiterer Entwickler der Übung.

Im Januar 2002 wurde Kadlec Direktor für Biosicherheitspolitik bei Homeland Security und versuchte bald darauf, das Pockenimpfprogramm wieder in Gang zu bringen. Im Jahr 2004 rief er das Projekt Bioshield ins Leben, ein 5,6 Milliarden Dollar schweres Zehnjahresprogramm, mit dem BARDA, die Biomedical Advanced Research and Development Authority, geschaffen wurde. Damit sollten US-Pharmaunternehmen motiviert werden, mit der Entwicklung von Produkten für die biologische Verteidigung (medizinische Gegenmaßnahmen, bei denen es sich in erster Linie um Impfstoffe handelt) zu beginnen, „indem ein beträchtlicher garantierter Markt geschaffen, die staatliche Auftragsvergabe beschleunigt und die regulatorischen Anforderungen der FDA für Produkte, die in einer Notfallsituation der öffentlichen Gesundheit eingesetzt werden, geklärt wurden“.

Die Finanzierung des Projekts Bioshield ermöglichte es der US-Regierung, Pocken- und Milzbrandimpfstoffe zu lagern, die von den Unternehmen Bavarian Nordic und Emergent BioSolutions hergestellt wurden. Beide Unternehmen und die Industrielobbygruppe Biotechnology Innovation Organization gehörten zu den Geldgebern von Kadlecs Bipartisan Commission on Biodefense, die er zehn Jahre später, im Jahr 2014, gründete, als er als bezahlter Berater für Emergent BioSolutions tätig war. 1998 erwarb das von Fuad El-Hibri gegründete und ursprünglich als BioPort Inc. bekannte Unternehmen eine Impfstofffabrik und die Rechte zur Herstellung von Milzbrandimpfstoff für das US-Militär.

Bei seiner Ernennung zum Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) im Jahr 2017 versäumte es Kadlec, in seinen Ethikformularen einen Interessenkonflikt anzugeben, nämlich dass er und El-Hibri 2012 ein internationales Bioabwehrunternehmen namens East West Solutions LLC mitbegründet hatten oder dass er bei Emergent BioSolutions als Berater beschäftigt war. https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/05062020%20Kadlec%20Ethics%20Letter%20Updated%20signed%20pdf.pdf Im September 2019, als Kadlec ASPR war und die Kontrolle über die nationalen Pockenimpfstoffvorräte der USA innehatte, erhielt Emergent BioSolutions einen Zehnjahresvertrag über 2 Mrd. USD zur Auffüllung der nationalen Pockenimpfstoffvorräte der USA.

Später wurde Emergent BioSolutions als Subunternehmer mit der Herstellung von Covid-Impfstoffen für AstraZeneca und Johnson & Johnson in den USA beauftragt. Die schlechten Herstellungsstandards des Unternehmens führten jedoch dazu, dass 2021 eine Untersuchung des Kongresses eingeleitet wurde.

Seit Covid hat der „Krieg gegen Mikroben“ nicht nachgelassen: Die Aufmerksamkeit richtete sich einfach auf die nächste Gelegenheit, einen Impfstoff zu bewerben. Jedem Krankheitsausbruch scheint ein fiktives Szenario vorausgegangen zu sein, das an Strangelove erinnert. Krankheitsausbrüche, die es erforderlich machen, dass die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand (PHEIC) ausruft und die Gesundheitsbehörden eine Impfkampagne ankündigen, haben die seltsame Eigenschaft, kurz nach den Simulationen aufzutreten, um sicherzustellen, dass die Gesundheitsbehörden gut vorbereitet sind.

Im Dezember 2020 führte die Nuclear Threat Initiative (NTI), deren Interims-Vizepräsidentin die frühere US-Gesundheitsministerin Margaret Hamburg ist, eine Konsultation mit Experten für eine Table-Top-Übung zum Thema „Verringerung von biologischen Bedrohungen mit hohem Risiko“ durch, um die Übung vorzubereiten, die im März 2021 auf der Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden soll. Das Szenario sah einen fiktiven Ausbruch von Affenpocken vor. Hamburg hat selbst an der Pockenübung „Dark Winter“ im Juni 2001 teilgenommen und ist Mitglied der Biodefense Commission. Bei der Münchner Affenpocken-Simulation 2021 war sie mit einer Reihe bekannter Persönlichkeiten aus dem Bereich der Biosicherheit vertreten, darunter der allgegenwärtige Sir Jeremy Farrar, sein alter Freund George Gao, der damalige Leiter des chinesischen CDC, Dr. Chris Elias von der Bill & Melinda Gates Foundation und US-Senator Sam Nunn, der in Dark Winter den Präsidenten spielte, Luc Debruyne, Vizepräsident des CEPI, Dr. Michael Ryan, Direktor des WHO-Notfallprogramms, mit dem Anthony Fauci Anfang 2020 wöchentlich in Kontakt stand, als Covid zu einer Pandemie eskalierte, und Arnaud Bernaert, Leiter der Abteilung „Shaping the Future of Health and Health Care“ des WEF.

Bernaert, Gao und Elias waren an Event 201 beteiligt, der vom Johns Hopkins Centre for Health Security, der Gates Foundation und dem WEF im Oktober 2019 gemeinsam veranstalteten Coronavirus-Tabletop-Übung. In der WEF-Pressemitteilung zu Event 201 sagte Bernaert: „Wir befinden uns in einer neuen Ära epidemischer Risiken, in der die unerlässliche öffentlich-private Zusammenarbeit nach wie vor eine Herausforderung darstellt, obwohl sie notwendig ist, um die Risiken und Auswirkungen zu mindern. Jetzt ist es an der Zeit, die Zusammenarbeit zwischen nationalen Regierungen, wichtigen internationalen Institutionen und kritischen Industrien zu verstärken, um die globalen Kapazitäten für Vorsorge und Reaktion zu verbessern.

Im Mai 2022 rief die WHO einen Ausbruch der Affenpocken aus, der im Juli 2022 zu einem internationalen Gesundheitsnotstand ausgeweitet wurde. Der in Dänemark ansässige Impfstoffhersteller Bavarian Nordic, der zu einem in Washington ansässigen Konsortium namens Alliance for Biosecurity gehört, unterzeichnete einen Vertrag mit einem ungenannten europäischen Land über die Lieferung von Pockenimpfstoffen zur Verwendung als Affenpockenimpfstoff. Das Unternehmen ist ein Sponsor der Kadlec-Kommission für biologische Sicherheit und sein größter Anteilseigner ist ATP, der nationale Pensionsfonds Dänemarks. Zu den fünf größten Anteilseignern gehören auch Vanguard Asset Management und der norwegische Staatsfonds Norge Bank.

In Teil 4 werde ich untersuchen, wie Kadlec zwei Jahre vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 mit den Vorbereitungen für sein Manhattan-Projekt begann.