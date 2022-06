3816 Babys starben, nachdem ihre Mütter geimpft worden waren

Ungeborene Babys sind durch Covid-Impfstoffe stärker gefährdet als durch jeden anderen Impfstoff.

Eine schockierende neue Erkenntnis des VAERS (U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System) ist, dass 57% aller Impfungen, die in den letzten 25 Jahren zum Tod eines Babys oder Fötus führten, stattfanden, als schwangere Frauen mit COVID-19 geimpft wurden.

Die 3816 Babys, die nach der Impfung ihrer Mütter zwischen Dezember 2020 und März 2022 starben, sind wahrscheinlich nur ein Bruchteil der tatsächlichen Anzahl von unerwünschten Ereignissen wie Spontanaborten und fötalen Todesfällen.

In VAERS gemeldete Risiken für Babys von geimpften Müttern

Wenn Sie schwanger sind, ist es wahrscheinlicher, dass Ihr Baby bei oder vor der Geburt stirbt, wenn Sie einen COVID-19-Impfstoff erhalten, als wenn Sie Masern, Mumps, Grippe, Tetanus oder einen anderen Impfstoff erhalten. Diese und andere alarmierende Fakten über die Risiken für Babys von geimpften Müttern stammen vom Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der US-Regierung.

Laut VAERS betrug die Gesamtzahl der schwangeren Frauen, die zwischen 1998 (dem frühesten VAERS-Berichtsdatum) und Mai 2022 gegen alle Krankheiten geimpft wurden und dann ihr Baby verloren auf 6695 Todesfälle. Diese Babys starben an spontanen Fehlgeburten und fötalen Störungen wie Herzstillstand und zystischem Hygrom (einem Tumor, der sich am Hals eines Neugeborenen bildet). Doch allein in den letzten Jahren starben 3 816 Babys, nachdem ihre Mütter einen COVID-19-Impfstoff von Moderna, Pfizer/BioNTech oder Janssen erhalten hatten (Tabelle 1). Diese Frauen wurden zwischen Dezember 2020 und März 2022 geimpft. Das bedeutet, dass 57 % aller Impfungen, die in den letzten 25 Jahren zum Tod eines Babys oder Fötus geführt haben, zu einem Zeitpunkt stattfanden, als schwangere Frauen mit COVID-19 geimpft wurden.

Laut VAERS wissen wir auch, dass sehr bald – innerhalb der ersten 10 Tage – nachdem diese Mütter gegen COVID-19 geimpft wurden, 1.559 ihrer Babys oder Föten starben. Die übrigen 2 257 Babys starben ab dem 10. Tag. Von den Schwangeren, die einen Spontanabort hatten oder deren Babys an anderen fötalen Störungen starben, verloren 20 % ihre Babys am selben Tag, an dem die Mütter geimpft wurden, und 21 % verloren ihre Babys in den folgenden 9 Tagen (Tabelle 2). Könnte es ein Zufall sein, dass eine COVID-19-geimpfte Frau ihr Baby verliert, und dass das Baby in 41 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung der Mutter stirbt?

Trotz dieses ungewöhnlichen „Zufalls“ lassen sich viele schwangere Frauen, wie von den Centers for Disease Control empfohlen, mit COVID-19 impfen. Gibt VAERS Hinweise darauf, welcher Impfstoff für ein ungeborenes Kind am sichersten ist? Für Frauen, die zwischen Dezember 2020 und März 2022 geimpft wurden, berichtet VAERS, dass von den 3.816 schwangeren Frauen, deren Babys nach der COVID-19-Impfung starben, 2.819 Frauen – also fast 74 % – den Impfstoff von Pfizer/BioNTech erhielten (Tabelle 1). Etwa 21 % erhielten den Impfstoff von Moderna und weniger als 5 % den Impfstoff von Janssen. Die Sterblichkeit der Säuglinge war nach der ersten und zweiten Impfung der Mütter ungefähr gleich hoch. Diese Zahlen sind grob; sie wären genauer, wenn wir wüssten, wie viele schwangere Frauen mit jedem der drei Impfstoffe geimpft wurden. Doch wie wir bereits berichtet haben, scheint der Impfstoff von Pfizer/BioNTech ein erhöhtes Sterberisiko für ungeborene Kinder mit sich zu bringen.

Diese Zahlen sind alarmierend, und sie werden noch alarmierender, wenn wir verstehen, was die VAERS-Daten bedeuten. Im Leitfaden der US-Regierung zu VAERS heißt es: „‚Underreporting‘ ist eine der Hauptbeschränkungen von passiven Überwachungssystemen, einschließlich VAERS. Der Begriff „Underreporting“ bezieht sich auf die Tatsache, dass VAERS nur für einen kleinen Teil der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse Meldungen erhält.“ Wir müssen also bedenken, dass die 3.816 Babys, die nach der Impfung ihrer Mütter zwischen Dezember 2020 und März 2022 gestorben sind, wahrscheinlich nur einen Bruchteil der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse wie Spontanaborte und fötale Todesfälle ausmachen.

Die in VAERS gesammelten Daten weisen weitere Einschränkungen auf. Die Gesamtzahl der ungeborenen Babys, die nach der Impfung ihrer Mütter starben (6.695), variiert je nach den Kriterien für die Datenauswahl, wie z. B. Symptome, Impfstoffhersteller und Impfstoffprodukte (Abb. 1). Darüber hinaus gibt es bei VAERS Probleme mit der Datenintegrität; beispielsweise sind einigen Zeitintervallen keine Daten zugeordnet, das System sammelt keine Informationen darüber, wie alt ein Fötus zum Zeitpunkt des Todes war (wie weit die Schwangerschaft der Frau fortgeschritten war), und es sind keine Nachuntersuchungsdaten verfügbar (von der VAERS-Website: „Geänderte [Folge-]Daten sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich“), sodass es schwierig ist, Ursache und Wirkung zu überprüfen. Die Nützlichkeit der VAERS-Daten wird auch dadurch beeinträchtigt, dass VAERS uns nicht die Gesamtzahl der an schwangere Frauen verabreichten Impfdosen für jeden Impfstoff mitteilt.

Dennoch deuten die VAERS-Daten ebenso wie die Quellen von Pfizer darauf hin, dass die COVID-19-Impfstoffe eine große Gefahr für schwangere Frauen und ihre Babys darstellen. Wann werden die U.S. Centers for Disease Control und die Food and Drug Administration diese alarmierenden Sicherheitssignale anerkennen und darauf reagieren?

Die Tabelle der VAERS Fötale Todesfälle nach COVID-19-Impfung finden Sie am Ende des Artikels in der angegeben Quell.